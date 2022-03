¡¡TE VAMOS A ENCONTRAR LICHITA!!

–

De parte de Red Nacional De Medios Alternativos March 4, 2022 6 puntos de vista

Conmovedores videos con las voces de Carmen Villalba y Francisca Andino -presas políticas en la cárcel del Buen Pastor, Asunción- iniciaron y concluyeron el 11 Encuentro Virtual del Ciclo Internacional de Debates que se realizó este miércoles. Fue un día muy especial y el título, contundente, lo expresó: ¡En tu cumple, te seguimos buscando Lichita! Participaron del mismo, Jaldía Abubakra, palestina exiliada en España. Activista en la diáspora, integrante del Movimiento de Mujeres Palestina Alkarama y Miembro del Comité de seguimiento del Movimiento Masar Badil. A la vez, habló a la audiencia Adriana Meyer, periodista y docente de la UBA, autora del libro: “Desaparecer en democracia”. También hubo espacio para la canción en la voz de la rosarina Andre Bertoldo. Como siempre, Lila Báez, de la Secretaría de Trabajadores Migrantes Refugiados-UTEP; y Fabricio Arnella, del Partido Comunista Paraguayo, condujeron la emoción y la política en reclamo de rebeldía. Lila, leyó una carta que Carmen escribió tras las rejas a su hijas, Anita y a Lichita, en desaparición forzada por la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado Paraguayo. Más abajo, el video y las intervenciones escritas completas.

Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba (16 años) fue vista por última vez el 30 de noviembre de 2020 por su tía Laura Villalba en las inmediaciones del Cerro Guazú (Amambay), mientras se resguardaban de operativos militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), responsable del fusilamiento de las niñas Lilian y María Villalba, de 11 y 12 años, el 2 de setiembre de 2020. A su vez, Laura Villalba, mamá de María Carmen, se encuentra privada de su libertad con una causa armada. (Contacto de prensa: Lila Báez.: +54 9 11 3443-8004)

INTERVENCIÓN DE JALDÍA:

“SIENTO SU DOLOR EN CARNE PROPIA”

Quiero darles las gracias, de verdad, por todo el trabajo que estáis haciendo en esta campaña buscando a Lichita, esa niña que lleva 15 meses desaparecida. Y por esta madre que lleva mucho tiempo sin ver a su hija. Como palestina quiero enviarles un fuerte abrazo. Todo el cariño para Carmen, para Laura y para Anita en ese día, y para toda la familia Villalba y todas vosotras que estáis en esta campaña en todo el mundo, que estáis en solidaridad. Quiero mostrar mi solidaridad con ellas y con vosotros porque, en realidad, la solidaridad nos tiene que unir en cualquier parte del mundo. Nos intentan separar, nos intentan que nos sepamos de nuestras luchas, las unas de las otras. Y yo, como palestina, siento en carne propia lo que puede sentir Carmen, Laura y todas vosotras que sentís lo mismo que ellas.

Como bien has dicho, Fabricio, en Palestina, el Estado sionista de ocupación, hace desaparecer día a día niños y niñas palestinos. Y los últimos días, Palestina, bueno, siempre ocurren estos sucesos. Ùltimamente en Jerusalén, en Sheikh Jarrah, coincidiendo también con lo que está pasando en Ucrania, se aprovecha, porque los medios de comunicación, aunque tampoco es que hagan mucho caso los medios de comunicación oficiales sobre lo que está pasando en Palestina.

Y sigue pasando todos los días desde hace casi cien años. Para seguir disparando a la gente hace pocos días han asesinado a un joven palestino, a un adolescente de 14 años y luego, después a otros jóvenes más mayores. Lamentablemente estas noticias son diarias, y no queremos naturalizarlas, como decía Adriana. No vamos a permitir que ésto se convierta en algo normal ni en normalizarlo. No vamos a permitir que la impunidad de la que lleva disfrutando la entidad sionista Israel, y de la que disfruta también el gobierno de Paraguay y otros gobiernos que vulneran los derechos de sus pueblos. En el caso de Palestina es un gobierno extranjero, es una ocupación, una colonización extranjera que está cometiendo genocidio.

