–

De parte de Cultura Y Anarquismo August 20, 2022 27 puntos de vista

Las tecnologías son moral materializada, son política por otros medios,

pautan formas de vida, posibilitan e inhiben mundos. La nuclear también.

Muchos críticos de la energía nuclear han apuntado no sólo a sus

peligros ecológicos, sino a su nocividad social.

Hoy se entiende mejor que nunca por qué a los Obús de 1981 les quitaba el sueño una Pesadilla Nuclear.

El intercambio de amenazas nucleares entre Estados Unidos y Rusia a

raíz de la invasión de Ucrania no tiene precedentes desde la crisis de

los misiles de Cuba en 1962. Tras el anuncio a finales de febrero por

parte del Kremlin de la puesta en alerta de su fuerza de disuasión, son

cada vez más la voces que afirman que Rusia puede haber empezado a

considerar el ataque nuclear, especialmente en su versión táctica, como

una estrategia de guerra viable. Además de los terribles estragos de la

guerra en forma de muerte y dolor, el escenario internacional de escalada bélica, con invocaciones explícitas al “riesgo real de una tercera guerra mundial”, es especialmente desasosegante tras años de retrocesos

en los acuerdos de no proliferación nuclear, con la excepción del

Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), que entró en

vigor el pasado 22 de enero de 2021, pero que no fue ratificado por

ninguna de las potencias nucleares. Las agujas del reloj del Bulletin of the Atomic Scientists,

que desde 1947 simbolizan el peligro de destrucción total, avanzan

paulatinamente y marcan hoy cien segundos para la medianoche.

Parece

evidente que, como humanidad, no hemos sido capaces de desprendernos de

la ceguera ante el apocalipsis que diagnosticara el filosófo Günther

Anders (1902-1992) hace ya más de medio siglo. Y es que, como afirmaba Victor Alonso

recientemente, animado por una inquietud similar a la nuestra y

acompañado de lecturas no muy distintas, ante esta amenaza existencial

nos hemos limitado mayoritariamente a cerrar los ojos y continuar

adelante con nuestro día a día. En su ensayo Sobre la bomba y las raíces

de nuestra ceguera del apocalipsis, que forma parte de su libro La

obsolescencia del ser humano (1956), Anders exploró nuestra existencia

bajo el signo de la bomba. Esto es, las consecuencias de que los seres

humanos hayan adquirido la capacidad técnica de aniquilar la vida humana

sobre el planeta. Ante esta situación sin precedentes, Anders constata

que no sentimos suficiente miedo. Se habla del tema, se sabe, incluso se

teme, pero no se comprende vivencialmente en todas sus consecuencias.

Una ausencia de miedo que no es sinónimo de valentía. Según Anders, la

raíz de nuestra incapacidad para baremar la gravedad de la situación

presente se encuentra en las ideologías del progreso, que nos

inhabilitan para concebir la posibilidad de un final, y en lo que el

filósofo alemán llamó el “desnivel prometeico”: el hecho de que nuestras

facultades de sentir e imaginar no son tán elásticas como nuestras

capacidades creativas… y destructivas.

La bomba es,

de hecho, el ejemplo más paradigmático de este “desnivel prometeico”,

que nos impide comprender lo que ésta (no) es. Seguimos pensándola como

un medio, como un instrumento que se puede utilizar para alcanzar

finalidades específicas. Por ejemplo, la hegemonía geopolítica o una

victoria bélica. Pero el arsenal nuclear no es un mero instrumento, sino

una creación que moldea nuestros mundos y formas de vida. En tanto que

tecnología, no es neutral. Por un lado, su posible efecto apocalíptico

transciende cualquier finalidad concreta imaginable, ya que es un

“medio” capaz de acabar con todos los fines existentes. Por otro lado,

su mera existencia produce efectos en forma de militarización y chantaje

político incluso cuando no es directamente utilizado. Desde el momento

en que la posibilidad de la destrucción total pende sobre nosotros “como

una luna ensangrentada”, Hiroshima está en todas partes, dice Anders.

La barbarie, pues, no se limita a ordenar pulsar el botón, como hizo

Harry Truman en 1945, o a amenazar de hacerlo, como ha hecho Vladimir

Putin. Es estructural y tiene que ver con el funcionamiento cotidiano de

la banalizada normalidad nuclear. En palabras de Anders,

“el mundo no está amenazado por seres que quieren matar, sino por

aquellos que a pesar de conocer los riesgos sólo piensan técnica,

económica y comercialmente”.

