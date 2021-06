Sup Galeano | La Travesía por la Vida: ¿A QUÉ VAMOS?

27 jun 2021

Junio del 2021.

Una aclaraci贸n: Muchas veces, cuando nosotros usamos el 鈥渓os zapatistas鈥 no nos estamos refiriendo a los varones, sino a los pueblos zapatistas. Y cuando nosotras usamos 鈥渓as zapatistas鈥, no describimos a las mujeres, sino a las comunidades zapatistas. As铆 que encontrar谩 usted ese 鈥渟alto鈥 de g茅nero en nuestra palabra. Cuando nos referimos al g茅nero, siempre agregamos 鈥otroa鈥 para se帽alar la existencia y lucha de quienes no son ni hombres ni mujeres (y que nuestra ignorancia en el tema nos impide detallar 鈥損ero ya aprenderemos a nombrar todas las diferencias-).

-*-

Ahora bien, lo primero que tiene usted qu茅 saber o entender es que los zapatistas, cuando vamos a hacer algo, nos preparamos primero para lo peor. Se parte de un final de fracaso, y, en sentido inverso, nos preparamos para enfrentarlo o, en el mejor de los casos, evitarlo.

Por ejemplo, imaginamos que nos atacan, las masacres de rigor, el genocidio vestido de civilizaci贸n moderna, el exterminio total. Y nos preparamos para esas posibilidades. Bueno, para el Primero de Enero de 1994, no imaginamos la derrota, la asumimos como una certeza.

En fin, que tal vez eso le ayude a usted a entender el por qu茅 de nuestro pasmo inicial, nuestros titubeos y una improvisaci贸n desconcertante cuando, despu茅s de mucho tiempo, trabajo y preparaci贸n para la ruina, nos encontramos con que鈥 vivimos.

A partir de ese escepticismo es que se desarrollan nuestras iniciativas. Algunas peque帽as, otras m谩s grandes, delirantes todas, nuestras convocatorias siempre van dirigidas a 鈥渓o otro鈥, lo que est谩 m谩s all谩 de nuestro horizonte cotidiano, pero que reconocemos como algo que es necesario en la lucha por la vida, es decir, en la lucha por la humanidad.

En esta iniciativa o apuesta o delirio o sinraz贸n, por ejemplo, en su versi贸n mar铆tima nos preparamos para que el Kraken, una tormenta o una ballena blanca extraviada hicieran naufragar la embarcaci贸n, por eso fabricamos cayucos -y viajaron con el Escuadr贸n 421 en La Monta帽a hasta llegar a Vigo, Galicia, Estado Espa帽ol, Europa-.

Tambi茅n nos preparamos para no ser bienvenidos, por eso buscamos antes el consenso para la invasi贸n, es decir, la visita鈥 Bueno, de eso de ser 鈥渂ienvenidos鈥 no estamos muy seguros todav铆a. Para m谩s de uno, una, unoa, nuestra presencia es perturbadora, por decir lo menos, cuando no francamente irruptora. Y lo entendemos, puede ser que a alguien, despu茅s de un a帽o o m谩s de estar en confinamiento, le resulte al menos inoportuno que un grupo de ind铆genas de ra铆z maya, tan poca cosa como productores y consumidores de mercanc铆as (electorales y no), pretenda platicar en persona. 隆En persona! (驴recuerda usted que antes eso era parte de su cotidianeidad?). Y, adem谩s, que tenga como misi贸n principal el escucharle a usted, llenarlo de preguntas, compartir pesadillas y, claro, sue帽os.

Nos preparamos para que los malos gobiernos, de uno y otro lado, nos impidan u obstaculicen la salida y la llegada, por eso alg煤n@s zapatistas ya est谩bamos en Europa鈥 Ups, no deb铆 escribir eso, b贸rrenlo. Ya sabemos que el gobierno mexicano no pondr谩 obst谩culos. Falta ver qu茅 dicen y hacen los dem谩s gobiernos europeos 鈥損orque Portugal y el Estado Espa帽ol no se opusieron-.

