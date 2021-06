En el peri贸dico ABC de 1 de febrero de 1967, una peque帽a nota en el cap铆tulo de sucesos de la p谩gina 58 con el subt铆tulo de 鈥渟uicidio de un joven鈥 comentaba que Rafael Guijarro Moreno hab铆a muerto al lanzarse por una ventana de su casa cuando la polic铆a hab铆a irrumpido en ella para un registro al ser sospechoso de actividades 鈥渕arxistas鈥. (1)

Un a帽o despu茅s, Luis Serrahima, compuso un poema relacionado con esta noticia. 鈥溌獶e matinada han trucat, / s贸n al repl脿 de l鈥檈scala; / la mare quan surt a obrir / porta la bata posada. / Qu猫 volen aquesta gent / que truquen de matinada? / 鈥淓l seu fill, que no 茅s aqu铆?鈥 / 鈥淣鈥櫭﹕ adormit a la cambra. / Qu猫 li volen al meu fill?鈥 / El fill mig es desvetllava. / La mare ben poc en sap, / de totes les esperances / del seu fill estudiant, / que ben comprom猫s n鈥檈stava. / Dies fa que parla poc / i cada nit s鈥檃gitava. / Li venia un tremolor / tement un truc a trenc d鈥檃lba. / Encara no ben despert / ja sent viva la trucada,/ i es llen莽a pel finestral, / a l鈥檃sfalt d鈥檜na volada. / Els que truquen resten muts, / menys un d鈥檈lls, potser el que mana, / que s鈥檌nclina pel finestral. / Darrere xiscla la mare. / De matinada han trucat, / la llei una hora assenyala. / Ara l鈥檈studiant 茅s mort, / n鈥櫭﹕ mort d鈥檜n truc a trenc d鈥檃lba禄.

Poema al cual Mar铆a del Mar Bonet puso m煤sica y se convirti贸 en una de las muchas canciones de la resistencia antifranquista. Elisa Serna realiz贸 una traducci贸n al castellano, con el nombre de 驴Esta gente que querr谩? que por cierto, no es muy fiel al original.

El 20 de Enero de 1969, Enrique Ruano, en las mismas condiciones de registro domiciliario, acusado de pertenecer al Frente de Liberaci贸n Popular, mor铆a tambi茅n al suicidarse lanz谩ndose por una ventana a la calle.

En ambos casos, la duda siempre est谩 presente de si realmente se suicidaron o los suicidaron. Los polic铆as implicados fueron procesados, y como es natural, absueltos. En 1994 el Tribunal Supremo reabri贸 el caso y, tambi茅n como es normal en estos casos, confirm贸 en 1997 la absoluci贸n de los polic铆as implicados.

Antes de la entrada en vigor de la Ley de la eutanasia (Ley Org谩nica 3/2021, de regulaci贸n de la eutanasia, que entrar谩 en vigor el 25 de junio de 2021) ya se hab铆a puesto en vigor con muchos a帽os de antelaci贸n, aunque las v铆ctimas durante el franquismo eran los miembros de las organizaciones revolucionarias considerados como peligrosos. El cambio de la dictadura a la democracia ha llevado aparejado tambi茅n un cambio 鈥渄emocr谩tico鈥 respecto a las personas suicidadas, ahora, con la casi desaparici贸n de dichas organizaciones, los peligrosos son los pobres de solemnidad, sin importar su pertenencia pol铆tica.

Hace ya a帽os (desde la famosa 鈥渃risis鈥 de 2008) que el n煤mero de suicidios por causa de desahucio ha ido creciendo 鈥淐ada cinco horas se produce un suicidio en Espa帽a a causa de la crisis econ贸mica que asola a cientos de miles de familias, es lo que afirma la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en un informe basado en datos oficiales de la polic铆a鈥.

