Dicen que si los duelos no se metabolizan y se asumen bien brotan con cada perdida. Quiz谩 ese es el problema, que nos falta asumir, como sociedad, los diferentes duelos de las p茅rdidas sufridas y hoy los ojos se nos encharcan viendo las im谩genes del terror que vive la poblaci贸n afgana ante la entrada en la capital y en el resto de ciudades de las tropas talibanas.

https://www.eldiario.es/internacional/tres-muertos-medio-caos-aeropuerto-kabul-huir-talibanes_1_8222567.html?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=2021-08-16-AFGANISTN

https://elpais.com/internacional/2021-08-16/el-panico-a-los-talibanes-desata-el-caos-en-el-aeropuerto-de-kabul.html

Gente enloquecida que corre, con los pocos enseres que puede llevar, hacia los aeropuertos, que pelean palmo a palmo por un espacio imposible en los aviones que repatr铆an a estadounidenses o saltan a un asfalto endemoniado por el polvo y la desesperaci贸n en una huida que ni saben hacia d贸nde va ni qui茅n espera al final. Las escenas de personas a las que su nivel de desesperaci贸n les lleva a agarrarse a un avi贸n en marcha鈥ara poco despu茅s soltarse cayendo al vac铆o, nos sobrepasan en la angustia. https://www.elcorreo.com/internacional/video-impactante-avion-afganistan-caen-dos-personas-tren-aterrizaje-20210816130629-nt.html

La prensa veterana, ante esos videos repetidos, nos recuerda otra huida similar. La de Saig贸n, cuando vimos de forma sorpresiva al ej茅rcito norteamericano acarreando con la prisa del miedo y el ardor de una derrota mal digerida, como hu铆a en estampida dejando el orgullo del imperio entre los manglares vietnamitas rebobinados por los guerrilleros del Vietcom.

A nosotras, las espa帽olas/es las im谩genes nos duelen tambi茅n porque ni hemos podido (no nos dejan) metabolizar la derrota sufrida por nuestra gente en 1939. La misma desesperaci贸n, el mismo horror que hace tomar un colch贸n, una cazuela, dos o tres mudas y salir de casa con lo puesto, huyendo, huyendo sin parar hasta donde una alambra o un dique de fr谩giles ladrillos sirva de parapeto. 隆Pobres huidos! las alambradas no les protegen del hambre, del fr铆o, de los piojos y de la muerte y el fr谩gil ladrillo de unas fronteras ciegas a ese dolor no les salvar谩n del fascismo larvado que los recibir谩 a manguerazos de agua helada con en Hungr铆a a los sirios, o con palos y hoces en otras, en cualquier frontera鈥 directamente devolvi茅ndoles en caliente como hacemos en nuestro pa铆s 驴verdad Marlaska? 驴Verdad querido gobierno m谩s izquierdista de la historia? Eso los/as afganas, que huyen enloquecidos, no lo saben pero estamos seguras que las palabras de estupor y de condolencia de los diferentes gobiernos se quedar谩n en eso: palabras huecas. Porque Occidente trajina el fuego y luego si no sabe apagarlo sale corriendo con cobarde prisa y deja que en el incendio perezcan los de siempre: el pueblo que los padeci贸.

EEUU hace tiempo que perdi贸 el orgullo, quiz谩 por eso gan贸 Trump, retrotra铆a al pueblo (la llamada de forma cruel, basura blanca) a pasados imperiales cuando el soldado yanqui era como el romano que donde pisaba su sandalia no brotaba la yerba y nadie osaba tocar al invasor todopoderoso. Los silenciosos y heroicos vietnamitas demostraron que el imperio del 谩guila estaba declinando. No supieron leer la derrota, no metabolizaron la p茅rdida y siguieron con lo suyo. Chafurneando a favor del capitalismo que representan, colocando gobiernos t铆teres en los pa铆ses que les interesa esquilmar que hacen de la crueldad forma pol铆tica siempre a espaldas del pueblo. Luego ese pueblo olvidado y maltratado, o se queda quieto, o se afana contra el invasor y vuelta la burra al trigo. Cuando la cosa se pone fea, los marines del imperio se prestan a salir corriendo dejando un pa铆s en llamas y a millones de personas desvalidas y desahuciadas de la vida. No aprendieron en el Saig贸n de 1975 que su tiempo acab贸.

https://es.euronews.com/2021/08/16/afganistan-los-talibanes-ocupan-el-palacio-presidencial-eeuu-culmina-el-traslado-de-su-emb

