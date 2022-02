–

Biorraptor del PP en la Comunidad de Madrid

Amalia, la directora de alasbarricadas, me exige un art铆culo de opini贸n sobre el l铆o que se traen en el llamado Partido Popular, con lo de las comisiones del hermano de Ayuso y la defenestraci贸n de Casado y otros. Es in煤til que le diga que no tengo ni idea de esas cosas, ya que por lo visto me pagan para analizar la sociedad espa帽ola. Ay.

Lo 煤nico que se me ocurre decir, es que esos descabezamientos en la c煤pula del Partido nos perjudican. Mucho. Son una mala noticia. A ver, es s贸lo una cuesti贸n emp铆rica: quitaron a Rajoy, y vino Casado; quitaron a Aguirre y a Cifuentes, y pusieron a Ayuso. Eliminaron a Cospedal y no s茅 a qui茅n pusieron, pero seguro que much铆simo peor. Cualquier cambio que haya en la derecha siempre es horrible. 驴O no? Eliminaron al chaval ese, 驴c贸mo se llamaba el catal谩n鈥? Albert Rivera e hicieron polvo Ciudadanos. Y ah铆 tenemos de sustituta a la extrema derecha y al tal Pascual. Pareciera que la derecha, como si no fuera ya bastante siniestra, en cada transmutaci贸n evoluciona a una nueva monstruosidad acojonante. Os digo que tal como va la cosa, los que siguen la pol铆tica nacional van a echar de menos al ese Casado.

Hay gente que es preocupante que desaparezca. Por ejemplo, Carromero, un p茅simo conductor que se carga a la oposici贸n cubana鈥 驴No es entra帽able? Pues ha tenido que dejar el Partido. 驴Qui茅n tomar谩 su relevo en el Ayuntamiento? Sabe Dios. Me lo estoy temiendo. Nos va a entrar la nostalgia del Peque帽o Nicol谩s. O de Fraga. Darle tiempo a lo que venga de Galicia. Ah铆 va.

Total: un terremoto pol铆tico en la derecha, porque el Jefe de la Oposici贸n en el Parlamento, ha denunciado un caso de corrupci贸n del hermano de la Presidenta de Madrid, tr谩fico de influencias y empleo de testaferros para agenciarse suculentas comisiones en medio de una masacre de viejos durante la pandemia. Y cae el denunciante del contubernio, mientras que sus colegas puestos a deo le apu帽alan por la espalda.

Pues nada. Ese es el cuadro de la pol铆tica de este pa铆s. Esa es la sangre que quiere dirigir el Reino y sus comunidades, que si por despiste llega Dr谩cula en su ata煤d, se levanta a dar una vuelta, entra en la sede de G茅nova, y se chupa el cuello de alguno o alguna de por all铆, no van a hacer falta ni cruces, ni estacas, ni ajos, ni luz solar, ni decapitaci贸n. Al primer buche, el inmortal hemat贸fago la palma y se desintegra. Y el mordido se transforma en un biorraptor gigante, sale volando por la Gran V铆a y la l铆a m谩s parda que los camisas pardas. Y es que los cambios en la derecha, s铆 que son espeluznantes.