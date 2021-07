–

Existe una desembozada guerra multidimensional contra el pueblo cubano. Que incluye los 60 a帽os de despiadado bloqueo. Las recientes acciones promovidas por el gobierno de EEUU contra Cuba pueden calificarse como parte de la 鈥済uerra no convencional鈥. EEUU y sus agencias crean las condiciones para generar desestabilizaci贸n, y buscan exacerbar el malestar, las carencias y angustias de la poblaci贸n. C铆nicamente promueven una supuesta 鈥渁yuda humanitaria鈥, que no es m谩s que la antesala de una 鈥渋ntervenci贸n militar鈥.

Esta guerra de cuarta generaci贸n contra el pueblo de Cuba es hoy una guerra econ贸mica, financiera, diplom谩tica, psicol贸gica, medi谩tica, y un largo etc茅tera. La USAID y la NED -tapaderas de la CIA- han solventado millonarios recursos para la subversi贸n y la propaganda, para lisa y llanamente mentir y financiar a anexionistas, mercenarios y diferentes 鈥渄isidencias鈥 y sus ONG y plataformas digitales. Existe una bien montada estrategia para desinformar y mentir sobre Cuba, y las 鈥減rotestas callejeras鈥 son solo una parte del plan. EEUU ha financiado abiertamente programas dirigidos a 鈥渁poyar鈥 a 鈥減eriodistas, blogueros, artistas, m煤sicos鈥 buscando un 鈥渃ambio de r茅gimen鈥, una 鈥減rimavera 谩rabe鈥 en la m谩s grande de las Antillas.

Lo nuevo es que la pandemia de COVID-19 se utilice como pretexto para la 鈥渋ntervenci贸n humanitaria鈥. Donald Trump recrudeci贸 el bloqueo e instal贸 243 sanciones adicionales, que Biden -hasta ahora- no ha quitado ni pareciera querer quitar. Cuba con pocos recursos ha hecho maravillas, pero debe importar una important铆sima cantidad de productos esenciales, y el endurecimiento del bloqueo m谩s la pandemia han afectado su econom铆a y sus ingresos, sobre todo los del turismo. Por el bloqueo, Cuba ha sufrido p茅rdidas superiores a los 144 mil millones de d贸lares.

En 2003 el Departamento de Defensa de EEUU declar贸 al ciberespacio un 鈥渆spacio para la ciberguerra鈥. Este 11 de julio hubo protestas y actos vand谩licos en Cuba, digitados por EEUU que ha pretendido durante d茅cadas provocar un estallido social contra la Revoluci贸n cubana. Tres semanas antes, 184 pa铆ses del mundo, con el solo voto en contra de Estados Unidos e Israel, solicitaron en la ONU el fin del bloqueo contra Cuba. El canciller cubano Bruno Rodr铆guez Parrilla en su discurso ante la ONU se帽al贸: 鈥淓stados Unidos emplea cuantiosos recursos, laboratorios sociales y herramientas de alta tecnolog铆a en una desenfrenada campa帽a dirigida a desacreditar a Cuba mediante el uso de la mentira y la manipulaci贸n de datos鈥. Aplicando algoritmos y avanzados recursos de inteligencia artificial intenta instalar en ciertos sectores de poblaci贸n conductas favorables a sus planes subversivos no solo en la isla sino a nivel global.

Ya se sabe que la primera cuenta que us贸 el hastag SOSCuba en Twitter lo hizo desde Espa帽a 鈥搉o en Cuba-, y public贸 unos 1.300 tweets, con una automatizaci贸n de cinco retuits por segundo. M谩s de 1 500 cuentas de las que participaron en la operaci贸n con la etiqueta #SOSCuba fueron creadas entre el 10 y el 11 de julio. El periodista e investigador espa帽ol Juli谩n Mac铆as Tovar revel贸 esa trama: sospechosas cuentas nuevas usando el hashtag, robots y falsas informaciones difundidas sin pudor y sin coto. Ya en 2010, la USAID cre贸 para los j贸venes cubanos una aplicaci贸n de redes sociales: el ZunZuneo, que no le dio resultados. Empresas y sitios digitales de Florida con financiamiento gubernamental estadunidense utilizan sistemas de big data, inteligencia artificial, robots y cibertropas para inundar las redes sociales con falsedades y bulos t贸xicos contra Cuba, que son amplificados en miles y miles de mensajes. Son las operaciones de la ciberguerra.

Conversamos con el analista y escritor Fernando Garc铆a Bielsa -originario de Cienfuegos-, licenciado en historia por la Universidad de La Habana, y experto en Relaciones Internacionales, sobre todo en las relaciones entre Cuba y EEUU. Garc铆a Bielsa en su juventud fue miliciano en la lucha contra las bandas contrarrevolucionarias en la Sierra del Escambray y en la movilizaci贸n contra la invasi贸n mercenaria de Playa Gir贸n.

Hoy retirado, Fernando Garc铆a Bielsa recuerda que trabaj贸 por m谩s de treinta a帽os en la esfera de relaciones internacionales del Partido Comunista de Cuba y en misiones diplom谩ticas en Naciones Unidas y en las embajadas de Cuba en EEUU y Chile. Hace unos a帽os ejerci贸 como director de la Editorial cubana 鈥淣uevo Milenio鈥 y de sus sellos de Ciencias Sociales y Cient铆fico T茅cnica. Luego de largas investigaciones, culmin贸 su libro 鈥淓stados Unidos en la Encrucijada鈥, publicado simult谩neamente en Argentina y en La Habana.

