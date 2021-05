Sultana, más de 190 días bajo arresto domiciliario

–

De parte de Nodo50 May 26, 2021 1 puntos de vista

Sultana Sid Brahim Khaya es la presidenta de la Asociaci贸n de Protecci贸n de Derechos Humanos y contra el Expolio de los recursos naturales de Sahara. Lleva 195 d铆as bajo arresto domiciliario. El pasado 10 de mayo ella y su familia fueron asaltadas en su domicilio por 50 polic铆as marroqu铆es.

El pasado 10 de mayo, aniversario de la constituci贸n del Frente Polisario, Sultana Sid Brahim Khaya y su familia fueron asaltadas por 50 polic铆as marroqu铆es que irrumpieron en la vivienda en horas de la madrugada, tapando sus rostros con pasamonta帽as. Ella narra que vivi贸 una verdadera pesadilla: les amordazaron, golpearon y les obligaron a inhalar gases t贸xicos hasta perder el conocimiento. 鈥淣os han violado con palos, me pegaron por todo el cuerpo, patadas y golpes en este ojo, me taparon la boca, no pod铆a respirar, me agarraron las manos鈥, denunci贸 en sus redes sociales horas despu茅s de sufrir esta brutal agresi贸n.

Sultana Sid Brahim Khaya es la presidenta de la Asociaci贸n de Protecci贸n de Derechos Humanos y contra el Expolio de los recursos naturales y lleva m谩s de 190 d铆as bajo arresto domiciliario, sin orden judicial, por su activismo y su postura a favor de la autodeterminaci贸n del Sahara Occidental. Naci贸 hace 41 a帽os en la ciudad saharaui de Bojador, ocupada ilegalmente por Marruecos desde el abandono de la potencia colonial espa帽ola en 1975.

Desde que era una ni帽a ha crecido en un estado de alarma por la guerra del Sahara Occidental contra la invasi贸n marroqu铆. Su vida, al igual que la de la sociedad civil saharaui en los territorios ocupados, fue muy dura. Eran los a帽os de hierro del reinado del monarca Hassan II de Marruecos, donde impuso una dictadura feroz que se caracteriz贸 por el miedo a las autoridades policiales marroqu铆es y la falta de libertad en todos los 谩mbitos. Hassan II hizo del Sahara el lugar m谩s herm茅tico y prohibido del mundo, especialmente para los periodistas y los observadores Internacionales de Derechos Humanos.

Como cualquier ciudadano saharaui, Sultana Khaya no dud贸 en mostrar su alegr铆a por la decisi贸n del Frente Polisario por la vuelta de las armas el pasado 13 de noviembre. Es por ello que ella decidi贸 abandonar Espa帽a para viajar a su tierra natal. A los pocos d铆as, el 19 de Noviembre, fue arrestada en el aeropuerto por su activismo y durante el trayecto a su ciudad fue torturada sin piedad y le impusieron un arresto domiciliario junto con su hermana Waara y su madre Metu, de 84 a帽os.

Desde entonces, Sultana Khaya denuncia que es v铆ctima de agresiones f铆sicas y es vigilada las 24 horas del d铆a. Algunas noches, asegura, le echan productos qu铆micos t贸xicos y malolientes por las ventanas, por la fachada y por debajo de la puerta.

驴C贸mo fueron tus inicios como activista?

Desde ni帽a viv铆 en un estado policial y de guerra donde reinaba el miedo entre la gente. No pod铆an hablar del Sahara, ni pod铆an escuchar la radio, ni hab铆a libertad de expresi贸n, por cualquier cosa te llevaban a la c谩rcel. Yo preguntaba a mi madre por mi abuela y me dec铆a 鈥渆st谩 al otro lado鈥漑se refiere a los Campamentos de Refugiados]. Mi familia es militante y luchadora por la causa de nuestro pueblo, escuchaban las noticias a escondidas y te vas dando cuenta de que tenemos un enemigo que convive con nosotros, que nos quit贸 nuestra tierra y encima nos reprime, nos persigue, nos encarcela. Eso hace que tengamos m谩s amor y m谩s resistencia para luchar por nuestros objetivos.

Es muy duro ver a tus familiares y vecinos sufriendo desapariciones forzosas, violaciones y vejaciones a las mujeres. Eso me marc贸. Ya en mi juventud decid铆 ser activista. En el a帽o 2005 fue el inicio de la Intifada saharaui, las mujeres j贸venes encabezamos la lucha en las calles y mi familia abri贸 las puertas de su casa para los y las militantes, eso me ayud贸 much铆simo a continuar defendiendo nuestros derechos esenciales y sobre todo el derecho a decidir nuestro deseo de independencia de ser un pa铆s libre.