Si las reflexiones de Anders siguen hoy siendo de tanta

actualidad es en parte porque nos permiten pensar mucho más allá de las

armas atómicas. Si como sociedades somos ciegos ante el riesgo de un

apocalipsis nuclear, parecemos serlo también ante las perspectivas

destructivas de la crisis ecosocial global

en la que los que “sólo piensan técnica, económica y comercialmente”

nos han introducido. Esta ceguera es perfectamente compatible con el

auge cultural de los imaginarios apocalípticos alrededor del mal llamado Antropoceno y con la normalización del discurso catastrofista

de “gestión de la emergencia” en la retórica y la práctica

gubernamentales. No se trata, pues, de censura o tabú, sino de

incapacidad para imaginar, sentir y actuar de forma adecuada.

Pese a que seguimos atrapados bajo lo que Jorge Riechmann ha descrito como varias capas de negacionismo,

la actual guerra en Ucrania ha supuesto un fogonazo cruel que debería

hacernos conscientes de que nos encontramos inmersos en una crisis

energética global en la que la posición del continente europeo es de

extrema fragilidad. La enorme penetración en la actual economía fósil

europea del gas natural proveniente de Rusia hace que la eventualidad de

un corte de suministro traiga aparejados efectos potencialmente

devastadores ¿Quién, hace apenas unos años, podría imaginar leer en una portada de El País

que Europa se asoma a un escenario de racionamiento energético,

escenario que se maneja ya con toda seriedad en países como Alemania?

No es de extrañar que en este contexto se aceleren los planes para la

instalación de renovables industriales de alta tecnología, el plan B al

actual capitalismo fosilista que la Unión Europea ha abrazado

oficialmente en el marco del European Green Deal. Un plan que, como

alguno de nosotros ya ha señalado en otras ocasiones,

no se encuentra exento de problemas y contradicciones. No obstante, no

debemos perder de vista que cada vez resulta más evidente que dicho plan

B quiere complementarse, a corto plazo, con una apuesta por la energía

nuclear.

Este intento de las élites por hacer que

la energía nuclear renazca como una tecnología “verde” que alberga la

clave para hacer frente al cambio climático es evidente y se encarna en

figuras emblemáticas como la del multimillonario Elon Musk, para el que la energía nuclear es crucial en la descarbonización. También en corrientes teóricas del establishment como el ecomodernismo,

que han hecho de la defensa de la energía nuclear uno de sus caballos

de batalla. La Unión Europea, en un ejercicio de neolengua digno del

imaginario orwelliano, se ha unido ya a esta ola mundial clasificando

como verdes las inversiones en energía nuclear y gas a inicios de este

año. No obstante, la actual situación geopolítica está dando alas a este

romance en ciernes. Bélgica ha hecho ya oficial que retrasará una

década el cierre de sus centrales nucleares para “ganar independencia energética” en un contexto geopolítico caótico. En febrero Macron anunció

inversiones públicas en 14 nuevos reactores nucleares que, de cara a

2050, reemplazarían a las plantas nucleares más antiguas. Incluso

Alemania, buque insignia de la desnuclearización europea, comienza a plantearse retrasar el cierre de los tres reactores aún en marcha cuya clausura estaba planeada para el final de este año.

Por desgracia, esta fiebre nuclear alcanza también a

voces reputadas dentro del ecologismo, como la de George Monbiot, que en

uno de sus últimos artículos defiende que la energía nuclear es la solución

tanto a la dependencia energética europea frente a Rusia como a la

crisis ecosocial. Monbiot nos insta a emular la movilización del

Proyecto Manhattan y fía sus esperanzas en una iniciativa estatal fuerte

que impulse tecnologías renovables que incluyan “tecnologías nucleares

más amables”, como reactores nucleares más pequeños, o el enésimo

esfuerzo de investigación en la fusión nuclear.

Esta renovada fiebre nuclear se encuentra aquejada de varios puntos

ciegos. Por un lado, no debemos olvidar que a día de hoy las centrales

nucleares no pueden funcionar sin un suministro estable de uranio. Este

mineral, además de ser inseparable de dinámicas extractivas y venir

asociado a procesos de contaminación, es tan finito

en la corteza terrestre como los combustibles fósiles que ahora ponen

en jaque a la economía mundial. Así, apostar por esta energía de base

mineral no sería más que situar en un punto futuro un nuevo shock

energético que vendría ahora asociado a la escasez de esta materia

prima. Por otro lado, si la guerra en Ucrania ha mostrado la desnudez

energética del emperador europeo, dando alas a los lobbies nucleares,

también a vuelto a ilustrar algunas de las razones por las que el movimiento antinuclear lleva décadas luchando por el cierre de todas las centrales existentes. Chernóbil, que amenazó con irradiar

de nuevo durante la ocupación por parte del ejército ruso, nos recuerda

una vez más que no hay solución técnica para tratar con los residuos

nucleares de forma duradera y segura. Y los combates

en la central nuclear de Zaporiyia, en Energodar, nos vuelven a

recordar la fragilidad de las infraestructuras nucleares y el peligro

que suponen ante catástrofes de origen natural, como en Fukushima, o de

origen político, como la actual guerra abierta en el país con más

reactores nucleares operativos (15) en Europa después de Francia. Los

misiles volando en el cielo ucraniano son una ruleta rusa nuclear.

