El l铆der (kurdo) Abdullah 脰calan afirma que el Acuerdo Sykes-Picot ha arrastrado a Oriente Medio a una crisis asfixiante y a un callej贸n sin salida abismal, y que los mapas trazados con los gobernantes son un llamamiento a encender la mecha de la guerra. Ahora, el pueblo kurdo busca, a trav茅s de relaciones estrat茅gicas para enmarcar el proyecto de Administraci贸n Aut贸noma, borrar las l铆neas oscuras que se trazaron hace 107 a帽os.

Tras la divisi贸n de Kurdist谩n en dos partes en el acuerdo (Palacio de Shirin, 1639) entre saf谩vidas y otomanos, el malhadado acuerdo Sykes-Picot vino a completar los procedimientos finales de partici贸n, y este tratado desgarr贸 el cuerpo de los kurdos y el Kurdist谩n, injustamente repartido entre cuatro pa铆ses (Turqu铆a, Ir谩n, Siria e Irak).

Sykes-Picot y la fragmentaci贸n de Kurdist谩n

La historia comienza hace 107 a帽os durante una reuni贸n tripartita de intereses y ambiciones (Francia, Gran Breta帽a y Rusia) el 23 de noviembre de 1915, para discutir los pr贸ximos acuerdos que habr铆an de durar 100 a帽os en Oriente Medio y c贸mo compartir la influencia entre ellos durante la Primera Guerra Mundial.

Este acuerdo dio lugar al nacimiento de un tratado conocido como Sykes-Picot, en referencia a los firmantes del Memorando de Entendimiento tras un acuerdo franco-brit谩nico-ruso, en la fecha que se extiende desde el 23 de noviembre de 1915 hasta el 3 de enero de 1916.

Por este acuerdo, Francia se hizo cargo del oeste de Siria, L铆bano y Adana; Gran Breta帽a se hizo cargo de la regi贸n sur y central de Irak y el puerto de Acre y Haifa en Palestina, y Rusia se hizo cargo de las zonas armenias en Turqu铆a y el norte de Kurdist谩n.

La ratificaci贸n final del acuerdo tuvo lugar el 16 de mayo de 1916, y este tratado concluy贸 con la divisi贸n de Kurdist谩n en cuatro partes.

驴Qui茅n expuso los hilos que tej铆an este acuerdo secreto?

Este tratado habr铆a permanecido en secreto de no ser por la llegada al poder de los comunistas en Rusia, en 1917, y la revelaci贸n de lo ocultado hasta entonces, lo que despert贸 la ira y el resentimiento de los pueblos de la regi贸n.

En ese momento, los otomanos se encontraban en una situaci贸n precaria y deplorable tras recibir una contundente derrota que les hizo perder el control de la mayor parte de las tierras que hab铆an ocupado, lo que llev贸 a los vencedores de la Primera Guerra Mundial a controlar las fronteras de la actual Turqu铆a.

Alambres y fronteras artificiales destrozaron las esperanzas de los kurdos

Y con el dibujo de los mapas que divid铆an la regi贸n de Oriente Medio, con Kurdist谩n en su centro, que cayeron en la trampa de estos pa铆ses, se rest贸 importancia a las razas, culturas y nacionalidades a quienes robaron sus tierras entre las injustas garras del acuerdo.

Y Kurdist谩n fue incluido en los pa铆ses (Siria, Irak, Ir谩n y Turqu铆a) que se crearon, estableciendo fronteras artificiales y alambre de p煤as bajo el Acuerdo Sykes-Picot, que destruy贸 las esperanzas de autodeterminaci贸n de los kurdos, despu茅s de maquinaciones, conspiraciones y falsas promesas de los Estados.

Estos pa铆ses mostraron sus colmillos y qued贸 claro que apoyaban a Turqu铆a en el establecimiento de sus fronteras actuales en el Tratado de Lausana de 1923, a cambio de su abandono de Mosul a favor de los brit谩nicos, mientras que Francia obsequiaba a Turqu铆a con la Brigada Siria Iskenderun en bandeja de oro en 1938.

Durante estos acontecimientos, el espectro de las masacres, asesinatos, matanzas, incendios, ejecuciones, desplazamientos y decadencia persegu铆a a los kurdos en las cuatro partes de Kurdist谩n.

鈥淯n llamada a encender la mecha de la guerra鈥

El l铆der kurdo Abdullah 脰calan, en el quinto volumen del Manifiesto por una Civilizaci贸n Democr谩tica, expone la cuesti贸n kurda y la soluci贸n de la naci贸n democr谩tica, en la parte que trata de esta cuesti贸n y los equilibrios de los estados-naci贸n en Oriente Medio; aporta claridad sobre los objetivos de este tratado y afirma: 鈥淓ste acuerdo arrastr贸 a Oriente Medio a una crisis asfixiante y a un callej贸n sin salida abismal, junto con los mapas trazados con el gobernante, se hace un llamamiento para encender la mecha de la guerra鈥.

