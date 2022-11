–

En octubre de 1997 atracaba en el Port de Tarragona el portaviones JFK. Lo que a todas luces era una mala noticia provoc贸 una buena: la creaci贸n del 煤ltimo grupo antimilitarista en activo en la ciudad, la Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau.

Toni Álvarez



Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau

En octubre de 1997 atracaba en el Port de Tarragona el portaviones JFK, con sus cinco mil tripulantes y un plan perge帽ado por, entre otros muchos, Joan Miquel Nadal y Llu铆s Badia, en aquel momento alcalde de la ciudad y presidente de la Autoridad Portuaria, respectivamente, que lideraron entusiastamente una campa帽a para que Tarragona fuese sede log铆stica de la VI Flota de los Estados Unidos. De la llamada a ser base militar permanente nace la Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau, la Coordi.

Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau (1998-2018)

La trayectoria de la Coordinadora y de algunas de sus acciones pod茅is saber por 20 ANYS D鈥橝CCIONS de la Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau (1998-2018) https://www.antimilitaristas.org/20… , op煤sculo que Josep Estivill y Amadeo L贸pez han editado en la colecci贸n autoeditada Artivista, un urgente repaso a los veinte a帽os de vida de la Coordi y un libreto que permite dar a conocer la vida y actividad del 煤ltimo grupo antimilitarista de Tarragona, bas谩ndose sobre todo en las acciones de car谩cter l煤dico y creativo de las propuestas de denuncia, que fueron muchas.

Justamente este mes de octubre se cumplen cuatro a帽os del 煤ltimo Paraules per la Pau que la Coordi hac铆a en la Pla莽a de la Font de Tarragona, la plaza del Ayuntamiento. Como cada primer domingo de mes, a las 12 del mediod铆a y desde hac铆a 17 a帽os, nos volvimos a juntar un buen n煤mero de antimilitaristas para denunciar el militarismo y sus consecuencias. De las casualidades y la oportunidades nace este art铆culo, para seguir tejiendo la memoria antimilitarista, con hilo usado, agujas experimentadas y ovillos infinitos que hay continuar deshaciendo. Con un recuerdo especial a Josep Maria, Eul脿lia, Carmen, Emilia y Jose, que nos dejaron jers茅is para protegernos y cuidarnos.

La actividad de la Coordi en sus veinte a帽os fue intensa, rica y con mucha presencia en la ciudad. Acciones directas noviolentas, charlas, concentraciones, materiales, ocupaciones, siempre haciendo uso de la desobediencia civil. Una actividad que naci贸 como respuesta local (dir铆amos que de manual) a la llegada de la VI flota americana al puerto de Tarragona y que, en poco tiempo, hizo del sentido amplio del antimilitarismo su radio de acci贸n.

Una actividad continua, incansable

En la larga lista de acciones directas podemos destacar la presencia en las pasarelas de los barcos de guerra que abr铆an sus compuertas a curiosos vecinos; el reparto de beneficios de las guerras en la puerta de la delegaci贸n de Hacienda en forma de鈥 escombros, obviamente; o el encierro de tres activistas, a lo largo de cuatro d铆as en el balc贸n del Ayuntamiento, mientras estaba atracado el JFK en el puerto de Tarragona en su 煤ltimo viaje, el a帽o 2004.





La campa帽a de Objeci贸n Fiscal a los Gastos militares ocup贸 todos los a帽os, de marzo a junio con charlas explicativas, talleres para hacer la declaraci贸n de renta con la objeci贸n fiscal y la presentaci贸n colectiva en la sede de Hacienda o la Subdelegaci贸n del gobierno. El dinero desviado se ha destinado a proyectos pacifistas de pa铆ses en conflicto armado: Palestina, Colombia, Chechenia鈥

La participaci贸n directa y activa en la campa帽a Desmilitaritzem l鈥檈ducaci贸 cont贸, desde el 2007, con acciones directas en los Salones de Educaci贸n de Barcelona y Tarragona, con presi贸n a las consellerias de Educaci贸n y Interior para prohibir la entrada de armas y del ej茅rcito en los centros educativos.

