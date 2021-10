–

Parece que a los poderosos les da igual soltar por esa boquita todas las aberraciones que est谩n cometiendo. Y es que es muy poca la gente que se est谩 parando a pensar en lo que nos est谩n haciendo, o pretendiendo hacer, de una forma cada vez menos disimulada.

Ahora nos encontramos con que el Foro Econ贸mico Mundial propone un pasaporte COVID que se basar铆a en lo siguiente: 鈥淎 los usuarios se les har谩 un an谩lisis de sangre en un laboratorio COVIDPass aprobado antes de recibir un c贸digo QR seguro de visado de salud a trav茅s de su tel茅fono, que pueden presentar en los registros de aerol铆neas, fronteras o entradas a eventos鈥 en los que cada pa铆s requiera este pasaporte.

驴Qu茅 lleva exactamente la vacuna para que se pueda detectar si se est谩 vacunado o no con un an谩lisis de sangre? 驴Qu茅 especie de 鈥渟ello indeleble鈥 se le inocula a las personas que han aceptado participar en este experimento para que sea detectable analizando su sangre? 驴Se dan cuenta que las vacunas llevan 鈥済ato encerrado鈥 y ya no se preocupan en disimularlo cuando ya est谩 inoculada una buena parte de la poblaci贸n mundial?

驴Y saben qu茅? Que nadie dar谩 explicaciones de esto porque los locos somos los que nos hacemos este tipo de preguntas y los sensatos son los que se han prestado a tener algo en su sangre completamente artificial que 隆es detectado con un simple an谩lisis de sangre!

Dr. Franc Zalewski (ge贸logo miner贸logo y cosm贸logo) ha analizado diversos viales de Pfizer y ha encontrado un organismo par谩sito apodado 鈥渓a cosa鈥. Zalewski dice que s贸lo en uno de los 3 viales de Pfizer que analiz贸 encontr贸 estas formas de vida basadas en el aluminio y carbono, dos de los viales eran s贸lo soluci贸n salina; por lo que parece, son introducidas en dichos viales como huevos; 茅l los hizo crecer en 4 d铆as con unas condiciones determinadas (c谩mara de pulverizaci贸n donde puede se pulverizado el grafito y temperaturas altas) dando lugar a este ser con tres patas. Para que los huevos se vean debe hacerse el test sobre una cinta de grafito y que por eso se ha a帽adido grafeno, del cual adem谩s se nutren los huevos

El extremo del tent谩culo es una garra; los tent谩culos de este ser miden unos 2,5 mm.

Sin embargo, este ser est谩 latente y espera una se帽al que lo active para empezar a vivir.

Zalewski, cree que una de cada tres o cuatro vacunas contra el 鈥 COVID 鈥 procedentes de la farmac茅utica Pfizer contiene este par谩sito, es decir, 1/4 de las personas vacunadas con veneno experimental sufrir谩n secuelas muy graves y la muerte en un tiempo de pocos a帽os. Es por eso que los magnates financieros ( que controlan actualmente el 98 % de la prensa en el mundo ) en todo 谩mbito presionen a sus pupilos los pol铆ticos a su cargo para incidir con repetitivas dosis de vacunas experimentales con veneno. Una especie de eutanasia encubierta a nivel planetario, genocidio, para eliminar parte de la poblaci贸n mundial, de forma selectiva, seg煤n el tipo de vacuna administrada o las referencias en clave para este proceso de vacunaci贸n. Tambi茅n se ha constatado que la dosis de Pfizer, una de tres, lleva : un adicional componente conductor altamente t贸xico, en concreto el grafeno, adem谩s de otros materiales pesados : aluminio, bromio, etc茅tera. Todo hace indicar tres de cada cuatro vacunados contra el 鈥 COVID 鈥 ( para la marca Pfizer ) han recibido inofensivo suero, estimaci贸n que bajar铆a al repetir la vacunaci贸n o nuevas dosis pasando a la mitad de vacunados aproximadamente. De ah铆 la presi贸n para m谩s dosis de vacunaci贸n contra el 鈥 COVID 鈥. Sin duda, un juego macabro en formato de loter铆a.

