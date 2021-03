脕nimo Rodri, estamos contigo!

El Tribunal Superior de Justicia de Arag贸n (TSJA) ha confirmado la pena de 20 a帽os impuesta a Rodrigo Lanza. Ha rechazado el recurso presentado por Rodri y confirma, en todos sus extremos, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza el 22 de septiembre de 2020. La estrategia seguida por la Fiscal铆a, las acusaciones y la prensa ha dado sus frutos. Era la cr贸nica de una condena anunciada para cualquiera que haya seguido los eventos detalladamente, siguiendo un orden cronol贸gico y entendiendo correctamente la sucesi贸n de hechos.

Para entender correctamente el caso nos tenemos que remontar, en primer lugar, a la madrugada del 8 de diciembre de 2017, cuando falleci贸 el legionario falangista V铆ctor La铆nez en un bar de Zaragoza. Ten铆a un golpe en la nuca, pero hab铆a ca铆do boca arriba, por lo que la herida se podr铆a haber provocado al caer al suelo. Si la muerte hab铆a sido intencionada o no, o el motivo por el que se podr铆a haber provocado eran elementos que no estaban claros en las primeras horas y d铆as siguientes a los hechos. Se sab铆a que La铆nez hab铆a discutido con Rodrigo Lanza, un anarquista chileno muy conocido en la ciudad, el cual fue detenido el 11 de diciembre.

Rodri manifest贸 desde el inicio que el ex-militar le hab铆a llamado 鈥渟udaca鈥 y le hab铆a amenazado con un cuchillo y que, vi茅ndose amenazado, le propin贸 unos pu帽etazos en la cara, lo cual hizo que 茅ste cayera hacia atr谩s y se diera con el suelo. No ten铆a ni idea de que hab铆a muerto.

La condena medi谩tica

Su versi贸n dio exactamente igual. Los medios ya le hab铆an 芦condenado芦. Dando por buena informaci贸n filtrada que respaldaba las tesis de la familia del difunto y de la acusaci贸n popular de Vox, se pasaron su presunci贸n de inocencia por el forro e informaron, de manera casi un谩nime, que Rodrigo, sin mediar provocaci贸n, golpe贸 a La铆nez por detr谩s con un objeto contundente, s贸lo porque hab铆a visto que llevaba puestos unos tirantes con la bandera de Espa帽a. 鈥淎sesinan a golpes a un legionario por lucir la bandera de Espa帽a鈥 (Periodista Digital), 鈥淔allece tras recibir una paliza por llevar tirantes con la bandera de Espa帽a鈥 (El Mundo), 鈥淔allece el hombre que fue atacado por llevar unos tirantes con la bandera de Espa帽a鈥 (El Heraldo de Arag贸n), son algunos de los titulares de ese mes de diciembre. Y con este escenario medi谩tico, Rodri fue de cabeza a prisi贸n preventiva, donde permanece a d铆a de hoy.

Recordemos que apenas hab铆an transcurrido dos meses del ref茅rendum catal谩n del 1 de octubre. En plena crisis del Proc茅s contar que un hombre hab铆a sido asesinado exclusivamente por portar un s铆mbolo espa帽ol era la forma perfecta de mostrar ad贸nde nos estaba conduciendo la deriva antiespa帽olista capitaneada por los catalanes.

A todo esto hay que a帽adir que Rodri hab铆a sido condenado en 2008 a cinco a帽os de prisi贸n por supuestamente dejar tetrapl茅jico a un Guardia Urbano de Barcelona durante el desalojo de una okupa en el famoso caso del 4-F. Es tambi茅n uno de los protagonistas del popular documental Ciutat Morta, que expuso todas las irregularidades del caso, lo aleatorias que fueron las condenas y las torturas que sufrieron las detenidas que no fueron investigadas por ninguna autoridad judicial. El 茅xito de este documental hab铆a levantado muchas ampollas en la polic铆a y la pol铆tica de Barcelona y con su nueva detenci贸n se hab铆an podido cobrar su venganza. De un plumazo, Ciutat Morta qued贸 completamente desacreditada en los medios y los polic铆as que intervinieron en ese caso, pese a haber sido condenados por torturas en otro caso distinto, resarcidos p煤blicamente.

El 鈥淛uicio de los Tirantes鈥

A principios del pasado mes de noviembre de 2019 arranc贸 el 鈥淛uicio de los Tirantes鈥 (como lo llaman los medios) en la Audiencia Provincial de Zaragoza, ante un jurado popular. Rodrigo Lanza se enfrentaba a una pena de 25 a帽os de prisi贸n por un delito de asesinato con agravante de odio 鈥搊dio dirigido contra los espa帽oles, como si se trataran de una minor铆a protegida鈥. El ataque medi谩tico era may煤sculo, los d铆as antes volvieron a repetir la historia de los tirantes y su pasado criminal y parec铆a que todo estaba en contra.

