Comisi贸n Sexta Zapatista.

Koordineringen af Rundrejsen for Livet鈥揇et europ忙iske kapitel

14. december 2021

Til organisationerne, bev忙gelserne, grupperne, kollektiverne, de oprindelige folk og individerne i de s忙rskilte jordiske geografier, der for nu er kendt som Slumil K麓ajxemk麓op.

Til den zapatistiske delegacion La Extempor谩nea (den utidige)

Kammerater:

S酶stre, br酶dre, s酶skende.

Vi hilser jer fra bjergene i det syd酶stlige Mexico og meddeler jer, at alle kammerater fra den luftb氓rne delegation, der i l酶bet af m氓nederne september, oktober, november og december i dette 氓r 2021 bes酶gte jer i jeres respektive geografier, nu er i sine respektive landsbyer og positioner.

Klokken 21:34 zapatistisk tid 鈥 20:34 i Mexico City 鈥 p氓 denne 14. December: klokken 3:34 den 15. December i Slumil K麓ajxemk麓op blev det bekr忙ftet at alle er i deres landsbyer, steder og positioner.

Vi ankom alle godt, fuldkomne og sunde. Selvom vi alle er r酶rt og ber酶rt af de dage og n忙tter I lod os dele med jer. Vi er vendt tilbage med et s氓r i hjertet, som er af livet. Et s氓r som ikke vil lade sig lukke.

Nu er det tid for at gennemg氓 vores notater for at informere vores folk og samfund om alt det, vi har l忙rt og modtaget fra jer: jeres historier, jeres kampe, jeres modstand, jeres ulydige eksistens. Og frem for alt den omfavnelse af menneskelighed, som vi modtog fra jeres hjerter.

Alt, vi tog med til jer, kom fra vores folk. Alt vi har modtaget fra jer, er til vores samfund.

For alt dette, for jeres g忙stfrihed, for jeres broderskab, for jers ord, for jeres had, for jeres blik, for jeres mad, for jeres drikke, for jeres husly, for jeres selskab, for jeres historie, for den kollektive omfavnelse fra hjertet, som I er, siger vi jer:

Kiitos

Danke sch枚n

Hvala ti

袘谢邪谐芯写邪褉褟 褌懈

Gr脿cies

D臎kuju

Grazie

Hvala vam

Tak skal du have

膸akujem

Ait盲h

Eskerrik asko

Merci

Diolch

Grazas

危伪蟼 蔚蠀蠂伪蟻喂蟽蟿蠋

K枚sz枚n枚m

Thanks

Go raibh maith agat

Paldies

A膷i奴

袙懈 斜谢邪谐芯写邪褉邪屑

Takk skal du ha

Dzi臋kuj臋 Ci

Obrigada

Mul葲umesc

小锌邪褋懈斜芯

啸胁邪谢邪 胁邪屑

Tack

Te艧ekk眉rler

隆Gracias SLUMIL K麓AJXEMK麓OP!

Snart kommunikerer vi til jer igen, for kampen for livet er ikke slut. Vi har stadig meget at l忙re jer og meget at omfavne.

Vi ses inden l忙nge, kammerater

Fra bjergene i det syd酶stlige Mexico.

I den zapatistiske Utidiges navn.

Subcomandante Insurgente Mois茅s.

Koordinator.

M茅xico, December 2021

