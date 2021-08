Talibandia, que es la tierra de los 鈥渢alibanes鈥, porque no s贸lo en Afganist谩n se encuentran, ya que toda aquella persona que siembra el terror se le denomina 鈥渢alib谩n鈥. 驴Qu茅 terror tendr谩n las gentes de Kabul, por ejemplo, ante la sorpresiva retirada de las tropas norteamericanas? Las noticias recientes desde Afganist谩n est谩n sumiendo al mundo en general en un mar de confusi贸n.

Las recient铆simas declaraciones de Joe Biden (presidente de EEUU) no vienen a poner claridad en este acontecimiento global. 鈥淓l presidente estadounidense defendi贸 su decisi贸n de retirar las tropas de su pa铆s despu茅s de 20 a帽os de intervenci贸n militar y responsabiliz贸 al Gobierno y Ej茅rcito afganos por no defender la naci贸n del asedio de los extremistas, que se hicieron con el dominio r谩pidamente.鈥 Joe ha dado pocas, por decir algo, explicaciones, porque, aunque en la canci贸n 鈥20 a帽os no es nada鈥 en ese tiempo han muerto millones de personas en esa agreste, inh贸spita u olvidada tierra, que ha tenido la mala fortuna de estar justo en medio de grandes intereses de los denominados 鈥済eoestrat茅gicos鈥.

Sin mencionar, por no irse muy lejos al Imperio Brit谩nico, la gran potencia de la Rusia, por entonces sovi茅tica, se enfrasco en una guerra de 10 a帽os en Afganist谩n, entre abril de 1978 y abril de 1992, apoyando al gobierno de la Rep煤blica Democr谩tica de Afganist谩n contra los rebeldes afganos musulmanes, llamados entonces 鈥muyahidines鈥 que eran apoyados, para asombro de propios y extra帽os, por Estados Unidos. Armas, dinero, entrenamiento militar y de sabotaje se ofrecieron a estos 鈥渕uyahidines鈥 (Bin Laden era uno de ellos) que despu茅s 鈥渕order铆an la mano que les daba de comer鈥 en el 11 S (驴si es que fueron en realidad quienes perpetraron el atentado?) Y ahora como entonces y como ocurri贸 en Vietnam, con la ca铆da de Saig贸n en abril de 1975, 驴la 鈥渋nteligencia鈥 norteamericana鈥, se desayuna con la sorpresa?

Esta 鈥渋nteligencia鈥 fue conformada por el Presidente Ronald Reagan en 1981, y est谩 formada por agencias gubernamentales tanto civiles, como principalmente militares, entre las que se encuentran: La Agencia Central de Inteligencia (CIA), las dependientes del Departamento de Defensa: Agencia Nacional de Seguridad (NSA). Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO). Agencia Nacional de Im谩genes y Mapas (NIMA). Inteligencia de la Fuerza A茅rea (AFI). Inteligencia Militar (MI). Oficina Naval de Inteligencia (ONI). Inteligencia del Cuerpo de Marines (MCIA). Inteligencia de la Guardia Costera (CGI). Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA). Y as铆 hasta completar 14 (OICI, FBI, DEA, INR o la OIA).

El presidente Biden parece olvidarse de aquellas razones esgrimidas en su d铆a por EEUU precisamente para invadir Afganist谩n. Algunos l铆deres pol铆ticos, que tambi茅n se han desayunado, seg煤n todo parece indicar, con la debacle, recuerdan la necesidad de seguir luchando contra el 鈥渢errorismo鈥 como el presidente franc茅s, Emmanuel Macron, o la necesidad de proteger a los civiles, como apunta la canciller alemana 脕ngela Merkel.

Afganist谩n era una guerra olvidada, que visitaba los hogares de tarde en tarde, en tristes pel铆culas de guerra, o por las tr谩gicas noticias de militares espa帽oles, muertos en esa tierra. 驴Para qu茅 tantos muertos? 驴Para qu茅 tanto sacrifico de miles de familias espa帽olas que han tenido en Espa帽a el miedo en el cuerpo ante la posibilidad real de perder al ser querido que luchaba? 驴Por la libertad? 驴Por un mundo m谩s seguro?鈥 Joe Biden deber铆a aclararles a quienes lucharon y a las familias de quienes murieron 驴para qu茅 tanto sacrificio?

Biden debe dar respuestas a las decenas de miles de mujeres en el mundo que est谩n clamando por la defensa de los derechos humanos de las mujeres afganas, abandonadas a su suerte. El Sr. Presidente de USA debe responder por qu茅 el gran 鈥減roblema鈥 talib谩n en el marco del terrorismo internacional, ya no es un problema. 驴Qu茅 motiv贸 la invasi贸n norteamericana de Afganist谩n? 驴Desde cu谩ndo el alto mando Estadounidense hab铆a decidi贸 abandonar a los afganos? Debe aclarar las cuentas para concretar: 驴Si en los 1000 millones de d贸lares, que dice haber gastado EEUU, se contabilizan el valor de las vidas que all铆 se perdieron? 驴Si han sumado la destrucci贸n causada a ese pueblo? 驴Qu茅 parte de ese enorme gasto se ha usado en las comisiones de las grandes empresas de armamento, los beneficios del tr谩fico negro de armas y drogas, que pagan las guerras鈥?

Y sobre todo Biden debe preguntarse: 驴Por qu茅 gentes del mismo pueblo afgano se comportan tan contradictoriamente: Unos se retiran en desbandada, otros luchan hasta la muerte 驴C贸mo es posible que un ej茅rcito de 300 mil militares, formado durante a帽os por la primera potencia militar del mundo, se deshaga en 2 d铆as? Y sobre todo 驴Qu茅 hacer con tanta poblaci贸n afgana que desea vivir en libertad y en paz? Aunque esta pregunta ya se la ha contestado, dej谩ndolas al pairo de 鈥渘egras tormentas que agitan los mares鈥. La llamada comunidad internacional tiene un serio problema de humanidad. 驴Qu茅 ocurrir谩 en Talibandia?

Rafael Fenoy Rico