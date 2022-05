–

Finalmente, despu茅s de meses de reflexionar, postergar, escribir, reescribir, borrar y comenzar desde cero nuevamente, he terminado una extensa lectura sobre Sur, el coraz贸n hist贸rico de Diyarbak谋r. Est谩 en l铆nea, por ahora solo en holand茅s. Tal vez, era el mejor momento para publicarlo, porque este fin de semana la iglesia armenia de Surp Giragos reabri贸 despu茅s de haber sido da帽ada en la guerra que estall贸 en Sur a principios de 2016. No es f谩cil contar una historia sobre un lugar donde qued贸 tu coraz贸n. M谩s a煤n cuando parece que ese lugar puede desaparecer para siempre y convertirse en un fantasma de lo que alguna vez fue.

Ya han pasado siete a帽os desde que deambul茅 por Sur por 煤ltima vez, antes de que Turqu铆a me echara. Sol铆a 鈥嬧媝erderme all铆, doblando esquinas al azar en las calles estrechas. Hasta que perd铆a la noci贸n de d贸nde estaba. Siempre hab铆a un ni帽o corriendo, algunas mujeres sentadas en sus puertas o barriendo las calles, o algunos hombres reunidos alrededor de vasos de t茅 o con un diario en la mano, a los que pod铆a preguntar el camino. Encontrar铆a el camino de regreso a la calle Gazi, tomar铆a un caf茅 en las cercan铆as de Suluklu Han, comprar铆a pescado, frutas y verduras, y me subir铆a a un dolmu艧 de regreso a mi casa en Bat谋kent.

Muchas de las calles donde me perd铆a ya no existen. Fueron aplastadas por el Estado despu茅s de la guerra que libr贸 contra la juventud kurda, entre diciembre de 2015 y marzo de 2016. No, no culpen a la juventud armada, que defend铆a la reci茅n declarada autonom铆a de su distrito despu茅s de que el Estado se negara a un compromiso serio al proceso de paz.

La arque贸loga de la ciudad Nevin Soyukaya, que conoce muy bien a Sur tanto como poblador como experto, me dijo que despu茅s de la guerra el Estado podr铆a haber actuado de otra manera. Podr铆an haber recogido meticulosamente los escombros y consultado a expertas como ella u a otros sobre c贸mo restaurar adecuadamente lo que podr铆a haberse restaurado. Podr铆an haber vuelto a hacer habitable el 谩rea, reemplazando las estructuras perdidas con nuevas viviendas asequibles que se adaptaran al patrimonio hist贸rico y social de Sur.

Hab铆a planos que las autoridades podr铆an haber revisado para ver si pod铆an construir sobre lo destruido. Fueron elaborados por el municipio metropolitano de Diyarbak谋r, primero en 2004 y luego nuevamente en 2013, cuando Abdullah Demirba艧 fue el alcalde electo de Sur. Tambi茅n habl茅 con 茅l para mi historia: ahora est谩 exiliado en Suiza. La idea del municipio era renovar Sur, manteni茅ndolo asequible para las personas que viven all铆 y rindiendo homenaje al patrimonio multicultural y multirreligioso de las estructuras antiguas del lugar.

Que el Estado no estuviera interesado en nada de eso por supuesto era de esperar. Abdullah Demirba艧 me dijo que en 2008, el AKP (Partido Justicia y Desarrollo, gobernante en Turqu铆a) trat贸 de forzar una 鈥渞enovaci贸n鈥 en Sur, que solo no se llev贸 a cabo porque la gente del distrito rechaz贸 totalmente los planes. El plan consist铆a b谩sicamente en reemplazar las viejas estructuras por otras casas que los habitantes actuales no pod铆an pagar, para que las personas m谩s pobres fueran expulsadas. Por si no lo sabes: parte de la poblaci贸n de Sur lleg贸 a la ciudad en la d茅cada de 1990, cuando la guerra entre el Estado y el PKK estaba en un pico anterior de violencia, y entonces el Estado quem贸 cientos de aldeas hasta los cimientos. Estos kurdos conocen muy bien al Estado y no pueden ser enga帽ados.

La inclusi贸n de Sur y los Jardines de Hevsel, justo fuera de las murallas de la ciudad, en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2015 fue parte de la estafa. Si bien el movimiento kurdo y muchos expertos involucrados fueron genuinos en su voluntad de proteger y honrar el patrimonio cultural inmensamente rico de este incre铆ble lugar, para el Estado fue solo una herramienta. Una herramienta para convencer a las personas menos informadas de que estaban comprometidos con la protecci贸n. Una herramienta para blanquear la destrucci贸n. Una herramienta para atraer turistas en grandes cantidades para ganar dinero. Una herramienta para convertir a Sur en un parque de diversiones barato, listo para que sus corruptos se aprovechen.

La reapertura de la incre铆ble iglesia armenia Surp Giragos es parte del futuro que Erdogan y su pandilla imaginan para Sur. La comunidad armenia, tanto en Turqu铆a como en la di谩spora, vuelve a convertirse en objetivo del Estado turco. S铆, el Estado ayud贸 a posibilitar la reconstrucci贸n, pero destruy贸 todas las calles alrededor de la iglesia, separ谩ndola para siempre de la riqueza en la que siempre ha estado incrustada.

No hay raz贸n para pensar que esto no es solo el comienzo de lo que el Estado tiene reservado para Sur. Hay literalmente cientos de sitios de patrimonio cultural registrados en el distrito, y no hay duda, ni por un segundo, de que el Estado pretende explotarlos tambi茅n, en lugar de honrarlos y protegerlos genuinamente. Las calles angostas no son accesibles para los autobuses tur铆sticos (o para los tanques y veh铆culos blindados, para el caso) por lo que tienen que irse, y sus habitantes con ellos. Uno de los entrevistados para mi relato, un historiador que quiso permanecer en el anonimato, dijo que la parte de Sur que sigue viva ahora no lo estar谩 por mucho m谩s de una d茅cada.

Cr铆menes contra el patrimonio: ha que ponerlos en la larga lista de cr铆menes por los que Erdogan y sus c贸mplices alg煤n d铆a deben ser procesados 鈥嬧媦 castigados.

FUENTE: Fr茅derike Geerdink / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