Muy relevante fue compartir espacio y tiempo con otros colectivos de la ciudad como la Coordinadora de ONG, grupos de esplai, corales, el Taller del Sol, el Ateneu llibertari, los casals, con los que ampliar la visi贸n del antimilitarismo, con debates y con hechos, con presencia en acciones y actividades comunes. M煤ltiples fueron las charlas con activistas y compa帽eras de diversas partes del mundo con sus experiencias, saberes o presentando libros o materiales diversos. Entre otras pasaron por Tarragona Wendy Barranco, exsoldado yanqui; la diputada afgana Malalai Joya; la pacifista israel铆 Tal Haran; el director de cine Avi Mograbi; las Dones de Negre, o los investigadores Carlos Taibo, Arcadi Oliveras, Pilar Palacios y Fernando Hern谩ndez Holgado.

De todos los actos y acciones fue el citado Paraules per la Pau la que ha acompa帽ado de forma constante y persistente la mayor parte de la vida de la Coordi (2001-2018). Desde abril del 2001, cada primer domingo de mes se desplegaba una mesa, la ic贸nica pancarta de Pinzell Brut y una acci贸n o actuaci贸n ocupaba la Pla莽a de la Font. En los m谩s de doscientos Paraules per la Pau ha habido teatro, m煤sica de todo tipo, poes铆a, performances o danza, complementadas con la edici贸n de 204 n煤meros de una peque帽a revista de contenido antimilitarista para cada Paraules, que empez贸 con dos p谩ginas y acab贸 con ocho. Es imposible resumir tanta y variada actividad en unas pocas l铆neas.

En palabras de Albert Cam煤s, rescatadas por Josep Maria Yago, miembro de la Coordinadora hasta su fallecimiento, 鈥渢enemos que comprender que no podemos escapar del dolor com煤n y que nuestra justificaci贸n, si hay alguna, es la de hablar, mientras podamos, en nombre de los que no lo pueden hacer鈥. Con la palabra, el gesto y el arte, ocupando la plaza y las calles, la Coordinadora intent贸 dar esa voz, propia y ajena, silenciada por el ruido de la violencia. Un hilo conductor invisible que teji贸 infinidad de relaciones, de gritos y de denuncias. Un punto fijo que tuvo un primer momento en Els Silencis per la Pau que se desarrollaron entre el diciembre de 1981 y el junio de 1982, un acto que consist铆a en estar en silencio media hora cada domingo, a las 12 h., en la Rambla Nova. Con la guerra en los Balcanes y la limpieza 茅tnica en Bosnia, se cre贸 M煤sica per la Pau, que se desarroll贸 entre el agosto de 1993 y el octubre de 1995. Este octubre se cumplen cuatro a帽os del 煤ltimo Paraules per la Pau que la Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau hac铆a en la Pla莽a de la Font de Tarragona. Como cada primer domingo de mes, a las 12 del mediod铆a, desde hac铆a 17 a帽os, nos volvimos a juntar un buen n煤mero de antimilitaristas para denunciar el militarismo y sus consecuencias, a nivel mundial y a millones de personas.

Veinte a帽os no es nada

El paso de la Coordi, de ser amalgama de siglas (con 25 entidades de la ciudad) y objetivos concretos (Fora vaixells de la OTAN del port de Tarragona) a conformarse como un grupo de afinidad antimilitarista fue un proceso progresivo y debido, en gran parte, a la persistencia de sus integrantes en dar importancia al antimilitarismo como eje pol铆tico de presi贸n y debate.