鈥淟a Revoluci贸n cubana es la culminaci贸n de un largo proceso en la lucha por la independencia, por la soberan铆a, afincado en el fortalecimiento de nuestra identidad nacional. Ha significado, sin dudas, un acontecimiento hist贸rico fundamental en la Am茅rica Latina, y en el mundo entero. Los a帽os 60 fueron para nosotros un renacimiento de muchas cosas, y con mucha fuerza en la cultura cubana en general, del patriotismo y el activismo social, as铆 como del esp铆ritu de los cubanos de participaci贸n en los asuntos p煤blicos. Hab铆a una motivaci贸n muy grande y la autoestima y la dignidad de los cubanos se potenci贸. Como dijera el gran uruguayo Eduardo Galeano: 鈥楨sta es una revoluci贸n que creci贸 en condiciones terribles, en una islita, ah铆 en la boca del imperio, y que tuvo que romper la estructura de la impotencia forjada por cuatro siglos y medio de vida colonial. 隆F铆jate qu茅 tare铆ta!鈥欌, se帽ala.

Relaciones entre Cuba y EEUU

Para Fernando Garc铆a Bielsa, la hostilidad hacia Cuba y el af谩n de derribar a la Revoluci贸n 鈥渢iene su base en la noci贸n de que Am茅rica Latina es su 鈥榩atio trasero鈥 y su 谩rea natural de dominio, seg煤n se plantea en la Doctrina Monroe de 1823鈥 Desde fines de siglo XVIII figuras como Jefferson y otros l铆deres se lamian los labios y se carteaban formulando las conveniencias de trabajar en pro de la anexi贸n de Cuba: 鈥榰na fruta que al madurar -l茅ase al deteriorarse el dominio colonial espa帽ol- caer铆a por su propio peso en la Uni贸n Norteamericana鈥欌.

鈥淥torga gran n煤mero de votos para el Colegio Electoral, y por el hecho de que los resultados son m谩s re帽idos all铆 que en el resto del pa铆s, obtener la victoria en Florida durante los comicios presidenciales es muy codiciado por los pol铆ticos de ambos partidos -Dem贸crata y Republicano-, incluyendo la Presidencia de turno. Eso le propicia gran capacidad de regateo e influencia a los pol铆ticos floridanos, incluyendo una elite econ贸mica y figuras reaccionarias de origen cubano quienes se abrogan la representatividad de la llamada comunidad cubana, aun cuando las encuestas se帽alan la existencia de una pluralidad de cubanos residentes en favor de la normalizaci贸n de relaciones, lo que le facilitar铆a estrechar sus v铆nculos familiares鈥.

鈥淟a responsabilidad y el rumbo hacia una relaci贸n de convivencia bilateral les corresponden a las autoridades en Washington. La evidencia hist贸rica ha demostrado que el impacto de los sectores cubanoamericanos que promueven la confrontaci贸n est谩 determinado, esencialmente, por el espacio y acceso que les confiera o no el gobierno estadounidense atendiendo a sus intereses de pol铆tica interna y exterior鈥stos han actuado en simbiosis y a la vez como instrumentos para las agresiones contra Cuba. Ha sido un accionar permanente para subvertir el orden interno de Cuba mediante pol铆ticas dirigidas a lo que denominan como 鈥榰n cambio de r茅gimen鈥: planes de la CIA para asesinar a nuestros l铆deres, la fracasada invasi贸n mercenaria por Playa Gir贸n, en Bah铆a de Cochinos; infiltraci贸n y apoyo log铆stico a bandas terroristas en nuestras monta帽as, sabotaje en nuestras f谩bricas y ciudades, ametrallamiento de nuestras costas, guerra sicol贸gica, asesinatos de diplom谩ticos cubanos, etc茅tera鈥.

鈥淢iles de cubanos muertos por acciones contrarrevolucionarias y/o mercenarias auspiciadas desde EEUU, en su inmensa mayor铆a civiles. Muchos miles m谩s ahogados en el estrecho de la Florida, v铆ctimas de la instrumentaci贸n de una pol铆tica migratoria contra Cuba de car谩cter criminal y de la violaci贸n por ellos de los acuerdos migratorios vigentes entre los dos pa铆ses鈥 Antes de seguir, digamos que no es posible referir aqu铆 ni siquiera una d茅cima parte del alcance del bloqueo y la relaci贸n de todas las facetas y actos agresivos generados por los doce gobiernos que se posicionaron como adversarios o m谩s bien enemigos de la Cuba revolucionaria: Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama y Trump. 隆No han podido doblegarnos! Veremos por donde viene el gobierno de Biden鈥.

鈥淒e un car谩cter particularmente criminal y documentada por expertos ha sido la 鈥榞uerra biol贸gica鈥 de la CIA contra Cuba para provocar, desde el inicio de la Revoluci贸n, enfermedades en las personas y en la agricultura, que la ciencia m茅dica cubana debi贸 enfrentar a un alto costo: las acciones incluyeron epidemia de Dengue Hemorr谩gico, que afect贸 a m谩s de 344 mil cubanos y la muerte a 158, entre ellos 101 ni帽os; virus Newcastle y Fiebre Porcina, que oblig贸 al sacrificio de cientos de miles de aves y de cerdos respectivamente. Asimismo, la Roya de la ca帽a de az煤car, el Moho Azul del tabaco, la Sigatoka Negra del pl谩tano, la Broca del caf茅 y el Pulg贸n Negro del c铆trico, entre otras que afectaron tambi茅n grandes cosechas de papa y arroz. 驴Respond铆an estas medidas al prop贸sito del bloqueo de 鈥榞enerar el hambre鈥?鈥.