Además, la no neutralidad no es patrimonio exclusivo de la bomba atómica, sino una característica

de todas las tecnologías. Cuando se sostiene que “la tecnología no es

ni buena ni mala, sino que depende de como se use”, no se está teniendo

en cuenta que las tecnologías cristalizan valores, encarnan relaciones

de poder y tienen efectos que van más allá de su uso. Las tecnologías

son moral materializada, son política por otros medios, pautan formas de

vida, posibilitan e inhiben mundos. La nuclear también. Muchos críticos

de la energía nuclear han apuntado no sólo a sus peligros ecológicos,

sino a su nocividad social. Langdon Winner diría que es inherentemente

política, en el sentido de que su existencia ya requiere de una sociedad

jerárquicamente organizada y militarizada. Las centrales nucleares no

se pueden desvincular de lo militar ni técnicamente (son tecnologías de

uso dual) ni históricamente (surgen como parte de programas militares).

Desde un horizonte emancipatorio, por tanto, no existe tal cosa como un

buen uso de una central nuclear. Es decir, la cuestión clave no es ni

quién las posea ni el tamaño que tengan, como piensa Monbiot, sino su

mera existencia.

Anders nos enseñó que en el siglo XX la transformación de

la sociedad estaba estrechamente ligada a un imperativo anterior y más

urgente: su conservación, inseparable de la del resto del planeta. Nos

alentó a conectar con un miedo ante el apocalipsis que nos llevara a la

toma de conciencia, a la acción colectiva, a la lucha por la vida. De

forma consecuente él dedicó su vida al activismo antinuclear. Es más, al

final de sus días, tras vivir la dura represión al potente movimento

antinuclear de los setenta y los ochenta, Anders defendió la violencia y

la acción directa como último resorte en aras de un fin superior:

conservar la paz y la vida en el planeta.

Hoy la

crisis ecosocial global, y un cambio climático que se nos presenta como

coartada para hacer avanzar la agenda nuclear, nos sitúan ante una

amenaza para la vida comparable a la de la guerra nuclear. No obstante,

los movimientos de resistencia siguen todavía siendo tímidos en

comparación con la magnitud del desafío. En gran medida porque

argumentarios como los de Monbiot se hacen eco de los de las élites y

siguen atrapados en la errónea convicción de que el “problema” tiene una

“solución” meramente técnica. Sigue existiendo la fe en que, con el

suficiente estímulo por parte de un estado considerado cuasi-omnipotente

y neutral en cuanto a sus intereses, “algo se inventará” que nos sacará

del lío. Cualquier cosa antes que mirar de frente los abismos que ante

nosotros abre el gasto energético insostenible de un sistema depredador

que pone en el centro la acumulación de capital por encima de las

necesidades de la vida humana y del resto de especies del planeta.

Seguimos ciegos ante el apocalipsis.

La única forma

razonable de evitar de una vez por todas una guerra nuclear y limitar en

lo posible los efectos de un colapso ecosocial ya en curso es luchar

frontalmente contra el capitalismo industrial y su insaciable necesidad

de parasitar y destruir la vida para seguir acumulando beneficios. Ahora

que vuelve a renacer la tentación de un alineamiento geopolítico en

torno al patriotismo europeo militarista debemos protegernos de lo que

Rafael Sánchez Ferlosio llamaba fariseísmo en su libro Sobre la guerra,

“la regresión a la niñez, la vuelta a Caperucita y el lobo feroz, al

punto cero de la experiencia moral: aquel en el que el bueno y el malo

aparecen absolutizados y encarnados como figuras ontológicas”. El

desafío para un movimiento social que vaya a la raíz de nuestros

problemas es, como nos recuerdan las compañeras zapatistas, destruir la

hidra capitalista en todas sus cabezas. Organizarse desde abajo para

hacer frente al capitalismo-guerra y, como planteaba Ángel Luis Lara,

abrir túneles de solidaridad desde abajo con los que luchar por la vida

a uno y otro lado de la frontera que hoy dibuja el conflicto bélico.

Porque como dicen las zapatistas,

en la guerra que hoy se libra contra el planeta y en Ucrania, nos

enfrentamos al riesgo de que no quede paisaje después de la batalla.

¿Es

esto posible? Ante esta pregunta, escuchemos a Günther Anders cuando

nos decía que si algo es necesario, uno no se puede parar ante si es o

no posible. Hay que intentarlo.

[En memoria de César de Vicente, que nos dejó prematuramente y a quién debemos tanto]

Adrián Almazán Gómez,