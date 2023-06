–

De parte de CNT-AIT Tarragona June 11, 2023 590 puntos de vista

DEFENSEM LA TERRA, LLAUREM EL FUTUR!

Ni Hard Rock ni h貌sties, aqu铆 baix n鈥檈stem farts

En el passat acord de pressupostos del mes de mar莽, ERC i el PSC van signar el comprom铆s d鈥檃provar definitivament el Pla Director Urban铆stic del Hard Rock durant el primer semestre de 2023, juntament amb el conveni per la B40 i la promesa 鈥渕odernitzaci贸鈥 de l鈥檃eroport de Barcelona. L鈥櫭簂tima oportunitat que tenen per complir amb l鈥檃cord 茅s que el Hard Rock s鈥檃provi el proper dimecres 21 de juny.

Que el Hard Rock World sigui una realitat implica complir amb el negoci especulatiu de La Caixa, que va comprar els terrenys, despr茅s de ser expropiats a 800 pagesos, per una mis猫ria, i pret茅n multiplicar el valor de manera artificial amb una requalificaci贸. Aix貌 implica que els casinos d鈥檃quest pa铆s passaran de tributar un 55% a tributar un 10%. Per貌 tamb茅 implica quedar sota el control i xantatge de la m脿fia, perqu猫 els inversors d鈥檃quest projecte ja s贸n coneguts defraudadors fiscals i figuren en esc脿ndols internacionals d鈥檈vasi贸 d鈥檌mpostos com els Paradise Papers.

Que el projecte del Hard Rock tiri endavant no 茅s nom茅s un problema per als municipis i la poblaci贸 de Vila-Seca i Salou. 脡s un problema que afecta directament tot el Camp de Tarragona i les Terres de l鈥橢bre, i per extensi贸, tamb茅 la resta dels Pa茂sos Catalans.

Seguir apostant, una vegada m茅s, per un model de turisme de masses a la Costa Daurada aguditza tota una s猫rie de problemes econ貌mics i socials que ja tenim, lluny de solucionar-los: la creaci贸 de llocs de feina temporals i precaris, la destrucci贸 del teixit socioecon貌mic tradicional, la saturaci贸 de serveis p煤blics com el sistema sanitari o el transport, la destrucci贸 dels pocs espais naturals que queden al territori, l鈥櫭簊 irresponsable de recursos energ猫tics i h铆drics escassos o la modificaci贸 del paisatge.

En un context de crisi clim脿tica en qu猫, com es mostra en la sequera actual, cada vegada haurem de fer una gesti贸 m茅s acurada dels recursos h铆drics, caldr脿 prioritzar-ne els usos en sectors estrat猫gics, com l鈥檃gricultura; caldr脿 reduir-lo, en canvi, a sectors que no contribueixen a la vida de les persones, i que potencien el malbaratament i l鈥檈scalfament global, com el del turisme de sol i platja.

Permetre i impulsar el Hard Rock i el turisme de masses a la Costa Daurada 茅s seguir amb el mateix model que s鈥檋a promogut al Camp de Tarragona i a les Terres de l鈥橢bre des de fa molts anys, i que ens aboca al desastre. El creixement econ貌mic il路limitat com a finalitat, combinat amb el fet que tot el sud del Principat 茅s vist com un lloc on abocar-hi tota la merda, 茅s el que provoca accidents a la Petroqu铆mica com el d鈥橧QOXE, ara fa tres anys, i els baix铆ssims est脿ndards de protecci贸 mediambiental al seu entorn; 茅s el que promou l鈥檃rribada de m茅s creuers al Port de

Tarragona, contaminant encara m茅s la nostra costa; el que incentiva l鈥檈spoli de l鈥檃igua del Siurana i de l鈥橢bre, posant en perill els seus ecosistemes i la gent que hi viu; 茅s el que permet la pres猫ncia de dues centrals nuclears a escassos quil貌metres de dist脿ncia, que han patit m煤ltiples accidents des de la seva construcci贸; 茅s la que promou la instal路laci贸 de parcs e貌lics i solars monstruosos en un territori que ja produeix la major part de l鈥檈nergia que consumeix el pa铆s i a costa de perdre el seu terreny agr铆cola; 茅s la mateixa l貌gica que permet projectar una nova l铆nia de molta alta tensi贸 entre l鈥橝rag贸 i Barcelona, que trinxar脿 totes les comarques per les que passi.

脡s per tots aquests motius que les entitats i col路lectius socials signants hem decidit unir-nos per convocar aquesta protesta.

Sota el lema Defensem la Terra, Llaurem el Futur, ens mobilitzarem a Tarragona totes aquelles lluites que protegim el territori i la poblaci贸 que hi viu dels atacs i macroprojectes que les volen destruir amb finalitats econ貌miques que beneficien a uns pocs i empobreixen a molts.

Volem ser nosaltres, les persones que hi vivim, les que escollim com volem que sigui el futur del nostre pa铆s. Perqu猫 hi ha una altra manera de fer les coses, i en volem formar part.

Ha arribat el moment de passar a l鈥檕fensiva, de defensar la nostra terra fins a les 煤ltimes conseq眉猫ncies. Llaurem els fonaments d鈥檜n nou model econ貌mic, llaurem la uni贸 de les ve茂nes unides contra les agressions, llaurem les vides de les noves generacions.

Defensem la terra, llaurem el futur!