鈥淎 lo largo de seis d茅cadas hemos debido enfrentar tambi茅n una tremenda campa帽a medi谩tica reaccionaria orquestada a fin de demonizar a nuestro pa铆s a nivel global. Directamente desde territorio estadounidense: trasmisi贸n de cientos de horas diarias de programaci贸n subversiva desde estaciones de radio y TV creadas por el gobierno yanqui鈥 Sin contar a Biden, ha habido doce presidentes, tanto dem贸cratas como republicanos, que han auspiciado una pol铆tica de hostilidad y bloqueo. Cierta distensi贸n se produjo durante el gobierno de James Carter (1977-1980) y hacia el final del segundo mandato de Obama -cuando este vino a Cuba y reconoci贸 que la pol铆tica de hostilidad de m谩s de cincuenta a帽os hab铆a sido un fracaso-. Pero en todas esas administraciones han declarado a Cuba como un enemigo y 鈥榰n peligro para la seguridad nacional鈥, y siempre hubo una combinaci贸n del empleo del garrote y cierta pretensi贸n de ablandarnos o penetrarnos con la 鈥榸anahoria鈥欌 Somos el 煤nico pa铆s del mundo sobre el que se coarta la libertad de los estadounidenses para viajar y donde los casi dos millones de residentes de origen cubano ven obstruidos sus derechos para comunicarse con sus familiares en la isla鈥.

鈥淣o obstante, no han podido minar las fortalezas de la Revoluci贸n ni abrir cabezas de playa en nuestra sociedad, pues esta revoluci贸n es la genuina defensora de la naci贸n, mientras que la opci贸n contrarrevolucionaria se adhiere o termina identific谩ndose con lo antipatri贸tico, con la entrega al enemigo hist贸rico de la naci贸n. El nacionalismo genuino y la defensa de la Patria se albergan en el seno de la Revoluci贸n y eso es una gran fortaleza鈥.

Ciberguerra, Guerra hibrida y multidimensional

-Cuba enfrenta una guerra de cuarta generaci贸n, una guerra h铆brida, comunicacional, a trav茅s de internet y sus redes sociales con ataques constantes, noticias y rumores falsos con el objetivo de minar las fortalezas de la Revoluci贸n Cubana y lograr un cambio de r茅gimen鈥

鈥淟a creaci贸n de una neo contrarrevoluci贸n cubana se remonta a inicios de la d茅cada de los 2000. Se plantea por primera vez la idea de darle a la contrarrevoluci贸n tradicional, hasta entonces financiada y utilizada en Cuba y que ten铆a un papel secundario dado su notorio desprestigio, un rostro y un discurso nuevos. A帽os despu茅s, durante su visita a Cuba en marzo de 2016, el entonces presidente Obama reconoci贸 que la pol铆tica de bloqueo y agresiones hab铆a sido un fracaso鈥.

鈥淪in embargo, al tiempo que refuerzan el bloqueo y siguen promoviendo el vandalismo y las agresiones, parecen poner sus esperanzas subversivas en esta 鈥榥ueva鈥 contrarrevoluci贸n, en una especie de guerra h铆brida, con el uso de las nuevas tecnol贸gicas de la informaci贸n, la creaci贸n y financiamiento de grupos opositores, a supuestos periodistas independientes, webs y blogs, a entidades subversivas conectados con grupos contrarrevolucionarios radicados en el exterior articulados para la desestabilizaci贸n de la sociedad cubana鈥.

鈥淭ratan de instrumentarla a trav茅s de personas, principalmente j贸venes, que tuvieran v铆nculos profesionales y sociales con la propia institucionalidad cubana que se pretende derribar, lo cual les pueda propiciar afinidad con sectores de la poblaci贸n cubana que ejercen una importante influencia social al ser generadores de ideolog铆a: periodistas, acad茅micos, artistas y otros. Paralelamente a estos se les provee con una gran caja de resonancia medi谩tica, principalmente en Am茅rica y Europa鈥.

鈥淣uestro pa铆s acepta el reto en varios planos. En estos 煤ltimos a帽os Cuba ha estado entre las naciones de mayor crecimiento tanto en el n煤mero de usuarios de Internet, como los millones -dos tercios de la poblaci贸n adulta- que accede a las redes con sus tel茅fonos m贸viles. El enemigo se trata de montar en ello. Con total impunidad circula much铆simos rumores e informaciones falsas; los usuarios cubanos de telefon铆a m贸vil han sido bombardeados con mensajes de texto procedentes de EEUU. Por su parte los medios de comunicaci贸n cubanos se han visto obligados a ganar en inmediatez y se ha dinamizado la agenda p煤blica, entre otros beneficios鈥.

鈥淒esde el exterior, crean y mantienen proyectos pol铆ticos y medi谩ticos digitales en Cuba, capacitan y ponen a trabajar en sus objetivos a varios blogueros, y concentran buena parte de su trabajo en aquellos cuya ambig眉edad pod铆a hacerlos proclives a la aceptaci贸n reiterada de invitaciones a eventos en embajadas y en el extranjero, de becas en universidades europeas o estadounidenses, o incluso becas fuera de los canales de intercambios estudiantiles鈥.

鈥淧aralelamente han trabajado para convertir en figuras medi谩ticas a un peque帽o grupo de personas que respondieran a sus intereses desde los sectores acad茅micos e intelectuales, y otros tentados por la notoriedad. Estos se encargar铆an de ser ide贸logos para la organizaci贸n de una contrarrevoluci贸n 鈥榙e izquierda鈥 en Cuba -siendo realmente una derecha disfrazada-, pero que inicialmente no act煤e abiertamente contra el socialismo o contra la Revoluci贸n, ni contra el Estado, ni contra las organizaciones pol铆ticas genuinas del pa铆s鈥.

