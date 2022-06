EL ORIGEN MISTERIOSO DEL S脥NDROME DE LA HABANA SE ACLARA CADA VEZ MAS

Buenas noticias para todos los Targeted en estas fechas tan se帽aladas. Como saben en Estados Unidos se hab铆a aceptado el diagn贸stico de S铆ndrome de La Habana (diferentes afecciones en la Salud producida por el ataque con Microondas, Ondas S贸nicas u otros tipo de Energ铆a Dirigida o D.E.W ; https://www.bbc.com/mundo/noticias-41047303 ) PERO solo para miembros y altos cargos del Gobierno Estadounidense en el Extranjero, Embajadas y Servicios Secretos鈥 Adem谩s se hab铆a estandarizado recientemente para su diagn贸stico un conjunto de pruebas m茅dicas que as铆 lo acreditan鈥

Se llama as铆 este conjunto de s铆ntomas y signos m茅dicos porque comenz贸 en Cuba en el a帽o 2016 y han continuado hasta ahora en diferentes lugares del mundo hasta ahora. Este incidente le cost贸 a Cuba como todos ustedes saben el cierre de las fronteras de Estados Unidos y Canad谩 y la p茅rdida de su principal fuente de ingreso: el tur铆stico. Cuba en todo momento rechaz贸 la autor铆a de los ataques como han seguido haciendo el resto de los pa铆ses implicados como presuntos responsables hasta la actualidad; https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/sindrome-de-la-habana-que-es-y-en-que-paises-se-ha-reportado-casos-nota/ .

TARGETED INDIVIDUALsDurante este mes sin embargo han surgido desavenencias entre algunos de los 煤ltimos afectados estadounidense y su gobierno lo suficientemente fuertes como para que el alto cargo de seguridad de embajadas Mark Lenzi de sobresaliente historial profesional halla demandado al secretario de estado Antony Blinken y al Gobierno de su pa铆s por no haberse reconocido oficialmente el ataque producido contra el y su familia en China con el subsiguiente S铆ndrome de la Habana. La versi贸n oficial es esta pero hay otras; https://edition.cnn.com/2021/12/09/politics/state-department-mark-lenzi-lawsuit-havana-syndrome/index.html

Sea cual sea el origen de los ataques lo que no se puede mantener es una discriminaci贸n tal que valide unas agresiones sobre determinados ciudadanos por pertenecer al gobierno (V脥CTIMAS con derechos) y los dem谩s mortales que no lo somos (CHIFLADOS sin derecho alguno) como efect煤a el Gobierno estadounidense. De hecho ya existe el primer diagn贸stico de S铆ndrome de la Habana en un civil americano; https://twitter.com/PSardonicus

Porque son tan importantes estas noticias?? Pues porque el que salga a la luz tanto la verdadera autor铆a de los hechos como el reconocimiento de los miles de v铆ctimas conocidas y desconocidas as铆 como pasadas, presentes y futuras puede ser el inicio del final de los ataques encubiertos contra Civiles Targeted denunciadas hace d茅cadas y reconocida internacionalmente como tortura. La soluci贸n al problema tiene que venir de donde se ha creado, y para occidente ese lugar son los Estados Unidos https://www.targetedjustice.com/

Hoy Viernes 31 de Julio es el d铆a internacional contra la Tortura Electr贸nica (el m茅todo mas sofisticado contra los Targeted). En protesta por esta realidad negada oficialmente hasta ahora abro una P谩gina especifica en mi Blog para las siguientes publicaciones en las que iremos profundizando en el tema por su complejidad y gravedad.

Martes 13-Octubre-2020

Durante este a帽o se invest铆ga con especial inter茅s en la reuni贸n anual de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (ACNUDH) de la ONU la Tortura y Malos Tratos producidas por Acoso Electromagn茅tico entre otros m茅todos avanzados de tortura y que est谩n ampliamente denunciados por las Asociaciones y grupos de Targeted Individuals que es como se denominan a estas v铆ctimas internacionalmente.

