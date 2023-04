–

Tejidos Solidarios re煤ne a seis familias de los estados de Michoac谩n, Sinaloa, Chihuahua y Oaxaca. El colectivo se propone generar alianzas para combatir la inacci贸n de las autoridades e impedir que los cr铆menes queden impunes

Analy Nu帽o para A d贸nde van los desaparecidos*

Frente a la impunidad y la invisibilizaci贸n de los cr铆menes contra periodistas en M茅xico, un grupo de familiares ha decidido levantar la voz y sentar un precedente en el pa铆s a trav茅s de Tejidos Solidarios, la primera red nacional de familias de periodistas asesinados y desaparecidos.

La red surge ante la necesidad de 鈥渁compa帽ar y defender鈥 a las familias de periodistas v铆ctimas de la violencia, con el objetivo de generar alianzas para combatir la inacci贸n de las autoridades. Se ide贸 tambi茅n a partir de una pregunta: en un pa铆s que, desde el 2000, suma m谩s de 150 periodistas asesinados y 35 desaparecidos, 驴por qu茅 no existe un colectivo de familiares que exijan justicia y se acompa帽en, como sucede en el caso de las personas desaparecidas?

鈥淓s importante que surja una red de familiares de personas periodistas asesinadas y desaparecidas en M茅xico porque tambi茅n tenemos mucho que exigir. El Estado tiene una deuda no nada m谩s con las y los periodistas [v铆ctimas], sino tambi茅n con nosotras, las familias que estamos en la b煤squeda de justicia鈥, afirma Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez C谩rdenas.

A diferencia de los colectivos de familiares de personas desaparecidas que han surgido en todo el pa铆s de forma espont谩nea para enfrentar los estragos de la llamada 鈥済uerra contra las drogas鈥 impulsada por el presidente Felipe Calder贸n en 2006, la integraci贸n de la red es resultado de un trabajo formativo de tres a帽os realizado por la organizaci贸n Propuesta C铆vica, que asesora en la exigencia de justicia y reparaci贸n del da帽o a familias de periodistas v铆ctimas de la violencia.

En v铆speras del D铆a Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora el 3 de mayo, este jueves se presenta p煤blicamente la red conformada por esposas, hijos, hijas y hermanas de seis periodistas v铆ctimas de la violencia en Michoac谩n, Chihuahua, Sinaloa y Oaxaca. Tres han desaparecido: Jos茅 Antonio Garc铆a Apac, el 20 de noviembre de 2006; Mauricio Estrada Zamora, el 12 de febrero de 2008, y Ram贸n 脕ngeles Zalpa, el 6 de abril de 2010, y tres fueron asesinados: Miroslava Breach Velducea, el 23 de marzo de 2017; Javier Valdez C谩rdenas, el 15 de mayo de 2017, y Gustavo S谩nchez Cabrera, el 17 de junio de 2021.

鈥淭enemos la claridad de que debemos estar bien nosotras para poder seguir, continuar en la b煤squeda de justicia鈥, indica Triana. 鈥淪i nosotras no estamos bien, si no nos preparamos, si no tenemos acceso a la informaci贸n o si no tenemos a una organizaci贸n como la que nos acompa帽a, pues la situaci贸n es mucho m谩s compleja鈥.

Activista y periodista, Triana, quien junto con sus hijos vivi贸 un desplazamiento forzado tras el asesinato de Valdez C谩rdenas y desde hace seis a帽os reside en la Ciudad de M茅xico, explica que frente al alto 铆ndice de violencia contra quienes ejercen el periodismo en el pa铆s es necesario que las familias se organicen para que todos los casos sean atendidos con la misma diligencia por parte de las autoridades, ya que actualmente algunos reciben una gran atenci贸n 鈥攃omo sucedi贸 con los asesinatos de su esposo y de Miroslava Breach Velducea鈥, mientras que otros son ignorados.

A este hecho se agrega el arduo camino en la b煤squeda de justicia de los familiares, que a menudo son revictimizados, al ser violentados por las autoridades y, en ocasiones, por los mismos autores intelectuales y materiales de las desapariciones y asesinatos de sus seres queridos.

鈥淗ay familias perseguidas, amenazadas y desplazadas de forma forzada de sus comunidades de origen, familias que enfrentaron la omisi贸n, la indolencia y la impunidad del sistema judicial mexicano. Despu茅s de estas experiencias se identific贸 la importancia de la articulaci贸n [de la red]鈥, se帽ala Triana.

