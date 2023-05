–

Imprenteros, Tintorero, los agricultores de Okinawa que al fin de la Segunda Guerra pelearon cuerpo a cuerpo contra el invasor con la hoz, los palos, el remo. La actuaci贸n que se nutre de toda acci贸n f铆sica. El oficio como herramienta pol铆tica. C茅sar Javier Arakaki, actor que adem谩s presta su biograf铆a a esta obra, logra un distanciamiento cr铆tico, asistido por el texto de Iv谩n Moschner, para contar su historia a trav茅s de un castellano interceptado por palabras sueltas y formas elementales de la gram谩tica japonesa, que podr铆amos llamar del amor. La primera palabra que pronuncia es Oka-san, 鈥渕am谩 en japon茅s. San es de respeto.鈥 La extra帽eza en el lenguaje que habilita un espacio por donde el espectador da unos pasos dentro de la autobiograf铆a del actor para quedar integrado a una novela familiar y social mayor: la de todos los desplazados. 驴Pero con qu茅 lengua pone todo esto en juego? Con una que recoge la historia social del 茅xodo para testificar que todos somos extranjeros de la propia lengua, e incluso de la cultura que se reclama propia. Y en el caso de Tintorero esto es por partida doble: primero, porque lo que recibe es un castellano que su madre pronuncia y 茅l recibe a煤n dentro de la placenta (caracter铆stica com煤n a todo mam铆fero); en segundo lugar, porque la lengua que recibe tiene que ver con una ascendencia Samur谩i. Un Samur谩i que lucha ya no para defender al se帽or feudal, sino militando para que este sea un mundo mejor: 鈥淟o que yo heredo de mi mam谩 es mucha solidaridad.鈥 Militancia por la cual fuera apresado y encarcelado al protestar en contra de la reforma previsional en 2017. Condena cuya absoluci贸n definitiva se sigue esperando. Por Andr茅s Manrique y Bruno Bonelli para ANRed.

La gravedad es invisible. Sea una fuerza o un estado de reposo en la curvatura del espacio-tiempo, lo 煤nico que podemos observar son los cuerpos movidos por esta din谩mica.

Tintorero es una obra sobre otros cuerpos, no los celestes, sino los sociales. El actor que act煤a de un personaje que es a la vez 茅l mismo, Cesar Arakaki, procesado por las protestas contra la reforma previsional en 2017, es en primer lugar un cuerpo. En el escenario est谩 principalmente este cuerpo, y ese cuerpo se mueve.

No vemos el r铆o pero vemos las hojas arrastradas por la corriente. El cuerpo de C茅sar se sacude, grita, se retuerce, se帽ala. Ese cuerpo recuerda, nos comparte las fuerzas que lo movieron y las que despleg贸 ante estas gravedades sociales. Si hay algo que tiene, algo que brota de ese cuerpo es la fuerza. Esa hoja arrastrada por la corriente de los acontecimientos nos remite a otras hojas arrastradas por el r铆o de la historia. Esas hojas desperdigadas por el mundo sienten la curvatura de la historia por la fuerza que hacen sus cuerpos.

Si la sociedad puede contraponerse a los individuos como una fuerza ajena que los desplaza, los predispone, los redispone, los condena, los reordena, la prisi贸n es esta capacidad condensada. Nunca se es tan objeto de la sociedad, y en particular del estado, como en prisi贸n. Pero 驴es un individuo el objeto de la obra?

Tintorero trabaja el desplazamiento, de fuerzas, de historias, de familia, sociales.

Emigrar es ley cuando el propio pa铆s pone la vida en juego. Si esa tierra en la que forzosamente inmigra queda en un continente del otro lado del planeta, y si encima en ese continente ni siquiera fenot铆picamente existe una poblaci贸n con la cual identificarse, es porque se han agotado todas las opciones. Nadie abandona nunca del todo el lugar de los sue帽os y promesas, pero nadie se queda tampoco en una casa en llamas. 驴Qu茅 tiene que haber pasado para que alguien haya tenido que poner tanta distancia? 鈥淰ivir la guerra. Ver caer bombas. Comer ratas.鈥 El Napalm norteamericano sobre los campos de arroz en Okinawa. Doscientos cincuenta mil okinawenses asesinados por la guerra, entre abor铆genes de la isla, soldados y civiles. Entre esa multitud de inconmensurable p茅rdida, se cuentan los dos abuelos del protagonista.