Estabais comentando que Carmen había cumplido con su condena desde el mes de julio del año pasado. Y ésto también me recordaba al caso de un militante comunista libanés de la causa palestina que lleva encarcelado en las cárceles francesas, la Francia “de la libertad, la fraternidad y la democracia”. Que ha cumplido su condena desde el año 1999 y al día de hoy todavía sigue encarcelado y ha cumplido 38 años, George Ibrahim Abdallah, por el cual seguimos luchando. Me recuerda también que un colectivo de activistas francesas que están en la lucha por los derechos del pueblo palestino, y que llevan desde hace bastantes años una campaña por la liberación George Ibrahim Abdallah, y que el gobierno francés quiere ilegalizar este colectivo y disolverlo, tomando el ejemplo de la entidad sionista que ha legalizado asociaciones o colectivos de la sociedad civil palestina que luchan por los derechos humanos.

EN AMBOS LADOS DEL MUNDO

Vemos que en ambos lados del mundo, o en todas partes del mundo, el enemigo es el mismo, el enemigo tiene las mismas herramientas y comete las misma prácticas de vulneración de derechos humanos de los pueblos de la clase trabajadora, de la gente que lucha, y la gente que realmente constituimos el pueblo y mantenemos a la humanidad viva, y del cual ellos se aprovechan. No sólamente de los recursos que nos pertenecen a todas y a todos, sino de nuestra fuerza de trabajo, de nuestos impuestos, de todo. Y, de alguna manera intentan mantenernos, a la gente que luchamos, a esos pueblos, separadas, divididas y alejadas. Y gracias a esta labor que habéis hecho hoy y hacéis todos los días, gracias por invitarme a mí, que no soy ni argentina, ni paraguaya ni de América, ni de Abya Yala. Soy del otro lado del mundo y que estoy aquí y me siento parte de esta lucha que estáis haciendo, de participar lo mismo que vosotras y vosotros participáis también y colaboráis en mi lucha. Creo que las personas solidarias y las personas luchadoras y militantes que luchamos por los derechos humanos, tenemos que tejer unas redes que nos unan a todas en todas partes del mundo, para poder movilizar a más gente, a la opinión pública para hacer frente a estas prácticas genocidas en contra de nosotras, en contra de nuestra gente.

Porque de esta manera podemos ampliar, podemos aunar fuerzas, podemos luchar juntas para acabar con ésto. Y espero, muy pronto, ver a Carmen libre y a Laura también. Y a todas la presas y presos políticos que luchan por la libertad, por los derechos humanos, los derechos de todas nosotras y volver a ver pronto a Lichita viva y en brazos de su madre. Quiero dejar más tiempo para escucharos y escuchar a la gente y dar tiempo al debate. Muchísimas gracias por invitarme. Toda mi solidaridad con vosotras, con Carmen, con Laura y con todas las personas honestas y libres, que luchan y están en esta campaña, por recuperar a Lichita viva y luchando por la liberación de Carmen, de Laura, y de todas las presas y presos políticos. Muchas gracias.

Pregunta de Fabricio sobre los suecesos reciente en Jerusalén: Sheijh Jarrá.

Muchas gracias por la oportunidad, Fabricio. En Sheikh Jarrah, como en otras partes de Palestina, el ejército sionista, o las autoridades sionistas, han declarado a varias casas, a varios hogares de un barrio entero de Jerusalén que es el Sheijh Jarrá, como propiedad del gobierno sionista. Unas casas donde las familias palestinas llevan viviendo muchísimos años. Y estas familias fueron desplazadas de forma forzada de su tierras originarias en el 1948 cuando se fundó el Estado sionista Israel, mediante el genocidio y la fuerza armada, y quieren sacarlas de sus casas para atraer a colonos sionistas, judíos de otras partes del mundo para que vivan en estas casas.