Nos preparamos para que fracase la misi贸n, es decir, que se convierta en un evento medi谩tico y, por lo mismo, fugaz e intrascendente. Por eso primordialmente aceptamos las invitaciones de quienes quieren escuchar y hablar, o sea platicar. Porque nuestro objetivo principal no son los actos masivos 鈥揳unque no los excluimos-, sino el intercambio de historias, conocimientos, sentimientos, valoraciones, retos, fracasos y 茅xitos.

Nos prepararemos para que falle el avi贸n, por eso fabricamos paraca铆das con bordados de muchos colores para que, en lugar de un 鈥D铆a D鈥 en Normand铆a (oh, oh, 驴quiere decir eso que el desembarco a茅reo ser铆a en Francia?鈥 驴eh?鈥 隆驴en Par铆s?!), sea un 鈥D铆a Z鈥 para la Europa de abajo, y parecer谩 entonces que del cielo, llueven flores como si Ixchel, diosa madre, diosa arco铆ris, nos acompa帽ara y, de su mano y con su vuelo, abrir un segundo frente para la invasi贸n. Y m谩s seguro porque ahora, gracias a la Galicia de abajo, el escuadr贸n 421 ha logrado afianzar una cabeza de playa en las tierras de Breog谩n.

En suma, siempre nos preparamos para fracasar鈥 y para morir. Por eso la vida, para el zapatismo, es una sorpresa que hay que celebrar todos los d铆as, a todas horas. Y qu茅 m谩s que mejor si es con bailes, m煤sica, artes.



-*-

Durante todos estos a帽os hemos aprendido muchas cosas. Acaso la m谩s importante es darnos cuenta de lo peque帽os que somos. Y no me refiero a estatura y peso, sino al tama帽o de nuestro empe帽o. Los contactos con personas, grupos, colectivos, movimientos y organizaciones de diferentes partes del planeta, nos han mostrado un mundo diverso, m煤ltiple y complejo. Con esto se ha reforzado nuestra convicci贸n de que toda propuesta de hegemon铆a y homogeneidad no s贸lo es imposible, es, sobre todo, criminal.

Porque los intentos -no pocas veces ocultos detr谩s de nacionalismos de cart贸n piedra en los escaparates del mall de la pol铆tica electoral-, de imposici贸n de modos y miradas, son criminales porque pretenden el exterminio de diferencias de todo tipo.

Lo otro es el enemigo: la diferencia de g茅nero, racial, de identidad sexual o asexual, de lengua, de color de piel, de cultura, de credo o descredo, de concepci贸n del mundo, de f铆sico, de estereotipo de belleza, de historia. Contando con todos los mundos que en el mundo son, pr谩cticamente hay tantos enemigos, actuales o potenciales, como seres humanos.

Y podr铆amos decir que casi cualquier afirmaci贸n de identidad es una declaraci贸n de guerra para lo diferente. He dicho 鈥渃asi鈥, y a ese 鈥渃asi鈥 nos aferramos como zapatistas que somos.

-*-

Seg煤n nuestros modos, nuestros calendarios y en nuestra geograf铆a, hemos llegado a la conclusi贸n de que siempre es posible que la pesadilla empeore. La pandemia del llamado 鈥淐oronavirus鈥 no es el apocalipsis. Es s贸lo su preludio. Si los medios de comunicaci贸n y las redes sociales nos quer铆an tranquilizar, antes, 鈥渋nformando鈥 sobre la extinci贸n de un glaciar, de un terremoto, de un tsunami, de una guerra en una parte lejana del planeta, del asesinato de otro ind铆gena por paramilitares, de una nueva agresi贸n a Palestina o al pueblo mapuche, de la brutalidad gubernamental en Colombia y Nicaragua, de im谩genes de campos de migrantes que son de otro lugar, otro continente, otro mundo, y as铆 nos convencen de que eso 鈥減asa en otro lado鈥; en tan s贸lo unas semanas, la pandemia demostr贸 que el mundo puede ser apenas una peque帽a parroquia ego铆sta, necia y vulnerable. Los distintos gobiernos nacionales son las pandillas que pretenden controlar, con violencia 鈥渓egal鈥, una calle o un barrio, pero el 鈥渃apo鈥 que controla todo es el capital.

