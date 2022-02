–

Algo se siente distinto en el ambiente estas últimas dos semanas. No nos referimos a los primeros y sutiles signos de la llegada de la primavera, que ya se intuyen, sino al cambio de sino de la pandemia, que parece conducirnos de forma relativamente rápida hacia la caída de las restricciones y la vuelta, quizá, a la tan deseada «normalidad». Al menos, así lo parece si nos miramos en el espejo de países como Gran Bretaña o Dinamarca, donde hace semanas que ya se retiraron todas las medidas restrictivas.

En España el camino ha comenzado más lentamente, aunque todo parece indicar que sigue la misma dirección: el jueves 11 de febrero terminó la polémica obligatoriedad de usar mascarilla en el exterior, mientras que los que tienen hijos ya habrán observado cómo en los últimos días se dejaban de hacer tests de antígenos a los contactos de positivos en las escuelas, algo inaudito durante los dos últimos años. De igual manera, y por primera vez desde que los más pequeños regresaron a las aulas tras el primer confinamiento, se ha eliminado la obligación de usar mascarilla en el patio. Algunas asociaciones de pediatría y numerosos profesionales de la salud mental ya van más allá y urgen a la retirada de la mascarilla en clase y el fin de los grupos burbuja, un mensaje que hace seis meses era impensable escuchar excepto en círculos muy minoritarios.

El reto de recuperar la alegría de vivir

El mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un discurso que a muchos les pareció prematuro y arriesgado, habló hace semanas de la progresiva “gripalización de la pandemia” y hubo quien se sorprendió cuando el conseller Argimon abogaba por la apertura del ocio nocturno sin restricciones de aforo ni pase COVID, una medida que se hizo efectiva el pasado 11 de febrero, para alivio de los empresarios del sector. Algo parece estar cambiando definitivamente. «¡Por fin!», exclaman algunos, ávidos de regresar a una vida libre de limitaciones; otros no se atreven a creérselo del todo, o bien deciden que, les digan lo que les digan, van a seguir manteniendo las distancias, usando mascarilla y evitando aglomeraciones.

Un artículo reciente de The New York Times hablaba de la división social que ya puede observarse en países como Italia, donde una parte de la sociedad opta por lanzarse a la vida sin apenas restricciones mientras que la otra prefiere seguir manteniéndolas: los Risk Takers (los que toman el riesgo) versus los Risk Avoiders (los que evitan el riesgo), les etiquetaba el periodista en su texto. El cisma social ya no parece darse tanto entre los que se vacunan y los que no, sobre todo en países con tasas de inmunización elevadas, sino que tiene más que ver con los distintos estilos de vida que vamos a empezar a adoptar en esta nueva etapa. ¿Cómo viviremos el supuesto cese o la suavización progresiva de las restricciones?

“Ha sido una liberación absoluta, un placer. Lo más agradable ha sido entrar a restaurantes abarrotados con música en directo y poder comer codo con codo con personas desconocidas, obviamente sabiendo que estaba en un país con unos porcentajes de vacunación muy elevados y que hay test gratuitos en las farmacias”, cuenta Laura M., escritora y especialista en comunicación de 47 años de un reciente viaje con su familia a Londres, donde ha podido vivir la experiencia de entrar en tiendas, restaurantes e incluso en el transporte público sin mascarilla. Lola, a sus 39 años – prefiere no ser citada por su nombre real-, no lo tiene tan claro: “No sé si las restricciones volverán, pero por si acaso prefiero pasarme de precavida. No me imagino quitándome la mascarilla en un lugar sin ventilación como el metro, por ejemplo. Y por ahora no voy a ir a ninguna discoteca. No me sentiría cómoda”, asegura.

