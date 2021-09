T脠CNICS EN LLUITA

SALVEM LES AMBUL脌NCIES

Nota de premsa

Des de T猫cnics en Lluita i Salvem les Ambul脿ncies hem convocat una reuni贸 amb tots els sindicats i plataformes del sector a Catalunya el pr貌xim 3 de setembre a les 10 del mat铆 a l鈥橝teneu Enciclop猫dic Popular situat al carrer de la Reina Am脿lia, 38 de Barcelona. La reuni贸 ser脿 retransmesa en directe per la plataforma YouTube.



La tem脿tica a tractar 茅s la internalitzaci贸 del servei d鈥檃mbul脿ncies per part del govern de Catalunya i el departament de salut a l鈥檈mpresa p煤blica SEM.



Les treballadores i treballadors hem dit prou a un sector que no sost茅 m茅s la precaritzaci贸 i la poca o nul路la efic脿cia del sistema mitjan莽ant empreses privades. No aguantem m茅s, i mitjan莽ant la uni贸 de tots i totes, no descartem fins i tot, parar totes les ambul脿ncies de Catalunya. No se sap el que es t茅, fins que es perd.



Aquesta reuni贸 茅s un esdeveniment 煤nic, al qual s鈥檜neix el servei d鈥檃mbul脿ncies, 112 i 061 per a dur a terme accions contundents. Fins i tot, la parada indefinida incomplint els serveis m铆nims fins que el govern se senti a negociar la internalitzaci贸. Estem cansades i cansats de ser menyspreats.



Intentarem el di脿leg, per貌 si no es pot, utilitzarem altres vies sense que ens tremoli el pols.



#TotSomSEM