Aparecen estos m茅todos en el punto final de la p谩gina que adjunto : (Individuos), un interesante resumen sobre sistemas de Acoso y Derribo utilizados para anular y eliminar personas de una forma discreta y pol铆ticamente correcta, m茅todos estos a los que la mayor铆a de los Gobiernos con sus pertinentes instituciones se han apuntado. Seg煤n este Informe Preliminar para la 75 sesi贸n oficial de la UN preparada por el Relator contra la Tortura de la ACNUDH y que figura en esta p谩gina, entre las Causas Psicosociales que conducen a este tipo de tortura y a otras figura la gestaci贸n de Grupos de Poder unidos a menudo por la Corrupci贸n y que carecen del necesario control institucional, Que la Tortura y los Malos Tratos abunden en este escenario presentado se debe seg煤n la ONU a una 芦Aquiescencia Social禄 incluso con apoyos a tales pr谩cticas, arraigada en el consciente e inconsciente colectivo fruto de 芦racionalizaciones defectuosas y percepciones alteradas de la realidad禄 que producen patrones de 芦Justificaci贸n del Sistema禄, 芦Ignorancia Voluntaria禄, 芦Apat铆a del espectador禄, 芦Difusi贸n de Responsabilidades禄 y finalmente 芦Obediencia禄. . Este resumen preliminar a帽ade: Las 芦armas neuronales o neurol贸gicas禄 usadas, llamadas tambi茅n as铆 desde la crisis de las embajadas, tienen un estatus de 芦alto secreto禄 de manera similar a las 芦armas de destrucci贸n masiva禄 y se espera que est茅n sujetas a limitaciones limitadas o inexistentes supervisi贸n parlamentaria /congresional. Las 芦Personas objetivo禄 V铆ctimas de acoso electromagn茅tico, a menudo denominadas Targeted Individuals o 芦TI禄, informan que sufren de: 1. Rutinas tortuosas como la estimulaci贸n electromagn茅tica de la cabeza y el cuerpo,鈥. patrones de estimulaci贸n que generan efectos diversos, p. ej. dolor, hormigueo, efecto de alfileres y agujas y tambi茅n intensas sensaciones de calor, ardor o picaz贸n. 2. Ac煤fenos artificiales, escuchar voces y manipulaci贸n mental,.. 3. Manipulaci贸n a trav茅s de la interfaz cerebro-cerebro: un operador humano remoto ejerce un control cognitivo dominante influencia que determina ciertas funciones鈥 Los individuos objetivo son torturados en silencio. Como problem谩tica de fondo por este Uso Criminal de las nuevas tecnolog铆as para el Control Social la ONU tambi茅n ha apuntado: 芦La Tortura Electromagn茅tica禄 constituye un importante problema con graves riesgos para la salud, el bienestar y la vida de las personas. Tambi茅n es importante comprender otras implicaciones ya que las denuncias de las personas atacadas con manipulaci贸n mental pueden ser indicativos de un futuro donde la interferencia mental puede ser realizado a gran escala con matices imperceptibles en un empuj贸n del pensamiento hacia ciertos direcciones, por ejemplo por interferencia pol铆tica o econ贸mica. Es urgente abordar este fen贸meno禄

Viernes 31-Julio-2020

鈥TARGETED INDIVIDUALS鈥 ; El lado mas Oculto y Criminal de la Nueva Normalidad. (1)