Esta es la historia que viaja por la sangre de Arakaki. La que pone en juego a trav茅s de pinceladas breves como golpes de un arte legendario en los s贸tanos de la conciencia donde no es necesaria la abundancia de detalles para ilustrar las escenas cada vez m谩s comunes a una humanidad postcapitalista. Pero que sean comunes no quiere para nada decir que sean naturales; naturalizar los hechos que son consecuencia de pol铆ticas, por acci贸n u omisi贸n, nos hace en alguna medida c贸mplices. Algo de esto viene tambi茅n a decirnos Tintorero.

La guerra es tan insoportable que un ser humano, de doce a帽os nom谩s, buscar谩 la salida por el medio que sea y cueste lo que cueste. 鈥淪e escond铆a en las tumbas, los huesos le daban menos miedo que los vivos.鈥 A pesar de todo, irse lastima: el pasado no se deja f谩cil cuando hemos sido expulsados de un pa铆s, de una instituci贸n, de un lugar, de un afecto, de la propia lengua y de todo eso a la vez, como fuera el caso de la madre del protagonista. Esa clase de expulsi贸n es herida que no cierra. Lo que se deja atr谩s no pesa menos con el correr del tiempo. Llega a la Argentina a los 12 a帽os, desde Okinawa, que es una isla del Pac铆fico a m谩s de 550 kil贸metros de Jap贸n. Huye de la guerra donde recuerda el horizonte por donde ven铆an 鈥渁viones tirando cosas larguitas calientes. Que ard铆an. Esos fierros calientes se llaman Napalm.鈥 Su pap谩, de ascendencia campesina, tambi茅n viene empujado por la guerra. 鈥淣osotros okinawenses mamamos mucho de culturas milenarias. El arado, la hoz, los remos, los palos eran la necesidad de los campesinos de defenderse. Un balde adelante y uno atr谩s y de repente pintaba, y ten铆an que defenderse con los palos.鈥

Los recuerdos no se ponen mejor en el futuro, a menos que el pasado se supere sin perderlo, pero posibilitado mediante, por y con lo superado. Aufhebung, del alem谩n, sin traducci贸n directa. Aufhebung de la memoria. De no ser as铆, la alternativa es vivir en el horror que trae la sospecha de que en cualquier momento la historia de fondo volver谩 recargada para devastarnos. El contexto, el momento vital, una serie conjunta de determinaciones, puede potenciar lo que ocurri贸, y multiplicarlo. Irse no tiene canci贸n: no existe tango que se haya acercado a decir el dolor del separado de su familia, de su tierra, de su comarca, de su aldea. Tintorero s铆.

Ahogos hay de todo tipo. Los naturales, frecuentemente incontrolables y debido a inundaciones, incendios, tormentas鈥 imprevistas energ铆as de la naturaleza; fuerzas que son consecuencias de preguntas que no sabemos c贸mo se escriben, pero que al menos dejan la excusa de imprevisibilidad, y por eso podemos consolarnos pensando que no son las peores. Porque las que verdaderamente joden son las fuerzas propias, humanas, a la vez tan ajenas. Los desastres que los seres humanos producimos como instrumentos de la acumulaci贸n de capital, de la acumulaci贸n de nuestra propia capacidad de hacer, bajo la direcci贸n de los principales representantes de este proceso, estados y empresas: la contaminaci贸n at贸mica, el consumo de combustibles f贸siles, el uso de distintos derivados del petr贸leo para todo tipo de herramientas, y sobre todo para la era del envase y otras formas del vac铆o. No existe casualidad en esto: la concentraci贸n de capitales y la contaminaci贸n tienen que ver, juntas y directamente, con el 茅xodo que viene produciendo este sistema econ贸mico, avalado por las llamadas democracias que concentran, sin redistribuci贸n alguna, la energ铆a que podr铆a satisfacer la alimentaci贸n y la formaci贸n, derechos que a esta altura debieran ser inalienables de toda la humanidad.

Contaminaci贸n y concentraci贸n que se tocan hasta fundirse, aunque despu茅s los medios de comunicaci贸n dominantes confundan la concentraci贸n, que es causa, con la contaminaci贸n, que es la consecuencia prol铆fica en im谩genes que adora la prensa. Ser谩 porque es m谩s tapa la foto del basural a cielo abierto cubierto de aves sobre las caras de chicos sucios, que el diagrama econ贸mico de barras. Siempre es m谩s interesante la conmoci贸n de la consecuencia que el planteo de una alternativa posible. El morbo vende sin consulta previa. Romantizar la pobreza es nada m谩s que otro aspecto, otra estrategia para dejarnos adormecidos. Buscar entre los desechos la propia comida es insalubre, y convertir en bien lo que para alguien es un desecho es una t谩ctica de supervivencia, no un trabajo. M谩s de la mitad de los menores de 14 a帽os de argentina por debajo de la l铆nea de pobreza o 100 millones de seres humanos en campamentos de refugiados en el mundo, debieran ser pruebas suficientes: este sistema econ贸mico pol铆tico no hace agua, hace da帽o. Por todos lados y en todas partes.