Sin embargo, el pesimismo que reinaba antes del juicio poco a poco fue mutando a lo largo de sus seis sesiones de duraci贸n. Escuchando a los testigos que estaban en el bar y, sobre todo, a los peritos m茅dicos, la versi贸n oficial se fue tambaleando dentro de la sala. Y ni la Fiscal, ni el abogado de la familia La铆nez, ni la acusaci贸n popular de Vox (que, al igual que hizo en el Juicio del Proc茅s, se person贸 en la causa para intentar obtener visibilidad y r茅dito pol铆tico), fueron capaces de sostenerla. Fuera del juicio lo que se reportaba en la prensa era otra realidad paralela, dando por hecho que la condena por asesinato era inminente.

A mediados de noviembre el jurado emiti贸 su veredicto: no hab铆a quedado probado que V铆ctor La铆nez portara unos tirantes con la bandera de Espa帽a, qued贸 probado que 茅l y Rodri discutieron, no qued贸 probado que el acusado le golpeara por la espalda con un objeto contundente, ni que tuviera la intenci贸n de matarle. Los hechos, en definitiva, no ser铆an constitutivos de un delito de asesinato con alevos铆a con agravante de odio, sino de unas lesiones con resultado de homicidio imprudente.

En consecuencia, la pena m谩xima a imponer, traduciendo el veredicto a lo que dispone el C贸digo Penal, ser铆a de cuatro a帽os de prisi贸n, salvo que el juez decidiera aumentar en un grado la condena, en cuyo caso podr铆a subir hasta seis a帽os. Una pena por Rodrigo, pero una victoria en comparaci贸n con lo que pod铆a ocurrir.

Pero el veredicto adolec铆a de un defecto formal. No enumeraba los medios de prueba en los que se basaba para llegar a sus conclusiones, ni las justificaba en modo alguno, aunque fuera brevemente. En ese momento, el deber del magistrado de la Sala habr铆a sido devolver el veredicto al jurado, para que lo motivara. Por ejemplo, el veredicto no explicaba por qu茅 hab铆an decidido creer m谩s al perito de la defensa que al de la acusaci贸n; el magistrado les tendr铆a que haber pedido que especificaran el por qu茅. Pero no lo hizo.

Una vez le铆do el objeto del veredicto, familiares y allegados del fallecido insultaron y amenazaron a Rodri y a su abogado, que tuvieron que abandonar la sala escoltados por la polic铆a. Unos d铆as despu茅s, Rafael Soteras, el Fiscal Decano de Zaragoza, public贸 un art铆culo en El Heraldo en el que les llamaba 鈥cobardes鈥 por 鈥parapetarse tras la polic铆a y exclamar que estaban recibiendo amenazas鈥. Tambi茅n arremeti贸 contra el juez y le acus贸 de estar de parte de Rodrigo y de dejar que la defensa convenciera al jurado.

El juez, d谩ndose por aludido, respondi贸 en otro art铆culo, que no tiene desperdicio, que entend铆a que el Fiscal estaba intentando presionarle mientras estaba redactando la sentencia (la cual tiene que respetar el veredicto), para lograr que sea lo m谩s dura posible.

La primera sentencia

El 26 de noviembre el magistrado emiti贸 su sentencia. No sabemos si las presiones lograron su objetivo, pero lo cierto es que opt贸 por la opci贸n m谩s severa y, debido a que concurr铆an dos agravantes, subi贸 la pena en un grado (superando el m谩ximo de cuatro a帽os que le deb铆an caer) y le conden贸 a cinco a帽os de prisi贸n (de los cuales llevaba casi dos cumplidos). Esto era algo que en principio se descartaba que iba a ocurrir porque se le hab铆a aplicado una atenuante de actuaci贸n por arrebato. Adem谩s, le impuso la obligaci贸n de indemnizar en 200.000 euros a la familia de La铆nez.

Da igual que los tirantes no tuvieran nada que ver con el delito; los medios informaron igual que antes: 芦Condenado a cinco a帽os de prisi贸n Rodrigo Lanza por el crimen de los tirantes禄 fue el titular de El Pa铆s ese d铆a.

Unos d铆as despu茅s, el 4 de diciembre de 2019, el mismo magistrado decidi贸 prorrogar su prisi贸n provisional. Lo hizo siete d铆as antes de que Rodrigo cumpliera dos a帽os preso por esta causa.

Antes de que se emita una sentencia, el m谩ximo legal que puede estar una persona en prisi贸n preventiva son dos a帽os, prorrogables por otros dos si, antes de que transcurran los dos primeros a帽os, se acuerda dicha pr贸rroga. Sin embargo, una vez que se dicta sentencia, aunque no sea firme (que no lo era, porque las partes la hab铆an recurrido), el m谩ximo legal de preventiva es la mitad de la condena. Es decir, hasta el mes de junio de 2020. Y eso es lo que acord贸 el juez.

