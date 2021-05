–

De parte de Rojo Y Negro May 3, 2021 2 puntos de vista

Hoy se ha celebrado la primera vista del juicio por la demanda de CGT contra OPEL/PSA y todos los sindicatos del Comit茅 de Empresa por un supuesto fraude de ley en la contrataci贸n de trabajadores y trabajadoras. El pasado mes de octubre OPEL/PSA procedi贸 a contratar a un gran n煤mero de trabajadores, con el 鈥渧isto bueno鈥 de UGT, CCOO, OSTA y CCP, bajo la modalidad de contrato para obra o servicio determinado al 65%, 鈥渃ontratos masa鈥, con duraci贸n hasta un m谩ximo de 4 a帽os (3 por Ley m谩s 1 por Convenio sectorial) o fin de obra. Este tipo de contrataci贸n afectaba a unos 150 trabajad@s.

En la sala del juzgado tanto la empresa y los sindicatos denunciados han pedido que se archivase el juicio, han justificado su petici贸n en base a que ya no hay nadie trabajando a d铆a de hoy bajo esa modalidad de contrataci贸n; fueron todos y todas despedidas el pasado jueves. La vista se ha celebrado pero se ha suspendido de manera temporal, entre otras cosas, por la petici贸n de la empresa de que estuviese presente el Comit茅. Las partes est谩n citadas para junio o julio, fecha aproximada.

El origen de la demanda viene surge por la denuncia de CGT al considerar la existencia de un Fraude de Ley en la contrataci贸n en base a los art.40.B del Convenio de Metal de Zaragoza y 15.1 a) del E.T y art.20 RD 2720/98 de 18 diciembre, dado que no concurr铆an los elementos que lo podr铆an justificar; asimismo la jurisprudencia exige que para que puedan formalizarse debidamente los contratos de obra o servicio deben concurrir conjuntamente varios requisitos que seg煤n esta Secci贸n no se cumplen

Salud

CGT secci贸n en OPEL/PSA