Definiremos un TIs gen茅ricamente como : 鈥Una persona que se ha convertido en el objetivo de al menos un grupo organizado de Poder ya sea P煤blico, Oficial u otro, que act煤a Delictivamente. La actividad de estas entidades de Poder van desde la Corrupci贸n en los Negocios y/o la Pol铆tica al Crimen Organizado asociado al Narcotr谩fico habitualmente, o forma parte del Gobierno o alguna de sus Instituciones de forma secreta por motivos a veces de 鈥渟upuesta seguridad nacional鈥. Tampoco hay que descartar la autor铆a a cultos extremistas o Targeted por motivos personales o una combinaci贸n de todo lo anterior. Una persona que se convierte en objetivo criminal se enfrentar谩 a campa帽as de vigilancia y acoso de diferentes grados para hostigarle, desacreditarle, sabotearlo, infundirle miedo y paranoia, manipularle, extorsionarle o incluso asesinarle. El individuo objetivo est谩 bajo vigilancia las 24 horas, 7 d铆as a la semana (24/7) y las nuevas tecnolog铆as han facilitado mucho la posibilidad de este crimen ya que todos los dispositivos inal谩mbricos pueden ser pirateados/rastreados y los delincuentes de suficiente entidad suelen portar armas de acoso, no letales cl谩sicas, llamadas armas de energ铆a dirigida, DEW en sus siglas en ingles, en sus autom贸viles o situarlas alrededor de la casa de la victima ademas de usar otros m煤ltiples m茅todos de Gangstalking (acoso criminal). DEW son l谩seres o microondas port谩tiles, dispositivos de rayos X, etc . Los acosadores-perpetradores, que se aprovechan de su posici贸n de poder institucional, social y/o econ贸mico, est谩n trabajando a tiempo completo para desacreditar a las v铆ctimas de sus quejas 鈥 denuncias y para que se piense que tienen enfermedades mentales que los silencien frente a una sociedad p茅simamente informada鈥.

En el anterior video que he compartido en redes sociales y subtitulado en espa帽ol FUERA DE LAS SOMBRAS; https://m.youtube.com/watch?v=D6F7c1r9I-I se vislumbra el origen de esta pr谩ctica delictiva oculta. Se expon铆a en una revisi贸n hist贸rica la evoluci贸n y el crecimiento que han tenido las t茅cnicas de Control Social (mal llamadas Pol铆ticas) por parte de los Gobiernos y sus Servicios Secretos a partir de la segunda guerra mundial, gracias tambi茅n a que se acabaron imponiendo los avances tecnol贸gicos mas sofisticados e inimaginables sin desaparecer el mas cl谩sico acecho de pandillas (gangstalking).

El auge definitivo de todo lo tecnol贸gico y en especial de sus armas se produjo durante la larga crisis (mas de 2 d茅cadas) de la embajada americana en Mosc煤 que estuvo siendo irradiada con microondas de 2 a 4 Giga Hertzios (las frecuencias de transmisi贸n del 4G) en lo que se supon铆an en principio que era un intento de Control Mental por parte de los sovi茅ticos sin conocer realmente su efecto mas negativo sobre la salud; https://www.gaia.com/article/how-the-soviets-weaponized-emfs-during-the-cold-war Estos hechos causaron docenas de victimas y la muerte de 4 embajadores americanos por C谩ncer durante ese periodo.

Una vez descubierta y desarrollado esta tecnolog铆a de energ铆a dirigida se comenz贸 a usar contra las protestas pacifistas de los 60 para a continuaci贸n y de forma casi natural evolucionar para su aplicaci贸n en los Targeted. A lo largo de los dos partes de esta publicaci贸n presentaremos a las principales personalidades que en las ultimas dos d茅cadas han dado Entidad a el fen贸meno TIs e iluminado su existencia hasta el punto de hacerla incuestionable para cualquiera que se atreva a estudiarlo. Los fundamentos que la validan son; 1/los claros intereses que han facilitado su g茅nesis, 2/las pruebas de la existencia de dicha tecnolog铆a y metodolog铆a usada, y finalmente 3/ la denuncia de las miles de v铆ctimas bien informadas que se han atrevido a sacar a la luz estos ataques criminales dotados de invisibilidad y por lo tanto en el limbo de la impunidad.

