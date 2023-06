–

La crisis clim谩tica no destruye el planeta, destruye nuestro modo de vida. En los 4 000 millones de a帽os de vida en la tierra han existido al menos 5 eventos de extinci贸n global que casi ponen fin a la biolog铆a. La humanidad a煤n no se ha enfrentado a uno de estos grandes cataclismos, aunque estamos provocando la Sexta Extinci贸n Masiva. Un problema que la econom铆a decide ignorar mientras sea econ贸micamente rentable.

El clima hace referencia a grandes periodos de tiempo. Miles de a帽os que han moldeado la vida y muerte de todos los seres vivos de nuestro planeta, incluida la humanidad. Como sociedad occidental tendemos a pensar que el clima no nos afecta. Que siempre tendremos acceso a agua y alimentos. Lo cierto es que la destrucci贸n de h谩bitats, sobreexplotaci贸n y contaminaci贸n est谩n generando cambios dr谩sticos cuyo alcance a煤n somos incapaces de sondear.

La forma m谩s sencilla de imaginar el clima es como una cinta transportadora de especies. Si cierto tipo de clima se extiende, los animales y plantas asociados con 茅l tambi茅n. Si el clima desaparece, las especies que transporta se desvanecen, excepto las mejor adaptadas, es decir, las que posean alguna cualidad 煤til en el nuevo medio. Estos atributos les permiten engancharse a otra cinta de transporte en un riguroso y d茅bil equilibrio que ha permitido la persistencia de la vida en nuestro planeta.

Con o sin nosotros, La Tierra seguir谩 girando y cambiando. Por ejemplo, el aumento de temperaturas y acidificaci贸n de los oc茅anos actuales est谩 creando unas condiciones inmejorables para las medusas, cuya poblaci贸n aumenta exponencialmente 驴pero鈥 es el futuro que queremos?

El cambio clim谩tico es constante, pero en periodos muy largos de tiempo que permiten a las especies variar y adaptarse. Aunque hay excepciones. Durante el desarrollo geol贸gico de La Tierra han existido al menos 5 eventos de Extinci贸n Masiva, cataclismos que borraron m谩s del 75% de la vida en periodos relativamente cortos de tiempo. El detonante siempre ha sido el mismo, el clima var铆a tan bruscamente que no hay tiempo para evolucionar y adaptarse. De todos estos eventos de extinci贸n, el m谩s famoso es el del Cret谩cico-Pale贸geno, m谩s conocido como el meteorito de los dinosaurios.

El hecho de que hace 65 Millones de a帽os una piedra de 12 Km de di谩metro impactara sobre La Tierra a 72000 Km/h, dejando un cr谩ter de 180 Km de largo y 20 de profundidad en M茅xico fue el menor de los problemas. La descomunal cantidad de polvo arrojada a la atmosfera provoc贸 varios a帽os de oscuridad casi total. La irradiaci贸n solar casi desapareci贸, por lo que las temperaturas bajaron dr谩sticamente dificultando la supervivencia de las plantas y con ellas, de todo el ciclo de la vida. Como resultado la mayor铆a de dinosaurios, una de las estirpes que m谩s tiempo han sobrevivido en nuestro planeta, desaparecieron. Solo quedaron ciertos animales, como los primeros mam铆feros que eran algo parecido a una ardilla de subsuelo.

En comparaci贸n con los dinosaurios, nuestra familia directa es muy reciente. El 谩rbol comienza a trazarse con los primeros hom铆nidos hace unos cuatro Millones de a帽os. Restos como los de la famosa Australopithecus llamada Lucy (en honor a la canci贸n de los Beatles que sonaba durante su descubrimiento) demuestran una de las peculiaridades humanas, el bipedismo. Este rasgo es un desarrollo de ahorro energ茅tico que nos permite poder desplazarnos grandes distancias. Y es que desde nuestros or铆genes somos migrantes. Existen restos por toda la mitad este de 脕frica. Lo que a d铆a de hoy es un clima tropical, en aquella 茅poca era un ecosistema de bosques abiertos. Esta especie se desplazaba diariamente de los bosques a las zonas abiertas en busca de alimento. Hace unos dos millones de a帽os el clima cambia a uno m谩s seco, los bosques dispersos desaparecen y con ellos, los Australopithecus.

Conocemos restos de hom铆nidos hace 1.4 millones de a帽os en uno de los yacimientos m谩s importantes para el estudio de esta 茅poca. El clima de Orce (Granada) era una sabana africana. La fauna consist铆a en los ancestros de los actuales elefantes, rinocerontes, hipop贸tamos, 鈥 Los Homo llegaron gracias a la cinta transportadora de un clima que rodeaba todo el mediterr谩neo. A煤n no conoc铆an el fuego, y sus herramientas eran poco m谩s que piedras, pero se las apa帽aron para sobrevivir a sus rivales, las hienas gigantes. Y es que hablamos de unos hom铆nidos que principalmente se alimentaban de la recolecci贸n de plantas, frutos, insectos鈥 y cuando pod铆an, de carro帽a.

Durante la 煤ltima etapa del Paleol铆tico los seres humanos ya son exactamente igual que los actuales, pero tuvieron que sobrevivir al evento posiblemente m谩s riguroso que como especie hemos sufrido. Hace 20 000 a帽os, el 煤ltimo m谩ximo glacial es un periodo excepcionalmente fr铆o y largo durante el cual lo que consideramos Polo Norte, comenzaba en Francia. El clima era tan fr铆o que las nieves perpetuas de Sierra Nevada, desaparecidas hace 25 a帽os, comenzaban a 800 metros de altitud y el agua en las costas era 9 grados m谩s fr铆a. Recientes estudios sobre gen茅tica parecen demostrar que muchas poblaciones humanas se extinguen, entre ellas todas las de la pen铆nsula It谩lica. Con este clima, la 煤nica posibilidad de supervivencia es migrar hacia el sur, configurando refugios a partir de los cuales se volver谩 a repoblar el mundo durante la actual etapa clim谩tica.

Actualmente vivimos en el Holoceno, una 茅poca bastante estable y c谩lida. Nuestro modo de vida actual se debe a 茅l. Sedentarizaci贸n, agricultura o ganader铆a habr铆an sido imposibles en eras anteriores. Los seres humanos del Pleistoceno eran tan inteligentes como nosotros, y si no cultivaron alimentos no fue por desconocimiento, sino porque su entorno no lo permit铆a. Esto ya ha sido un problema grave en 茅pocas mucho m谩s recientes. La existencia del gen que nos hace tolerantes a la lactosa a las poblaciones occidentales se origina hace unos 5 000 a帽os. Esto indica un importante recorte en la producci贸n de alimentos que solo permiti贸 sobrevivir a las personas que pod铆an consumir otra clase de recursos, como la leche.

Otro de los grandes eventos de extinci贸n masiva, el del P茅rmico-Tri谩sico (hace 250 millones de a帽os), fue provocado por la subida de 15 grados en un periodo de 100 000 a帽os. En los 煤ltimos 100 a帽os nosotros hemos aumentado la temperatura de la tierra en 1,5 grados. Esto nos permite establecer con certeza que estamos al inicio del camino de una nueva extinci贸n en masa acelerada y de un clima al que no sabemos si podremos sobrevivir.