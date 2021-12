–

Cuando o铆mos una nueva teor铆a del fin del capitalismo o una nueva metamorfosis del mismo debemos de ser cautelosos. Sobretodo desde la izquierda se han lanzado innumerables teor铆as sobre el fin del capitalismo y pr谩cticamente todas han terminado fallando estrepitosamente.

Y es que la tradici贸n de anteponerse a lo que le pasar谩 al capitalismo viene de lejos, de muy lejos. Ya le pas贸 a Lenin con la llamada 鈥Ley de la Pobreza Creciente鈥 que enunci贸 Marx. Lenin en su libro 鈥El imperialismo, fase superior del capitalismo鈥 explicaba, para muchos de forma hip贸crita, que hab铆a pasado para que esta supuesta ley no se hubiese cumplido. Pero desde 1916 a 2021 poco ha cambiado. De la izquierda siguen saliendo 鈥減itonisas鈥, adem谩s con mucha menos clase que Marx, capaces de predecir el futuro enunciando m谩s o menos locas teor铆as: El eco-fascismo, las inteligencias artificiales y el desempleo, el colapso energ茅tico鈥 Un salseo dist贸pico al que se le suma una nueva figura: el tecnofeudalismo. As铆 que estamos en la obligaci贸n de animar al lector a reflexionar con el escepticismo que es requerido.

Es cierto que numerosos economistas de prestigio se han sumado al carro de este nuevo sistema que supuestamente terminar谩 poco a poco fagocitando al capitalismo tal y como lo conocemos ahora. Uno de los 煤ltimos economistas en subirse al carro ha sido el medi谩tico Yanis Varoufakis. Para este grupo de economistas el tecnofeudalismo ya est谩 pasando, no es que ellos quieran definir un futuro m谩s o menos pr贸ximo, est谩n definiendo el presente. Donde parece que se la juegan es en vaticinar que este nuevo orden econ贸mico poco a poco ir谩 fagocitando las viejas relaciones econ贸micas como en su d铆a hizo el capitalismo con el feudalismo. Para estos economistas los generadores de beneficios econ贸micos ya no son los mercados, son las plataformas tecnol贸gicas. Los mercados est谩n siendo alimentados por los bancos centrales y los verdaderos beneficios econ贸micos se han desplazado a compa帽铆as como Google, Facebook, Amazon o Uber.

Un hecho impactante de este nuevo modelo econ贸mico es que por primera vez en la historia la humanidad est谩 generando un beneficio sin trabajar y sin recibir por ello una compensaci贸n econ贸mica. Cuando la clase obrera sale de trabajar, sigue produciendo beneficio, 驴c贸mo?. Entrando en esa red social, o en esa plataforma de v铆deos, m煤sica, o 鈥streaming鈥, compartiendo fotos, mandando correos, buscando informaci贸n o simplemente comunic谩ndose con amigos鈥 Cada iteraci贸n tecnol贸gica es susceptible de generar datos y su poseedor obtendr谩 pingues beneficios. Obviamente en internet a煤n quedan m茅todos para comunicarse, mandar correos o hacer b煤squedas de forma segura y sin producir ning煤n beneficio a los se帽ores tecnofeudales, pero cada vez son m谩s marginales.

El tecnofeudalismo es tan sumamente poderoso que esta 鈥渞egalando鈥 internet en zonas donde el acceso es costoso para sus habitantes. De tal forma que una persona que no pueda costearse una conexi贸n a internet puede ped铆rsela a las grandes tecnol贸gicas, a cambio de la exclusividad. Esto tambi茅n es una realidad. Facebook, por ejemplo, regala la conexi贸n a internet en gran parte del continente africano pero tan solo puedes acceder a sus servicios, algo que evidencia el poder econ贸mico que supone la tenencia y explotaci贸n de datos.

Esta y otras razones llevan a sus defensores a suponer que las leyes b谩sicas del capitalismo est谩n rotas y que el capital ir谩 desplaz谩ndose a este nuevo modelo econ贸mico hasta hacerse hegem贸nico. Adem谩s los defensores de este tenebroso futuro vaticinan una precarizaci贸n de los puestos de trabajo y un empobrecimiento mayor. Nuestras sociedades tendr谩n mucha m谩s desigualdad econ贸mica que la actual. Pero que el nombre de este nuevo modelo econ贸mico sea una uni贸n entre tecnolog铆a y feudalismo no es casual, la parte tecnol贸gica puede estar clara, pero, 驴y la feudal?.

Estructura feudal

En el sistema feudal exist铆a el rey que en este caso ser谩n las grandes plataformas tecnol贸gicas. Estas estar谩n centradas en monopolios, por ejemplo. Google podr铆a tener el monopolio de los autom贸viles aut贸nomos o Facebook el monopolio del metaverso.

La nobleza en este sistema est谩 m谩s desdibujada. Es muy probable que sean las propias plataformas tecnol贸gicas o los estados, los cuales decidir谩n mediante legislaci贸n o acuerdos econ贸micos que vasallos tienen autoridad para utilizar estas tecnolog铆as.

Los vasallos ser谩n los profesionales cualificados, los cuales mantendr谩n activa la tecnolog铆a. Los vasallos no tienen porqu茅 ser personas, de hecho no se entiende que sean personas si no empresas. Empresas que pagar谩n a la nobleza o a la corona por el uso de estas tecnolog铆as.

Todos seremos campesinos. Pagaremos, ya sea directamente con dinero o cediendo nuestros datos, a cambio de usar esas tecnolog铆as que poseen las grandes plataformas tecnol贸gicas. La explotaci贸n ser谩 la nota dominante del extracto social m谩s bajo del tecnofeudalismo.

Obviamente las consecuencias de la supuesta llegada del tecnofeudalismo no solo afectan a las relaciones econ贸micas. Toda la pol铆tica de clase actual terminar铆a. Dejar铆a de tener sentido la actual lucha entre los partidos que favorecen al capital y los partidos que favorecen a los trabajadores, no es posible el intervencionismo estatal en este modelo econ贸mico. La 煤nica duda que queda sin despejar dentro de esta teor铆a es si este nuevo orden mundial ser谩 tan infame que termine por levantar a los campesinos contra la corona.