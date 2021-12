–

Fotos: Mapoc

En M茅xico los proyectos expansivos del capital, a trav茅s de mega emprendimientos de 鈥渄esarrollo鈥, se aceleran e incluso son considerados de seguridad nacional. En medio de este escenario, donde la incertidumbre ha tomado por asalto a varios pueblos originarios de M茅xico, en un rinc贸n del estado de Oaxaca, en la sierra Mazateca, la comunidad de Agua de Lluvia ha decidido marchar a contracorriente.

La ma帽ana del domingo (12), el sol les pint贸 distinto, era el d铆a, un nuevo comienzo se asomaba con un nuevo espacio de esperanza en la comunidad, el comienzo de la escuelita comunitaria Agua de Lluvia. Con la presencia de las autoridades tradicionales, la comunidad en general e integrantes del Congreso Nacional Ind铆gena (CNI) inauguraron la escuelita comunitaria.

El surgimiento de esta iniciativa remonta a un escenario de crisis y convulsi贸n pol铆tica que viv铆a el estado de Oaxaca en el a帽o 2006. En ese momento, una protesta de los profesores afiliados a la denominada Secci贸n 22, hab铆a escalado a nivel estatal. Obtuvieron un gran respaldo de diversos pueblos originarios, es entonces que el gobierno cre贸 un sindicato paralelo para contrarrestar fuerza, la Secci贸n 59.

La comunidad de Agua de Lluvia sufri贸 las consecuencias de esta estrategia, 鈥渓a Secci贸n 59 tom贸 la escuela鈥, cuenta la profesora Roc铆o Escudero Rodr铆guez. Fue entonces cuando nace una primera iniciativa en 2011, 鈥渏unto con algunos padres de familia, quienes apoyaban a la Secci贸n 22, solicitamos personal docente para que se abriera una escuela alterna en una casita鈥, que les fue prestada.

La profesora, quien tambi茅n es parte de esta comunidad, relata que todo iba caminando bien, incluso, el n煤mero de estudiantes aument贸. 鈥淓l espacio era muy chico y ya no cab铆an los ni帽os. De esta manera surge la idea de conseguir un terreno para la construcci贸n de un aula, bajo un proyecto comunitario鈥, explica la profesora.

Tras varios intentos de recuperar la escuela tomada por la Secci贸n 59 no obtuvieron una respuesta favorable por parte de instancias del gobierno y de la propia Secci贸n 22. Por ello, 鈥渄ecidimos, con los padres de familia en resistencia que, a trav茅s de faenas, se iba a realizar el solar y los adobes. Se realizaron rifas. Los ni帽os vendieron lo que cosechamos, chicharos, r谩banos. Con lo poco que se iba juntando, comenzamos a comprar lo necesario. Con los ni帽os elaboramos los adobes, cerca de 2500 adobes, y se compraron algunas cosas como cemento y algunas de las comunidades vecinas aportaron grava y arena鈥.

Esta acci贸n impact贸 directamente a los padres que apoyaban a la Secci贸n 59 y comenzaron una campa帽a de desprestigio contra la iniciativa de la escuelita comunitaria. 鈥淪e encargaron de realizar un trabajo pol铆tico, mal informando a los padres en resistencia, oblig谩ndolos a que sacaran a sus hijos, queriendo debilitar el trabajo que ya iba avanzando鈥, se帽ala la profesora.

Pero no solo realizaron estas acciones, sino que tambi茅n los lideres de la comunidad, el gobierno y l铆deres de la Secci贸n 22 hicieron acuerdos sin tomar en cuenta a los padres en resistencia. 鈥淩ecib铆 una orden de mis superiores para que me retirara de este lugar y as铆 se pudieran recuperar la escuela. No me qued贸 otra opci贸n m谩s que aceptar y retirarme de esta comunidad鈥, agrega la profesora Roc铆o.

Hoy, la iniciativa de la escuelita comunitaria camina y se le 鈥渆st谩 dando otro rumbo al proyecto鈥, remarca la profesora, va a seguir siendo comunitario, pero m谩s abierto. 鈥淪e pretenden rescatar las costumbres, la ayuda mutua, la colectividad. Que consolide la armon铆a de las comunidades que est谩n lastimadas por los partidos pol铆ticos, que controlan y dividen a los pueblos鈥.

Roc铆o sostiene que el trabajo que se pretende realizar en esta escuelita no busca afectar el trabajo de los docentes de la escuela oficial de la comunidad. 鈥淎l contrario, sentimos, que va a ser un apoyo para que realicen sus trabajos pedag贸gicos de ellos. Porque en esta escuelita comunitaria se van a dar talleres de cuentos, dibujo, lectoescritura, valores, artesan铆as y del trabajo con el campo, entre otros m谩s, como la m煤sica, que pueda servir a la comunidad y a otras comunidades que se quieran integrar. Es un trabajo con los ni帽os, pero tambi茅n, para los padres鈥.

Juan Carlos Escudero, mazateco que forma parte del Movimiento de Articulaci贸n de los Pueblos Olvidados de la Ca帽ada (Mapoc), rememora a cada una de las personas que han iniciado este proyecto y el giro que dio la escuela que, en un principio, se buscaba que estuviera bajo la jurisdicci贸n del gobierno. Hoy ha dado un giro radical. 鈥淟a escancia pol铆tica de este lugar se ha inspirado en las escuelas y caracoles zapatistas, as铆 como las luchas aut贸nomas y las ocupaciones de tierras鈥.

El espacio de uso com煤n es una respuesta, tambi茅n, a los diversos actores que han fracturado a las comunidades mazatecas. 鈥淟o que se pretende con la escuela es retejer el tejido y los lazos en la comunidad. Con el tiempo, se pretende que tambi茅n sirva para la lucha por la justicia y la dignidad humana y de los pueblos originarios鈥, agrega Juan Carlos.

Actualmente, mediante los lazos y puentes de solidaridad que han venido construyendo, tambi茅n se busca resolver las necesidades que requieren. 鈥淧orque aqu铆 nadie recibe un sueldo, no se recibe recursos del gobierno y nos movemos con nuestros propios medios. Esa es una gran diferencia con la escuela oficial y nuestra escuela esta inspirada en procesos de lucha que pretende ser desescolarizada鈥, argumenta Juan Carlos, que anuncia que el pr贸ximo a帽o 2022 iniciar谩n con rifas y una campa帽a de recaudaci贸n de fondos para completar lo que les hace falta.

La profesora Roc铆o reflexiona que este proceso es una lucecita m谩s que va a fortalecer el caminar los pueblos que forman parte del CNI. 鈥淐on este proyecto vamos retomar los principios zapatistas. Sentimos que este proyecto va a fortalecer internamente y esperamos que tambi茅n al pueblo Mazateco y el resto de los pueblos que luchan鈥.

En el caminar de los 25 a帽os del CNI con sus diversas iniciativas desde los pueblos originarios, 鈥渘osotros pensamos que, el hecho de definir este lugar de esta manera, nos fortalece, porque tenemos claro la reconstituci贸n de nuestro pueblo鈥, agrega Juan Carlos.