鈥淪e esfuerzan tambi茅n por atraer a los intelectuales cubanos y a personas afines a causas sociales como la lucha contra el racismo, el feminismo, la igualdad de g茅nero, los derechos sexuales, y la protecci贸n animal, principalmente, con la intenci贸n de generar un estado de opini贸n en estos sectores contraria al gobierno e impulsar 鈥榰n cambio transicional a una Cuba pluripartidista鈥欌γ歭timamente, carentes de mejores opciones, y en ausencia de una verdadera base social para sus prop贸sitos, han debido recurrir a utilizar y promover elementos de baja ralea, con actitudes y antecedentes delincuenciales, presentados al auditorio internacional como 鈥榩eriodistas independientes o j贸venes artistas鈥欌.

鈥淒esde hace d茅cadas, y con m谩s intensidad desde los a帽os 90 del pasado siglo y hasta la fecha, el Congreso estadounidense ha aprobado unos 400 millones de d贸lares -administrados por la USAID, el Departamento de Estado, y la NED-, para desconocer y erosionar el sistema pol铆tico cubano. Toda una red de ONG y grupos a trav茅s de los cuales fluye el dinero del gobierno yanqui con programas para subvertir a nuestro pa铆s, y se mantiene una brutal campa帽a en la prensa y las redes digitales para demonizar a nuestro pa铆s鈥.

鈥淒urante el per铆odo 2003-2018, la NED -Fundaci贸n Nacional para la Democracia- provey贸 aproximadamente 12 millones de d贸lares para proyectos que potenciaran 鈥榣os medios y el libre flujo de informaci贸n鈥 hacia, desde, y dentro de Cuba. Programas recurrentes en este 谩mbito son los implementados desde entidades radicadas en Espa帽a, Miami, M茅xico, la Republica Checa y otras. En 2014, la agencia Associated Press (AP) hizo p煤blicos documentos que probaban las implicaciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el proyecto ZunZuneo -creado en 2009-, con el cual se pretend铆a estimular una plataforma de mensajer铆a entre los j贸venes cubanos similar a Twitter, pero cuyo verdadero prop贸sito era promover acciones contra el orden interno Cuba鈥.

鈥淥tra iniciativa de la USAID preve铆a entregar a diversas empresas subcontratadas 4,3 millones de d贸lares para montar redes inal谩mbricas clandestinas en Cuba, como parte del proyecto denominado Conmotion. La finalidad era ofrecerles a supuestos emprendedores tecnol贸gicos cubanos el equipamiento necesario para sus propias redes, y posteriormente enlazar 茅stas a otras en el exterior, creando una malla de usuarios para desinformarlos y manipularlos, convoc谩ndolos a manifestaciones contra el gobierno y la institucionalidad cubana鈥.

60 a帽os de bloqueo

-驴C贸mo ha afectado a Cuba y a su pueblo el boqueo de EEUU?

鈥淐uba y los cubanos han sufrido mucho por las agresiones, amenazas y ataques desde EEUU. Cuando en mayo de 1959 se aprob贸 la Ley de Reforma Agraria, la Casa Blanca tom贸 la decisi贸n de emplear la fuerza para destruir la Revoluci贸n. Una formulaci贸n oficial dirigida al presidente Eisenhower el 6 de abril de 1960, que sintetiza la intensi贸n del bloqueo, se帽alaba: 鈥渃ada medida e instrumentos posibles deben ser empleados con prontitud para debilitar la vida econ贸mica de Cuba鈥 Para generar el hambre, la desesperaci贸n y el derrocamiento del gobierno鈥.

鈥淓l bloqueo econ贸mico, financiero, comercial, con pretensiones totalizadoras contra Cuba y de alcance extraterritorial, es llamado por ellos eufem铆sticamente un 鈥榚mbargo鈥. Aunque algunas medidas lo antecedieron desde 1960, fue establecido a comienzos de 1962 y han generado p茅rdidas de entre dos y cuatro mil millones de d贸lares anuales durante sesenta a帽os. Al margen de las cifras es dif铆cil aquilatar la magnitud y todos los 谩mbitos en que el bloqueo estadounidense ha ocasionado dificultades y sufrimientos a la poblaci贸n cubana. E incluso, de manera sostenida, ha dificultado o impedido la obtenci贸n de medicamentos que se necesitaban y necesitan para salvar vidas鈥.

鈥淛ur铆dicamente hablando es un crimen, por injusto, ilegal e inhumano; un conjunto de acciones il铆citas de alcance extraterritorial que pretende rendir por hambre al pueblo cubano. Por su forma son actos que exceden las facultades de un Estado que forma parte de la Comunidad Internacional. Es una permanente saturaci贸n de acciones hostiles de todo tipo, equivalente a una guerra, y sin apenas ropaje de derecho鈥.