El Ministero de Sanidad, en Espa帽a, comunic贸, hace unos d铆as, a requerimiento legal de bi贸logos por la verdad, que actualmente no existe evidencia de virus que produzca la enfermedad 鈥 COVID 鈥, es decir no tienen pruebas ni material de virus que provoque el famoso 鈥 COVID 鈥, el documento hecho p煤blico por los bi贸logos espa帽oles constata que el 鈥 COVID 鈥 es y ha sido una operaci贸n criminal para arruinar determinadas naciones, principalmente en occidente, y al mismo tiempo la progresiva reducci贸n de la poblaci贸n mundial, unido a altas ganancias de determinadas farmac茅uticas entre otros actores m谩s involucrados. Al poco de saberse esta informaci贸n oficial, miembros del gobierno de Espa帽a recomendaban uso de mascarilla para evitar procesos vinculados con la gripe, que en el a帽o 2020 qued贸 extinguida en Espa帽a, menos de 50 supuestos casos de gripe para toda la poblaci贸n, se sospecha que estos pol铆ticos vinculados al magnate George Soros y al selecto grupo Bilderberg, intenten unir la gripe con la ya trama 鈥 COVID 鈥. La censura en Espa帽a es especialmente significativa, m谩s a煤n para exponer supuestos casos de personas afectadas por las vacunas experimentales, en cambio en regiones del planeta como Reino Unido los datos aparecen con mayor facilidad.

Tambi茅 HYDRA VULGARIS ha sido localizada dentro de las vacunas Covid-19. La Dra. CARRIE MADEJ observ贸 c贸mo el monstruo se mov铆a, crec铆a y se paraba sobre el vidrio mientras analizaba el frasco. Esta especie no envejece y se autocura. Puede reproducirse de tres formas: reproducci贸n sexual, gemaci贸n e indirectamente a trav茅s de la regeneraci贸n, es decir, si se parte en dos crece y se clona a s铆 mismo. Dentro del cuerpo humano absorbe nutrientes, provocando as铆 la muerte letal de la v铆ctima. DARPA est谩 involucrada en los estudios de este imperceptible monstruo con autonom铆a propia desde hace muchos a帽os, que era visto como arma de guerra, para futuros eventos b茅licos, y Joint Artificial Intelligence Center ( JAIC ) of the U.S. Department of Defense est谩 ayudando a rastrear y efectuar el seguimiento de las personas vacunadas contra el 鈥 COVID 鈥

Digamos que determinadas vacunas analizadas ( como la de Pfizer ) llevan al menos, una de estas dos modalidades de activaci贸n de cuerpos extra帽os, una por mando externo ; desconoci茅ndose la programaci贸n que se usa, otra modalidad por autonom铆a propia con par谩sitos que se incrustan r谩pidamente al organismo humano al disolverse la soluci贸n conductora inoculada.

La Dra. Carrie Madej (doctora en medicina interna, oste贸pata y militante antivacunas) recibi贸 varias muestras de un laboratorio de Georgia de la vacuna Moderna y Johnson & Johnson y lo que Madej descubre bajo el microscopio son 鈥渃osas que nunca hab铆a visto antes鈥 y cosas que 鈥渇ueron muy molestas鈥.

Madej dice que normalmente no hay ning煤n color visible para notar, solo la 鈥渓uz blanca鈥 del microscopio, pero mientras se miran los viales; aparecieron colores brillantes, azul brillante, amarillo, p煤rpura real y a veces verde y esto era algo que 鈥渘unca hab铆a visto antes鈥.

Madej describe la muestra del vial de Moderna como algo as铆 como un 鈥渟istema de computaci贸n s煤per conductor鈥 y fragmentos met谩licos 鈥渜ue no estoy acostumbrado a ver鈥. M谩s tarde se refiere a 茅l como 鈥渦n sistema inform谩tico inyectable鈥

Describe fragmentos met谩licos 鈥渜ue no estoy acostumbrado a ver鈥 estructuras 鈥渙pacas鈥 y 鈥渆n cubos鈥, as铆 como estructuras de fibra tambi茅n.

Madej explica que las part铆culas comenzaron a moverse hacia el borde del portaobjetos de vidrio y comenzaron un 鈥渁utoensamblaje, las cosas estaban creciendo鈥. Tambi茅n descubri贸 lo que se describe como un 鈥渙rganismo que tiene tent谩culos鈥 y fue capaz de levantarse del tobog谩n y parec铆a ser consciente de s铆 mismo.

Carrie tambi茅n afirma que las cosas que descubri贸 nunca antes hab铆a sido vista por ella y sus colegas. Explic贸 que esto era algo que nunca se ense帽贸 en la escuela ni en ninguna investigaci贸n que haya encontrado.

Madej tambi茅n describi贸 que definitivamente se encontr贸 grafeno en cada vial y una sustancia grasa como el hidrogel, por lo que sabe que los medios de comunicaci贸n est谩n mintiendo completamente sobre que esto no tiene sustancias nanolip铆dicas.

