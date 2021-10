Juan Ruiz L贸pez se encuentra en el DERT (aislamiento) de la c谩rcel de Lledoners. Se siente muy agobiado y sobrepasado por la situaci贸n. El viernes 24 de septiembre sobre las 16鈥30 se trag贸 pilas. Se siente desbordado.

Esta semana apareci贸 en el m贸dulo un carcelero que particip贸 en la agresi贸n que sufri贸 en Mas d鈥橢nric, donde le pegaron con las porras hasta en las plantas de los pies. A ra铆z de esto, hace unos pocos meses Juan tuvo un juicio donde le metieron 9 meses mas de condena. Pues este tipo apareci贸 esta semana en su modulo de Lledoners, y se dirigi贸 a Juan con prepotencia, discutieron. Dice que ley贸 una de sus cartas a lo que Juan le recrimin贸 que quien era 茅l para leer su correo personal, y este se lo tir贸 por el suelo. Despu茅s lo cambiaron de ala, donde ahora est谩 solo y no lo han dejado salir a la sala de d铆a. Cuando Juan se quej贸 de este cambio el carcelero le dijo que lo cambiaban de ala por sus cojones.

Estas humillaciones, reencontrase con este tipo sumado a su situaci贸n permanente de aislamiento, han empujado al compa a tragarse pilas.

Recordamos que Juan se encuentra en una situaci贸n de vulnerabilidad. Lleva ya unos cuantos a帽os preso, casi siempre en aislamiento, y trasladado con frecuencia de una prisi贸n a otra como quien se pasa una pelota. Ha tenido aplicado el protocolo de prevenci贸n de suicidios varias veces, aunque no siempre se ha respetado (por ejemplo, el hecho de que no estuviera solo en una celda), tambi茅n se ha autolesionado varias veces. Juan tiene problemas de salud mental y lleva tiempo en una situaci贸n jodida.

Como decimos, hace pocos meses le metieron 9 meses mas de condena por una supuesta agresi贸n a carceleros de Mas d鈥橢Nric, donde en realidad fue a 茅l a quien le metieron los palos. Y ahora aun tiene algun juicio pendiente.

Aqu铆 transcribimos sus propias palabras:

Hola, buenos d铆as,

Llevo aqu铆 en Lledoners desde el 13 de septiembre del 2021, que fui trasladado de Brians II. Me trasladaron a ra铆z de una paliza que recib铆, y que ellos dicen que golpe茅 a 3 funcionarios, bastardos maltratadores, y a un ordenanza que reparte el pan y el postre. Como dije ya en otra carta, fue el que me golpeaba por la espalda, sum谩ndose a los golpes de los carceleros. Recib铆 una brutal paliza con amenazas, insultos humillaciones鈥 lo vio todo el modulo 9. Me molieron a palos.

Me retorc铆an las mu帽ecas, y mas teniendo problemas de espalda de hace tiempo. Voy en faja lumbar. Estoy en espera desde el mes de febrero me saquen al hospital de Manresa a hacerme una infiltraci贸n. Una vez en el suelo me quitaron mi cadena de oro que me regal贸 mi hija, y otras de mis pertenencias. Y un regalo de una persona especial para mi. Tambi茅n rompieron y me quitaron cosas de mi chavolo. Unos cascos de m贸vil, un mechero, un mp3鈥 Tambi茅n desapareci贸 mi llave con 40 euros. Y varios de mis papeles. 驴D贸nde est谩n las fotos que tenia en mi chavolo? Me faltan informes sobre mi salud mental.

驴Quien se creen que son por llevar una placa? 驴Y los presos que colaboran con ellos? 驴Para que? 驴Para que les den una medalla o un tercer grado?

Del modulo 9 acab茅 otra vez en aislamiento. Yo no se tanta prepotencia y crueldad, y encima ladrones y mentirosos. Vino una doctora y me examino por encima. Pero ni me toc贸, y no hizo nada. Siento odio, rabia, ira. De all铆 me trasladaron a la c谩rcel de Lledoners, donde estoy ahora, obviamente en aislamiento.

Me encuentro con dos pilas en el cuerpo ingeridas. Ayer me sacaron al hospital para hacerme placas, despu茅s de que comunicara a mi familia y a una persona de fuera lo ocurrido. Me han cambiado de ala y me han metido en la 5. Mas aislamiento dentro del aislamiento. En las placas sale que tengo 2 pilas tragadas y un cacho de hierro que no saben lo que es. Aun no he cagado las pilas.

Lo que me empuj贸 a esto, sumada a ya mi situaci贸n de mierda, es que tuve un juicio por el que me condenaron a 9 meses, por unos hechos que ocurrieron en 2017 en la c谩rcel de Mas d鈥橢nric, en Tarragona. Uno de los maltratadores que me peg贸 con las porras hasta en las plantas de los pies ahora est谩 aqu铆. Me ha insultado, me ha amenazado, y quiere hacerme la vida imposible.

Gracias que tengo a mi familia y algunas personas de la calle que me apoyan. Os animo a denunciar todo, que no nos callemos. Mucha fuerza para los presos, especialmente a los que est谩n chapados. Estoy cada d铆a m谩s indignado. No os cre谩is nada de lo que dice esta gente, la televisi贸n, todo es mentira. 驴Ya basta no? Malos tratos, corrupci贸n, golpes, muertes, crueldad, suicidios, desatenci贸n m茅dica. Cuando la polic铆a pega a la gente en una manifestaci贸n, o en una acci贸n contra los despidos en el trabajo, que ya pegan hasta ancianos, les da igual. 驴Qu茅 pens谩is que ocurre en la c谩rcel? Nosotros estamos con vosotros, con los que os rebel谩is, contra los que luch谩is.

Un saludo a mi familia y a lxs que me sigan apoyando, y a ti tambi茅n que estas aqu铆.

Estamos atentas al compa帽ero y hacemos para que reciba nuestro apoyo. Ponemos aqu铆 su nombre y direcci贸n y os animamos a mandarle unas letras.

Juan Ruiz L贸pez