鈥淟as sanciones鈥 隆Una verdadera guerra econ贸mico-financiera contra Cuba!, fueron impuestas mediante directivas del Ejecutivo y luego promulgadas por el Congreso. Han estado en funcionamiento en diversos grados durante seis d茅cadas. Este bloqueo es una carga dolorosa para todos y cada uno de los cubanos. Durante casi treinta a帽os, a帽o tras a帽o, con votaciones casi un谩nimes la Asamblea General de Naciones Unidas ha apoyado resoluciones que emplazan a Estados Unidos por su nombre y que condenan la pol铆tica del bloqueo. No es solo porque Cuba no tiene acceso al mercado estadounidense. Debe tenerse en cuenta que el asedio nos obliga a comerciar con la mayor desventaja; estamos obligados al uso de costosos pr茅stamos comerciales a corto plazo, no podemos realizar transacciones directamente en d贸lares estadounidenses. Terceros pa铆ses no pueden vender sus productos en el mercado estadounidense si contienen insumos cubanos, ni podemos comprar en ning煤n lugar del mundo un producto en el que m谩s del veinte por ciento de su valor total est茅 representado por contenidos originarios de los EEUU; un barco que hace escala en nuestras costas debe esperar seis meses antes de poder visitar cualquier puerto de los EEUU; no podemos acceder a la tecnolog铆a de los EEUU y, a veces, de ning煤n otro pa铆s desarrollado; han perseguido y tratado de frustrar cuanto negocio Cuba gestiona en el mundo. Funcionarios estadounidenses se dedican a presionar, con amenazas y/o la aplicaci贸n de fuertes sanciones, a instituciones y gobiernos de todo el mundo para que se abstengan de relacionarse con nuestro pa铆s; est谩n permitiendo que Bacard铆 y otros roben; han propiciado el robo de nuestras marcas comerciales, por ejemplo marcas de ron y de tabaco. Asimismo, el gobierno de los EEUU hasta recompens贸 a elementos terroristas del exilio en Miami con activos cubanos congelados, y un lago etc茅tera鈥.

-Obama-Trump-Biden鈥 驴Puede decirme las diferencias y similitudes entre estos tres presidentes de EEUU y su relaci贸n con Cuba?

鈥淣o creo debamos centrarnos en la personalidad en s铆 de cada uno, o de sus antecesores. Por su naturaleza y en un pa铆s tan diverso el poder ejecutivo estadounidense no es monol铆tico. Las posiciones originales del aspirante presidencial sufren considerables modificaciones en el proceso electoral, durante las negociaciones entre facciones y aun luego de asumir la presidencia. Normalmente el poder ejecutivo es heterog茅neo como expresi贸n de las diferencias de intereses dentro de la clase dominante y de la consiguiente distribuci贸n de cuotas de poder, aunque las formulaciones de los temas m谩s importantes de pol铆tica internacional se solidifican con un relativo consenso del grueso de la clase dominante鈥.

鈥淟os presidentes de turno var铆an el estilo y los 茅nfasis, ellos ponen su sello o marcan el modo como se act煤a y seg煤n las condiciones o desaf铆os del momento, pero est谩n condicionados por la elite del poder, al menos por la coalici贸n en la que se apoyan鈥 Es conocido y reiteramos aqu铆 el hecho de que en EEUU el poder real no radica en el poder ejecutivo, lo cual es m谩s claro a煤n en la conducci贸n de la pol铆tica exterior. Y ciertamente tampoco en el poder legislativo. Ambos son condicionados y dependientes de los poderes econ贸micos y financieros que constituyen los usufructuarios dominantes del sistema鈥.

鈥淐oncretamente, los objetivos y la acci贸n hacia el exterior de los presidentes de turno y de la elite pol铆tica les vienen impuestos en grado considerable por unos poderes corporativos y militares que han devenido omnipotentes鈥.

鈥淒e ah铆 la continuidad que podemos observar ahora en la pol铆tica exterior, aunque en la coyuntura hacia alguna regi贸n se manifieste matices. Debe apuntarse que en medio de las constantes agresiones y del terrorismo con base en Florida, en distintos momentos Cuba y EEUU han mantenido la l贸gica comunicaci贸n a la que la vecindad nos obliga. En alg煤n que otro momento ha habido conversaciones secretas y acuerdos en materias fronterizas, en la esfera de las comunicaciones y la meteorolog铆a, la lucha contra el narcotr谩fico en las aguas del Caribe, regulaci贸n de la navegaci贸n a茅rea, etc茅tera鈥.

鈥淭odo ello se vio interrumpido luego de asumir Donald Trump la presidencia, quien se ali贸 con la mafia de Miami y llev贸 el bloqueo y la hostilidad hasta niveles extremos con cientos de nuevas medidas. Pasado casi medio a帽o desde la toma de posesi贸n, el gobierno de Biden ha mantenido inalterable la pol铆tica de Trump que comprende un sistema de pretextos, disposiciones ejecutivas y la aplicaci贸n de m谩s de doscientas medidas coercitivas unilaterales que han provocado un nivel de deterioro profundo de las relaciones. Por lo tanto, respecto a Cuba y en t茅rminos pr谩cticos el nuevo gobierno dem贸crata ha continuado esa pol铆tica que ellos mismos califican como 鈥榝allida鈥欌.

鈥淎ltos funcionarios de la Administraci贸n Biden han declarado sistem谩ticamente que la pol铆tica hacia Cuba est谩 en proceso de revisi贸n y que el tema no constituye una prioridad. Al parecer, el gobierno no tiene apuro en modificar el estado actual de los v铆nculos bilaterales, o estar谩n rehaciendo c谩lculos acerca de nuestras dificultades econ贸micas del momento o con sus aspiraciones electorales en Florida鈥.

鈥淓EUU ha establecido en las pasadas d茅cadas un entramado agresivo. No puede pretender y nunca aceptaremos que para que levanten en su totalidad o por partes tal entramado Cuba ceda a cambio parte de su soberan铆a. Eso nunca ocurrir谩鈥.

Quien gobierna EEUU

-Biden hace anuncios de retirar sus tropas en Afganist谩n y Siria, pero parecen m谩s anuncios medi谩ticos que reales鈥 Ataca a Siria, mantiene la guerra en Yemen, los bloqueos a Cuba, Venezuela, Siria, Ir谩n, Corea del Norte, etc茅tera. Mantiene las sanciones y el discurso anti China y anti Rusia鈥 驴Qui茅n gobierna realmente en EEUU? 驴Qu茅 papel juegan hoy en EEUU el Pent谩gono, el Departamento de Estado, la CIA, el complejo militar-industrial, la USAID, 驴la NED, el lobby sionista, el lobby anticastrista miamense?