A continuaci贸n y como introducci贸n las palabras de Barrie Trower , uno de los pioneros denunciantes de esta actividad criminal, experto en armas y tecnolog铆as de microondas perteneciente en su d铆a a la Royal Navy brit谩nica que trabaj贸 tambi茅n despu茅s de la segunda guerra mundial para el MI15 y la CIA: https://www.youtube.com/watch?v=5xgJmeQaQmc

Es este 煤ltimo discurso pronunciado en la Universidad de Exeter en febrero de 2020 dice textualmente; 鈥淓ntre 1949 y 1962, todo lo que necesit谩bamos saber sobre las microondas ya se sab铆a. Toda interferencia de la condici贸n humana se conoc铆a en 1952. Todos los defectos cong茅nitos, 贸rganos, c茅lulas, funciones cerebrales y estados de 谩nimo pod铆an ingresarse, modificarse y destruirse. Las microondas se usaron entonces, como ahora, como armas furtivas, antes de convertirse en tel茅fonos celulares 鈥.

Las Armas Tecnol贸gicas no son en absoluto unas desconocidas para los medios informativos libres habiendo docenas de paginas en Internet con referencias a todas ellas; a su investigaci贸n, desarrollo y uso dado desde d茅cadas atr谩s por lo que es un rid铆culo espantoso pretender negarlo sea quien sea el que lo haga. Trower en el 2012 en uno de sus mejores videos publicados expuso las armas y m茅todos habituales usados mediante microondas contra los Targeted (鈥Microwave weaponry艣 use in people鈥). Expondr茅 las mas importantes brevemente a continuaci贸n con referencias a paginas web en ingles, alternativas en su mayor parte (pueden estar bloqueadas o retiradas porla censura) ya que son las que poseen la informaci贸n mas actualizada. La negacion oficial aparece por doquier y es facil de distinguir por su arrogancia, cinismo y falta de criterio; https://www.youtube.com/watch?v=nXG83whiVvo https://www.youtube.com/watchtime_continue=11&v=aMMEQNnSZIo&feature=emb_logo



En primer lugar las 鈥Armas de Energ铆a Dirigida鈥 (hablaremos en general y no solo de las microondas) o como su siglas inglesas indican DEW. Su utilizaci贸n contra civiles viola el Cuarto Convenio de Ginebra y esto constituye un Crimen de Guerra. En esta direcci贸n se encuentra informaci贸n bastante actualizada; http://www.newworldwar.org/dewintro.htm y del diferente uso que se hace de ellas seg煤n la potencia y frecuencia electromagn茅tica elegida. Las armas m谩s utilizadas en ataques contra civiles actuales son los rayos l谩ser s贸nicos seg煤n este trabajo. Define para todas ellas las siguientes caracter铆sticas:

-Tienen precisi贸n milim茅trica

-Ofrecen un bajo costo por uso y mantenimiento.

-Tienen una capacidad de revista pr谩cticamente ilimitada.

-Son f谩ciles de rastrear, apuntar y disparar con sensores sofisticados.

-Son menos letales si se ajustan adecuadamente.

-Pueden operar en todas las condiciones clim谩ticas.

-Pueden participar en m煤ltiples objetivos.

-Limitan el da帽o colateral.

-Su energ铆a viaja a la velocidad de la luz.

-Su energ铆a puede atravesar paredes a distancias de cientos de metros o incluso millas.

-Son silenciosos y ofrecen una negaci贸n plausible de su uso.