Mientras unos se lanzan a comprar entradas de conciertos y a reservar escapadas con amigos, otros prefieren mantenerse en el limbo de la distancia física y social. ¿De qué depende que adoptemos una actitud más o menos confiada ante la nueva etapa que se avecina? “Nuestra relación social e individual con la covid ha evolucionado: de ser una amenaza ha pasado a ser una incomodidad. Cambia el significado, cambia la relación psicológica y emocional con el virus. A menos percepción de amenaza, más distensión, menos alarmismo; a más percepción de control, más seguridad y menos alerta. Llegados a este punto va a depender en cada persona: de la seguridad que sienta y de su necesidad de recuperar la normalidad”, señala Mireia Cabero, psicóloga, docente de los estudios de Psicología y de Educación de la UOC y directora de Cultura Emocional Pública.

Lara Terradas, psicóloga y terapeuta Gestalt especializada en atención infantil y familiar, señala la importancia de diferenciar entre el miedo útil y otros tipos de temores que nos pueden llegar a lastrar: “En su versión saludable, el miedo lleva a la prudencia y a la protección. Se vuelve enfermizo cuando aún tenemos miedo y aquello que lo provocó ya no está. En esos casos, el malestar que causó la experiencia es tan grande que para evitar volver a sufrir pondrá en marcha el sistema de hipervigilancia, una respuesta de estrés post traumático. Pasa eso con la mascarilla. Cuando la persona ha quedado traumatizada por el miedo a contagiarse y sigue llevándola cuando ya no hace falta, esta puede representar un símbolo de protección psicológica. La falta de protección que no siente en su interior la proyecta en la mascarilla, como solución”, argumenta.

Miquel Seguró, profesor de los estudios Arts i Humanitats de la UOC advierte: “Nos han pasado muchas cosas. La gestión emocional de esta post pandemia también es algo que debemos poder comprender para no decir ahora de repente: venga, ya está, aquí no ha pasado nada. Porque no es cierto. Aquí ha pasado mucho. Muchas personas han vivido una situación traumática y de mucha angustia, han perdido seres queridos, trabajos… No podemos plantearnos lo vivido como un paréntesis, sin más. Debe haber una transición hacia un estado general nuevo, puesto que han cambiado cosas: el tejido económico, las relaciones sociales, la conciencia de la propia vulnerabilidad…”, enumera.

Desde la filosofía, y aunque se resiste a hacer predicciones, Eduardo Infante plantea la importancia de recuperar el debate y el diálogo: “Hay dos instintos en el ser humano que tiran con muchísima fuerza y que son la sed de seguridad y la sed de libertad, que en este caso entran en conflicto. El problema es que quizá durante la pandemia ha habido poco espacio para el diálogo. Es cierto que las circunstancias así lo obligaban, pero ya ha pasado el tiempo y creo que los ciudadanos debemos poder entrar en ese debate acerca de la seguridad y la libertad. Va siendo hora de decirle al poder que ya basta de tanto paternalismo”.

Jordi Pigem, también filósofo y autor de numerosas obras, entre ellas Pandemia y posverdad (Fragmenta), va aun más allá: “Para mí, es muy evidente que las medidas restrictivas no tienen utilidad a día de hoy, que los confinamientos y restricciones más drásticas fueron contraproducentes y han demostrado tener muy escasa utilidad, como podemos leer en el último estudio de la Universidad Johns Hopkins. Y sin embargo, nos han perjudicado muchísimo en cuanto a salud mental, social y pérdida de la alegría de vivir. Uno de sus resultados es que hay muchas personas que tienen una especie de Síndrome de Estocolmo. Se han acostumbrado al cautiverio, a vivir con miedo, a desconfiar de los demás, y una vez que se levantan las medidas, en lugar de recuperar la alegría de vivir vemos que siguen infectados por otro virus: el del miedo”, denuncia.

