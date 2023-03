–

鈥淥rganitzades per a fer front al sistema patriarcal i capitalista que ens explota com a dones treballadores鈥. Aix铆 van presentar-se el 15 de febrer en una roda de premsa a Barcelona la Xarxa de Feministes Anticapitalistes dels Pa茂sos Catalans. La xarxa es gesta des de l鈥檃ny 2020 com un espai de trobada i de suport mutu de col路lectius feministes d鈥檃rreu del territori, i la conformen vora trenta espais d鈥檃ctivisme de…