Adem谩s,estas armas son escalables, lo que significa que se puede configurar una sola arma para producir una multitud de efectos ajustando su potencia y/o frecuencia. Algunos s铆ntomas incluyen cansancio, mareos, n谩useas, v贸mitos, dolores abdominales, convulsiones, convulsiones epil茅pticas y par谩lisis temporal. Otros producen: vibraci贸n de los 贸rganos internos, cocci贸n de los 贸rganos internos, cataratas, sensaci贸n de ardor, calentamiento controlado de todo el cuerpo para producir fiebre, dolores de cabeza , p茅rdida de memoria a corto plazo o de procesos cognitivos. Incluso pueden ajustarse para causar la muerte por paro card铆aco o c谩ncer. Por supuesto todos estos conocimientos permanecen indescifrables para las Instituciones Sanitarias y Judiciales por lo que muy lamentablemente para todos hoy por hoy carecen de cualquier Poder en el 脕mbito Criminal Moderno.

En segundo lugar y en el terreno de las telecomunicaciones tenemos la 鈥Acci贸n de los Sat茅lites鈥 como otra actividad criminal tecnol贸gica plausible contra Targeted y que en la actualidad esta muy censurada ya que solo se aceptan oficialmente los beneficios que producen y producir谩n en las telecomunicaciones todo lo satelital; 鈥Estos sat茅lites y frecuencias ahora se est谩n utilizando contra Individuos Dirigidos (TIs). La se帽al de seguimiento tiene una precisi贸n mejor que 1 cent铆metro, y las coordenadas del GPS pueden transmitirse a una torre celular o dron para un objetivo adicional. Estas se帽ales de seguimiento provienen de un sat茅lite que est谩 directamente sobre la cabeza鈥.https://www.rlighthouse.com/technology-for-tis.html: 鈥Estos sat茅lites fueron dise帽ados para desactivar los misiles nucleares ICBM durante la fase de ascenso. Las frecuencias de seguimiento utilizadas son 3600 鈥 3750 MHz, y la se帽al de ataque es 3920 鈥 3935 MHz. Las tablas de asignaci贸n de frecuencias de la FCC confirman el uso de estas frecuencias. Estos sat茅lites y frecuencias ahora se est谩n utilizando contra Individuos Dirigidos鈥 . Estas frases no son de un cualquiera sino de Richard Lighthouse, ingeniero que ha trabajado para la NASA y publicado un centenar de libros. Critica profundamente el uso de la tecnolog铆a para la anulaci贸n de las personas TIs desde que investiga este fen贸meno en el 2016. Las p谩ginas web en la red con sus referencias a Targeted est谩n censuradas y ya sabemos que cuando la libertad de expresi贸n muere la verdad se va con ella y no estamos hablando de la verdad opinable sino la de los hechos consumados. Sus libros mas leidos en formato electr贸nico tambi茅n; . 鈥Cell Towers and Targeted Individuals鈥 y 鈥Targeted Individuals: How to Fight Back鈥; disponibles ambos en edici贸n electr贸nica en Kindle Edition. Seg煤n sus estudios o por el corroboradas mas de un millon de personas est谩n marcadas en el planeta en mayor o menor grado y 170.000 en Estados Unidos, de lo cual se desprende que solo un peque帽o porcentaje los Targeted deben conocer su problema pues las asociaciones mas numerosas de supervivientes apenas cuentan con unas pocas miles de v铆ctimas, el resto debe achacar sus dolencias a problemas de salud varios y a causas dispares.

En el 2018, 2 a帽os despu茅s del comienzo de las denuncias de Lighthouse, fue oficialmente instituida de manera oficial los Sat茅lites de ataque por el Gobierno de Donald Trump como 芦Fuerzas Espaciales禄 un reconocimiento e intenci贸n de desarrollo que vulneraba todos los acuerdos internacionales de no proliferaci贸n de armas en el espacio: https://www.abc.net.au/news/2018-06-19/trump-wants-american-dominance-in-space/9884718El. Esta puesta en marcha de este brazo armado hace plausibles las denuncias previas de expertos y asociaciones de Targeted e incluso algunas resoluciones locales como la de Richmond (capital del estado de Virginia) que en el 2015 hacia propia las peticiones de los Targeted para que sus habitantes no fueran atacados por Sat茅lites ni por Arma Tecnol贸gica alguna lo cual provoc贸 miles de denuncias a la polic铆a del estado (seg煤n prensa que adjunto) sobre personas que se sent铆an atacadas por Sat茅lites. https://sanfrancisco.cbslocal.com/2015/06/01/richmond-resolution-on-space-based-weaponry-prompts-flood-of-to-police-from-targeted-individuals/