En este viaje de veinte a帽os de movilizaci贸n antimilitarista se acumulan los aprendizajes, el bagaje y las redes tejidas en aras de pensar y hacer un planeta desmilitarizado, sin hero铆smos ni exaltaciones propias de lo militar. Por 茅l pasaron personas con or铆genes muy diversos, pol铆ticos y sociales con ganas de tener en el centro del debate pol铆tico lo militar, su industria o la econom铆a que genera. As铆, con una asamblea semanal, anarquistas, trostkistas, feministas, cristianos de base, insumisos o sindicalistas, nos encontr谩bamos para pensar, proponer y hacer campa帽as y acciones que denunciasen la militarizaci贸n, en Tarragona o en cualquier otra parte del mundo. La Coordinadora era un grupo peque帽o de personas, entre diez y quince, pero bien enraizada en la vida social, activista y pol铆tica de la ciudad. Una tarea semanal, la asamblea, que fue posible porque juntarse era ya un motivo de celebraci贸n, de aprender, de compartir, de hacer y ver que hay propuestas diferentes de funcionar en grupo que pasan por un protagonismo compartido, por decidir colectivamente, ser autocr铆ticos y no ceder a las migajas que el poder cede como pura maniobra de despiste y desmovilizaci贸n.

De la incidencia pol铆tica de la Coordinadora en la ciudad dan muestra las dificultades del posicionamiento p煤blico de los diferentes consistorios para mantener el relato positivo de la presencia de la VI flota. La b煤squeda de justificaciones sobre los beneficios de la presencia militar, la obligatoriedad de esta presencia por acuerdos firmados por otros, algunos inventados y otros que eran meras excusas de posicionamiento pol铆tico que, en cualquier caso, les obligaba a mantener un perfil bajo, pero no era un objetivo prioritario esperar declaraciones o posicionamiento de los partidos pol铆ticos. La acci贸n de la Coordinadora estaba en la calle, en las plazas, en las charlas, en la acci贸n directa: animar a los soldados que volv铆an o iban a zonas de guerra a desertar; explicar a pie de vermut qu茅 es la Objeci贸n Fiscal; plantarnos delante de un furg贸n de reclutamiento del ej茅rcito para explicar la oferta real, am茅n de organizar mensualmente el Paraules per la Pau鈥 La aparente hiperactividad de la Coordinadora estaba basada en hacer hasta donde se pod铆a hacer, con lo que ten铆amos, con los que fu茅semos. No hab铆a excusas, solo posibles, sin duelos, con realismo y alegr铆a. Sin victimismos, desde el privilegio de saber que, en el peor de los casos, nos caer铆a una multa por ocupar la calle o un balc贸n, pintar una calle o hacer la Objeci贸n Fiscal. Participar en la Coordi nos permit铆a ocuparnos colectivamente de la preocupaci贸n com煤n que el militarismo produce en el planeta: el consumo de recursos y vidas en beneficio de una minor铆a, haciendo creer que el beneficio es para todos. Este era uno de nuestros objetivos principales, hacer llegar al m谩ximo n煤mero de personas el dolor que lo militar, su pensamiento y ejecuci贸n, generan en todo el planeta. Sin exclusi贸n, contra todo.

En colectivo, con disensiones y despu茅s de un largo proceso, decidimos finalizar con la actividad de la Coordinadora. Cuando cuesta convocar y encontrarse, el esfuerzo para hacer se multiplica y las vidas se expanden por el territorio es momento de replantearse la vida del grupo, aunque contin煤en los motivos. Porque es importante saber acabar, sobre todo en los grupos que no tenemos CIF, muy acostumbrados a deshacernos como azucarillos en cualquier l铆quido. Con tantas historias, hilos, redes y relaciones ten铆amos el derecho y necesidad de cerrar, colectiva y simb贸licamente, veinte a帽os de debate y acci贸n antimilitarista. Un cierre que, como ya pas贸 otras veces, ser谩 temporal porque, desgraciadamente, lo militar no va a desaparecer. No sabemos en qu茅 momento, qu茅 personas ni en qu茅 circunstancias, pero pasar谩. Y volveremos.

El op煤sculo que Josep y Amadeo han editado sirve para recordar, conocer y no olvidar parte de la historia antimilitarista en Tarragona. Tambi茅n para agradecer que contin煤en grupos antimilitaristas en el Estado espa帽ol, como AA-MOC, y que la red pacifista contin煤e viva a nivel global.

En todas las guerras, adem谩s de v铆ctimas, hay desertores. No les olvidemos, no habr铆a guerras si nadie fuese. Ni las pagase.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/plane…