鈥淟a elite plutocr谩tica, el Complejo Militar Industrial, los poderosos conglomerados del gran capital, dominan las posiciones claves del quehacer pol铆tico del gobierno federal, mediante el dinero, la corrupci贸n de los pol铆ticos de turno, el control de los grandes medios de difusi贸n y de las nuevas tecnolog铆as de la informaci贸n, de las maquinarias de ambos partidos olig谩rquicos鈥 La clase dominante capitalista plutocr谩tica es la que est谩 a cargo; es relativamente peque帽a en n煤mero, pero est谩 tremendamente bien organizada para defender sus intereses. Es la que tiene las riendas del poder y la que se apropia de la mayor parte de los beneficios y, con ello, de paso crea enorme desigualdades鈥.

鈥淚ncluso directamente m谩s del 70% de los individuos que ocupan las principales carteras de gobierno provienen de las filas del sector de negocios y las finanzas; o son miembros de las clases altas y abogados de los grandes bufetes que representan a las corporaciones. As铆 ocurre tambi茅n con los principales integrantes del llamado 鈥榞obierno en las sombras鈥 que, entrelazado con los anteriores, act煤a permanentemente con independencia de los cambios de 鈥榤andato鈥 en la Casa Blanca鈥 Son parte de lo que tambi茅n ha sido denominado 鈥楨stado profundo鈥, es decir, estructuras de poder permanentes, no visibles, profundamente arraigadas las cuales, sin constituir un todo coherente, participan con cierta autonom铆a en la aplicaci贸n de las pol铆ticas del gobierno de turno y mantienen el control de instituciones esenciales, incluidos los servicios de inteligencia y de seguridad, y buena parte del flujo noticioso de los poderosos multimedia que definen lo correcto y lo incorrecto de las cuestiones en juego. Se definir铆a tambi茅n como un poder f谩ctico de entes burocr谩ticos de gobierno y de empleados p煤blicos cuya estad铆a en sus cargos escapa a la voluntad presidencial, y quienes en ocasiones son la fuente de interesadas y perturbadoras filtraciones, que a veces responden al inter茅s de 鈥榩oner en su lugar鈥 o afectar figuras de gobierno e incluso al jefe del ejecutivo鈥.

鈥淵 mientras la elite de negocios se desenvuelve con toda seguridad a trav茅s de las esferas del poder pol铆tico, las grandes corporaciones fortalecen su dominio sobre la econom铆a. El gobierno federal dispone de no pocos organismos -y cientos de agencias subalternas- que est谩n subordinados al Presidente, pero hay un n煤mero similar de entidades y comisiones reguladoras las cuales operan justo al margen de la rama ejecutiva y adoptan decisiones casi judiciales que solo pueden ser apeladas a trav茅s del sistema de cortes. Algunas son autorizadas por las legislaturas estaduales o el Congreso, pero operan al margen de las estructuras regulares del gobierno鈥.

鈥淓ste tipo de agencias frecuentemente devienen protectoras de los sectores de negocio a los que supuestamente deben monitorear y reglamentar, le garantizan privilegios monop贸licos a grandes compa帽铆as -forestales, mineras, de transporte, farmac茅uticas, de seguros y bancarias, agro-negocios o de las llamadas industrias de defensa, etc茅tera-. Esos asuntos apenas son discutidos a la luz p煤blica o durante las campa帽as electorales; por lo general quedan al margen de los controles 鈥榙emocr谩ticos鈥欌.

鈥淢ucha de la formulaci贸n de pol铆ticas refuerza su naturaleza clientelista en manos de una burocracia federal con vida propia y que est谩 entrelazada con intereses especiales corporativos鈥 El intercambio de cargos entre el sector p煤blico y el privado es, asimismo, un fen贸meno de gran relevancia como medio de subordinaci贸n del aparato estatal a los intereses de la oligarqu铆a financiera. Muchos altos funcionarios y ejecutivos del mundo corporativo regresan a lucrativas posiciones del sector privado con muy 煤tiles conexiones y accesos despu茅s de haber servido los intereses de la 茅lite en cargos de gobierno鈥.

-H谩bleme de los mitos de EEUU, la democracia ejemplar, los defensores de la libertad, el sue帽o americano鈥

鈥淩elacionado con lo anterior est谩 la cuesti贸n de si EEUU es o no una democracia鈥 Respecto al tema de la pretensi贸n de EEUU de mostrarse como una democracia, puede revisar los links donde aparecen art铆culos m铆os sobre ese asunto, sobre el sistema electoral, etc茅tera, a los que se puede acceder a trav茅s de varios sitios de Internet, incluyendo Rebeli贸n.org. https://rebelion.org/autor/fernando-m-garcia-bielsa/ . Ver entre otros: Elecciones: Un camino lleno de trampas y exclusiones discriminatorias, El control del proceso pol铆tico por dos partidos olig谩rquicos, y La influencia decisiva del dinero en la pol铆tica, as铆 como Estados Unidos no es una democracia y nunca lo ha sido. La edici贸n argentina de mi libro se puede adquirir a trav茅s de: https://libros.acercandonoscultura.com.ar/libro-117-estados-unidos-en-la…鈥.

鈥淎punto, no obstante, que considero al n煤cleo de la elite olig谩rquica, las instituciones financieras, los productores de armas y de energ铆a, y las corporaciones trasnacionales, como los que, bastante a menudo, desde detr谩s de la escena, son los arquitectos que le dan forma a lo esencial de las pol铆ticas p煤blicas en un grado mucho m谩s extenso de lo aquilatado por muchos鈥.