En el mismo a帽o sufr铆 una desaparici贸n forzosa, con todo lo que conllevan los interrogatorios y las torturas. Nos retienen en las comisarias, nos golpean, nos amenazan, me han desterrado a la fuerza al Aaiun, luego a Esmara y a veces me enviaban al desierto donde se cuida a los ganados, que se llama Badiya en Hassaniya.

En 2005 fui desterrada sin poder entrar a mi ciudad, Bojador. Decid铆 acabar con este nomadismo impuesto y le comuniqu茅 a mi familia que me iba a la ciudad de Marraquech, donde empec茅 en el Instituto a estudiar franc茅s y en el 2006 compagin茅 mis estudios con mi activismo hasta ahora, que llevo 173 d铆as bajo arresto domiciliario.

驴Ten茅is alg煤n tipo de organizaci贸n femenina? 驴Qu茅 papel juegan las mujeres saharauis en los territorios ocupados?

Claro que las mujeres saharauis estamos organizadas en los Campamentos de Refugiados, las que estamos aqu铆 y las que viven en la di谩spora, todas pertenecemos a la Uni贸n Nacional de Mujeres Saharauis. Somos luchadoras natas, defendemos la dignidad de nuestro pueblo, la independencia y la construcci贸n del Sahara Occidental como un pa铆s libre. Nuestro papel est谩 reconocido a nivel internacional y desde aqu铆 trabajamos en la sensibilizaci贸n, en la denuncia de la invasi贸n ilegal y las violaciones que sufrimos por parte de Marruecos y participamos en las manifestaciones y foros de Derechos Humanos.

Estoy contenta con lo que hacemos. Nuestra labor es real y nos encontramos en la primera l铆nea de lucha, desafiamos al ocupante marroqu铆. Mi hermana y yo, como mujeres, somos defensoras de nuestra patria y de la dignidad de los saharauis. Con nuestra resistencia queremos que el mundo y los organismos internacionales que ven y juzgan no se olviden del pueblo saharaui. Especialmente, que velen por nuestras mujeres, que la justicia y la legalidad tienen que hacerse valer y ayudarnos a lograr nuestro derecho a la autodeterminaci贸n. Este mensaje tambi茅n lo queremos dirigir a las mujeres libres que aman la libertad y la dignidad de otras mujeres que presionen al ocupante marroqu铆 que nos tortura y que viola nuestros derechos esenciales.

Como mujer saharaui y activista, 驴has sufrido amenazas o alg煤n tipo de racismo o machismo?

Los marroqu铆es me han amenazado tantas veces que ya no me acuerdo de cu谩ntas. Desde el 2005 me amenazaron con encarcelarme, con violarme y con matarme. Han amenazado a mi familia hasta nuestros d铆as. La semana pasada me dijo uno de mis verdugos que iba a sacar su pistola para acabar conmigo. Para ellos soy una piedra en sus zapatos.

En materia de racismo, a nosotros, los saharauis, nos odian a muerte. Los marroqu铆es rechazan nuestra lengua, nuestra vestimenta y si vamos al interior, nos insultan. Aqu铆 los colonos marroqu铆es son los due帽os de todo, son los funcionarios que llevan la Administraci贸n y sus propiedades son de lujo. Les pagan bien y a los saharauis, que somos los verdaderos due帽os del Sahara, nos tienen exiliados y empobrecidos, nos dan un peque帽o subsidio y si eres militante te lo cortan y te quedas sin nada.

En cuesti贸n de machismo, a nosotras, las activistas, nos insultan, nos llaman cualquieras por el mero hecho de ser mujeres y de reivindicar nuestros derechos al trabajo, a la educaci贸n, a una vida digna e igualitaria. Los marroqu铆es no nos respetan como mujeres y la violencia de g茅nero es lo que practican hac铆a nosotras: la f铆sica, la religiosa, la social, la pol铆tica y, sobre todo, la econ贸mica. No quieren que accedamos al mercado laboral para ser dependientes de los hombres o de la monarqu铆a a trav茅s de los subsidios que da Marruecos, y que no alcanzan ni la mitad del mes.

El 13 de noviembre del 2020 el Frente Polisario declara la vuelta a las armas por las violaciones de derechos humanos que sufren, por parte de Marruecos, durante el alto al fuego, 驴c贸mo es el ambiente en los territorios ocupados?

