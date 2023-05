–

De parte de Nodo50

Instituto Tricontinental de Investigaci贸n Social

Vijay Prashad

Sorprendentemente, durante su visita a Ghana a finales de marzo de 2023, la Vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris anunci贸 que la Oficina de Asistencia T茅cnica del Departamento del Tesoro de EE. UU. 鈥渄esplegar谩 un asesor residente a tiempo completo en 2023 en Accra para ayudar al Ministerio de Finanzas a desarrollar y ejecutar las reformas a medio y largo plazo necesarias para mejorar la sostenibilidad de la deuda y apoyar un mercado de deuda p煤blica competitivo y din谩mico鈥. No cabe duda de que Ghana se enfrenta a importantes retos en este terreno, ya que su deuda externa asciende a 36.000 millones de d贸lares y su ratio deuda/PIB supera el 100%. Cuando Harris abandonaba Accra, Reuters informaba que Ghana hab铆a contratado a la empresa asesora financiera Lazard, con sede en Bermudas, para que representara al pa铆s en las conversaciones con Rothschild & Co, con sede en Par铆s, que representar谩 a los tenedores internacionales de bonos, que son los mayores acreedores de esta naci贸n con problemas de liquidez. En lugar de presionar a estos tenedores de bonos para que cancelaran parte de la deuda (lo que se conoce como 鈥渞ecorte鈥) o prorrogaran una moratoria en los pagos del servicio de la deuda, el gobierno estadounidense se limit贸 a proporcionar a Ghana un 鈥渁sesor t茅cnico鈥.

En diciembre, Ghana firm贸 un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a trav茅s de su Servicio de Cr茅dito Ampliado para recibir 3.000 millones de d贸lares en tres a帽os. A cambio, el gobierno de Ghana acept贸 鈥渦n amplio programa de reforma econ贸mica鈥 que incluye el compromiso de 鈥渁umentar la movilizaci贸n de recursos internos y racionalizar el gasto鈥. En otras palabras, el gobierno de Ghana llevar谩 a cabo un r茅gimen de austeridad contra su propio pueblo. En el momento de este acuerdo, la inflaci贸n en el pa铆s hab铆a aumentado hasta el 54,1 %. En enero de 2023, estaba claro que los precios de la electricidad, el agua, el gas y la vivienda hab铆an subido un 82,3 % en el transcurso de un a帽o. El Banco Mundial estima que la tasa de pobreza de Ghana es ya del 23,4%, y prev茅 que 鈥渁umentar谩 ligeramente debido a los efectos acumulativos de las subidas de las tarifas de la electricidad y el agua, el aumento de los precios de los alimentos y el incremento de los impuestos sobre el consumo鈥. Nuevos recortes del gasto p煤blico, junto con la reestructuraci贸n de la deuda interna, significar谩n la desesperaci贸n para casi todos los aproximadamente 33 millones de habitantes de Ghana.

Es poco probable que el 鈥渁sesor residente a tiempo completo鈥 del gobierno estadounidense sobre la deuda de Ghana ofrezca una evaluaci贸n basada en hechos de la creciente deuda o soluciones pr谩cticas a lo que se ha convertido en una crisis de deuda permanente. Ya est谩 claro que no centrar谩 su atenci贸n en los ricos tenedores de bonos occidentales, como las empresas brit谩nicas Abrdn y Amundi o la estadounidense BlackRock, que poseen una parte considerable de los 13.000 millones de d贸lares de deuda en eurobonos de Ghana. Para Estados Unidos es mucho m谩s f谩cil culpar a China, a pesar de que este pa铆s posee menos del diez por ciento de la deuda externa de Ghana. Tal vez por ello, el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, declar贸 a Harris: 鈥淧uede que en Estados Unidos haya una obsesi贸n por las actividades chinas en el continente [africano], pero aqu铆 no existe tal obsesi贸n鈥.