Despu茅s de que se observ贸 el primer vial, la Dra. Madej regres贸 al laboratorio para observar un vial de J&J y este lo explic贸 como un poco diferente con m谩s 鈥渆structuras esf茅ricas鈥, as铆 como diferentes colores 鈥渕谩s fluorescentes鈥. Despu茅s de esto descubrir y que coincida con lo que vio la primera vez. Madej tambi茅n describe esto como una guerra espiritual: 鈥淓scuchen, estamos bajo ataque y tenemos que ser conscientes de lo que est谩 pasando con estas vacunas.鈥

Carrie tambi茅n comparti贸 c贸mo este podr铆a ser el comienzo del advenimiento del transhumanismo y la vigilancia humana y la polic铆a humana; as铆 como la conexi贸n con Mastercard y nuestros fondos monetarios conectados a este 鈥渟istema inform谩tico inyectable.

Es altamente preocupante estos organismos, chips y nanobots en nuestro cuerpo. La preocupaci贸n aumenta m谩s cuando vemos que esta tecnolog铆a y tecnolog铆as similares no s贸lo pueden entrar en nosotros mediante una inoculaci贸n, sino que tambi茅n est谩n en el aire. En este caso concreto la revista Nature (nada sospechosa de negacionismo o conspiranoia) informa de un robot del tama帽o de un microchip que se libera en el aire y que se puede comunicar (emitir y recibir se帽ales) y rastrear. En principio su altruista misi贸n en analizar la calidad del aire.

Con el tama帽o de apenas un grano de arroz o a veces menos, estos microchips est谩n pensados para que vuelen y sean transportados por el viento c贸mo hacen algunas semillas voladoras en la naturaleza. Con miles de ellos lanzados en un 谩rea, son capaces de comunicarse entre ellos mientras vuelan y monitorizar el estado del aire.

Estos peque帽os ordenadores inspirados en la naturaleza son parte de una investigaci贸n publicada en Nature , donde el equipo detr谩s de ellos buscaba una forma de rastrear mejor la propagaci贸n de elementos en el aire. Como muchas otras veces, qu茅 mejor que imitar a la naturaleza. Eso s铆, miniaturizando todo lo posible, algo que la ciencia ha hecho otras veces con los chips .

Algunas plantas han desarrollado sistemas de lo m谩s sofisticados a trav茅s de millones de a帽os de evoluci贸n para transmitir sus genes. Las semillas voladores permiten a algunas plantas propagarse por el terreno y crecer en lugares diversos s贸lo ayud谩ndose de las corrientes de aire. Nuestros alegres nuevos microchips imitan esta idea.

Si bien hay multitud de dise帽os en la naturaleza para hacer esto (paraca铆das, h茅lices, planeadores鈥), los investigadores se centraron en en algunas semillas dispersas por arces con un estilo giratorio. Tras estudiar la aerodin谩mica de estas semillas, crearon las suyas propias con tres h茅lices y capacidad de rotar para desplazarse.

Posteriormente redujeron el objeto a escala min煤scula para tener un tama帽o de apenas un grano de arroz o a veces menos. Eso s铆, conteniendo en su interior el microchip, una fuente de energ铆a para transmitir informaci贸n y los sensores para monitorizar el entorno. Pueden reducir m谩s a煤n y mantener todos los componentes, pero indicaron que hay un umbral a partir del cual las din谩micas de flujo ya no funciona. Es decir, el aire ya no mueve el objeto porque no se opone suficiente resistencia y simplemente cae en picado como una bola.

Lanzados en enjambres de cientos y miles de ellos, estos peque帽os robots voladores pueden monitorear la contaminaci贸n o rastrear c贸mo se propagan pat贸genos por el aire, entre otras cosas. Al comunicarse inal谩mbricamente entre ellos, la informaci贸n de todos ellos pasa de uno a otro hasta llegar un nodo principal donde es recopilada por los investigadores. Claro que, lo mismo que te rastrean una cosa, te pueden rastrear otra.

驴Y qu茅 pasa despu茅s con ellos? Son min煤sculos y realmente no se pueden controlar, sino que se dejan a la intemperie de las corrientes de aire. Por lo tanto, tarde o temprano acaban perdi茅ndose o cayendo al suelo. Si bien esto provoca un problem贸n de contaminaci贸n, los cient铆ficos dicen que se pueden construir con materiales biodegradables para que no tengan un impacto en el medio ambiente una vez su vida 煤til acabe, como el marcapasos biodegradable y otros ingenios. Qu茅 majos son los cient铆ficos.

Objetos extra帽os y nanobots en la sangre, micro-robots en el aire鈥 el transhumanismo y el control total absoluto est谩n aqu铆 amigos. Sumado a que la OTAN nos quiere hackear el cerebro y a que el cuerpo humano tiene bluetooth, la vida se pone interesante.