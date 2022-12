–

De parte de CGT Fesi Bac December 7, 2022

Estaba previsto que ayer d铆a 1 de diciembre, se celebrara el juicio por el despido de Antonio, Delegado y Secretario General de la Secci贸n Sindical de CGT en Tasaciones Hipotecarias, despu茅s de que se suspendiera el pasado mes de septiembre por cuestiones t茅cnicas de la sala. Pues bien, en esta ocasi贸n, tambi茅n se ha suspendido, pero esta vez por una treta del abogado de la empresa, que no llegamos bien a comprender, a no ser que la intenci贸n sea demorar deliberadamente el proceso, con el consiguiente perjuicio para nuestro compa帽ero.

El pretexto utilizado, ha sido la ausencia de un informe que la empresa solicit贸 a Fremap v铆a Juzgado hace un mes, en relaci贸n con la baja por IT del compa帽ero despedido. Como quiera que dicho informe a煤n no ha sido remitido por la citada mutua, el abogado de la empresa solicit贸 la suspensi贸n del juicio, a lo que nuestra abogada se opuso frontalmente, por entender, entre otras cosas, que se pod铆a celebrar perfectamente a trav茅s del procedimiento de diligencias finales. Esto es, que una vez aportado dicho informe con posterioridad al juicio, se hubiera dado oportunidad a las partes para realizar alegaciones, antes de que la sala emitiera sentencia. Lamentablemente nuestra petici贸n no fue atendida por la jueza.

Llama poderosamente la atenci贸n, que ahora la empresa tenga la ocurrencia de recabar informaci贸n a trav茅s de la mutua, cuando lo pod铆a haber hecho hace mucho tiempo, incluso durante el periodo de la baja, si lo que verdaderamente quer铆a era conocer la situaci贸n de incapacidad del compa帽ero. En lugar de eso, contrataron a unos detectives que, adem谩s, no est谩n capacitados para realizar valoraciones m茅dicas.

La verdad, es que despu茅s de la cobard铆a y juego sucio que ha empleado la empresa para perseguir y tratar de deshacerse de nuestro compa帽ero, ya nada nos sorprende, ni siquiera la mala fe con la que est谩 actuando ahora. Sin embargo, ya os adelantamos que esta nueva treta, no va a provocar desanimo en nuestro compa帽ero, que sigue dispuesto a llegar hasta el final.

Seguiremos informando.

Madrid a 2 de diciembre de 2022

BASTA DE REPRESI脫N SINDICAL EN TASACIONES HIPOTECARIAS

GRUPO AT VALOR