Está ocurriendo ahora también algo parecido en el sur de Palestina en Al Nakba, impulsado por el Fondo Nacional Judío, la expropiación de territorio de personas palestinas en el sur para forestar, con la excusa de forestar, echan a las personas de sus casas, de sus hogares, de sus tierras e intentando blanquear este tema como forestación del desierto, cuanto esto en realidad es un crímen, no sólamente contra las personas, los seres humanos que viven ahí, las personas autóctonas que viven ahí, sino contra el medioambiente, porque le medioambiente de ahí, lo mismo que han hecho en otras parted de Palestina, no está adaptado para que planten árboles europeos, pinos, por ejemplo. Cambia la flora y la fauna de la zona y esto daña al medio ambiente y a la naturaleza de estos sitios, con el agrabante también de volver a desplazar forzosamente a la población de Al Nakba a otros sitios, arrinconarlas en campos de concentración donde no hay sitio, no les llega la electricidad, ni los servicios municipales, ni agua ni ningún servicio.

El Sheikh Jarrah, por supuesto, y en la mesquita de Al-Aqsa hay una escalada de la resistencia palestina. Los jóvenes salen a la calle y defienden a las personas para que no sean expulsadas de sus hogares. Se manifiestan, con lo cual las autoridades sionistas responden que tienen a su alcance, toda la tecnología armamentistica y, sin embargo, cuando las personas palestinas se defienden o resisten, lamentablemente los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, o lo ocultan y no sale en los medios, o cuando sale, son acusados de violento. Precisamente hoy en estos días en que vemos lo que está ocurriendo en Ucrania, vemos cómo los medios de comunicación están llamando héroes a los ucranianos cuando se arman para defender su territorio para resistir al ejército ruso, y sin embargo cuando lo hacen los palestinos y palestinas es violencia y es terrorismo. Vemos el doble rasero con el que mide la comunidad internacional y los medios de comunicación, los gobiernos. Hoy en día vemos que todo el mundo está criticando la ofensiva rusa contra Ucrania, y no vamos a entrar en detalles de porqué se ha llegado a esta sitaución, pero llama mucho la atención cómo de forma tan natural, el mundo, los medios de comunicación, los gobiernos, enaltecen la resistencia, la lucha armada por parte de Ucrania y sin embargo por parte de la población palestina lo llaman terrorismo. Esta es la situacion en Sheikh Jarrah. No podemos esperar que esto vaya a subir o a escalarse a más como ocurrió en mayo del año pasado porque el pueblo palestino está decidido, determinado a seguir luchando por su libertad, por liberar su tierra de esa invasión, esa colonización sionista. Y no nos vamos a callar, no vamos a parar. Sabemos que pagamos un precio muy alto. Pagamos con vida, con sangre, con libertad, con mucho sufrimiento. Pero no vamos a ceder, no vamos a callar, no vamos a parar hasta conseguir la liberación total de Palestina, del río al mar, porque lo que ocurre en Palestina es un crímen, y es un genocidio, como bien lo estaba explicando Oscar antes. Es un genocidio del que lamentablemente, a nadie le gusta la guerra, nadie quiere sufrir, nadie quiere vivir bajo bombardeo, o nadie quiere ver herirse a sus seres queridos, o asesinados, a sus seres queridos. Nosotros tenemos hoy en las cárceles sionistas a casi 6.000 personas, entre ellos 300 son niños. Hay 400 en detención administrativa que no están acusados de nada, ni se sabe cuándo van a salir y sufriendo torturas físcas y psícológicas. Ahora mismo hay unas 40 mujeres en las cárceles sionistas por el mero hecho de resistir, y esa forma de resistencia es una forma no violenta, por el mero hecho de organizarse como sociedad civil, pertenecer a organizaciones que escriben, que informan, que conciezan al mundo sobre lo que está pasando en Palestina, son castigadas con la cárcel, la tortura y a veces riéndoles o asesinándoles. Es una situación tremenda.