[[La alusi贸n a supuesta enfermedad mental en este reportaje que aborda las denuncias de Targeted en Richmond vuelve a levantar la cortina de humo habitual sobre el fen贸meno TIs sin ninguna intenci贸n de profundizar en los hechos por lo cual haremos nuevamente un par茅ntesis para aclarar que son enfermedades mentales de tipo paranoide . Estas enfermedades son consecuencia de traumas emocionales no bien asimilados par los pacientes y/o algunas alteraciones neurol贸gicas subyacentes. Estos enfermos aunque tienen una realidad paralela con alucinaciones y delirios tambi茅n tienen su lenguaje y/o comportamiento desorganizados y su capacidad Cognitiva disminuida todo lo cual los incapacita. Por lo tanto no encaja una enfermedad mental as铆 con los perfiles de Targeted que solo denuncian el uso de armas tecnol贸gicas contra ellos. Por lo tanto los protocolos sanitarios deben cambiar para proteger a los miles-millones de personas atacadas de esta forma. Ni los enfermos mentales ni las v铆ctimas Targeted son unos mentirosos pero se enfrentan seguro que si a unos perpetradores que si son mentirosos compulsivos, fr铆os y calculadores y que ostentan el poder con escasa conciencia. Por lo tanto es factible pensar que es muy f谩cil para los que tienen las armas y la capacidad de organizarse criminalmente desde su poder el incluir tambi茅n entre sus Targeted a enfermos mentales claros con un nutrido grupo de s铆ntomas para que invisibilicen a煤n m谩s las protestas de todas las v铆ctimas de este crimen. ]]

El 鈥Control Mental鈥 Intentar茅 condensarlo en lo mas destacable en principio ya que es un tema amplio y complejo. El Control Mental 芦trata de lograr el control f铆sico, intelectual y emocional de una persona, es decir su razonamiento y actos consecuentes o sea su vida禄. Tras la segunda guerra mundial se supieron de los distintos experimentos llevados a cabo por los nazis y el Dr Menguel que derivo en algunos programas secretos del ejercito de Estados Unidos pero el Gobierno Americano comenz贸 a tomarse el Control Mental muy en serio como arma cuando muchos de los soldados provenientes del cautiverio tras la guerra de Corea manifestaron que no recordaban nada de su estancia en las c谩rceles lo que derivo tras unos acuerdos internacionales en la creaci贸n de la mayor agencia de inteligencia mundial; la CIA. Se usaron m煤ltiples m茅todos desde los comienzos de la investigaci贸n y a los t贸xicos-drogas y electrochoques le siguieron los implantes. A un espa帽ol que fue fichado en los a帽os cincuenta por la CIA; Jose Manuel Rodr铆guez Delgado, le corresponde el dudoso honor de ser pionero en estas investigaciones mientras desarrollaba labores profesionales como profesor de fisiolog铆a en la Universidad de Yale (estado de Connectticut) . 鈥Necesitamos un programa de cirugia psiquica para el control pol铆tico de nuestra sociedad. El prop贸sito es el control f铆sico de la mente鈥. De esta forma queda asociado al proyecto MKULTRA el mas famoso por pol茅mico y que fue detenido oficialmente tras 20 a帽os de andadura en los 70 aunque se cree contin煤o clandestinamente (amplia informaci贸n de su evoluci贸n y debate pol铆tico en la wikipedia).