En fin, que se vienen cosas peores. Pero eso usted ya lo sab铆a, 驴no? Y si no, pues ya va siendo hora de que se entere. Porque, adem谩s de tratar de convencerle de que las penas y las desgracias siempre ser谩n ajenas (hasta que dejan de serlo y se sientan con usted a la mesa, le perturban el sue帽o y le dejan sin l谩grimas), le dicen que la mejor forma de enfrentar esas amenazas es individualmente.

Que el mal se evita alej谩ndose de 茅l, construyendo su mundo estanco, y haci茅ndolo cada vez m谩s estrecho hasta que s贸lo cabe el 鈥測o, mi, me, conmigo鈥. Y para eso, pues le ofrecen 鈥渆nemigos鈥 a modo, siempre con un flanco d茅bil y al que es posible derrotar adquiriendo, oiga usted, este art铆culo que, mire qu茅 casualidad, por esta 煤nica ocasi贸n, tenemos en oferta y podr谩 usted adquirirlo y recibirlo en la puerta de su bunker en cuesti贸n de horas, d铆as鈥 o semanas, porque la m谩quina ha descubierto, oh sorpresa, que la paga depende tambi茅n de la circulaci贸n de las mercanc铆as, y que, si ese proceso se detiene o aletarga, la bestia sufre鈥 as铆 que tambi茅n es negocio su distribuci贸n y reparto.

Pero, como zapatistas que somos, hemos estudiado y analizado. Y queremos confrontar las conclusiones a las que hemos llegado, con cient铆ficos, artistas, fil贸sofos y analistas cr铆ticos de todo el mundo.

Pero no s贸lo, tambi茅n y especialmente con quienes, en la cotidianidad de sus luchas, han padecido y advertido las desgracias por venir. Porque, en lo que a lo social se refiere, tenemos en alta estima el an谩lisis y la valoraci贸n de quien se juega el pellejo en el combate contra la m谩quina, y somos esc茅pticos de la de quien, desde la 贸ptica externa, opina, valora, aconseja, juzga y condena o absuelve.

Pero, ojo, consideramos que esa mirada cr铆tica 鈥outsider鈥 es necesaria y vital, porque permite ver cosas que no se miran en el fragor de la lucha y, atenci贸n, aporta conocimientos sobre la genealog铆a de la bestia, sus transformaciones y su funcionamiento.

En fin, que queremos hablar y, sobre todo, escuchar a quien se ponga a modo. Y no nos importa su color, tama帽o, raza, sexo, religi贸n, militancia pol铆tica o traspi茅 ideol贸gico, si es que coincide en el retrato hablado de la m谩quina asesina.

Porque si, cuando hablamos del criminal, alguien lo identifica con el destino fat铆dico, la mala suerte, 鈥渆l orden natural de las cosas鈥, el enfado divino, la desidia o el desenfado, pues ah铆 no tenemos ning煤n inter茅s en escuchar ni en hablar. Para conocer esas explicaciones basta con ver telenovelas y acudir a las redes sociales en busca de confirmaci贸n.

Es decir, creemos haber establecido qui茅n es el criminal, su modus operandi y el crimen en s铆. Estas 3 caracter铆sticas se sintetizan en un sistema, es decir, en una forma de relacionarse con la humanidad y con la naturaleza: el capitalismo.

Sabemos que es un crimen en curso y que su consecuci贸n ser谩 desastrosa para el mundo entero. Pero no es 茅sa la conclusi贸n que nos interesa corroborar, no.

-*-

Porque resulta que, tambi茅n estudiando y analizando, hemos descubierto algo que puede ser o no importante. Depende.

Dando por sentado que este planeta ser谩 aniquilado, al menos como hasta ahora lo percibimos, hemos estado investigando sobre las posibles opciones.