La misi贸n de la red es 鈥渁compa帽ar y defender a familias de periodistas v铆ctimas de desaparici贸n y asesinato a trav茅s de una estrategia integral de intervenci贸n con los enfoques psicosocial, psicoemocional y psicocultural e interseccional, encaminada al fortalecimiento y desarrollo de mecanismos de resiliencia de familiares que se encuentran en la lucha por el ejercicio pleno de sus derechos de protecci贸n, verdad, justicia y reparaci贸n integral鈥, mientras que su visi贸n es 鈥渃ontribuir a la consolidaci贸n de mecanismos de acompa帽amiento y afrontamiento para familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en M茅xico, al tiempo que contin煤an con sus procesos de b煤squeda de verdad, justicia y reparaci贸n integral鈥.

Griselda Triana, en el centro, durante el primer encuentro nacional de familias de periodistas asesinados y desaparecidos en M茅xico, realizado en 2022. (Mauricio P茅rez/Propuesta C铆vica)

鈥淗ay familias de periodistas asesinados en muchas regiones del pa铆s, necesitamos vincularnos y coordinarnos para poderles brindar acompa帽amiento. Eso nos va a llevar a documentar los casos, pero tambi茅n a realizar investigaci贸n. Necesitamos tener incidencia pol铆tica y promover obviamente la capacitaci贸n y la formaci贸n. Por ejemplo, algo que se est谩 detectando en este momento es cu谩les son las necesidades formativas de cada una de las familias integrantes que formamos parte de la red. No hay una escuela para v铆ctimas que te diga qu茅 es lo que tienes que hacer, c贸mo tienes que actuar. Es un proceso formativo permanente鈥, agrega Triana.

Una de las acciones de la red, como se apunt贸, est谩 relacionada con la investigaci贸n de los casos, pues aunque la mayor铆a de las familias de periodistas victimas de desaparici贸n o asesinato cuentan con asesor铆a legal gratuita y acompa帽amiento de alguna organizaci贸n, en muchos casos desconocen el procedimiento, los avances e incluso la carpeta de investigaci贸n.

鈥淗ay que coordinar las acciones con autoridades y con organizaciones de la sociedad civil que brindan acompa帽amiento legal鈥, precisa Triana. 鈥淧or ejemplo, hay familias que reciben acompa帽amiento legal gratuito, pero entonces muchas veces no les dan seguimiento a los casos. Va a ser importante coordinarnos con las organizaciones que representan a estas familias para que avancen, para que las familias vean que el acompa帽amiento a los casos de periodistas asesinados no tiene por qu茅 ser selectivo鈥.

Y agrega: 鈥淒ocumentamos, por ejemplo, que cuando matan a un periodista, los primeros dos, tres d铆as, a lo mejor una semana, tienen la visita de las autoridades, de las fiscal铆as y todo para documentar el caso. Pero despu茅s ya no vuelven. No vuelven a buscar a las familias; entonces, ellas solas, por sus propios medios, est谩n buscando allegarse informaci贸n relacionada con el caso y muchas al paso del tiempo mejor desisten鈥.

En la coordinaci贸n e impulso para que los casos sean investigados ser谩 clave la incidencia pol铆tica que puedan lograr las familias que conforman la red, las cuales pretenden buscar acercamientos con las autoridades, las fiscal铆as y la Comisi贸n Ejecutiva de Atenci贸n a V铆ctimas, entre otras instancias.

鈥淪abemos que nos vamos a enfrentar al monstruo de la impunidad. Nos gustar铆a que las autoridades voltearan a vernos, que nos permitan, que nos den la oportunidad de poder resolver muchas cosas. Lo que necesitan las familias es atenci贸n, un acompa帽amiento para resolver las necesidades m谩s b谩sicas que tienen con relaci贸n al acceso a la justicia; obviamente, vamos a necesitar de la solidaridad, de la sororidad, de la empat铆a, no nada m谩s del gremio period铆stico, sino tambi茅n de las instancias a las que les corresponde velar por el bienestar de las v铆ctimas鈥, afirma Triana.

Esta incidencia pol铆tica ser谩 fundamental tambi茅n frente a las omisiones de la Fiscal铆a Especial para la Atenci贸n de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresi贸n (FEADLE) que, con frecuencia, no investiga los casos por considerar que el crimen del o la periodista no se relaciona con su trabajo informativo.