La 煤ltima secci贸n de nuestro 煤ltimo dossier, Vida o deuda: el yugo del neocolonialismo y la b煤squeda de 脕frica por alternativas, ofrece propuestas pr谩cticas de pol铆ticas p煤blicas para los pa铆ses afectados por crisis permanentes de deuda. Entre ellas se encuentran sugerencias para crear c贸digos tributarios progresivos, reformar la infraestructura bancaria nacional, crear fuentes de financiaci贸n alternativas a la trampa de la deuda y la austeridad del FMI y potenciar el regionalismo. Dado que el FMI y el Banco Mundial castigan a cualquier pa铆s que se desv铆e de su ortodoxia, tales pol铆ticas habr铆an sido impensables incluso hace una d茅cada. Ahora, con la llegada de fuentes alternativas de financiaci贸n para el desarrollo (de China, sin duda, pero tambi茅n de otras fuerzas del Sur Global), se ha abierto un espacio para que las naciones m谩s pobres construyan sus propios proyectos nacionales y regionales basados en teor铆as de desarrollo genuinas y soberanas. Como se帽alamos en el dossier: 鈥淓stos proyectos deben aprovechar m煤ltiples oportunidades para recaudar fondos y la fragilidad del poder del FMI tambi茅n debe ser utilizada para avanzar en pol铆ticas fiscales y monetarias que se basen en una agenda comprometida con la resoluci贸n de los problemas del pueblo africano, no con facilitar las exigencias de los ricos tenedores de bonos y de los Estados occidentales que los respaldan鈥.

Los principios en los que se basa nuestro dossier surgieron de una declaraci贸n redactada por el Colectivo de Econom铆a Pol铆tica Africana (CAPE) titulada El FMI nunca es la respuesta, que se publica en el dossier. Entre otras reflexiones clave, esta declaraci贸n se帽ala que es necesario un 鈥渘uevo tipo de aparato institucional que promueva la cooperaci贸n en lugar de la competencia鈥, lo que incluye 鈥渆stablecer acuerdos monetarios que eviten el d贸lar estadounidense鈥. 驴Por qu茅 es tan importante la desdolarizaci贸n? El senador estadounidense Marco Rubio respondi贸 claramente a esta pregunta: 鈥淒entro de cinco a帽os no tendremos que hablar de sanciones porque habr谩 tantos pa铆ses que realicen transacciones en divisas distintas del d贸lar que no tendremos capacidad para sancionarlos鈥. La dependencia del d贸lar no solo permite a Estados Unidos sancionar a los pa铆ses, sino que tambi茅n es 鈥渦na fuerte palanca de la condicionalidad del FMI鈥, como se帽ala la declaraci贸n del CAPE. La declaraci贸n tambi茅n se帽ala la urgencia de la 鈥渘ecesidad de restaurar y fortalecer la capacidad y autonom铆a de los Estados africanos para cumplir su agenda de desarrollo鈥. Esto incluye aumentar la capacidad de los Estados para movilizar los ingresos fiscales y utilizar estos fondos para construir la dignidad de sus poblaciones. Cualquier enfoque del desarrollo en nuestros tiempos que respete la soberan铆a de las naciones debe centrarse en crear una nueva forma de financiaci贸n de los aparatos de desarrollo, as铆 como un nuevo papel para las instituciones estatales en este proceso.

En la reuni贸n del Banco Mundial de mediados de abril, Ajay Banga, antiguo ejecutivo de Citigroup y Mastercard, ser谩 proclamado presidente. Ser谩 el decimocuarto ciudadano estadounidense que ocupe este cargo y el decimocuarto hombre desde que se nombr贸 al primer presidente del banco en 1946. Banga no tiene experiencia en el mundo del desarrollo: antes de dedicarse a la banca comercial, particip贸 en el lanzamiento en India de las franquicias estadounidenses de comida r谩pida Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken. Mientras tanto, el Nuevo Banco de Desarrollo, tambi茅n conocido como Banco BRICS, acaba de elegir a su nueva presidenta, Dilma Rousseff, ex presidenta de Brasil. Rousseff llega al Banco BRICS con una amplia experiencia en el programa brasile帽o de erradicaci贸n de la pobreza absoluta. A diferencia de Banga, que promover谩 la religi贸n de la privatizaci贸n, Rousseff aportar谩 su experiencia de trabajo con pol铆ticas estatales s贸lidas, como el programa de transferencia de ingresos 鈥淏olsa Fam铆lia鈥 y el programa de protecci贸n social 鈥淏rasil Sem Mis茅ria鈥. Como se帽alamos en el dossier, la aparici贸n del Banco BRICS, junto con otras instituciones del Sur Global, ya ha comenzado a presionar al FMI y al Banco Mundial en cuestiones clave como el agotamiento del modelo neoliberal de deuda-austeridad y la necesidad de nuevas herramientas, incluidos los controles de capital, para que los gobiernos aumenten la soberan铆a de sus Estados y la dignidad de sus poblaciones.