El estado norteamericano ha gastado en los veinte a帽os de guerra en Afganist谩n 83.000 millones de d贸lares. 隆83.000! Lo escribo dos veces para grabarme la cifra en la mente. Imaginen ese dinero invertido en infraestructuras, universidades, salud, educaci贸n, empresas rentables鈥ubieran convertido a Afganist谩n en un faro imponente de la llamada cultura occidental. Claro que eso no hubiera supuesto plusval铆as para la potente industria armament铆stica norteamericana que es una de las que gobierna el pa铆s. De hacer las cosas m铆nimamente bien los due帽os de los bolsillos que viven en la Quinta Avenida en lofts de 500 metros o m谩s, con los lujos inimaginables, helipuerto privado y vacaciones cinco veces al a帽o en Mustique o similar, no podr铆an repartir tanto d贸lar como se saca en la destrucci贸n de un pa铆s. Recuerden las palabras de aqu茅l ladino seductor de Reth Butler, cuando le explicaba a Escarlata O, Hara que en la construcci贸n o en la destrucci贸n de un pa铆s es cuando se forman las grandes fortunas鈥epasen la historia si lo dudan.

Por eso entraron como supuestos salvadores los yanquis en Afganist谩n, Ir谩n, Siria, Libia, Vietnam鈥odemos seguir hasta aburrirnos. Nos cuentan que van a pacificar, hacer justicia y reponer la democracia. Nos lo gritan las cadenas de televisi贸n, las pel铆culas que financian los amigos de los potentados armament铆sticos, para ello revisten de patriotismo la refriega y gritan como pose铆dos: 鈥Dios salve a Am茅rica鈥 cuando en realidad lo que debieran decir es: 鈥Dios o el demonio salva a los ricos y los hace m谩s ricos鈥

En 1975 salieron corriendo como conejos de Saig贸n y no aprendieron nada. La 鈥grandeur鈥 yanqui no se ape贸 de su falsedad comprobando que al gigante se le derret铆an los pies mientras un pueblo silencioso fue sustituyendo a los abrasados por el napalm por otros y otros鈥asta derrotar al gigante como lo hacen las plagas de hormigas o de mosquitos, moscardoneando hasta tumbarle.

No aprendieron y han seguido. Con los dementes/est煤pidos (nunca sabr茅 si son m谩s lo primero que lo segundo) de la triada de las Azores.

El sinsorgo de Bush (hijo) fue apoyado en la patrioterada de la venganza del 11S por el ingl茅s y por el innombrable espa帽ol y se lanzaron a recuperar el orgullo en pa铆ses que poco o nada ten铆an que ver con el atentado de las Torres Gemelas. No olvidemos que estos talibanes que hoy siembran el terror por Kabul, como los anteriores o los que, bajo 贸rdenes de Bin Laden, destruyeron las Torres Gemelas, fueron organizados, armados, entrenados por los yanquis en el periodo -olvidado periodo- de la Guerra Fr铆a. Hab铆a que combatir al comunismo armando a imb茅ciles y como bien expreso en un twit Guillermo Freisser: 鈥el salivazo se le hab铆an devuelto a la misma cara del gigante yanqui鈥. Quer铆an ser peque帽os Maquiavelos鈥 se les olvid贸 que hace falta inteligencia para jugar a la guerra. Es lo que ocurre cuando se ponen a gobernar los imb茅ciles con 铆nfulas. Les gusta jugar a las guerras sobre todo cuando en ellas, sus amigos y por consiguiente ellos, ganan muchos d贸lares.

Las im谩genes dantescas de la huida. La desesperada intenci贸n de salir como sea y a donde sea nos trae dramas poco asumidos a la memoria, quiz谩 porque en el fondo (y en la forma tambi茅n) todas las guerras son la misma: la que ejerce el poder contra los y sobre todo las nadie. Aunque nos las disfracen de gloriosos alzamientos, de recuperaci贸n de libertades, de patriotismos que se ejercen por proxenetas de la pol铆tica. Justo a los que jam谩s les toca sufrirlas.

Habr铆a que decir a nuestros gobiernos (隆oh, el m谩s izquierdista de la historia!) que amparen a esas mujeres, que reciban con los brazos abiertos a los/as refugiadas del salvajismo talib谩n, que dejen las grandes palabras y acudan a los hechos. Necesitan salir, necesitamos que salgan para que la pu帽etera barbarie no nos coja a nosotras. Debiera ser hora de entender que nadie est谩 a salvo, no hay ni frontera, ni armamento pesado que pueda con un pueblo

enrabietado. Y los talibanes, como tantos otros, son eso: pueblos enrabietados que llevan en la punta del fusil la furia ciega. La que nuestra civilizaci贸n y cultura les ha inspirado. Lo que les hemos ense帽ado.

Mar铆a Toca Ca帽edo漏