鈥淒e manera formal no los atrae [la FEADLE] desde el principio. Y la mayor铆a de los casos nunca los atrae. O sea, se quedan en las fiscal铆as estatales; entonces, con esto obviamente que para las familias se ausenta cada vez m谩s la posibilidad de tener acceso a la justicia. Ese es un problema muy grave鈥.

Compartir el riesgo

驴Qu茅 tengo que hacer si te pasa algo?, recuerda Triana que le pregunt贸 a su esposo una tarde de 2017 en la casa donde viv铆an con sus hijos en Sinaloa. La respuesta de Valdez C谩rdenas fue contundente, seca: Nada, no hagas nada.

Han pasado casi seis a帽os desde su asesinato y para Triana resulta claro el vac铆o y la indefensi贸n en que se deja a la familia cuando un periodista, pese a saber que est谩 en riesgo, no habla del tema, con la justificaci贸n de protegerla y evitar preocuparla.

鈥淎 las familias nos dejan una gran responsabilidad porque la mayor铆a no sabemos qu茅 hacer, no sabemos a qui茅n acudir. De eso tenemos que hablar, eso tambi茅n lo tenemos que discutir. No tiene por qu茅 ser un tab煤 o sacarle la vuelta. Es importante que las y los periodistas reflexionen sobre esta situaci贸n de que no nos deben dejar a las familias sin mayor informaci贸n para que nosotras podamos tomar decisiones, que lo hablen con la persona de m谩s confianza dentro de la familia鈥, se帽ala.

Urge a que este tema se discuta en los encuentros de periodistas. 鈥溌縌u茅 tienen que hacer las familias cuando asesinan a un periodista? Es un tema que no tocan y no porque no quieran, sino porque se resisten y ese es un problema porque, trat谩ndose de una labor de alto riesgo, es un tema que incluso, creo yo, ni al interior, en la intimidad de las familias, se aborda: qu茅 es lo que hay que hacer despu茅s de que les matan o les desaparecen鈥.

La creaci贸n de la red Tejidos Solidarios es resultado de un trabajo de tres a帽os de acompa帽amiento psicosocial y legal que la organizaci贸n civil Propuesta C铆vica ha brindado a familiares de periodistas asesinados y desaparecidos.

Los mensajes y llamadas virtuales a los familiares poco a poco se fueron convirtiendo en reuniones presenciales en las que se compart铆an experiencias, sentimientos y duelos.

En las reuniones, las familias comparten experiencias, sentimientos y duelos. (Mauricio P茅rez/Propuesta C铆vica)

Desde abri de 2022 se han realizado tres encuentros en distintos lugares del pa铆s con el objetivo, seg煤n Sara Mendiola, directora ejecutiva de la organizaci贸n, de empoderar a las v铆ctimas para que, a su vez, den apoyo a otras v铆ctimas que se encuentren en situaciones de 鈥渁lta vulnerabilidad鈥. Esposas, hermanas, hijos e hijas de periodistas se re煤nen durante tres d铆as para realizar actividades terap茅uticas como risoterapia, meditaci贸n y relajaci贸n, y acciones encaminadas al proceso que atraviesa cada persona: su experiencia, su duelo, su plan de vida y su exigencia de justicia.

鈥淗an sido encuentros que nos sirvieron para poder documentar qu茅 queremos hacer鈥, recuerda Triana. 鈥溌縋or qu茅 las familias, por ejemplo, no exigen justicia? Muchas veces deciden no hacerlo, pero porque no tienen informaci贸n, no tienen acceso siquiera a los procesos legales. Est谩 comprobado que cuando las familias tenemos acceso a informaci贸n importante relacionada con los asesinatos o desapariciones de nuestros compa帽eros podemos avanzar m谩s, pero si no la tenemos, 驴c贸mo vas a exigir? Eso es fundamental y eso nos llev贸 en alg煤n momento, en esos encuentros, a plantear la necesidad de una red鈥.

***

**Foto de portada: Un memorial a las y los periodistas asesinados y desaparecidos en el pa铆s fue instalado el pasado enero frente a Palacio Nacional. (Mayolo L贸pez Guti茅rrez/Obturador MX)

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigaci贸n y memoria sobre las l贸gicas de la desaparici贸n en M茅xico. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el cr茅dito de la persona autora y de A d贸nde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).