脰calan se帽ala que el primer objetivo a alcanzar 鈥渆s exacerbar las diferencias de los kurdos con los pueblos 谩rabe, turco e iran铆, con los que siempre ha compartido vida a lo largo de la historia, y mantenerlos en un estado de lucha permanente鈥.

Tambi茅n explica que el segundo objetivo es proporcionar a los estados-naci贸n armenio, sir铆aco y jud铆o una amplia ciudadan铆a en el contexto de la planificaci贸n para liquidar a los kurdos; y, de esta manera, ganar en primer lugar tres naciones amortiguadoras -Estados listos para desempe帽ar en ellos el papel de mediador y obtener su lealtad absoluta-; y, en segundo lugar, espolear constantemente a los kurdos contra sus vecinos musulmanes, cristianos y jud铆os, para mantenerlos tambale谩ndose por medio de las disputas.

El acuerdo se mantiene, aunque de otra manera

En la continuaci贸n del acuerdo Sykes-Picot, cambiaron las reglas del juego y los jugadores, siendo los actores m谩s destacados Estados Unidos, Rusia, Ir谩n y Turqu铆a, que movilizan sus fuerzas en la regi贸n, dividida en cuatro partes para poner en pr谩ctica sus intereses y ambiciones.

Oriente Medio y la crisis de identidad

La regi贸n de Oriente Medio sigue sangrando como resultado de guerras sectarias, conflictos 茅tnicos y crisis de identidad, y el pueblo kurdo se halla en el centro de esta tormenta. Hoy, ya no es posible para los kurdos y otros pueblos ignorar su causa y derechos, especialmente porque han establecido una fuerza organizada bajo el paraguas de las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (FDS).

Nunca volver谩n a ser el chivo expiatorio

Los pueblos de la regi贸n no tolerar谩n los agravios de la historia y la geograf铆a a que han sido sometidos. Por lo tanto, no volver谩n a ser un chivo expiatorio, kurdos, 谩rabes, sir铆acos, armenios, turcomanos y circasianos han fortalecido sus relaciones, benefici谩ndose de experiencias y lecciones anteriores, para no ser v铆ctimas del enga帽o internacional y sus maquinaciones.

Acuerdo estrat茅gico para borrar las fronteras

El acuerdo estrat茅gico entre los pueblos les ha permitido eliminar al grupo m谩s peligroso y que representa una amenaza para todo el mundo -ISIS-, y han acordado realizar juntos el proyecto de autogesti贸n descentralizada para borrar las l铆neas trazadas por Sykes-Picot.

Turqu铆a est谩 trabajando para matar este sue帽o

Turqu铆a, durante la etapa de Erdogan, ha maquinado mucho por restaurar la antigua era otomana, ampliar de nuevo su mapa a costa de los pueblos, y est谩 dispuesta a aliarse con sus enemigos ac茅rrimos para cercenar este sue帽o en su cuna.

Por primera vez, Estados Unidos y Rusia han alentado a Turqu铆a a atacar las regiones del norte y el este de Siria, luego de despejar el espacio a茅reo para que sus aviones lanzaran un ataque contra el monte Qara莽ox en D锚rik el 25 de abril de 2017, lo que llev贸 a Turqu铆a a persistir y ocupar la regi贸n de Afrin en 2018 y las regiones de Ser锚kaniy锚 y Gir锚Sp卯 / Tal Abyad en 2019.

Hoy, Turqu铆a espera concluir acuerdos con Rusia e Ir谩n para restablecer sus relaciones con el gobierno de Damasco. El prop贸sito de esto es revivir el Acuerdo de Adana de 1998 para atacar el proyecto de Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria. Tambi茅n est谩 movilizando sus esfuerzos de inteligencia para debilitar el proyecto atacando y asesinando a los pioneros y l铆deres del proyecto de la Administraci贸n Aut贸noma.

M谩s de un siglo despu茅s del Acuerdo Sykes-Picot y la divisi贸n de Kurdist谩n, la condici贸n de estos pa铆ses no parece ser buena: Irak no ha sido estable debido a las guerras sectarias y 茅tnicas, Siria est谩 destruida, Turqu铆a est谩 colapsada econ贸micamente y en crisis interna, y el pueblo de Ir谩n se est谩 rebelando.

FUENTE: Ahmed Samir / ANHA / Fecha de publicaci贸n original: 16 de mayo de 2023 / Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid

