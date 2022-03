Hoy en d铆a, el control mental o lavado de cerebro acad茅micamente hablando se entiende como persuasi贸n coercitiva, sistemas psicol贸gicos coercitivos o influencia coercitiva. La breve descripci贸n a continuaci贸n proviene de la Dra. Margaret Singer, profesor em茅rita de psicolog铆a en la Universidad de Berkeley y experta en cultos y sectas, lavado de cerebro y persuasi贸n coercitiva y control mental coercitivo. Nominada dos veces al Premio Nobel.

Una breve descripci贸n

La coerci贸n es definida por el American Heritage Dictionary como:

1. Forzar a actuar o pensar de cierta manera.

2. Dominar, restringir o controlar por la fuerza

3. Doblegar por la fuerza.

Los Sistemas Psicol贸gicos Coercitivos son programas de cambio de comportamiento que utilizan la fuerza psicol贸gica de forma coercitiva para provocar el aprendizaje y la adopci贸n de una ideolog铆a o un conjunto designado de creencias, ideas, actitudes o comportamientos.

La estrategia esencial utilizada por los operadores de estos programas es seleccionar, secuenciar y coordinar sistem谩ticamente muchos tipos diferentes de influencia coercitiva, ansiedad y t谩cticas que producen estr茅s durante per铆odos continuos de tiempo. En tal programa, el sujeto se ve obligado a adaptarse en una serie de peque帽os pasos “invisibles” [humbrales, hitos y metas].

Cada peque帽o paso est谩 dise帽ado a ser lo suficientemente peque帽o para que los sujetos no noten los cambios en s铆 mismos o no identifiquen la naturaleza coercitiva de los procesos que se utilizan.organizativo oculto del programa psicol贸gico coercitivo hasta mucho m谩s tarde, si es que lo hacen.

Estas t谩cticas generalmente se aplican en un entorno grupal por “amigos y aliados” bien intencionados pero que enga帽an a la v铆ctima. Esto evita que la v铆ctima levante las defensas del ego que normalmente mantenemos en situaciones adversas conocidas.

La influencia psicol贸gica coercitiva de estos programas tiene como objetivo superar las habilidades de pensamiento cr铆tico y el libre albedr铆o del individuo, adem谩s de cualquier apelaci贸n a un juicio informado.

Las v铆ctimas pierden gradualmente su capacidad para tomar decisiones independientes y ejercer el consentimiento informado. Su pensamiento cr铆tico, defensas psicol贸gicas, procesos cognitivos, valores, ideas, actitudes, conducta y capacidad de razonar se ven socavados por un proceso tecnol贸gico m谩s que por la libre elecci贸n significativa, la racionalidad o el m茅rito o valor inherente de las ideas o proposiciones que se presentan. 驴C贸mo trabajan?

Las t谩cticas utilizadas para crear una influencia psicol贸gica y social indebida, a menudo por medio de la ansiedad y el estr茅s, se dividen en siete categor铆as principales.

T脕CTICA 1 – Suavizar

Aumentar la sugestionabilidad y “suavizar” al individuo a trav茅s de t茅cnicas hipn贸ticas espec铆ficas u otras t茅cnicas de sugesti贸n [incremento gradual de est铆mulos desagradables] tales como: ejercicios de fijaci贸n auditivos, visuales, verbales o t谩ctiles extensivos, repetici贸n exacta y excesiva de actividades rutinarias, restricci贸n del sue帽o y/o restricci贸n nutricional.

T脕CTICA 2 – Control del entorno social

Establecer control sobre el entorno social de la persona, el tiempo y las fuentes de apoyo social mediante un sistema de recompensas y castigos a menudo excesivos. Se promueve el aislamiento social. Se reduce el contacto con familiares y amigos, as铆 como el contacto con personas que no comparten las actitudes aprobadas por el grupo. Se fomenta la dependencia econ贸mica y de otros tipos del grupo.

T脕CTICA 3 – Control de la informaci贸n grupal

Prohibir la informaci贸n de disconformidad y las opiniones de oposici贸n en la comunicaci贸n del grupo. Reglas sobre temas permitidos para discutir con personas externas. La comunicaci贸n est谩 muy controlada. Por lo general, se construye un lenguaje “dentro del grupo”.

T脕CTICA 4 – Reinterpretar

Hacer que la persona reeval煤e los aspectos m谩s centrales de su experiencia de s铆 mismo y su conducta anterior de forma negativa. Los esfuerzos est谩n dise帽ados para desestabilizar y socavar la conciencia b谩sica del sujeto, la conciencia de la realidad, la visi贸n del mundo, el control emocional y los mecanismos de defensa. Se gu铆a al sujeto a reinterpretar su historia de vida y adoptar una nueva versi贸n de la causalidad.

T脕CTICA 5 – Confundir

Crear una sensaci贸n de impotencia al someter a la persona a acciones y situaciones intensas y frecuentes que socavan la confianza de la persona en s铆 misma y en su juicio.

T脕CTICA 6 – Incapacitar

Crear fuertes excitaciones emocionales aversivas en el sujeto mediante el uso de castigos no f铆sicos como la humillaci贸n intensa, la p茅rdida de privilegios, el aislamiento social, los cambios de estatus social, la culpa intensa, la ansiedad, la manipulaci贸n y otras t茅cnicas.

T脕CTICA 7 – Intimidar

Intimidar a la persona con la fuerza de amenazas psicol贸gicas seculares sancionadas por el grupo. Por ejemplo, se puede sugerir o dar a entender que el hecho de no adoptar la actitud, la creencia o el comportamiento aprobado dar谩 lugar a un castigo severo o a consecuencias terribles, como enfermedades f铆sicas o mentales, la reaparici贸n de una enfermedad f铆sica anterior, dependencia de las drogas, colapso econ贸mico, fracaso social, divorcio, desintegraci贸n, fracaso para encontrar pareja, etc.

Estas t谩cticas de fuerza psicol贸gica se aplican en un grado tan severo que la capacidad del individuo para tomar decisiones informadas o libres se inhibe [pensando si ser谩n aceptadas por el grupo]. Las v铆ctimas se vuelven incapaces de tomar las decisiones habituales, meditadas o equilibradas que probablemente habr铆an tomado si no hubieran sido manipuladas sin saberlo por estos procesos t茅cnicos coordinados.

El efecto acumulativo de estos procesos puede ser una forma de influencia indebida a煤n m谩s eficaz que el dolor, la tortura, las drogas o el uso de la fuerza f铆sica y las amenazas f铆sicas y jur铆dicas [m谩s barato, m谩s masivo y con menos consecuencias penales].

驴En qu茅 se diferencia la persuasi贸n psicol贸gica coercitiva de otros tipos de influencia?

Los sistemas psicol贸gicos coercitivos se distinguen del aprendizaje social benigno o la persuasi贸n pac铆fica por las condiciones espec铆ficas en las que se llevan a cabo. Estas condiciones incluyen el tipo y n煤mero de t谩cticas psicol贸gicas coercitivas usadas, la severidad de la manipulaci贸n ambiental e interpersonal y la cantidad de fuerza psicol贸gica empleada en reprimir comportamientos no deseados particulares y entrenar en comportamientos deseados.

La fuerza coercitiva se visualiza tradicionalmente en t茅rminos f铆sicos. De esta forma, es f谩cilmente definible, claro e inequ铆voco. Desafortunadamente, la ‘fuerza psicol贸gica coercitiva‘ no ha sido tan f谩cil de ver y definir. Las leyes se han adelantado a las ciencias f铆sicas en el sentido de que ha permitido que la coerci贸n no necesite involucrar la fuerza f铆sica. Han reconocido que un individuo puede ser amenazado y coaccionado psicol贸gicamente por lo que percibe como peligroso, no necesariamente por lo peligroso que sean.

Las Leyes han reconocido que incluso la acci贸n de amenaza no necesita ser f铆sica. Las amenazas de p茅rdidas econ贸micas, el ostracismo social y el rid铆culo, entre otras cosas, est谩n reconocidas por ley, en diversos contextos, como fuerzas psicol贸gicas coercitivas [como lo son el Bulling y ciber-bulling].

驴Por qu茅 los Sistemas Psicol贸gicos Coercitivos son da帽inos?

Los sistemas psicol贸gicos coercitivos violan nuestros conceptos m谩s fundamentales de los derechos humanos b谩sicos. Violan los derechos de las personas garantizados por la Primera Enmienda de la Constituci贸n de los Estados Unidos y afirmados por muchas declaraciones de principios en todo el mundo.

Al confundir, intimidar y silenciar a sus v铆ctimas, quienes se benefician de estos sistemas evaden la exposici贸n y el enjuiciamiento por acciones reconocidas como da帽inas y que son ilegales en la mayor铆a de los pa铆ses, tales como: fraude, secuestro, influencia indebida, servidumbre involuntaria, imposici贸n intencional de angustia emocional, conducta escandalosa y otros actos tortuosos.