Seg煤n el informe de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se producen unos 34 suicidios cada semana en el pa铆s. La PAH imputa al denominado terrorismo financiero m谩s de 13.300 suicidios desde 2008 hasta 2015. (2)

Un equipo dirigido por James L贸pez Bernal analiz贸 las medias mensuales de suicidios comprendidos entre 2005 y 2010 y estableci贸 que la tasa de suicidios hab铆a aumentado un 8% como consecuencia del impacto en Espa帽a del crash financiero global de 2008. (3) 15Mpedia recoge 31 suicidios relacionados con desahucios aparecidos en la prensa. (4)

La Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 permiti贸 que los propietarios pudiesen iniciar el proceso de desalojo con tan solo un mes de impago y que actualizasen libremente las rentas. Por otra parte, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil no obliga al tribunal a tener en cuenta la situaci贸n de los habitantes, ni a valorar la desigualdad material entre el arrendador y el inquilino. (5)

驴Se trata de promover una eutanasia selectiva de los que padecen la enfermedad de la pobreza? 驴Qui茅n es el responsable o causante o colaborador necesario de los suicidios clasistas?

驴Son los bien pagados diputados y senadores que aprueban las leyes? 驴Es la persona o corporaci贸n que inicia el procedimiento de desahucio? 驴Es el magistrado que permite el mismo? 驴Es la comisi贸n judicial? 驴Es la polic铆a que los acompa帽a? 驴Son los que elaboran los informes de Servicios Sociales? Bueno, al parecer nadie quiere ser responsable cuando se produce un suicidio por causa de desahucio, o mejor dicho suicidio 鈥渋nducido鈥 a causa del desahucio. Todos se amparan bajo el manto de una palabra m谩gica: 鈥淟a Ley鈥.

El delito de la inducci贸n y auxilio al suicidio se tipifica en el art铆culo 143 del C贸digo Penal. (En vigor hasta el d铆a 26 de junio de 2021)

鈥1. El que induzca al suicidio de otro ser谩 castigado con la pena de prisi贸n de cuatro a ocho a帽os.

Se impondr谩 la pena de prisi贸n de dos a cinco a帽os al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. Ser谩 castigado con la pena de prisi贸n de seis a diez a帽os si la cooperaci贸n llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petici贸n expresa, seria e inequ铆voca de 茅ste, en el caso de que la v铆ctima sufriera una enfermedad grave que conducir铆a necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y dif铆ciles de soportar, ser谩 castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las se帽aladas en los n煤meros 2 y 3 de este art铆culo鈥.

La pregunta, ante los desahusuicidios, es encontrar la respuesta sobre quien son los 鈥渃ooperantes con actos necesarios al suicidio鈥. En el 煤ltimo suicidio conocido, en el barrio de Sants de Barcelona este mes de junio, al parecer el informe de vulnerabilidad de los Servicios Sociales no fue considerado por el Magistrado que orden贸 el desahucio.

El Art铆culo 446 del C贸digo penal dice: El juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resoluci贸n injusta ser谩 castigado: 3.潞 Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitaci贸n especial para empleo o cargo p煤blico por tiempo de diez a veinte a帽os, cuando dictara cualquier otra sentencia o resoluci贸n injustas.

El Art铆culo 447: El Juez o Magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resoluci贸n manifiestamente injusta incurrir谩 en la pena de inhabilitaci贸n especial para empleo o cargo p煤blico por tiempo de dos a seis a帽os.

驴Ser谩 este suicidio ocasionado por vulneraci贸n de los citados art铆culos? 驴Se abrir谩 una investigaci贸n al respecto? Estas preguntas son infantiles, puesto que en estos casos los mismos que vulneras las leyes son los que las investigan, pero a pesar de todo es posible que ni tan solo se produzca un lavado de cara ante la ignominia.

Las leyes favorecer谩n a los inductores o cooperadores necesarios de los desahusuicidios, ya sean 茅stos entidades bancarias, fondos de inversi贸n, pisotenientes, magistrados, polic铆as o mercenarios de empresas desahuciadoras. Algunos pol铆ticos se rasgar谩n las vestiduras durante un d铆a o dos, incluso en un acto de farise铆smo tal vez alg煤n Ayuntamiento ponga una bandera a media asta. Pero mientras no exista una potente organizaci贸n clasista que ponga en jaque a esta tropa de delincuentes habituales, la eutanasia selectiva ser谩 el Ave F茅nix de la nueva normalidad.

Josep C贸nsola

Junio 2021