Desde fuera de Palestina, desde la diáspora nos estamos organizando también. Habíais dicho que, aparte del Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama, yo pertenezco a un movimiento nuevo que ha surgido desde el año pasado Masar Badil o la Ruta Alternativa Palestina para organizarnos las palestinas y palestinos desde fuera y desde dentro. Para organizarnos porque vemos que se ha colocado a una autoridad palestina surgida de los acuerdos de Oslo que está al servicio de la ocupación y está reprimiendo a nuestro pueblo, en vez de defender, de servir a los intereses de la población palestina que vive ahí en Gaza o Cisjordania. No tienen ninguna autoridad para eso pero sí tienen autoridad para encarcelar a jóvenes universitarios que se organizan o se manifiestan, que escriben, incluso, en sus redes sociales la vulneración de sus derechos por parte de la ocupación. Entonces queremos organizarnos para liberarnos primero de esa casta que es la autoridad palestina “supuestamente”, que está trabajando al servicio de la ocupación y colaborando mediante los acuerdos de seguridad y dando información y dando servicio a la ocupación y luchar contra la ocupación y la colonización de Palestina. Al mismo tiempo, por supuesto, siempre estamos, como personas internacionalistas, en todas las luchas de los pueblos que luchan por la liberación, por las personas que luchan contra la represión por parte de sus gobiernos, como el caso de Paraguay, el caso de Lichita, de Carmen, y otros tantos casos. Como he dicho antes, la fuerza está en la unión y tenemos que estar unidas y luchas juntas para poder acabar con esta lacra que nos hace daño y nos toca a todas y en todas partes.

PALABRAS DE CIERRE

En primer lugar quiero agradeceros. Este encuentro me ha encantado compartir con todas y contigo, Fabricio. Y lamento no haber podido disfrutar de lo que nos quería contar Oscar, pero bueno, ya lo leeremos. Lo que dije al principio, esta labor que estáis haciendo es enorme y es muy grande y es necesaria y ojalá todo el mundo tome el ejemplo de participar dee forma más activa, de organizarse para buscar a Lichita, para apoyar a Carmen y a Laura para luchar contra ese mal que nos daña a todas y todos en todas partes del mundo. Ojalá que todo el mundo encuentre en su colectivo donde pueda organizarse, donde pueda aportar un granito de arena. Porque solos, a veces, es complicado que podamos hacer algo. Sin embargo organizadas, juntas, podemos hacer muchísimo. Y bueno, espero pronto que tengamos la buena noticia de la liberación de Carmen y Laura, de todas, todas, y sobre todo que pronto podamos tener a Lichita entre nosotras y en los brazos de su madre, y con su hermana y con su tía. Enorme gratitud a vosotras por este acto y por todo lo que estáis día a día. Estoy segura que no paráis de hacer, no sólamente cuando hacéis un acto y salimos en redes y la gente nos ve, sino la lucha es diaria, es seguida y continua. Y así seguiremos, así seguiremos porque no nos queda otra. La rendición no es una opción y vamos a seguir luchando hasta conseguir acabar con este mal que nos arregaña a todos en todas partes. Unidas, juntas podemos. Muchas gracias.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

INTERVENCIÓN DE ADRIANA MEYER

¡¡TE VAMOS A ENCONTRAR LICHITA!!

La primera vez que tuve conocimiento de estos hechos sentí “esto pasaba en el pasado”, a pesar de estar especializada en cubrir casos de violencia institucional/ represión estatal.

Fuerza de TAREA Conjunta… y ahora cuando lo contás te miran con una mezcla de extrañeza y desconfianza.

Leés dos niñas asesinadas en Paraguay y una desaparecida. Parás el radar

Poco o nada ha sido difundido en los medios

Por Euge Murillo en Las 12 sabemos que Carmen tiene asma.

