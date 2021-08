–

De parte de Indymedia Argentina August 3, 2021 33 puntos de vista

Represi贸n de movilizaciones. Femicidios. Transvesticidios. Gatillo f谩cil. Violencia policial frente a problemas de salud mental. Todos asesinatos que son moneda corriente hace a帽os.

Noticias inconexas que aparecen tibiamente en los medios masivos de comunicaci贸n o en forma tergiversada. Los minutos disponibles no son los mismos si se trata de un var贸n o una mujer, si es pobre o no, cis o trans, famoso o 鈥渄el mont贸n鈥. La atenci贸n y la preocupaci贸n no son las mismas. Como si algunas vidas valieran m谩s que otras.

El lunes pasado, como es de p煤blico conocimiento, Santiago Moreno Charpentier, alias Chano, sufri贸 un disparo por parte del polic铆a Facundo Nahuel Amendolara. Las versiones son dos. La que repiten la gran mayor铆a de los medios de comunicaci贸n y Berni desde el minuto cero: Chano quiso agredir a una polic铆a y por ese motivo Amendolara dispar贸. La de su madre: Chano tuvo un brote psic贸tico, no quiso agredir a una polic铆a. Sea cual sea la versi贸n m谩s cercana a la verdad, la respuesta fue una bala a la altura de la panza, que toc贸 el bazo, el p谩ncreas y el ri帽贸n.

El tema copa todos los programas televisivos y radiales, portales de noticias, redes sociales y conversaciones de la vida cotidiana. Se discute la ley de salud mental, la formaci贸n policial, el uso de Tiser, las adicciones. Eso es bueno, un puente para reflexionar sobre la salud y la vida colectiva. Pero, 驴alcanza? 驴eso es todo? 驴qu茅 rol tienen las fuerzas del orden en estos casos?

Ah, pero quiso agredir a alguien. Ah, pero ten铆a un arma. Ah, pero es adicto. Ah, pero, pero, pero鈥

Siempre disparan

Imposible no pensar en decenas y decenas de casos en los que las fuerzas represivas disparan. Por las dudas. En defensa propia. Por la seguridad. Porque es su deber.

Imposible no pensar en Facundo Castro quien en 2017 fue asesinado a quemarropa por el prefecto Javier Pintos, en R铆o Negro; en Facundo Ferreira, ni帽o de 12 a帽os asesinado tambi茅n por la espalda, en Tucum谩n por el oficial D铆az C谩ceres en 2018 o en Luis Espinoza, desaparecido y muerto por un grupo de 9 polic铆as de la provincia de Tucum谩n, el a帽o pasado.

Despu茅s de escribir el p谩rrafo anterior nos damos cuenta de que los primeros asesinados que recordamos son hombres o ni帽os varones. Buscamos en google para ayudar a la memoria patriarcal.

脷rsula Bahillo, en febrero de este a帽o fue asesinada por su ex pareja polic铆a, Mat铆as Ezequiel Mart铆nez. Ella hab铆a realizado muchas denuncias alertando que pod铆a suceder.

Natalia Melmann, hace 20 a帽os fue capturada, torturada, violada y asesinada por un grupo de polic铆as en Miramar. Natalia ten铆a 15 a帽os.

En marzo de este a帽o, Graciela Noem铆 Funes fue asesinada por un polic铆a de la bonaerense tras contarle que iba a denunciarlo por abusar de su hija. Ten铆a 41 a帽os.

Y luego de este p谩rrafo nos decimos que todas ellas fueron mujeres y ni帽as. Femicidios. Entonces, seguimos buscando en la memoria y en google, porque mucho m谩s cerca en el tiempo desapareci贸 Tehuel, el joven trans de 21 a帽os, quien sali贸 a una entrevista laboral y no volvi贸. 驴D贸nde est谩 Tehuel?

El pasado mi茅rcoles 21 de julio, unos d铆as antes del hecho tr谩gico de 鈥淐hano鈥 en Paran谩, Entre R铆os un polic铆a de esa provincia asesin贸 a Victoria N煤帽ez, travesti, de 27 a帽os. Familiares y amigues cuentan que un grupo de 6 polic铆as la esposaron y maltrataron hasta que muri贸. Las versiones period铆sticas y de su grupo de allegades hablan sobre un brote nervioso y la posterior llegada de la polic铆a.

Llama la atenci贸n que en ambos casos se habla de una crisis nerviosa y que la intervenci贸n est茅 marcada por el fuego policial. Llama la atenci贸n que poco y nada muestran los medios el travesticidio de Victoria N煤帽ez y tengan tanto espacio y tiempo para el joven m煤sico. Llama la atenci贸n que esta diferencia coincida con la mayor atenci贸n a un hombre blanco, de clase media y porte帽o que a una travesti de Entre R铆os.

Por Tehuel y por Victoria son las organizaciones, familias y vecines quienes se movilizan y logran que resuenen como noticia, en un marco muy hostil en el que cuando se da un poco de prensa a los asesinatos en manos de la polic铆a, muy rara vez se mencionan los transfemicidios o travesticidios.

No son excepciones

Es fundamental que sepamos cu谩les son las acciones a seguir en los casos en que una persona necesite ayuda en salud mental pero no pretendamos que la polic铆a sea humanitaria y amorosa. Son quienes siempre nos reprimen en cada lucha. Son quienes defienden al Estado y empresarios. Son quienes nos matan. Son quienes cometen 1 de cada 5 femi, trans y travesticidios en Argentina.

No es un/a polic铆a malo/a. No es falta de formaci贸n. Es una instituci贸n. Es el aparato represivo del Estado.

Y nuestro grito de justicia s贸lo consigue, en el mejor de los casos, que se termine en cana un perejil. Por eso es importante no perder de vista que la l贸gica del sistema genera cuerpos m谩s descartables que otros, como victimarios m谩s encarcelables que otros. Y que el sistema judicial no va a resolver las opresiones que vivimos.

Cada hecho de represi贸n es una demostraci贸n de las distintas formas que el sistema tiene para disciplinarnos, callarnos o marcar que somos descartables. Sea por que estamos en la calle luchando, porque no seamos hetero o cis, porque somos mujeres pobres o j贸venes que vivimos en villas. No son excepciones, es un modus operandis de mostraci贸n de poder que hist贸ricamente sostiene el Estado.