Es decir, el barco se hunde y all谩 arriba dicen que no pasa nada, que es pasajero. S铆, como cuando el buque-tanque Prestige naufrag贸 frente a costas europeas (2002) 鈥 Galicia fue testigo y v铆ctima primera-, y las autoridades empresariales y gubernamentales dec铆an que apenas unos chorritos de combustible se hab铆an derramado. El desastre no lo pagaron ni el Mand贸n, ni sus capataces y mayorales. Lo pagaron, y lo siguen pagando, los poblados que viven de la pesca en esas costas. Ellos y sus descendientes.

Y por 鈥淏arco鈥 nos referimos al planeta homogeneizado y hegemonizado por un sistema: el capitalismo. Claro, podr谩n decir que 鈥溍﹕e no es nuestro barco鈥, pero el hundimiento en curso no es s贸lo de un sistema, sino del mundo entero, completo, total, hasta el rinc贸n m谩s apartado y aislado, y no s贸lo el de sus centros de Poder.

-*-

Entendemos que alguien piense, y act煤e en consecuencia, que es posible todav铆a remendar, parchar, pintar un poco aqu铆 y all谩, remozar la embarcaci贸n. Mantenerla a flote como sea, incluso vendiendo la fantas铆a de que son posibles megaproyectos que no s贸lo no aniquilen poblados enteros, tambi茅n que no afecten a la naturaleza.

Que existan personas que piensen que basta con estar muy decididos y echarle ganas al maquillaje (al menos hasta que pasen los procesos electorales). Y que crean que la mejor respuesta a los reclamos de 鈥Nunca mais鈥 -que se repiten en todos los rincones del planeta-, sean promesas y dinero, programas pol铆ticos y dinero, buenas intenciones y dinero, banderas y dinero, fanatismos y dinero. Que sean fieles creyentes de que los problemas del mundo se reducen a la falta de dinero.

Y el dinero necesita carreteras, grandes proyectos civilizatorios, hoteles, centros comerciales, f谩bricas, bancos, mano de obra, consumidores,鈥 polic铆as y ej茅rcitos.

Las as铆 llamadas 鈥渃omunidades rurales鈥 son clasificadas como 鈥渃arentes de desarrollo鈥 o 鈥渁trasadas鈥 porque la circulaci贸n de dinero, es decir de mercanc铆as, es inexistente o muy reducida. No importa que, por ejemplo, su tasa de feminicidios y de violencia de g茅nero sea menor comparada con la de las urbes. Los logros gubernamentales se miden por la cantidad de zonas destruidas y repobladas por productores y consumidores de mercanc铆as, gracias a la reconstrucci贸n de ese territorio. Donde antes hab铆a una milpa, un manantial, un bosque, ahora hay hoteles, centros comerciales, f谩bricas, termoel茅ctricas,鈥 violencia de g茅nero, persecuci贸n de la diferencia, narcotr谩fico, infanticidios, tr谩fico de personas, explotaci贸n, racismo, discriminaci贸n. En suma: c-i-v-i-l-i-z-a-c-i-贸-n.

Su idea es que la poblaci贸n campesina se convierta en empleada de esa 鈥渦rbanizaci贸n鈥. Seguir谩n viviendo, trabajando y consumiendo en su localidad, pero el due帽o de todo su entorno es un conglomerado industrial-comercial-financiero-militar cuya sede est谩 en el ciberespacio y para quien ese territorio conquistado es s贸lo un punto en el mapa, un porcentaje de ganancias, una mercanc铆a. Y el resultado real ser谩 que la poblaci贸n originaria tendr谩 que migrar, porque el capital llegar谩 con sus propios empleados 鈥渃alificados鈥. A la poblaci贸n originaria le tocar谩 regar jardines y limpiar estacionamientos, locales y albercas donde antes hab铆a campos de cultivo, bosques, costas, lagunas, r铆os y manantiales.

Lo que se oculta es que, detr谩s de las expansiones (鈥済uerras de conquista鈥) de los Estados -sean internas (鈥渋ncorporando a m谩s poblaci贸n a la modernidad鈥), o sean externas con distintas coartadas (como la del gobierno de Israel en su guerra contra Palestina)-, hay una l贸gica com煤n: la conquista de un territorio por la mercanc铆a, es decir por el dinero, es decir por el capital.

Pero entendemos que esa gente, para poder llegar a ser el cajero que administre los pagos y cobros que le dan vida a la m谩quina, forme partidos pol铆ticos electorales, frentes -amplios o estrechos- para disputar el acceso al gobierno, alianzas y rupturas 鈥渆strat茅gicas鈥, y todos los matices en los que se empe帽an esfuerzos y vidas que, detr谩s de peque帽os 茅xitos, esconden grandes fracasos. Una peque帽a ley por ah铆, una interlocuci贸n oficial aqu铆, una nota period铆stica all谩, un tuit m谩s ac谩, un like acull谩, y sin embargo, por poner un ejemplo de un crimen mundial en curso, los feminicidios van en aumento. En el entretanto sube la izquierda y baja, sube la derecha y baja, sube el centro y baja. Como cantaba la inolvidable malague帽a Marisol, 鈥渓a vida es una t贸mbola鈥: todos (arriba) ganan, todas (abajo) pierden.

Pero la 鈥渃ivilizaci贸n鈥 es s贸lo una coartada endeble para una destrucci贸n brutal. El veneno sigue brotando (ya no del Prestige 鈥搊 no s贸lo de ese nav铆o-), y el sistema entero parece estar dispuesto a intoxicar hasta el 煤ltimo rinc贸n del planeta, porque son m谩s rentables la destrucci贸n y la muerte que detener la m谩quina.

Estamos seguros que usted podr谩 agregar m谩s y m谩s ejemplos. Botones de muestra de una pesadilla irracional y, sin embargo, actuante.

-*-

Entonces, desde hace varias d茅cadas nos hemos concentrado en buscar alternativas. La construcci贸n de balsas, cayucos, lanchas, y a煤n de embarcaciones m谩s grandes (la 6ta como improbable arca), tienen un horizonte bien definido. En alg煤n lugar habr谩 que desembarcar.

Le铆mos y leemos. Estudiamos y lo seguimos haciendo. Analizamos antes y ahora. Abrimos el coraz贸n y la mirada, no a ideolog铆as actuales o pasadas de moda, sino a las ciencias, a las artes y a nuestras historias como pueblos originarios. Y con esos conocimientos y herramientas, nos hemos encontrado con que hay, en este sistema solar, un planeta que podr铆a ser habitable: el tercero del sistema solar y que, hasta ahora, aparece en los libros escolares y cient铆ficos con el nombre de 鈥淟a Tierra鈥. Para m谩s referencia, est谩 entre Venus y Marte. Es decir, seg煤n ciertas culturas, est谩 entre el amor y la guerra.

El problema es que ese planeta es ya un mont贸n de escombros, pesadillas reales, y horrores tangibles. Es poco lo que queda en pie. Incluso la tramoya que oculta la cat谩strofe se agrieta. Entonces, pues, 驴c贸mo les dir茅?, el asunto no es conquistar ese mundo y disfrutar de lo placeres de quien vence. Es m谩s complicado y requiere, 茅se s铆, un esfuerzo mundial: hay que hacerlo de nuevo.

-*-

Ahora bien, seg煤n las grandes producciones f铆lmicas de Hollywood, la salida frente a la cat谩strofe mundial (siempre algo externo 鈥揳lien铆genas, meteoros, pandemias inexplicables, zombis parecidos a candidatos a alg煤n puesto p煤blico-), es producto de una uni贸n de todos los gobiernos del mundo (encabezados por los gringos)鈥 o, peor, del gobierno estadunidense sintetizado en un individuo, o individua (porque la m谩quina ya aprendi贸 que la farsa debe ser incluyente), que puede tener las caracter铆sticas raciales y de g茅nero pol铆ticamente correctas, pero lleva en su pecho la marca de la Hidra.