Lara Terrades, por su parte, describe el que en su experiencia es el arquetipo de los que evitan el riesgo: “Suelen ser perfiles de personas con actitudes previas más conservadoras, con tendencia a acatar la norma, con dificultad para cuestionar a la autoridad. En su vida, el miedo está muy presente y es difícil que actúen desde la confianza. El cerebro funciona por repetición y hábitos, se siente cómodo con lo que ya conocemos. Por eso, el cambio de llevar mascarilla a no llevarla rompe unos esquemas mentales de falsa seguridad a los que la persona se sigue agarrando, incluso cuando la situación cambia”, explica.

“No todas las personas hemos evolucionado psicológica y emocionalmente igual”, insiste Mireia Cabero, y concluye: “La pandemia ha evidenciado que hay extremos, y cada extremo tiene una prioridad: para unos lo es la vida protegida, para otros la vida normalizada. Si lo siento aún como una amenaza que pone en riesgo mi salud va a costarme más abandonar las restricciones; si lo siento como un virus que no pone en riesgo mi salud ni la de mis próximos voy a atreverme más”.

Distintas fases para una misma una transición

“Las crisis marcan, dejan huella e impacto histórico. Hemos perdido personas, trabajos, años y oportunidades de vida. El dolor acumulado debe ser reparado”, opina la psicóloga Mireia Cabero. El cerebro es un órgano adaptativo, y en opinión de esta especialista, la mayoría vamos a pasar por distintas etapas antes de lograr acostumbrarnos a la nueva situación: “Nos acostumbramos, pero todo proceso de normalización sigue unas fases a recorrer: paralización (fase de miedo), comprensión (miedo comprendido), gestión (miedo gestionado con medios) y normalización (ya no tengo miedo y me siento seguro).

¿Y qué sucede si alguien de nuestra familia o de nuestro grupo de amigos se encuentra en una fase distinta a la nuestra? “Nos va a ayudar el respeto, dar permiso y libertad a que cada uno haga lo que le parezca mejor; reduciendo la dependencia emocional a las decisiones de los demás, y con mucha comprensión y cariño. Si opinamos distinto, será útil aplicar la empatía; si nos molestan sus decisiones, será útil aprender a reducir nuestra dependencia emocional hacia los demás y vivir con más libertad; si siento que sólo mi forma de afrontarlo es la mejor, será útil pensar con más humildad y aceptar que somos diferentes y necesitamos seguridades diferentes. Los hechos futuros nos demostrarán la capacidad que hemos tenido como sociedad de integrar estos aprendizajes y ser mejores”.

Nos hemos descubierto, o más bien redescubierto, mortales, vulnerables y frágiles. Nunca dejamos de serlo, pero quizá antes de la pandemia nos las ingeniábamos para vivir más ajenos a ese hecho. ¿Dónde deberíamos colocar esa “nueva” conciencia de no ser invencibles ni independientes de los demás? “Desde mi punto de vista, la condición vulnerable de nuestra existencia no es un problema en sí mismo. El problema lo tenemos con la integración de esta realidad. Si la experiencia que hemos vivido no sirve para cambiar la relación con nuestra propia vulnerabilidad, entonces no habremos aprendido que esa condición vulnerable nos es consubstancial”, advierte Miquel Seguró.

Para Eduardo Infante, ha llegado el momento de hacernos responsables de nuestros comportamientos cívicos: “El ciudadano no debe aceptar una verdad simplemente porque esta viene de parte del poder público, decía Kant, sino que debe poner como máxima autoridad a la razón, «salir de la culpable minoría de edad». Para hacerlo debemos poner como máxima autoridad el ejercicio de la razón, la reflexión, y esta no se ejercita individualmente: es necesario el diálogo. Y no vale quejarse de que nos tratan como niños: tú te dejas tratar como tal porque es mucho más cómodo delegar la vida y la reflexión política. Pero hoy en día, cuando tenemos toda la información en el bolsillo, si tú usas ese teléfono para cotillear o posturear en lugar de para informarte es que eres un imbécil, y no puedes echarle la culpa al sistema”, concluye.

