Tecnofeudalismo, etapa superior del capitalismo

La derecha pol铆tica y medi谩tica regional repite esl贸ganes y prejuicios contra el Estado y su presencia en pol铆ticas p煤blicas de inclusi贸n social y cuidado en salud. Desconoce el debate mundial que apunta a fortalecer la presencia del Estado, ya no s贸lo por el papel central ocupado en la pandemia, sino para enfrentar el avance despiadado de los gigantes del mundo digital que abusan de la posici贸n dominante de mercado y del mega flujo de datos que alimentan sus algoritmos como 鈥渁rmas de destrucci贸n matem谩tica[i]鈥.

Vivimos en un feudalismo propio a los tiempos tecno digitales, muy alejado de la libertad y la equidad prometida por las Tecnolog铆as de Informaci贸n y Comunicaci贸n (TIC). Bajo el manto de una ret贸rica de democratizaci贸n y acceso a la informaci贸n, progreso e innovaci贸n se esconde el m谩s puro y antiguo sistema de dominaci贸n. La implementaci贸n social y cultural de las TIC, la 鈥渋nocencia de los ingenieros inform谩ticos鈥, las Tecno Corporaciones y sus modelos de negocios son todo lo contrario de lo que prometen.

El ensayo publicado por el investigador C茅dric Durand: 鈥淭ecno-Feudalismo, cr铆tica de la econom铆a digital鈥 demuestra c贸mo el capitalismo se renov贸 hacia atr谩s. Se instal贸 en el contexto del medioevo con las herramientas y servicios de la modernidad. No dio ni nos hizo dar un salto hacia el futuro en t茅rminos de acceso y representaci贸n ciudadana, sino que se repleg贸 hacia atr谩s y resucit贸 las formas m谩s crueles de la dominaci贸n y el sometimiento.

El mito del Silicon Valley californiano se derrite ante nosotros; acumulaci贸n escandalosa de ganancias, tecno empresarios dictadores, desigualdades sociales indecorosas, desempleo cr贸nico, millones de pobres suplementarios y un pu帽ado de tecno oligarcas que han acumulado fortunas jam谩s igualadas. La tan cantada 鈥渘ueva econom铆a鈥 dio lugar a una econom铆a de la dominaci贸n y la desigualdad. Politizar las TIC es una necesidad humana para vivir en el territorio digital.

C茅dric Duran inicia un viaje al rev茅s, una desconstrucci贸n de los mitos tecnol贸gicos: la digitalizaci贸n del mundo no ha conducido al progreso humano sino a una gigantesca regresi贸n en todos los 谩mbitos: restauraci贸n de los monopolios, dependencia, manipulaci贸n pol铆tica, privilegios y una tarea de depredaci贸n global son la identidad verdadera de la nueva econom铆a concentrada como nunca en la historia.

Yanis Varoufakis afirma que las transformaciones radicales que tuvieron repercusiones trascendentales como la Gran Depresi贸n, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Recesi贸n y el Largo Estancamiento posterior a 2009, no alteraron la caracter铆stica principal del capitalismo: un sistema impulsado por ganancias privadas y rentas extra铆das a trav茅s de alg煤n mercado.

Ahora, en cambio, la extracci贸n de valor se ha alejado cada vez m谩s de los mercados y se ha trasladado a plataformas digitales, como Facebook, Google (Alphabet Inc.), Apple y Amazon que ya no operan s贸lo como empresas oligop贸licas, sino como feudos donde los datos son el valor de sus territorios digitales.

Para Varoufakis 鈥淟as plataformas digitales han reemplazado a los mercados como el lugar de extracci贸n de riqueza privada. Por primera vez en la historia, casi todo el mundo produce gratuitamente el capital social de las grandes corporaciones. Eso es lo que significa cargar cosas en Facebook o moverse mientras se est谩 vinculado a Google Maps鈥. Aclara que no es que los sectores capitalistas tradicionales hayan desaparecido puesto que las relaciones capitalistas permanecen intactas, sino que las relaciones tecno-feudalistas han comenzado a superarlas.

Lo que est谩 en juego dentro de la econom铆a digital es una reconfiguraci贸n de las relaciones sociales. Esta reconfiguraci贸n se manifiesta a trav茅s del resurgimiento de la figura de la dependencia, que era una figura central en el mundo feudal. La idea de la dependencia remite al principio seg煤n la cual existe una forma de adhesi贸n de los seres humanos a un recurso.

