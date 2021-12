–

triContinental

– 01/11/2021

Fragmento extraído de

Los

gigantes tecnológicos y los retos para la lucha de clases

En la sociedad

capitalista, la tecnología aparece como herramienta excepcional para

transformar la forma de producir, distribuir y consumir bienes. La

tecnología no es neutral, no está fuera de las estructuras

sociales, es algo que actúa sobre el mundo, pero también forma

parte del mundo construido por el trabajo humano para —en una

sociedad capitalista— acumular ganancias para los propietarios.

La ideología dominante

señala que el desarrollo de las tecnologías y la ciencia se habría

dado de modo lineal, acumulativo e inexorable, y que el advenimiento

del capitalismo sería la cúspide de este proceso. Habríamos

llegado, como humanidad, a un sistema que produce todo de la mejor y

más eficiente manera, que ha hecho irrelevante todo lo anterior o lo

que se resiste a integrarse en él.

Esta narrativa oculta el

hecho de que las tecnologías son el resultado de trabajo, de

relaciones y dinámicas sociales en contextos históricos y

culturales específicos. El avance tecnológico es sobre todo un

proceso que se desarrolla a partir de la propia organización social

del trabajo en las sociedades. Los grandes avances de la tecnología

no son resultado de individuos excepcionales, sino de conocimientos e

intereses colectivos que tienen que ver con las formas de producción

y reproducción de la vida, y con las relaciones sociales que

determinan y son determinadas por esas mismas formas de producción y

reproducción.

Siendo así, la sociedad

capitalista frecuentemente produce conocimientos, técnicas y

tecnologías que expresan su propia naturaleza y sus contradicciones.

Se apropia de lo que existe y busca moldear la realidad para

satisfacer su dinámica. Crea su propia industria, sus propias

máquinas, no necesariamente mejores para el desarrollo humano, pero

ciertamente más eficientes para el proceso de acumulación de

capital.

En la medida en que la

organización de la producción capitalista se basa en la explotación

del trabajo con fines de lucro, sus tecnologías buscan controlar el

proceso productivo dictando los ritmos del trabajo humano, que

aparece simplemente como una pieza más del engranaje. Al mismo

tiempo, buscan centralizar, concentrar y dominar la capacidad

productiva para establecer ventajas en una carrera permanente entre

dueños de capital por apropiarse de las ganancias de otros sectores

económicos. Como resultado, la pobreza y la miseria crecen en la

misma medida en que crece el número de productos que teóricamente

podríamos consumir.





La tecnología, por lo

tanto, no es neutral, ya que se produce en el contexto de una

sociedad de clases cuya lógica beneficia a la clase propietaria en

detrimento de las demás. Las Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC) son expresiones técnicas y tecnológicas de un

proceso más amplio. Las crisis cíclicas y estructurales que

caracterizan al sistema capitalista generan momentos oportunos para

el surgimiento de nuevas tecnologías. La revolución

microelectrónica (producción de circuitos integrados cada vez más

pequeños y rápidos), como los chips, por ejemplo, ha impactado y

cambiado profundamente la comunicación humana a nivel global, al

mismo tiempo que ha permitido una movilidad sin precedentes del

capital.

Las empresas pudieron

disolver fábricas, instalarlas en varios países simultáneamente y

coordinar en tiempo real procesos productivos y transacciones

financieras en todo el planeta por medio de la informatización y la

estandarización. Las tecnologías hicieron viable la tercerización

de los procesos productivos y la circulación de mercancías, y han

fragmentado a la clase trabajadora, articulada a partir de la

flexibilización del trabajo y la reducción de derechos. Ese

potencial para desarticular la producción dio al capital un poder de

negociación aún mayor sobre los trabajadores/as, hasta entonces

concentrados y organizados en enormes complejos industriales ubicados

en un lugar concreto.

Los gigantes tecnológicos

y el Estado

Las TIC, desarrolladas a

partir de la microelectrónica y la computación, fueron en su

mayoría resultado de demandas militares, siendo posteriormente

difundidas en el sector civil para la expansión de la acumulación

capitalista. Fue debido a la búsqueda de mejoras en su poderío

militar que EEUU movilizó, coordinó y apoyó esfuerzos

colectivos en agencias gubernamentales, universidades y empresas

privadas. La carrera espacial que se libró durante la Guerra Fría

también propició —y sigue haciéndolo hoy con la continuación de

la exploración espacial— el desarrollo tecnológico.

Más allá del

surgimiento de tecnologías que crean mercados, el Estado también es

fundamental para mover la frontera tecnológica para defender o

incluso disputar segmentos, así como para apoyar en la expansión a

mercados externos. Las empresas de alta tecnología están imbricadas

con sus Estados nacionales y dependen estructuralmente de los

sistemas de innovación gestionados por ellos, cuyo objetivo central

es, en su origen, militar.

Así, la industria de las

TIC se estableció controlada por los Estados y corporaciones del

Norte Global. Las etapas de producción y los bienes de alto valor

agregado asociados al control y desarrollo de las bases tecnológicas

fueron, usualmente, preservadas por sus transnacionales, tanto porque

aseguraban altos márgenes de ganancias, como por posibilitar

ventajas militares y de vigilancia, garantizando la hegemonía.