“Siento que estoy sentada en una silla llena de vidrios”. Y a Juan Manuel Bocacci

La cocina de la redacción, plantee el tema, lo hace Internacionales…. pues bien que lo haga alguien y salga.

Paradoja, los medios dicen que constantemente buscan historias y temas. Vaya si acá hay una historia. Pero cuando se los ponés delante, discriminan según quiénes sean los protagonistas de esa historia. Ejemplo, caso incendio granja terapéutica de San Fernando…

Recordar que en julio Paraguay expulsó a una misión humanitaria argentina que buscaba información sobre Lichita

Las autoridades de Asunción dijeron que la comitiva no pidió los permisos necesarios para entrar al lugar donde desapareció la adolescente Desde la delegación denuncian que el gobierno de Mario Abdo Benítez no quiere que se sepa qué pasó con Lichita, ni con las dos niñas argentinas asesinadas en septiembre

Y en septiembre, cuando se cumplió un año del asesinato de Lilian y María Carmen Villalba en un campamento atacado por las FTC la Cancillería pidió a Paraguay el esclarecimiento del hecho, además de que ese país permita la intervención del EAAF.

El silencio de Paraguay y la tibieza e indiferencia de los demás países, a excepción del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Lo vivo desde adentro… vale menos una muerte mapuche que un accidente de tránsito porteño. Por eso la tarea es trabajar para torcer esa lógica.

Walsh “secta gatillo alegre y la mano en la lata”. Mi libro, matriz represiva del Estado también protegida por la ilegalidad y la burocracia, amparadas por los sucesivos gobiernos.

Como dijo el historiador Sergio Nicanoff

La ilegalidad en América Latina no es algo ajeno al Estado, es parte de la lógica del funcionamiento de los Estados.

El narcotráfico, el contrabando de cigarrillos, el contrabando de electrodomésticos, la lógica de la brutal construcción y inmobiliaria especulativa, el despojo de las tierras del campesinado, la expansión del agronegocio, son parte de una misma lógica. No es que por un lado está lo ilegal y por otro lo legal, sino que e poder dominante, coloniza el crimen organizado, es parte funcional a él y en ese marco se inicia y se potencia la represión. Entonces, de nuevo: no se puede entender lo que está sucediendo con Lichita, no se puede entender el crimen ejercido sobre la familia Villalba, la persecución, la prisión, sin esta idea de paraestatalidad.

CIERRE: HAGO MÍAS LAS PALABRAS DE NORITA DE CORTIÑAS.

Nosotros sabemos lo que es la desaparición de un ser querido dentro de un núcleo familiar, y también dentro del pueblo. La desaparición se da y la desaparición daña y golpea a todo un pueblo. No hay nadie que se sienta indiferente ante una desaparición forzada. La desaparición forzada es el crimen de crímenes y tiene que terminar, tiene que ser sancionado muy fuertemente para que nunca más se den estos hechos.

Y DIGO YO:

un desaparecido, una desaparecida, es una historia sin final, o peor aùn, con final abierto, la incertidumbre elevada a la máxima potencia, la tortura permanente. No los dejemos. Te vamos a encontrar Lichita!!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

CARTA DE CARMEN VILLALBA, PRESA POLÍTICA DEL ESTADO PARAGUAYO A SUS HIJAS MELLIZAS, ANITA Y LICHITA.

¡En tu cumple 16 te seguimos buscando, te buscaremos hasta el fin del mundo Lichita!

🌹 Lichita y Anita, mis dos hermosas

Carta a mis dos hermosas.

Lichita y Anita, hoy es cumpleaños de mis melliz

de ustedes,

y hoy no están aquí, no hay chocolate, no hay torta, no hay juegos de pavo enjaulado,

¿Lichita dónde estás?

Hoy es tu cumpleaños Anita, es tu cumpleaños Lichita, número 16

y hace 15 meses que no sabemos de vos, el Cerro Guazú donde quedaste enmudeció y las bestias que hoy ocupan el poder no dejaron y no dejan rastrear tus huellas.