鈥淓n el proceso electoral, tanto el dinero como la cobertura de prensa son reflejo o est谩n determinados en buena medida por la 茅lite financiera y los grupos de poder que, por as铆 decir, van d谩ndoles el visto bueno a los candidatos de su preferencia, y muchas veces aportan fondos tanto al candidato dem贸crata como al republicano鈥 En un grado importante la manipulaci贸n y tambi茅n de las muchas restricciones que se aplican a lo largo del proceso, sobre todo para las minor铆as y los sectores empobrecidos, proviene de las maquinarias y las burocracias de los partidos dem贸crata y republicano que tratan de manejar a su modo el proceso en favor de candidatos de su preferencia, generalmente de posiciones moderadas o conservadoras鈥

鈥淎yuda a entender el sistema pol铆tico de EEUU abordarlo en su dualidad, digamos鈥 Por una parte est谩 el sistema pol铆tico formal, en buena medida simb贸lico, el que se describe en los libros y se ense帽a en las escuelas, por as铆 decir; el de aquello de los tres poderes que supuestamente se equilibran, su car谩cter federal, la periodicidad de los procesos electorales, los conflictos y las promesas en las campa帽as, la concurrencia a las urnas, las personalidades y las posturas pol铆ticas, el papel o desempe帽o de este o aquel hombre de Estado, del alcalde o de los que act煤an como representantes en la legislatura, etc茅tera鈥.

鈥淧or otro lado est谩 el sistema pol铆tico en su parte sustantiva, donde se manifiesta el verdadero ejercicio del poder: los contratos que otorga el gobierno a las corporaciones por decenas de millones de d贸lares, las exenciones de impuestos, las compensaciones y subsidios, las prebendas en las entregas en arriendo y para la explotaci贸n privada de tierras, subsuelos y otras recursos p煤blicos, la corruptela en los pasillos del Congreso y en conjunto el vasto proceso para la conformaci贸n y asignaci贸n de fondos del presupuesto; el de redactar leyes y regulaciones o pasarlas por alto en favor de los poderosos, y mucho m谩s. De estos recovecos del sistema, su parte sustantiva, apenas se oye hablar o se rinden cuentas. Para ello, a la par con 鈥榚l toma y daca鈥 y un notable tr谩fico de influencias, existe una continua cooperaci贸n entre las elites empresariales y gubernamentales鈥.

鈥淟os sectores corporativos m谩s poderosos tienden a predominar en esos rejuegos, o bien se producen acuerdos mutuamente satisfactorios entre las partes, muchas veces a expensas del inter茅s p煤blico en la forma de precios o impuestos m谩s altos, desregulaciones ambientales y otras, mientras que las demandas de los despose铆dos, si acaso, son escuchadas ocasionalmente鈥.

鈥淓EUU siempre fue una rep煤blica con protecciones constitucionales y extra-constitucionales sobre todo para la elite y los poseedores de la riqueza. El sistema pol铆tico del pa铆s coloca el poder en manos de la plutocracia y los banqueros a expensas del resto de la ciudadan铆a, pero se cubre con una fachada democr谩tica. Para m谩s al respecto, los remito a los art铆culos arriba mencionados鈥.

Transici贸n y nuevo liderazgo

-Los medios hegem贸nicos hablan del fin de la era de los Castro en Cuba. Asumen las nuevas generaciones formadas en la Revoluci贸n cargos de responsabilidad, algo que viene sucediendo desde hace d茅cadas pero que los medios hegem贸nicos han obviado. Cuba exhibe 铆ndices sorprendentes y no muy conocidos de la participaci贸n de los j贸venes, de las mujeres, en la ciencia, en la pol铆tica, etc茅tera. 驴C贸mo enfrentar谩 Cuba los nuevos desaf铆os? La Tarea de ordenamiento, la Lucha contra la Covid-19, las relaciones con EEUU鈥

鈥淗ace 30 a帽os, mientras se desmoronaba la URSS, los expertos vaticinaban que Cuba no resistir铆a sin el respaldo de Mosc煤 m谩xime con el aumento de las presiones y el cerco estadounidenses. Menos a煤n resistir铆amos luego de la desaparici贸n f铆sica de Fidel鈥 mucho despu茅s que fallaran los m谩s de seiscientos intentos de atentados contra su vida鈥.

鈥淓n el gobierno estadounidense llevan medio siglo hablando de 鈥榯ransici贸n鈥, y esperan llevarnos de vuelta al pasado y restablecer el capitalismo dependiente de nuestra rep煤blica mediatizada. Nuestra revoluci贸n se produjo por esfuerzos propios y apoyo ampliamente mayoritario del pueblo, que vivi贸 desigualdades, pobreza, mucha corrupci贸n y un gobierno dictatorial represivo, en un pa铆s donde las principales riquezas estaban en manos estadounidenses. Desde sus comienzos nuestra revoluci贸n busc贸 un camino propio y sigui贸 el precepto de Jos茅 Carlos Mari谩tegui de no recurrir al calco ni la copia. Tempranamente se consensu贸 la opci贸n socialista y se fue haciendo claro que no hab铆a nada claramente determinado sobre c贸mo construir esa nueva sociedad, que como se帽alara el Che es un camino de b煤squeda constante. Y en eso estamos, pues s铆 queda claro que el capitalismo no es una opci贸n de futuro鈥.