Las corporaciones globales llevan d茅cadas desarrollando una capacidad de expansi贸n y acumulaci贸n de ganancias superior a muchos Estados del mundo.

La pandemia del Covid 19 visibiliz贸 a煤n m谩s el poder concentrado de las Tecno Corporaciones, a partir de la incidencia que tuvieron en el plano de la comunicaci贸n, la industria del entretenimiento y los grandes monopolios farmac茅uticos, entre otras actividades. Las FinTech (corporaciones financieras) han potenciado exponencialmente sus ganancias, y adem谩s, son las principales blanqueadoras e inversionistas de dineros dudosos en sus or铆genes.

Apple es una de esas corporaciones que no ha detenido su crecimiento. Se ha convertido en la primera compa帽铆a en valer US$3 billones (m谩s que el PBI de las 3 principales econom铆as de Am茅rica Latina). Sin embargo, el poder y ramificaci贸n de las tecno corporaciones basadas en un complejo entramado de acumulaci贸n econ贸mica y para铆sos fiscales; hoy condicionan a gobiernos y sus Estados ya que discuten e imponen negocios en los propios estados que le dieron vida hace varias d茅cadas como es el caso de Estados Unidos.

De acuerdo a las cifras publicadas por el Banco Mundial la suma de los bienes y servicios producidos en Brasil en 2020 fue de US$1,43 billones, la de M茅xico se sit煤a en US$1,08 millones seguido por Argentina con US$388.000 millones. La suma de estos 3 PIB asciende aproximadamente a US$2,89 billones, una cantidad menor que el valor de Apple en bolsa (BBC News Mundo).[ii]

Tres ideas se est谩n debatiendo en los m谩ximos niveles pol铆ticos de las potencias, que necesariamente deber铆an tener influencia en pa铆ses perif茅ricos como Argentina [iii]:

1. Las multinacionales contabilizan ganancias extraordinarias y, para financiar a un Estado que ha destinado muchos recursos para atender la pandemia, deben pagar un impuesto adicional.

2. La posici贸n dominante de grandes empresas monop贸licas u oligop贸licas deriva en aumentos de precios excesivos y en ausencia de competencia.

3. El cada vez mayor poder de mercado y financiero de las grandes empresas est谩 limitando la efectividad de tradicionales instrumentos de pol铆tica monetaria, como la suba de la tasa de inter茅s por parte de las bancas centrales para atender tensiones inflacionarias.

Como afirma Zaiat en la nota de referencia, los puntos enunciados surgen como la reacci贸n de un sistema con fuerte presencia estatal que, desde su origen, estuvo aliado y foment贸 el desarrollo de las corporaciones digitales. Corporaciones que, a la vez, han condicionado las pol铆ticas estatales para despegar a una presencia global y que ahora se han independizado del circuito pol铆tico y de control econ贸mico tradicional de los sistemas estatales.

Esta desmarcaci贸n de los contrales estatales se expresa en la utilizaci贸n de guaridas fiscales para pagar poco o nada de impuestos en los pa铆ses de origen; los aumentos de precios por encima del promedio luego de eliminar por absorci贸n a la competencia; y la abundancia de recursos financieros l铆quidos que hace que no les importe la estrategia monetaria de las bancas centrales.

Las enormes ganancias se visibilizan en el contexto de pandemia. Por primera vez, una extraordinaria crisis econ贸mica-financiera global no afect贸 en forma negativa el negocio burs谩til de las tecno corporaciones. Por el contrario, el 铆ndice promedio de las principales bolsas mundiales est谩 en niveles r茅cord, mientras las econom铆as se derrumbaron y est谩n tratando de recuperar lo perdido, la desocupaci贸n se ha disparado y el drama sanitario y social ha sido fulminante.

Este comportamiento divergente entre la econom铆a real y la evoluci贸n de las cotizaciones de las Big Tech es uno 鈥搉o el 煤nico- factor que refleja la nueva etapa del capitalismo. En la misma, se est谩 desvinculando la hist贸rica asociaci贸n entre los Estados y las corporaciones dominantes del sistema de organizaci贸n y control tradicional de las fuerzas de producci贸n y las financieras.