No se trata del morbo por el sufrimiento, no. La barbarie son las marcas que deja el revoleo por las conmociones sociales, el imperialismo yanki reventando aldeas japonesas, el ajuste econ贸mico en Argentina contra el conjunto de los trabajadores, los maltratos policiales. Las hojas que mueve el viento de la acumulaci贸n de capital. Y lo que aparece como objeto de la obra son las luchas en defensa de jubilaciones, de presos pol铆ticos, de una vida habitable, pero no solamente. Tambi茅n se muestra la fragilidad, la cara amorosa de toda esta lucha, porque C茅sar conoce a su mujer en un acampe de los trabajadores de Artes Gr谩ficas Rioplatenses. El oficio es pol铆tico.

El desastre econ贸mico no es accidental, el ambiental tampoco. No es naturaleza, azar ni destino: el desastre econ贸mico y ambiental es una decisi贸n pol铆tica al servicio de garantizar la acumulaci贸n de capital, que tiene de agentes a gobiernos del mundo entero. La brecha entre los que tienen y los que no es tan honda que la pel铆cula Parasite interpela a nivel planetario. Algunas distop铆as aberrantes de la ciencia ficci贸n se vienen cumpliendo, pero no queremos enterarnos. Tintorero habla de eso tambi茅n, a trav茅s de la di谩spora. De esa red que es la familia, el universo conocido, el espacio donde nacimos, vivimos, y cuya trama se sumerge en una realidad que ataca nudos elementales del ser vivo, hasta en alg煤n caso disolverlos. Okinawa- Brasil- Argentina- Catamarca- C贸rdoba- Buenos Aires y de nuevo la di谩spora es Tintorero. La familia dispersa por todo el mundo. La alegr铆a no, el dolor.

Dolor que es grande, que puede paralizar, pero que moviliza a los que combaten por superar nuestra condici贸n humana, por recuperar para nosotros nuestras capacidades alienadas, para ponerlas al servicio de nuestras necesidades. Y Arakaki es uno de los que se moviliza militando para que acaso la herida duela menos. Quiz谩 no se trate de pensar en t茅rminos que se opongan, sino en una lengua que cuenta lo que va pasando para que del tajo la piel vuelva a tocarse para que la uni贸n sea el propio beso de la herida.

Nada es propio en el lenguaje. El lenguaje de Tintorero, mediante recursos po茅ticos de corte, hiatos o aberturas, profundiza lo que cuenta expandiendo la significaci贸n del idioma. La lengua -incluso la de origen- est谩 siempre inscrita en un idioma que viene de afuera. El relato opera a saltos, la obra no pierde el tiempo en explicarlos ni en avisar sobre sus interrupciones, su superposici贸n, sus sacudones. Cada evento, tema, escena, imagen, es un orilla del acantilado por el cual se nos tienta a completar el vac铆o, a saltar de cornisa en cornisa.

Y es que la obra no trata de las orillas, de los temas discretos, sino precisamente de lo que los separa. Si la obra comunica, es porque nos empuja a ese derrotero que podemos seguir. Y en ese movimiento reconocemos que lo que une los puntos y que nos une con los otros espectadores, esa capacidad, es el tema mismo de la obra. De espectador individual de una autobiograf铆a, pasamos a formar parte de la historia de C茅sar Arakaki, que se vuelve biograf铆a com煤n de la humanidad. Es la historia de nuestra clase, de sus luchas, de su fuerza.

Libertad a Cesar Javier Arakaki y a todos los presos por luchar.

FICHA T脡CNICO ART脥STICA

Texto: Ivan Moschner

Act煤an: C茅sar Arakaki

Vestuario: Luciana Morcillo

Escenograf铆a: Luciana Morcillo

Iluminaci贸n: Leandro Crocco

Fotograf铆a: Andres Ojo

Producci贸n: Tintorero

Direcci贸n: Ivan Moschner

Duraci贸n: 50 minutos

Teatro, Presencial, Adultos

Teatro Paraje Artes贸n: Palestina 919 timbre 2 (mapa)

Capital Federal 鈥 Buenos Aires 鈥 Argentina

Web: http://www.parajearteson.com.ar

Entrada: $ 1.500,00 鈥 S谩bado 鈥 22:15hs 鈥 Hasta el 27/05/2023