¿Dónde te tienen mi hijita?

Un doloroso vacío se anida en mi corazón de madre, no sé si alguna vez despegará su vuelo o quedará permanente.

No me avergüenza ahogar este dolor en mis lágrimas.

No naturalizaré tu desaparición forzada mi Lichita.

Estás tan presente, estas intacta en mi memoria

de tu hermosura de niña traviesa, que endulzaron mi alma y mitigaron mis penas de encierro.

Llevo cargada mi alforja, ellas emergen y salen a mi consuelo cada vez que tengo tus ojitos lacrimosos que no puedo consolar.

Quizás, el vacío no sea total, porque muchos años a fuerza de lucha y pese a las limitaciones y restricciones carcelarias, pasamos muchas horas juntas

¿Recuerdan?

Tirábamos el colchón al piso para que ustedes puedan caber en mis brazos hasta el amanecer.

No había cansancios, no había sueños…

La celda se convertía en una casita mágica.

Hoy, miro el silencioso rincón de mi celda donde habituaban ustedes jugar, todavía conservo los juguetes….

Los dibujos en la cajita que me dejaron cada dibujo con sus años,

forma de captar el crecimiento biológico e intelectual de ustedes

las flores y formas de colorear, combinación exquisita de ternura de mis pequeñas artistas, manitas de niñez exiliada,

de niñez perseguida por el odio rabioso de los enemigos del pueblo pobre.

Que ironías, los únicos recuerdos con ustedes es dentro de la cárcel, jamás pisamos juntas la calle, la plaza.

Cuando eran chiquitas, apenas cruzaban el portón de la cárcel, el patio, aceleraban los pasos, corrían a saltar como saltamontes a mi cuerpo que impaciente esperaba el reencuentro.

Lichita trepaba a mi espalda, y vos, Anita, a mis brazos.

La prisa, las urgencias, la catarata de relatos que cortaban el aliento que al unísono de mellizas sonaba.

Los enemigos del pueblo, en sus esfuerzos por mancillar nuestras vidas, nuestro teko asy, dicen que entre nosotras no hay amor, no hay afectos, no hay ternuras.

Pero pese al mundo bestializado que la sociedad reduce a mercancías, con su métrica cosifica, alinea, a las y los trabajadores que resistimos a sus miserias humanas miserias de bestias con cuerpo humano.

A la miserable vida al cual nos han reducido a fuerza de hostigamientos,

a fuerza de represión para romper la digna resistencia que me arropa.

Lichita, Anita, Nestito y Claudia, siguen aquí en mi corazón de madre

de madre y compañera,de madre con el corazón desgarrado,

de madre y comunista que me hace comprobar la fuerza colosal de la conciencia revolucionaria.

pero sus infundios venenosos no conocen el fuero interior de lxs revolucionarixs, no pueden dimensionar el amor que nace en el corazón del pueblo pobre.

Decía el revolucionario Rodolfo Walsh que:

“han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas.”

Lichita, tu historia de niña heroica, ya forma parte del canto revolucionario de Nuestramérica.

Recorre las calles, las villas, los barrios, las ollas populares de manos de obrerxs, campesinxs y nativxs que llevan el ímpetu de lucha, porque el futuro debe ser de la clase obrera.

✍🏾 Carmen Villalba, madre de Lichita, niña paraguaya, migrante en Argentina, desaparecida forzosamente por el Estado infanticida del Gobierno de Mario Abdo Benítez hace 15 meses, en el departamento de Amambay.

🗣️ ¡Es urgente la aparición con vida de LICHITA!

🗣️ ¡Libertad a Carmen y Laura Villalba!

🗣️ ¡Justicia por Lilian y María Carmen, asesinadas por las FTC!

🗣️ ¡Juicio y Castigo a lxs verdaderxs responsables!

🗣️ ¡Lichita, te buscamos!

02 – Marzo – 2022

&&&&&&&&&&&&&&&&&