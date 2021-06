Tecnología Y Lucha De Clases (Wolfi Landstreicher)

La evoluci贸n de la tecnolog铆a en los 煤ltimos 60 a帽os, la industria nuclear, la cibern茅tica y las t茅cnicas de informaci贸n conexas, la biotecnolog铆a y la ingenier铆a gen茅tica han producido cambios fundamentales en el terreno social. Los m茅todos de explotaci贸n y dominaci贸n han cambiado, y por esta raz贸n las viejas ideas sobre la naturaleza de la clase y la lucha de clases no son adecuadas para comprender la situaci贸n actual. Ya no se puede imaginar que el laborismo[1] de los marxistas y sindicalistas ofrezca algo 煤til para desarrollar una pr谩ctica revolucionaria. Pero rechazar el concepto de clase tampoco es una respuesta 煤til a esta situaci贸n, porque al hacerlo se pierde una herramienta esencial para comprender la realidad presente y c贸mo atacarla.

La explotaci贸n no s贸lo contin煤a, sino que se ha intensificado fuertemente a ra铆z de la nueva tecnolog铆a. La cibern茅tica ha permitido la descentralizaci贸n de la producci贸n, extendiendo peque帽as unidades de producci贸n a trav茅s del terreno social. La automatizaci贸n ha reducido dr谩sticamente el n煤mero de trabajadores de producci贸n necesarios para cualquier proceso de fabricaci贸n particular. La cibern茅tica tambi茅n crea m茅todos para hacer dinero sin producir nada real, permitiendo as铆 que el capital se expanda sin el gasto del trabajo.

Adem谩s, la nueva tecnolog铆a exige un conocimiento especializado que no est谩 disponible para la mayor铆a de las personas. Este conocimiento ha llegado a ser la verdadera riqueza de la clase dominante en la era actual. Bajo el antiguo sistema industrial, se podr铆a considerar la lucha de clases como la lucha entre los trabajadores y los propietarios por los medios de producci贸n. Esto ya no tiene sentido. A medida que avanza la nueva tecnolog铆a, los explotados se ven empujados hacia posiciones cada vez m谩s precarias. La vieja posici贸n de f谩brica calificada de toda la vida ha sido reemplazada por trabajo de d铆a, trabajos del sector de servicios, trabajo temporal, desempleo, el mercado negro, ilegalidad, sin hogar y prisi贸n. Esta precariedad garantiza que el muro creado por la nueva tecnolog铆a entre explotadores y explotados permanezca inquebrantable.

Pero la naturaleza misma de la tecnolog铆a lo coloca fuera del alcance de los explotados. El desarrollo industrial anterior tuvo como objetivo principal la invenci贸n de t茅cnicas para la fabricaci贸n en masa de mercanc铆as estandarizadas a bajo costo con alto beneficio. Estos nuevos desarrollos tecnol贸gicos no est谩n tanto dirigidos a la fabricaci贸n de bienes como al desarrollo de medios para un control social cada vez m谩s amplio y generalizado y para liberar los beneficios de la producci贸n. La industria nuclear requiere no s贸lo conocimientos especializados, sino tambi茅n altos niveles de seguridad que colocan su desarrollo directamente bajo el control del estado y conducen a una estructuraci贸n militar de acuerdo con su extrema utilidad para los militares. La capacidad de la tecnolog铆a cibern茅tica para procesar, grabar, recopilar y enviar informaci贸n casi instant谩neamente sirve a las necesidades del estado para documentar y supervisar sus temas, as铆 como su necesidad de reducir el conocimiento real de los que gobierna a bits de informaci贸n-datos-esperanza, as铆, para reducir las capacidades reales de comprensi贸n de los explotados. La biotecnolog铆a otorga al estado y al capital el control sobre los procesos m谩s fundamentales de la vida misma; lo que les permite decidir qu茅 tipo de plantas, animales y -en el tiempo- incluso los seres humanos pueden existir.

Debido a que estas tecnolog铆as requieren conocimientos especializados y se desarrollan con el fin de aumentar el control de los amos sobre el resto de la humanidad incluso en nuestra vida cotidiana, la clase explotada ahora puede entenderse mejor como aquellos excluidos de este conocimiento especializado y, por tanto, de una participaci贸n real en el funcionamiento del poder. La clase dominate se compone, pues, de los comprendidos en la participaci贸n en el funcionamiento del poder y en el uso real del conocimiento tecnol贸gico especializado. Por supuesto, estos son procesos en curso, y los l铆mites entre los incluidos y los excluidos pueden, en algunos casos, ser esquivos a medida que un n煤mero creciente de personas se proletarizan perdiendo cualquier poder de decisi贸n sobre sus propias condiciones de existencia que pudieran haber tenido.