Fue un d铆a hist贸rico para los saharauis. La sociedad civil no puede soportar tantas promesas y mentiras durante 45 a帽os de conflicto. En los territorios ocupados antes llevaban a la gente a la c谩rcel, ahora han convertido nuestras casas en mazmorras asediadas y vigiladas las 24 horas. Yo soy un ejemplo: llevo 175 d铆as de arresto domiciliario y tortura solo por defender nuestras ideas y convicciones.

Por alzar nuestra bandera y por repetir nuestras consignas de libertad, cerraron el territorio y sacaron a la polic铆a para meternos miedo. Persiguen a algunas personas y cortan los subsidios que cobran para mantener a sus familias; les obligan a firmar que no van a ir a manifestaciones ni a sacar las banderas. Hay familias que no trabajan y se han quedado sin manutenci贸n.

Ahora estamos confinados, no por la pandemia, sino por la pol铆tica y la guerra. Hay m谩s represi贸n y m谩s vigilancia por parte de los miembros de la seguridad y los polic铆as de paisano. Han movilizado a todo el personal para que ocupe las calles. Las casas de las militantes est谩n bajo sospecha, las vigilan. Tienen miedo a perder el Sahara y los recursos naturales. Pero nosotras no nos callaremos. Pedimos protecci贸n a los saharauis en los territorios ocupados.

驴La campa帽a internacional de romper el bloqueo a tu arresto domiciliario ha cumplido sus expectativas?

Llevamos 173 d铆as de arresto domiciliario en casa. Mi familia no puede salir, nadie nos puede visitar, nos han golpeado y maltratado. A mi madre de 84 a帽os, a mi hermana y a m铆 nos pegan y nos humillan a diario, pero nosotras seguimos firmes con nuestra lucha y con nuestras banderas saharauis. La Campa帽a Internacional se hizo para romper el bloqueo informativo y para que los organismos de Derechos Humanos y el mundo vean lo que estamos pasando, agradecemos todos los solidarios que nos apoyan y tengo confianza que la dicha Campa帽a va a cumplir sus objetivos, aunque mientras el Sahara est谩 ocupada la familia Khaja va a seguir asediada al igual que muchos activistas en otras cuidadas ocupadas.

Queremos acabar con la ocupaci贸n y necesitamos protecci贸n civil que salve nuestras vidas como ciudadanos saharauis, poder disfrutar de la libertad en nuestro territorio. Hoy por hoy estamos en tiempos de guerra y de pandemia. Son situaciones extremas y graves.

驴Vuestra organizaci贸n cuenta con apoyos de otras asociaciones de mujeres y del Movimiento Feminista Internacional?

Somos las hijas del Sahara de Saguia, El Hamra y Rio de Oro, defendemos el principio de libertad y nuestro leg铆timo representante es el Frente Polisario. Muchos j贸venes sacrificaron sus vidas por nuestra causa. Pertenecemos a diferentes asociaciones, somos activistas. Yo soy la Presidenta de la Liga de Asociaciones de Defensa de los Derechos Humanos y Protecciones de los Recursos Naturales Saharauis en Bojador. Las mujeres perteneces a distintos grupos y asociaciones en El Aaiun en Esmara y en Dajla.

Nuestro papel es muy importante para la sociedad saharaui, no recibimos ning煤n tipo de ayudas externas y debido al bloqueo al Sahara Occidental son pocas las asociaciones de mujeres extranjeras que se atreven a visitarnos. S铆 que nos gustar铆a formar redes de solidaridad y hermanamientos con otras mujeres para seguir mejorando nuestra lucha hacia la igualdad de g茅nero y el empoderamiento.

La Uni贸n Nacional de Mujeres Saharauis en los Campamentos est谩 muy avanzada en temas mujer y forma parte de la Marcha Mundial de las Mujeres por la Paz y del Movimiento Feminista Internacional. Participan en todos los foros mundiales pero a nosotras, las que estamos en los territorios ocupados, no se preocupan por ofrecernos oportunidades para crecer. A pesar de las represiones y de la soledad intentamos ser mujeres autosuficientes y de muy poco sacamos algo bueno y de calidad que favorezca la supervivencia.

*Nota de la autora: Esta entrevista fue hecha horas antes de la agresi贸n sexual y f铆sica a Sultana, a trav茅s de forma telem谩tica, el 9 de mayo de 2021.

