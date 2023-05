–

Del 5 al 8 de junio se realiza la 12掳 edici贸n de RightsCon, un evento organizado por Access Now que re煤ne a activistas, periodistas, autoridades de gobierno y organizaciones de la sociedad civil para reflexionar, discutir y compartir en torno a las intersecciones entre tecnolog铆a y derechos humanos.

Desde Sursiendo, en el marco de este encuentro, brindaremos dos sesiones p煤blicas y presenciales en las que trabajaremos sobre Comunalidad digital: perspectiva de la 茅tica permacultural en la digitalizaci贸n y Redes sociales libres: usos, alcances y desaf铆os para nuestras organizaciones.

Comunalidad digital: perspectiva de la 茅tica permacultural en la digitalizaci贸n

Martes 6 de junio | 15:15 鈥 16:15 CST

En esta sesi贸n presentamos una investigaci贸n sobre procesos sociot茅cnicos y l铆mites naturales, sobre inercias, narrativas, preguntas y posibilidades, realizada con personas y grupos que trabajan localmente estos temas. La investigaci贸n surge como una forma de expresar inquietudes que vinculan 谩mbitos aparentemente diferentes como la vida digital y la vida permacultural. 驴Por qu茅 comunalidad digital y permacultura? 驴Es posible abordar la permacultura en el 谩mbito digital? 驴Qu茅 relaci贸n existe entre la comunalidad y los preceptos de la permacultura? 驴C贸mo y por qu茅 se articula la permacultura con el 谩mbito digital?

Desde nuestro punto de vista, el debate en torno a las implicaciones ambientales de la tecnolog铆a se encuentra a煤n en una fase incipiente y, en muchos casos, reproduce modelos de desarrollo que, a pesar de tener los adjetivos 芦verde禄, 芦sostenible禄 o 芦responsable禄, est谩n a煤n lejos de cuidar la vida en todas sus formas. Sin embargo, toda una serie de comunidades rurales y urbanas fomentan formas diversas de cuidar y subsistir. La permacultura desde nuestro 鈥淪ur Global鈥 se despliega junto a la comunalidad, la agroecolog铆a y la defensa de la tierra, nos permite ir m谩s all谩 de las estructuras impuestas y descubrir otras formas de vida que nos inspiran para generar [tambi茅n] otros tipos de tecnolog铆a.

En esta sesi贸n queremos explorar juntes las preguntas que guiaron nuestra curiosidad: 鈥 驴C贸mo aparecen los principios 茅ticos de la permacultura en el 谩mbito digital? 鈥 驴Qu茅 implicaciones tienen el 芦cuidar a la tierra禄 y 芦cuidado a la gente禄 en nuestras vidas digitales? 鈥 驴C贸mo podemos experimentar el 芦compartir con equidad禄 estando 鈥渆n l铆nea鈥?

Puedes revisar nuestra investigaci贸n Comunalidad digital: una aproximacion desde la 茅tica permacultural en espa帽ol e ingl茅s.

Redes sociales libres: usos, alcances y desaf铆os para nuestras organizaciones

Mi茅rcoles 7 de junio | 11:30 鈥 12:30 CST

Durante los 煤ltimos a帽os, encontramos que muchas organizaciones trabajando en la defensa de los derechos digitales, la libertad de expresi贸n y la autonom铆a tecnol贸gica utilizamos las plataformas de redes sociales privativas y comerciales como una de las principales herramientas para nuestro activismo y acciones de comunicaci贸n, mientras que las redes sociales libres, descentralizadas y federadas no son utilizadas o son utilizadas muy poco. Tampoco suele dedicarse tiempo espec铆fico al dise帽o de mensajes que circulan por all铆. Esta es una realidad que genera m煤ltiples interrogantes. Si es importante para nuestro activismo ocupar los espacios digitales que ofrecen las redes sociales privativas, tambi茅n podr铆a serlo ocupar, habitar y apropiarnos de las redes sociales libres que, por dise帽o, se acercan mucho m谩s a lo que aspiramos. 驴Por qu茅 no lo hacemos? 驴Qu茅 dificultades encontramos? 驴Por qu茅 hemos naturalizado la l贸gica comercial que valora nuestras conversaciones por la cantidad de interacciones y no por la calidad de los contenidos?

Este taller se propone, a partir de la propia experiencia, explorar los usos, alcances y desaf铆os de las redes sociales libres para las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos digitales, la libertad de expresi贸n y la autonom铆a tecnol贸gica. Queremos compartir miradas, ideas y ejemplos para conversar sobre c贸mo se utilizan y c贸mo se desarrollan los contenidos, qu茅 desaf铆os presentan y qu茅 estrategias podemos desarrollar para estar m谩s presentes en ellas, lograr m谩s impacto, generar m谩s conversaciones y as铆 fortalecer nuestro activismo por los derechos humanos y digitales.

Adem谩s, participaremos de la sesi贸n Cartograf铆as tecnol贸gicas: lucha contra el colonialismo digital y b煤squeda de la justicia social y medioambiental, organizada por Coding Rights. Durante el encuentro, tambi茅n habr谩 sesiones h铆bridas y online. Puedes registrarte y checar la agenda completa en www.rightscon.org.