Es importante se帽alar que aunque estas nuevas tecnolog铆as est谩n destinadas a dar a los amos el control sobre los excluidos y sobre la riqueza material de la tierra, ellos mismos est谩n m谩s all谩 de cualquier control de los seres humanos. Su inmensidad y la especializaci贸n que requieren se combinan con la imprevisibilidad de los materiales sobre los que act煤an, las part铆culas at贸micas y subat贸micas, las ondas luminosas, los genes y los cromosomas, etc., para garantizar que ning煤n ser humano pueda realmente comprender completamente c贸mo funcionan. Esto agrega un aspecto tecnol贸gico a la precariedad econ贸mica ya existente que la mayor铆a de nosotros sufrimos. Sin embargo, esta amenaza de desastre tecnol贸gico m谩s all谩 del control de cualquiera tambi茅n sirve al poder para controlar a los explotados, el temor de m谩s Chernobyls, monstruos gen茅ticamente modificados o enfermedades escapadas de laboratorio y similares movilizan a la gente a aceptar la regla de los llamados expertos que han probado sus propios l铆mites una y otra vez. Adem谩s, el estado -que es responsable de cada uno de estos avances tecnol贸gicos a trav茅s de sus fuerzas armadas- puede presentarse como una prueba contra el 鈥渁buso鈥 rampante corporativo de esta tecnolog铆a. Por lo tanto, este monstruoso, pesado e incontrolable juggernaut[2] sirve a los explotadores muy bien en el mantenimiento de su control sobre el resto de la poblaci贸n. 驴Y qu茅 necesidad tienen ellos de preocuparse por los posibles desastres cuando su riqueza y poder les ha proporcionado ciertamente planes de contingencia para su propia protecci贸n?

As铆, la nueva tecnolog铆a y las nuevas condiciones de exclusi贸n y precariedad que se impone a los explotados socavan el antiguo sue帽o de la expropiaci贸n de los medios de producci贸n. Esta tecnolog铆a -controlada y fuera de control- no puede servir a ning煤n prop贸sito verdaderamente humano y no tiene lugar en el desarrollo de un mundo de individuos libres para crear sus vidas como ellos desean. As铆 que las utop铆as ilusorias de los sindicalistas y marxistas no nos sirven ahora. 驴Pero lo fueron alguna vez? Los nuevos desarrollos tecnol贸gicos se centran espec铆ficamente en el control, pero todo el desarrollo industrial ha tenido en cuenta la necesidad de controlar a los explotados. La f谩brica se cre贸 con el fin de reunir a los productores bajo un mismo techo para regular mejor sus actividades; la l铆nea de producci贸n mecaniz贸 este reglamento; cada nuevo avance tecnol贸gico en el funcionamiento de la f谩brica llev贸 el tiempo y los movimientos del trabajador bajo control. Por lo tanto, la idea de que los trabajadores pudieran liberarse asumiendo los medios de producci贸n siempre ha sido una ilusi贸n. Era un enga帽o comprensible cuando los procesos tecnol贸gicos ten铆an como objetivo principal la fabricaci贸n de bienes. Ahora que su objetivo primordial es el control social tan claro, la naturaleza de nuestra verdadera lucha debe ser clara: la destrucci贸n de todos los sistemas de control -por lo tanto del estado, del capital y de su sistema tecnol贸gico- el fin de nuestra condici贸n proletarizada y la creaci贸n de nosotros mismos como individuos libres capaces de determinar c贸mo viviremos nosotros mismos. Contra esta tecnolog铆a nuestra mejor arma es aquella que los explotados han utilizado desde el comienzo de la era industrial: el sabotaje.

[1] Define tanto una orientaci贸n ideol贸gica como pol铆tica. Surge a mediados del siglo XIX, cuando se consolid贸 el movimiento sindical brit谩nico (las Trade Unions). El laborismo se sit煤a en la izquierda del espectro pol铆tico, como parte del socialismo de origen marxista. (N.T)

[2] Fuerza cuyo avance nada puede detener y que aplasta o destruye todos los obst谩culos en su camino. (N.T)