鈥淩a煤l Castro se despide hablando no solo de socialismo, sino de la necesidad de reinventarlo y de estar dispuestos a aplicar correcciones. El presidente Miguel D铆az-Canel, que lo sucede en el cargo, a帽ade que hay que conectar con la sociedad y fortalecer una democracia con el apellido socialista, 鈥榲inculada a la justicia y la equidad social, al ejercicio pleno de los derechos humanos, a la representaci贸n efectiva y la participaci贸n de la sociedad en los procesos econ贸micos y sociales en curso鈥 Todo ello en un entorno cada vez m谩s libre de los lastres del burocratismo, del centralismo excesivo y de la ineficiencia鈥欌.

鈥淵a estamos en la era 鈥榩ost-Castro鈥 tan esperada por los enemigos鈥 y sin los cataclismos anunciados. Camino en el que todav铆a nos inspira Fidel, con un pa铆s que, como 茅l dijera, depender谩 de sus hombres de ciencia y de pensamiento鈥 Es palpable ahora al enfrentar la pandemia, al contar con un sistema de atenci贸n con m茅dicos de familia en cada barrio de un extremo al otro del pa铆s, un sistema de protecci贸n e inclusi贸n de las personas incapacitadas, y centros de investigaci贸n del m谩s alto nivel, todos impulsados inicialmente por Fidel. M谩s del diez por ciento de la poblaci贸n, graduados universitarios. Y lo m谩s importante, la unidad pol铆tica forjada por 茅l se mantiene en todas las estructuras de gobiernos, agrupaciones sociales, cuerpos de seguridad, etc茅tera鈥.

鈥淓llo es resultado tambi茅n de una poblaci贸n forjada en los desaf铆os y dificultades de estos sesenta a帽os. Que s铆 que hay nuevas generaciones que se parecen a su tiempo, j贸venes cultos con mayores aspiraciones materiales y profesionales, muchos de ellos hartos de burocratismos e ineficiencias y hasta con ciertas dosis de escepticismos, es verdad. Pero se equivocan los que piensan que esa amplia porci贸n de impacientes, muchos con dosis de apat铆a ante las tareas sociales, va a permitir o sumarse a los intentos contrarrevolucionarios de unos grup煤sculos sin arraigo en el pa铆s, solo aupados por la mano subversiva y el dinero de sus padrinos en Washington y Miami. La mayor铆a de nuestros j贸venes, como la mayor parte de nuestro pueblo son cr铆ticos y exigentes, pero son patriotas que respaldan nuestra independencia como naci贸n y a la revoluci贸n que garantiza la soberan铆a y la estabilidad. Son estas nuevas generaciones las que las que con esp铆ritu de entrega y humanismo integran las brigadas de personal m茅dico y otros que prestan cooperaci贸n en medio centenar de pa铆ses鈥.

鈥淯n reciente art铆culo de la destacada periodista Rosa Miriam Elizalde se帽ala que 鈥榣a renovaci贸n ha venido ocurriendo desde hace a帽os ante los ojos de todo el mundo鈥, y que 鈥榣a generaci贸n que lleva los destinos del pa铆s naci贸 despu茅s de 1959 y se expresa tambi茅n en femenino. La edad promedio de sus dirigentes es ahora de 42,5 a帽os. El 54,2% de quienes ocupan responsabilidades son mujeres y el 47,7%, negros y mulatos. Existen 75 primeras secretarias de comit茅s municipales y distritales (42%). (鈥) Ha cambiado toda la estructura del poder pol铆tico y gubernamental, pero no el rumbo鈥.

鈥淢uchas son todav铆a las dificultades, las escaseces. Se trabaja para eliminar el burocratismo, las trabas y mentalidades que limitan una mayor creatividad鈥.

鈥淗ay muchas cosas que tenemos que corregir y perfeccionar; esquemas que superar, siempre por reconocimiento propio y por decisi贸n soberana, nunca bajo el dictado de la presi贸n for谩nea o el chantaje, y siempre sobre la base de defender y robustecer lo logrado, que no es poco鈥.

鈥淧rimero haber sobrevivido frente a las muchas agresiones de enemigo tan poderoso. Junto a ello, el establecimiento de la plena soberan铆a del pa铆s, la alta dignidad y el patriotismo de los cubanos y la unidad del pueblo; la estabilidad, seguridad y tranquilidad de la vida ciudadana; la seguridad social que garantiza que nadie quede abandonado a su suerte; avances notables en derechos laborales y derechos femeninos, como el del aborto, igualdad salarial por igual trabajo entre hombre y mujeres鈥 No me detengo en nuestros incuestionables logros en educaci贸n y salud, que antes mencionamos, pero muchos hay en materia de desarrollo de la ciencia y de ramas de tecnolog铆as de punta en varios campos, la creaci贸n de un sistema de defensa civil y protecci贸n de la poblaci贸n ante desastres, el desarrollo temprano y previsor de una red de embalses, vital para una isla estrecha y sin grandes r铆os, etc茅tera, etc茅tera鈥.

鈥淵 no dejo de mencionar, en el plano pol铆tico, nuestra sociedad civil y la pluralidad de agrupaciones sociales, profesionales y sectoriales, muchas de ellas masivas, en las que nuestra poblaci贸n est谩 organizada, as铆 como nuestro Sistema de Poder Popular que se origina en la base, no partidista, con elecciones, donde el dinero y la manipulaci贸n est谩n excluidos. En tales procesos los candidatos son propuestos por los vecinos en asambleas en los barrios y luego electos en votaci贸n secreta y con escrutinios abiertos. Ellos integran las asambleas de poder municipal y muchos luego devienen diputados en el Parlamento. No pasamos por alto que es un sistema que requiere perfeccionamientos sobre todo en su capacidad de lograr mayor respuesta institucional a las demandas que los ciudadanos plantean en las asambleas p煤blicas de rendici贸n de cuentas que se efect煤an cada cierto tiempo, particularmente las que requieren respaldo material鈥.