Las tres menciones arriba indicadas sobre las multinacionales s贸lo son la reacci贸n del mundo pol铆tico de las potencias, en especial las de Occidente, para tratar de no ver disminuida la capacidad de intervenci贸n e influencia de los Estados o la pretensi贸n de no perder importancia en las relaciones de poder. La pel铆cula de Netflix, 鈥淣o miren arriba鈥, deja una clave sobre la final expresada por Randall Mindy el cient铆fico interpretado por Leonardo DiCaprio que reflexiona 鈥淟a cosa es que nosotros realmente lo ten铆amos todo. 驴No lo creen? Quiero decir, si nos ponemos a pensar鈥濃

En el seno del mercado hubo una monopolizaci贸n, por parte del capitalismo, de los medios de producci贸n, pero estos medios han sido plurales. Los trabajadores deb铆an encontrar trabajo y, en cierta forma, pod铆an elegir el puesto de trabajo. Exist铆a una forma de circulaci贸n que daba lugar a la competencia. En esta econom铆a digital, en este tecno feudalismo, los individuos y tambi茅n las empresas adhieren a las plataformas digitales que centralizan una serie de dispositivos y elementos que les son indispensables para existir econ贸micamente en el territorio digital.

Se trata del Big Data, de las bases de datos y de los algoritmos que posibilitan el tratamiento de los datos y la producci贸n de conocimiento. Aqu铆 nos encontramos ante un proceso que se potencia a si mismo: cuando m谩s personas participamos en la vida de las plataformas digitales, cuando m谩s servicios indispensables ofrecen, m谩s se acent煤a la dependencia. Esta situaci贸n es muy importante porque mata la idea de competencia, un valor central del capitalismo.

Esta dominaci贸n captura y fusiona a los individuos a este trasplante digital. Este tipo de relaci贸n de dependencia tiene una consecuencia: la estrategia de las plataformas que controlan esos territorios digitales es una estrategia de desarrollo econ贸mico por medio de la depredaci贸n, por medio de la conquista.

Se trata de conquistar m谩s datos y espacios digitales. Y adquirir m谩s y m谩s espacios digitales significa acceder a nuevas fuentes de datos. Entramos aqu铆 en una suerte de competici贸n donde, a diferencia de otra etapa, no se busca producir con m谩s eficacia, sino que se trata de conquistar m谩s espacios.

Corporaciones que compran empresas exitosas (startups) como el caso Facebook que incorpor贸 a WhatsApp e Instagram por m谩s de 19 mil millones de d贸lares para expandir sus pol铆ticas de extractivismo de datos.

Este tipo de conquista es similar al feudalismo, es decir, la pelea entre los se帽ores feudales por nuevos territorios, la cual no se manifestaba por la mejor铆a de las condiciones sino en una lucha por la conquista. Ambos elementos, o sea, la dependencia y la conquista de territorios digitales, nos acercan a la l贸gica del feudalismo.

Las plataformas lo controlan todo y cuando algo est谩 fuera de su control compran a las empresas que compiten con ellas. Monopolizan todo.

El desaf铆o para econom铆as perif茅ricas como la argentina, en este mundo en transformaci贸n y de pospandemia, es no caer en las trampas de recetas tradicionales de la ortodoxia. Potenciar la presencia del Estado y encontrar espacios para el desarrollo nacional que fortalezcan pol铆ticas estatales entre las fisuras de esta nueva y compleja etapa de la globalizaci贸n.

Lo que no cierra es la idea de que existe una soluci贸n individual frente a este movimiento. No somos inocentes. Hay una preocupaci贸n que se torna cada vez m谩s visible. El desaf铆o consiste en encontrar soluciones que pasen por la intervenci贸n pol铆tica que sometan el funcionamiento de esas plataformas a la l贸gica de los servicios p煤blicos y los Estados. Hay que ir hacia eso. Las plataformas desempe帽an hoy un papel pol铆tico enorme. No obstante, a煤n persiste un principio de autonom铆a pol铆tica.

Como dec铆a un cartel en la UNICAMP, 鈥淓s preferible un bit en 1 que un byte en 0鈥.

鈥 Alfredo Moreno: Computador Cient铆fico, Ing. TIC en ARSAT. Profesor de TIC en Universidad Nacional Moreno