Pero, lejos de esas ficciones, la realidad nos muestra que todo es negocio: el sistema produce la destrucci贸n y te vende los boletos para que huyas de ella鈥 al espacio. Y de seguro, en las oficinas de las grandes corporaciones, hay brillantes proyectos de colonizaci贸n interestelar鈥 con la propiedad privada de los medios de producci贸n incluida. Es decir, el sistema se traslada, 铆ntegro, a otro planeta. El 鈥all included鈥 se refiere a quienes trabajan, a quienes viven sobre de quienes trabajan y a su relaci贸n de explotaci贸n.

-*-

Pero a veces no s贸lo miran al espacio. El capitalismo 鈥渧erde鈥 pugna por zonas 鈥減rotegidas鈥 en el planeta. Burbujas ecol贸gicas donde pueda resguardarse la bestia mientras el planeta se cura de los mordiscos (lo cual tomar铆a apenas unos cuantos millones de a帽os).

Cuando la m谩quina habla de 鈥渦n nuevo mundo鈥 o 鈥渄e humanizar el planeta鈥, est谩 pensando en territorios a conquistar, despoblar y destruir, para luego repoblar y reconstruir con la misma l贸gica que ahora tiene al mundo entero frente al abismo, siempre dispuesto a dar el paso adelante que el progreso demanda.

Usted podr谩 pensar que no es posible que alguien sea tan imb茅cil como para destruir la casa donde vive. 鈥La rana no bebe toda el agua del charco que habita鈥, dicen que dice un proverbio del pueblo originario Sioux. Pero si usted pretende aplicar una l贸gica racional al funcionamiento de la m谩quina, no entender谩 (bueno, tampoco la m谩quina). De nada sirven valoraciones morales y 茅ticas. La l贸gica de la bestia es la ganancia. Claro, ahora usted podr谩 preguntarse c贸mo es posible que una m谩quina irracional, inmoral y est煤pida rija los destinos de todo un planeta. Ah, (suspiro), eso est谩 en su genealog铆a, en su esencia misma.

Pero, dejando de lado el imposible ejercicio de dotar de racionalidad a lo irracional, llegar谩 usted a la conclusi贸n de que es preciso destruir ese engendro que no, no es diab贸lico. Desgraciadamente es humano.

Y, claro, usted estudia, lee, confronta, analiza, y descubre que hay grandes propuestas para salir adelante. Desde las que proponen afeites y maquillajes, hasta las que recomiendan clases de moral y l贸gica para la bestia, pasando por nuevos o viejos sistemas.

S铆, le entendemos, la vida es una mierda y siempre es posible refugiarse en ese cinismo tan sobrevalorado en las redes sociales. El finado SupMarcos dec铆a: 鈥lo malo no es que la vida sea una mierda, sino que te obligan a comerla y todav铆a esperan que lo agradezcas鈥.

Pero supongamos que no, que usted sabe que, en efecto, la vida apesta, pero su reacci贸n no es la de replegarse en s铆 mismo (o en su 鈥渕undo鈥, eso depende del n煤mero de sus 鈥渟eguidores鈥 en las redes sociales habidas y por haber). Y entonces usted decide abrazar, con fe, esperanza y caridad, alguna de las opciones que se le presentan. Y elige la mejor, la m谩s grande, la de m谩s 茅xito, la m谩s famosa, la que va ganando鈥 o la que le queda cerca.

Grandes proyectos de nuevos y viejos sistemas pol铆ticos. Retrasos imposibles del reloj de la historia. Nacionalismos patrioteros. Futuros compartidos a fuerza de que tal opci贸n tome el Poder y se mantenga en 茅l hasta que todo se solucione. 驴Su grifo gotea?, vote por tal. 驴Mucho ruido en el vecindario?, vote por cual. 驴Subi贸 el costo de transporte, alimentos, medicinas, energ铆a, escuelas, ropa, diversi贸n, cultura?, 驴Le teme a la migraci贸n?, 驴Le incomodan las personas de piel oscura, las creencias distintas, las lenguas incomprensibles, las diferentes estaturas y complexiones?, vote por鈥

Incluso los hay quienes no difieren del objetivo, sino del m茅todo. Y luego repiten arriba lo que criticaron abajo. Con malabares asquerosos y argumentando estrategias geopol铆ticas, se apoya a quien se reitera en el crimen y la estupidez. Se demanda que los pueblos aguanten opresiones en beneficio de la 鈥渃orrelaci贸n de fuerzas internacional y el ascenso de la izquierda en la zona鈥. Pero Nicaragua no es Ortega-Murillo y no tardar谩 la bestia en entenderlo.

