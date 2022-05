–

El crit d鈥檃larma es va produir el passat mes de febrer, quan la Comissi贸 Europea (CE) va presentar la seva Taxonomia sobre el clima amb l鈥檕bjectiu d鈥accelerar la descarbonitzaci贸. Al document, es contemplen una s猫rie d鈥檃ctivitats relacionades amb el gas i l鈥檈nergia nuclear. La CE assegurava que “en vista de l’assessorament cient铆fic i els actuals avan莽os tecnol貌gics, s鈥檈stima que la inversi贸 privada en activitats de gas i energia nuclear poden exercir un paper en aquesta transici贸”. L鈥檃rgument comunitari 茅s que els dos combustibles s贸n compatibles amb els prop貌sits clim脿tics i mediambientals i permeten abandonar m茅s r脿pidament activitats m茅s contaminants 鈥攃om la generaci贸 d’energia a partir del carb贸鈥 en favor d’un futur clim脿ticament neutre i basat de manera preponderant en fonts renovables.

Paral路lelament, el mes d鈥檕ctubre passat, la Generalitat va donar a con猫ixer un nou decret de renovables amb el prop貌sit de fomentar l’autoconsum i l’acord amb el territori per avan莽ar en la transici贸 energ猫tica. Ara mig any despr茅s de l鈥檈ntrada en vigor de la norma, aquest encara no sembla acontentar ning煤 per l鈥檈xcessiu protagonisme i l鈥檃posta protectora pels combustibles f貌ssils. Mentre el Col路legi d鈥橢nginyers Industrials de Catalunya reclama el desplegament urgent de les renovables, l鈥檈ntitat Ecologistes En Acci贸 demana inversi贸 per reconvertir el model econ貌mic, molt dependent de l鈥檈xterior fins i tot en la producci贸 d鈥檈nergies renovables.

“La transici贸 energ猫tica no ha de consistir nom茅s a instal路lar aerogeneradors i plaques fotovoltaiques: s鈥檋an de fomentar l鈥檈fici猫ncia i l鈥檈stalvi energ猫tics”

A l鈥檈studi La transici贸 energ猫tica a Catalunya, presentat aquesta mateixa setmana, el Col路legi d鈥橢nginyers Industrials de Catalunya, a m茅s d鈥檃quest desenvolupament, va exigir fomentar l鈥檈fici猫ncia i l’estalvi energ猫tic. Segons han calculat els enginyers, la transici贸 energ猫tica de Catalunya requerir脿 mobilitzar 225.000 milions d鈥檈uros d鈥檌nversi贸 privada i p煤blica i donar脿 feina al voltant de 150.000 especialistes durant 30 anys. Per貌 per fer-ho possible, veuen indispensable un canvi d鈥檕rientaci贸. “La transici贸 energ猫tica no ha de consistir nom茅s a instal路lar aerogeneradors i plaques fotovoltaiques: s鈥檋an de fomentar l鈥檈fici猫ncia i l鈥檈stalvi energ猫tics i cercar substituts als combustibles f貌ssils i aquests han de ser l鈥檋idrogen i el biomet脿”, es recull a l鈥檈studi. En aquest sentit, l鈥檌nforme preveu que en un escenari descarbonitzat, “Catalunya no podr脿 ser autosuficient i haur脿 d鈥檌mportar, com a m铆nim, la meitat de l鈥檋idrogen que consumeixi”. Al mateix temps, els enginyers sol路liciten que s鈥檃gilitzi la tramitaci贸 de permisos, amb la flexibilitat suficient per poder adaptar-se a les dificultats tecnol貌giques i geopol铆tiques.

Precisament aquest escenari de crisi de subministraments i energia i de manca de mat猫ries primeres 茅s el que impulsa a l鈥檈ntitat Ecologistes en Acci贸 a sol路licitar “un nou model on administracions i ciutadans adquireixin la consci猫ncia que sense un decreixement econ貌mic, la transici贸 energ猫tica no 茅s possible”. Aix铆 ho considera Eloi Nolla, responsable d鈥檈nergia de l鈥檈ntitat. En aquest sentit, Nolla recorda que la depend猫ncia exterior de Catalunya i de l鈥橢stat espanyol en relaci贸 amb els combustibles f貌ssils 茅s del 75% i fins i tot aquesta situaci贸 es produeix en termes similars en els casos de la producci贸 de renovables.

‘Rentat’ de la ind煤stria f貌ssil

Nolla: “Cal una gesti贸 realista de la demanda energ猫tica”

Nolla adverteix que “l鈥檃posta per les renovables no suposa una panacea, tot i que la petjada de carboni que puguin deixar 茅s inferior a la dels combustibles f貌ssils”. Tot i no ser una soluci贸 definitiva, sin贸 una via de transici贸, el responsable d鈥橢nergia d鈥橢cologistes en Acci贸 planteja la necessitat d鈥impulsar canvis estructurals que afavoreixin l鈥檈lectrificaci贸 de les infraestructures, la mobilitat i el consum. “Cal una gesti贸 realista de la demanda energ猫tica”.

En un acte celebrat a finals del mes d鈥檃bril davant de la delegaci贸 de la Comissi贸 Europea a Barcelona, Ecologistes en Acci贸, juntament amb altres organitzacions ambientalistes van denunciar el 鈥greenwashing鈥, el rentat verd de la ind煤stria f貌ssil. En el manifest que van llegir, es posicionaven en contra del ressorgiment de projectes d鈥infraestructures de gas com el Midcat en el nou context geopol铆tic, en lloc de l鈥檃bandonament d鈥檃quest combustible d鈥檜na vegada per totes. Les entitats van destacar que “el gas i la nuclear, de verd no en tenen res” i que la nova proposta de taxonomia de la Comissi贸 Europea va en contra dels objectius establerts en l鈥Acord de Par铆s, ja que suposaria facilitar el finan莽ament dels combustibles f貌ssils fins al 2050.

Jord脿: “La ciutadania, les empreses, les entitats i els municipis han comen莽at la revoluci贸 de l鈥檃utoconsum”.

Amb relaci贸 a una de les demandes m茅s repetides per accelerar el desplegament de les energies renovables, l鈥agilitzaci贸 de la renovaci贸 dels permisos, el Govern s鈥檋a comprom猫s a modificar el decret vigent per tramitar d鈥檜rg猫ncia els projectes de fins a cinc MW. La intenci贸 de la Conselleria d鈥橝cci贸 Clim脿tica 茅s reduir els terminis a la meitat. Malgrat recon猫ixer el “repte ingent” que suposa la transici贸 energ猫tica, la consellera d鈥檃quest departament, Teresa Jord脿, assenyala que “la ciutadania, les empreses, les entitats i els municipis han comen莽at la revoluci贸 de l鈥檃utoconsum”.

Tot i aix貌, les entitats ecologistes i ambientalistes valoren aquests passos com a insuficients, ja que en l鈥櫭爉bit comunitari general, on s鈥檈st脿 debatent el proc茅s de modernitzaci贸 del Tractat de la Carta de l鈥橢nergia (TCE), un proc茅s que es preveu finalitzi el mes de juny, no es constata cap aven莽 per a eliminar la protecci贸 dels combustibles f貌ssils i la proposta m茅s ambiciosa pret茅n continuar protegint les inversions f貌ssils fins al 2030 o incl煤s una d猫cada m茅s en el cas d鈥檃lgunes infraestructures de gas.