Por tanto, para

comprender el ascenso de los gigantes tecnológicos, empresas

conocidas también como Big Techs (Google, Apple, Facebook, Amazon,

Microsoft, etc.), es necesario comprender cómo se relacionan con los

mecanismos de acumulación del capital. Por mucho que se presenten

como “solución” a los problemas económicos actuales, estas

corporaciones son síntomas, es decir, expresan cómo el capitalismo

en crisis busca dirigir las tecnologías hacia sus intereses. Aunque

modernas en cuanto a la sofisticación y escala de las tecnologías

empleadas, estas mismas corporaciones representan el atraso

civilizatorio respecto a la flexibilización del trabajo, la

reducción de derechos, la ofensiva avasalladora sobre los recursos

naturales, la centralización y concentración de capitales y el

poder de las empresas privadas por sobre las instituciones públicas,

además de otros procesos que caracterizan las soluciones

capitalistas a sus crisis.





Por ello, el auge de los

gigantes tecnológicos como expresión del capitalismo contemporáneo

va acompañado de una gran ofensiva ideológica basada en el

individualismo, el discurso emprendedor, la negación de la política

(discurso de la neutralidad) y otros mitos sociales que se vuelven

aún más poderosos, en la medida en que estas mismas corporaciones

asumen el papel de medios de comunicación y agentes ideológicos

privilegiados en la sociedad.

Uno de estos mitos

sociales fundadores es el “mundo virtual” como realidad paralela

presentada con diferentes nombres: ciberespacio, aldea global, mundo

virtual, red informática mundial, superautopista, metaverso, etc.

Esta idea se basa en la ilusión de una red definida por su

horizontalidad, donde todas las personas son iguales, ya que todas

están dotadas de las mismas herramientas. Todo el mundo tiene voz y

puede participar e influir en la vida colectiva. En este mundo

virtual, las redes y tecnologías son neutrales y solo buscan “crear

soluciones y conectar a las personas”. Sin embargo, por detrás de

esta aparente horizontalidad está el trabajo de los spin doctors,

expertos/as en proyectar determinadas políticas sobre la opinión

pública, y, cada vez más, de los científicos/as o analistas de datos.

Estas personas tienen que trabajar duro para impedirnos registrar la

realidad, por ejemplo, de la exclusión digital y de la erosión del

tiempo de ocio para la mayoría de la gente.

El uso frecuente del

término “nube” corrobora esta idea de un lugar abstracto donde

los datos producidos por los usuarios/as están permanentemente

disponibles, organizados casi mágicamente bajo criterios

democráticos y universales. Nada más lejos de la realidad. La “nube”, en realidad, es una gigantesca infraestructura

multitecnológica y extremadamente concreta. Consiste en un conjunto

de servidores en instalaciones ubicadas en su mayoría en Estados

Unidos, altamente centralizadas y monopolizadas, donde la

desregulación y la arbitrariedad de los intereses políticos y de

lucro reinan por encima de cualquier supuesta reivindicación

democrática y universalizadora sobre los datos de los usuarios, al

tiempo que consumen cantidades exorbitantes de energía y recursos

naturales.

Otro mito fundamental de

las grandes empresas de tecnología es el de lxs emprendedores, una

nueva versión de la vieja fábula del self-made man [hombre hecho a

sí mismo], que preconiza el éxito solo como resultado del esfuerzo

y las habilidades individuales. Se crea la imagen de los genios de

garaje, en general hombres blancos jóvenes que son brillantes y que

revolucionaron el mundo por sí solos. Son multimillonarios solo por

sus propios méritos. Figuras como Steve Jobs, Bill Gates o Mark

Zuckerberg ascienden al grado de gurús de los negocios, coachs

inspiradores, como si sus trayectorias fueran accesibles a todos/as, ya

que dependen apenas de una buena idea y perseverancia. Lo que no se

cuenta es que esos individuos se formaron en centros de excelencia de

las elites, como Harvard, Stanford, Princeton, MIT o Caltech, centros

que, aunque son de naturaleza jurídica privada, se alimentan de

voluminosas inversiones públicas y políticas estatales, con

financiamiento desde departamentos civiles y militares del gobierno,

así como de las políticas de importación de cerebros y

conocimiento de otros centros de excelencia de países periféricos.

Con esta ideología del “emprendedor digital” tampoco se explican sus vínculos con los

capitales financieros y especulativos, que invierten millones en la

creación y expansión de estas empresas. Se vende la imagen de que

los individuos empezaron “de la nada”, y no se menciona el hecho

de que ya contaban con financiación millonaria que finalmente se

tradujo en la apropiación privada de conocimientos y tecnologías

públicas construidas colectivamente y con muchos recursos públicos.

Los 500 mil dólares que Zuckerberg consiguió para comenzar Facebook

solo fueron posibles por sus conexiones con la élite del capital

financiero y especulativo.

También es curioso que

muchos de estos emprendimientos, como Spotify o Uber, no generen

ganancias, o que en realidad no sea necesario que las generen. Su

valor de mercado es más importante que su rentabilidad. Basta con

una buena promesa de valor con la que se pueda especular. Esa

financiarización tiene una base material que es la explotación del

trabajo; la tecnología vuelve a los trabajadores/as más

productivos, y está ligada a las máquinas y a las herramientas

(capital constante en términos de Marx), transmitiendo sus valores

incorporados a las mercancías recién creadas. No obstante, cuanto

más financiarizada una economía, mayor es la presión sobre el

sector productivo y mayor es la explotación de los trabajadores/as

para poder compensar el nivel de valores especulados en las bolsas.



