April 11, 2021

Hace un a帽o, el 8 de abril de 2020, Jos茅 Manuel Silva, Director de inversiones de Larrain Vial Asset Management, declaraba la necesidad del sacrificio de miles de trabajadores para mantener el sistema andando. Cuestion贸 incluso la capacidad de los gobiernos 鈥渄emocr谩ticos鈥 para paliar grandes crisis, vi茅ndose, entrel铆neas, aquella a帽oranza inmanente de los poderosos al fuego del fusil. Muchas lecturas se podr铆an emanar de estas nefastas declaraciones, pero el tiempo pas贸 y los muertos comenzaron a llenar los hospitales. C贸mo un p煤trido agorero, Silva discurri贸 sobre la guada帽a prodigiosa que punza los pulmones de los pobres de la naci贸n, manteniendo intacta el margen de acumulaci贸n.

Polanyi nos gu铆a con una meridiana interpretaci贸n acerca de la genocida mentalidad de 茅lite. En aquella frialdad criminal de Silva, Pi帽era y Cia. se vislumbra las limitaciones del sistema impuesto por ellos, una sociedad netamente de mercado, donde lo econ贸mico custodia todas las 谩reas sociales. En nuestro Chile guzmaniano, las actividades humanas diarias han sido organizadas puramente para el beneficio; he ah铆 la escala de valores de la hegemon铆a, que transform贸 a la sociedad, incluso en sus aspectos esenciales, en un factor clave para alcanzar el amado lucro mientras nos gritan encolerizados 鈥溌l trabajo os har谩 libres!鈥. Qu茅 importa el hambre y la enfermedad, como bestias al precipicio nos llevan en aras del capital.

Siendo los individuos elementos para el sacrificio, reducidos a lo m铆nimo de su naturaleza fisiol贸gica, la flor y nata del pa铆s ha perdido su alma como ha perdido la capacidad de relativizar la ganancia econ贸mica, con lo que toda propuesta pol铆tica para enfrentar la pandemia 鈥攐 cualquier otra cat谩strofe鈥 se reduce a la incapacidad. El conjunto de medidas para paliar el desastre derivadas desde la c煤pula de poder terminar谩 en fracaso, pues las ficciones liberales de la 茅lite s贸lo alcanzan para lo contingente y transitorio, lejano de enfoques realistas: la tasa de ganancia.

A todas luces en Chile rige una Hegemon铆a de la Psicopat铆a, en donde el sentido com煤n de quienes dirigen el r茅gimen apunta exclusivamente a la mantenci贸n de la sacro santa Tasa de Ganancia, ante la cual no tiemblan en sacrificar a m谩s de 20 mil vidas entre respiradores y suero. Tenemos un Estado que no tarda en recurrir a los m谩s bajos actos de represi贸n, vigilancia y encarcelamiento a la disidencia, pero que es incapaz de ejercer el mismo vigor del Leviat谩n para garantizar la integridad inmunol贸gica de los chilenos.

Nuestro Criminal Soberano

La reducci贸n, econ贸mica y pol铆tica, de este Estado a la mera reproducci贸n funcional de las tecnolog铆as liberales y consensos democr谩ticos apunta a la naturaleza criminal de su soberan铆a, donde el gobierno se descompone en gobernanza, colapsando la distinci贸n entre el Estado p煤blico y la sociedad civil, resultando en una privatizaci贸n del Estado (v茅ase el rol que ha cumplido Juan Sutil durante la pandemia), en que se genera dualidad entre 鈥渓ey鈥 y 鈥渃rimen鈥, donde el soberano act煤a como criminal y el criminal como soberano, y emerge lo 鈥渋rracional鈥 o la cooptaci贸n invisible (y no tan invisible) del inter茅s p煤blico por el sector privado (el ejemplificador caso de Espacio Riesco) 驴C贸mo dudar de la Soberan铆a Criminal que rige a Chile si el poder ejecutivo lo preside un criminal?

El manejo de la pandemia, al ser determinada por la mantenci贸n de la tasa de ganancia, ha confirmado la total inoperancia de la raz贸n neoliberal, pero 驴C贸mo es que se mantiene inc贸lume este r茅gimen lleno de fracasos? 驴Acaso no sirven las punzantes cr铆ticas de Matamala, el ejemplo liberal, o el incisivo cuestionamiento de sus colegas en los programas de televisi贸n y la prensa en general?

As铆 como la raz贸n econ贸mica y la predominancia del sistema de marcado se aferra demencialmente a la tasa de ganancia, los medios en esta sociedad del espect谩culo 鈥攃on Pi帽ericosas e ignorancia conveniente鈥 se ci帽en a la inmediatez, lo que es el colapso de nuestras nociones de pasado y futuro. La espectacularizaci贸n de los medios cumple una funci贸n servil al r茅gimen criminal chileno, en tanto desarticula el saber hist贸rico de los pueblos, y sume a la poblaci贸n en un interminable discurso de lo ef铆mero, quit谩ndole sus armas cr铆ticas mientras el r茅gimen se saca de encima la responsabilidad de responder por sus actos. Ante esto, se tacha de impertinente la noci贸n de cambio social y se trivializa la cr铆tica. He ah铆, finalmente, un ministro de salud que no quiere responsabilidades sobre los miles de muertos que yacen sobre un pabell贸n patrio que los abandon贸.

He ah铆 un Chile que cae enfermo a manos del liberalismo salvaje, a menos que el predominio del factor de lucro y acumulaci贸n, aquello que exige las alteraciones vitales de la sociedad, sea relocalizado de las 谩reas sociales y expurgado de los asuntos puramente humanos. Los valores del mercado y los mercanchifles, no son los 煤nicos que pueden regir la enormidad de los conceptos de libertad y progreso. De la perturbaci贸n del status quo, del mercado de sacrificio, depende nuestro futuro sobre el planeta; ya no es solamente por dignidad, es sobre todo por supervivencia.