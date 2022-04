–

De parte de SAS Madrid April 15, 2022 269 puntos de vista

La declaraci贸n de uno de los dos comisionistas en el caso de las mascarillas investigado por la Fiscal铆a Anticorrupci贸n contradice al alcalde Mart铆nez-Almeida.

Nuevas contradicciones entre la versi贸n del alcalde de Madrid, Jose Luis Mart铆nez-Almeida, y los testimonios aportados en la investigaci贸n de la Fiscal铆a Anticorrupci贸n sobre el caso de los contratos inflados de material de protecci贸n durante los primeros meses de la pandemia del covid 19.

Seg煤n publica este jueves El Diario, Luis Medina, uno de los dos comisionistas de la empresa proveedora malaya, ha declarado ante Anticorrupci贸n que Carlos Mart铆nez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, le facilit贸 el n煤mero de tel茅fono de la encargada municipal de compras de material sanitario de emergencia, Elena Collado.

Este testimonio choca con la versi贸n sostenida hasta este momento por el mandatario municipal, en la que mantiene que su primo s贸lo facilit贸 a los comisionistas un email gen茅rico de contrataci贸n del ayuntamiento. Seg煤n se desprende del testimonio de Medina, su socio en la operaci贸n Alberto Luce帽o contar铆a desde el primer momento con el tel茅fono de la encargada de compras para las negociaciones y la gesti贸n de los contratos e ingresos con los que ambos se embolsar铆an, seg煤n Anticorrupci贸n, m谩s de seis millones de euros en comisiones.

Seg煤n cita El Diario, Medina declara: 鈥淨uien me pasa el contacto del Ayuntamiento es la directora de mi antigua universidad, me dice yo conozco bien al hermano [sic] del alcalde, Carlos. Me da su n煤mero y yo le escribo a Carlos, y 茅l me dice mira te voy a pasar el contacto de esta persona…鈥. Siempre seg煤n El Diario, Medina detalla que esa persona es Elena Collado, alto cargo del Ayuntamiento y consejera de la Funeraria municipal, la empresa a trav茅s de la que se compr贸 el material. En el interrogatorio, que se desarroll贸 el 13 de abril de 2021, Medina declara que la llamada de Mart铆nez Almeida 鈥搇lamada cuya fecha exacta se conoce p煤blicamente desde ayer mi茅rcoles- el alcalde de Madrid se limit贸 a agradecerle su gesti贸n. Medina tambi茅n reconoce ante preguntas del fiscal la compra del yate domiciliado en Gibraltar (鈥減orque a煤n no sab铆a d贸nde lo quer铆a tener amarrado鈥) y de los bonos de inversi贸n.

Goteo de detalles

La prensa est谩 publicando a goteo los mensajes entre la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid y los comisionistas. Otros detalles conocidos entre la tarde del mi茅rcoles y la ma帽ana de este jueves incluyen la fecha de la llamada de Mart铆nez Almeida al comisionista Alberto Luce帽o (el 26 de marzo de 2020); se ha conocido que el propio Ayuntamiento desaconsej贸 el uso de los tests que compr贸 a precio inflado entre el personal municipal por ser defectuosos, y se han difundido detalles reveladores de la psicolog铆a y las intenciones de los intermediarios con la empresa malaya (un mensaje de correo electr贸nico entre los dos socios, fechado el 31 de marzo, con una captura de una transferencia y el 煤nico mensaje 鈥榩a la saca鈥).

Seg煤n public贸 el mi茅rcoles el diario El Confidencial, los mensajes aportados en el sumario del caso entre la encargada de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, y el comisionista Alberto Luce帽o, muestran que ya el 26 de mayo el consistorio era consciente de que los tests proporcionados por la pareja de socios investigados por Anticorrupci贸n eran defectuosos en un 60%, hasta el punto de no querer usarlos entre el propio personal municipal. Meses antes, las conversaciones entre Collado y Luce帽o ya muestran la preocupaci贸n de la primera ante la baja calidad de los guantes de nitrilo proporcionados por la firma malaya, asunto que seg煤n Anticorrupci贸n Luce帽o resolvi贸 negociando a la baja su propia comisi贸n, de modo que la empresa proveedora devolviera parte del importe de la factura al ayuntamiento de Madrid.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 14/04/2022.