Trower tambi茅n nos lo explica junto con otros detalles de los desastres de la tecnolog铆a contra los seres humanos en este video; https://www.youtube.com/watch?v=VPy2G3V4B7U donde presenta una doble publicaci贸n cl谩sica sobre Control Mental . Tambi茅n una extensa recopilaci贸n de su historia y entresijos mas profundos en un canal de la linea Conspirativa Globalista cuyas denuncias se basan en su mayor parte en hechos constatados: https://youtu.be/N7L6XIgrWYA , o este otro video particular con algunos de los detalles que se encuentran en los papeles desclasificados por la propia CIA u otros documentos que se salvaron de la destrucci贸n ordenada por su director de esa 茅poca: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=HB6ciOaJNU0 . Todos los m茅todos cl谩sicos de Control Mental han sido sustituidos parcial o totalmente por los mas modernos de tecnolog铆a cibern茅tica ( en el peor de sus sentidos) que actu谩 com煤nmente por Radiaciones Electromagn茅ticas. Por el uso de estas radiaciones a nivel global esta denunciado el HAARP, un conjunto de programas de investigaci贸n del ejercito del aire USA (donde participan tambi茅n los sat茅lites ) oficialmente dirigidas al control del clima pero que est谩n denunciados porque parece que van mucho mas all谩. (Adjunto publicaciones tanto convencional como alternativa bastante completas): https://www.tiempo.com/ram/913/el-proyecto-haarp-mquinas-para-modificar-y-controlar-el-tiempo/ ///////// https://www.facebook.com/notes/julio-mendez-b/el-haarp-produce-anestesia-electromagn%C3%A9tica-control-mental-fecha-art%C3%ADculo-19214-/10152775682520939/ . Secuela del MKULTRA a nivel individual fue un programa mas perverso, el MONARCA: Se trata de alojar en la personalidad de las victimas otros alteregos que pueden ser controlados a distancia. Los condicionamientos criminales principales que se les dado a las victimas mediante este tipo de C.M son por una parte el rol de juguetes sexuales y gente del espect谩culo incluso muy famosa que han sido victimas de el mismo. Por otra parte esta el rol de Asesinos; los llamados manchurianos se cree son los responsables de ataques a personalidades pol铆ticas como presidentes americanos; https://youtu.be/HFdKb3pSG18 . Los programas de Control Mental son utilizados hoy en d铆a por organizaciones poderosas con fines de abuso y junto con la Manipulaci贸n de Masas es la punta de lanza del llamado Nuevo Orden Mundial.

Continuando un poco con la 鈥淚nserci贸n de Implantes鈥 su uso criminal sobre los Targeted esta ampliamente denunciado por las m煤ltiples asociaciones como la Targeted International Asociation; targeted-individuals.co.uk/rfid_implants.html pero no fue hasta que Amal Graafstra en el 2006 recibi贸 sus primeros implantes de chip RFID voluntariamente, con los cuales lograba la apertura mec谩nica de puertas y otros dispositivos el茅ctricos a voluntad, cuando las victimas Targeted (TIs) se hicieron conscientes de poder estar implantadas y se enojaron contra Amal por lo que este escribi贸 una carta en el 2016 dirigi茅ndose al grupo de TIs, enfadados con el por su enaltecimiento de los implantes, intentando ayudarlos. Pocas personas saben tanto de implantes como este biohacker; https://arstechnica.com/features/2018/01/a-practical-guide-to-microchip-implants/ . Desde entonces las b煤squedas en Google para el t茅rmino TIs se dispararon. En los estados unidos se han producido los principales movimientos sociales contra el implante quir煤rgico no autorizado: https://uncensored.co.nz/2010/12/13/secretly-chipped-man-has-removal-surgery/ pero los planes para implantarnos a todos chips de identificaci贸n desde el 2017鈥 es muy real; rastreo GPS, pagos sin contacto, reconocimiento facial etc: https://es.euronews.com/2020/05/13/microchips-implantados-en-la-piel-es-todavia-ciencia-ficcion-o-ya-una-realidad-en-europa