En todas esas grandes ofertas de soluci贸n en el supermercado mortal del sistema, muchas veces no se dice que se tratan de la imposici贸n brutal de una hegemon铆a, y un decreto de persecuci贸n y muerte a lo que no es homog茅neo al ganador.

Los gobiernos gobiernan para sus seguidores, nunca para quienes no lo son. Las estrellas de las redes sociales alimentan a sus huestes, a煤n a costa de sacrificar la inteligencia y la verg眉enza. Y la 鈥渃orrecci贸n pol铆tica鈥 traga sapos, que habr谩n luego de devorar a quien aconseja resignaci贸n 鈥減ara no beneficiar al enemigo principal鈥.

-*-

驴Es el zapatismo una gran respuesta, una m谩s, a los problemas del mundo?

No. El zapatismo es un mont贸n de preguntas. Y la m谩s peque帽a puede ser la m谩s inquietante: 驴Y t煤 qu茅?

Frente a la cat谩strofe capitalista, 驴el zapatismo propone un viejo-nuevo sistema social id铆lico, y con 茅l repetir las imposiciones de hegemon铆as y homogeneidades ahora 鈥渂uenas鈥?

No. Nuestro pensamiento es peque帽o como nosotros: son los esfuerzos de cada quien, en su geograf铆a, seg煤n su calendario y modo, que permitir谩n, tal vez, liquidar al criminal, y, simult谩neamente, rehacer todo. Y todo es todo.

Cada quien, seg煤n su calendario, su geograf铆a, su modo, habr谩 de construir su camino. Y, al igual que nosotros, los pueblos zapatistas, ir谩 tropezando y levant谩ndose, y lo que construya tendr谩 el nombre que le d茅 la gana tener. Y s贸lo ser谩 diferente y mejor que lo que hemos padecido antes, y lo que padecemos actualmente, si reconoce lo otro y lo respeta, si renuncia a imponer su pensamiento sobre lo diferente, y si al fin se da cuenta de que muchos son los mundos y que su riqueza nace y brilla en su diferencia.

驴Es posible? No lo sabemos. Pero s铆 sabemos que, para averiguarlo, hay que luchar por la Vida.

-*-

Entonces, 驴a qu茅 vamos en esta Traves铆a por la Vida si no aspiramos a dictar caminos, rutas, destinos? 驴A qu茅, si no buscamos adherentes, votos, likes? 驴A qu茅, si no vamos a juzgar y a condenar o absolver? 驴A qu茅, si no llamamos al fanatismo por un nuevo-viejo credo? 驴A qu茅, si no buscamos pasar a la Historia y ocupar un nicho en el pante贸n enmohecido del espectro pol铆tico?

Bueno, para serles sinceros como zapatistas que somos: no s贸lo vamos confrontar nuestros an谩lisis y conclusiones con lo otro que lucha y piensa cr铆ticamente.

Vamos a agradecer a lo otro su existencia. A agradecer las ense帽anzas que su rebeld铆a y su resistencia nos han regalado. A entregar la flor prometida. A abrazar lo otro y decirle al o铆do que no est谩 sola, soloa, solo. A susurrarle que valen la pena la resistencia, la lucha, el dolor por quienes ya no est谩n, la rabia de que est茅 impune el criminal, el sue帽o de un mundo no perfecto, pero s铆 mejor: un mundo sin miedo.

Y tambi茅n, y sobre todo, vamos a buscar complicidades鈥 por la vida.

SupGaleano.

Junio del 2021, Planeta Tierra.