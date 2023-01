–

De parte de CGT Madrid Castilla La Mancha January 20, 2023 152 puntos de vista

Quienes tienen asignada plaza para trabajar en el centro cultural Dao铆z y Velarde a trav茅s del Real a煤n no saben en qu茅 condiciones van a hacerlo ni cu谩nto van a cobrar. La FTR sigue retrasando la resoluci贸n del conflicto abierto en ese espacio y no parece tener ning煤n inter茅s en resolverlo. Ante la convocatoria de una reuni贸n de comisi贸n mixta paritaria para interpretar el modo en que deber铆an realizarse las contrataciones, la empresa dijo que esa comisi贸n no estaba correctamente constituida, aunque lleva ya muchos a帽os funcionando con normalidad. Cuando finalmente se acord贸 reunirse para formarla del modo requerido, la FTR expuls贸 de la reuni贸n a las secciones sindicales presentes, algo que de volver a repetirse tendr谩 consecuencias.

El teatro tampoco ha contestado a los numerosos intentos que desde las asociaciones vecinales del barrio han realizado para contactarles. Y es que el discurso social que el Real vende es falso, y cada vez se manifiesta m谩s que estamos frente a una instituci贸n clasista donde no tod@s tienen cabida.

Desde CGT-TR llamamos a estar al lado de las plataformas vecinales y sus justas demandas. Tenemos que romper con los discursos pesimistas que surgen desde los lugares m谩s insospechados, voces dise帽adas para desmovilizarnos y que justifican su pasividad en la indiferencia de las mayor铆as. Salgamos tod@s junt@s a la calle, confiando en la capacidad colectiva para corregir las situaciones injustas y dirigirlas hacia realidades m谩s solidarias y equitativas.

LLAMAMOS A CONCENTRARNOS EL MARTES 24 DE ENERO A LAS 17:30H FRENTE AL TEATRO REAL, EN DEFENSA DE LOS ESPACIOS CULTURALES P脷BLICOS Y CONTRA LA PRECARIZACI脫N DE SUS PLANTILLAS

LO DEL DAO脥Z Y VELARDE NO ES CESI脫N, ES PRIVATIZACI脫N