La anulaci贸n de la primera sentencia

Como hemos dicho, las partes recurrieron la sentencia en apelaci贸n ante el Tribunal Superior de Justicia de Arag贸n (TSJA). Las acusaciones alegaron muchas cosas, entre ellas que la decisi贸n del jurado hab铆a estado influenciada por los medios (lo cual es curioso, dado que los medios atacaron visceralmente a Rodri durante dos a帽os).

El 7 de abril de 2020 el TSJA acord贸 anular la sentencia, ordenando una repetici贸n del juicio. La decisi贸n se sustenta en una 煤nica raz贸n: la falta de motivaci贸n del veredicto. El TSJA indic贸 que no se ha respetado un requisito fundamental de cualquier juicio con jurado, y es que el jurado enumere los elementos de prueba en los que se basa para sostener el veredicto y que explique c贸mo valora la prueba. Si el magistrado hubiera devuelto el veredicto al jurado para que lo motivara, es posible que el TSJA no hubiera anulado la sentencia (aunque, a la vista de las presiones medi谩ticas y de la Fiscal铆a de Zaragoza, es posible que se podr铆an haber buscado alguna justificaci贸n para hacerlo). Pero no lo hizo, por lo que, en cierto modo, al TSJA no le quedaba m谩s remedio que anular la resoluci贸n.

Los medios informaron de una manera muy deficiente sobre las razones por las que se anul贸 la sentencia. Casi nadie que sigui贸 esta noticia se percat贸 de que se deb铆a a un error t茅cnico, a una falta de cumplimiento de las garant铆as procesales. En el imaginario popular se gener贸 la idea de que la revocaci贸n de la resoluci贸n se debe a que es 鈥渋njusta鈥, a que no se valor贸 debidamente la prueba y a que lo 鈥渏usto鈥 es que reciba un castigo mayor. 鈥Se ha hecho justicia porque el veredicto del jurado era muy deficiente y estaba lleno de contradicciones. Entendemos que las decisiones tanto del jurado popular como del magistrado del tribunal no fueron acertadas. Entendemos que fue un asesinato en toda regla y que como tal debe ser investigado el se帽or Lanza鈥, dijo el abogado de la familia La铆nez en declaraciones a RNE.

El segundo juicio

Como consecuencia de esta anulaci贸n, Rodri se enfrent贸 a un nuevo juicio en septiembre de 2020. De nuevo, la defensa puede pele贸 con u帽as y dientes por su absoluci贸n y argument贸 que actu贸 por miedo, movido por un arrebato y en defensa propia. Pero el tono, esta vez, fue muy distinto. Todo mucho m谩s bronco. La magistrada que presidi贸 la Sala tuvo varios encontronazos desagradables con la defensa de Rodrigo, le grit贸 en diversas ocasiones e, incluso, permiti贸 que un miembro del jurado permaneciera durante todas las sesiones del juicio en la Sala pese a que hab铆a faltado al respeto al abogado y mostr贸 que hab铆a prejuzgado los hechos (finalmente, expuls贸 al miembro del jurado en la 煤ltima sesi贸n, pero dej贸 que permaneciera durante todo el juicio).

La segunda sentencia

Tras el juicio duro, bronco, con la magistrada enfrent谩ndose a la defensa constantemente, finalmente se impuso una condena de 20 a帽os de prisi贸n a Rodrigo Lanza al considerarle 芦autor responsable de un delito de asesinato consumado, con alevos铆a芦, con la agravante 芦por motivos ideol贸gicos芦, y 芦atenuante anal贸gica de embriaguez芦. Asimismo, se impuso la 芦inhabilitaci贸n absoluta durante todo el tiempo de la condena, m谩s las costas procesales芦, incluidas las de la acusaci贸n particular, debiendo indemnizar la cantidad de 200.000 euros a la familia de Victor La铆nez. Asimismo, tendr谩 que indemnizar al Servicio Aragon茅s de Salud la cantidad de 5.620 euros.

Los votos de los miembros del jurado fueron de 8 contra 1. La pena, de 20 a帽os, era la que hab铆a solicitado la Fiscal铆a. La acusaci贸n particular de la familia y la popular, ejercida por Vox, hab铆an solicitado 20 a帽os de prisi贸n.

La defensa de Rodrigo, d铆as despu茅s, recurri贸 en apelaci贸n ante el TSJA la sentencia.

EL TSJA confirma la condena de la segunda sentencia

El TSJA desestim贸 el recurso, tal y como ha explicado AraInfo. Los magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJA, en la resoluci贸n hecha p煤blica el 26 de marzo, consideran que la defensa 芦no ha acreditado la falta de imparcialidad de la magistrada presidenta del jurado puesto que los hechos a los que se refiere la defensa carecen de consistencia y relevancia suficiente芦. Justifican la decisi贸n asegurando que 芦no es suficiente con mencionar las actuaciones judiciales que se rechazan, sino que resulta necesario acreditar la parcialidad que se imputa al juez en virtud de datos objetivos que alcancen una consistencia tal que permita afirmar que la parcialidad denunciada se halla objetiva y leg铆timamente justificada芦.

