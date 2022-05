–

驴Qu茅 es Tekmil? Tekmil es una herramienta de reflexi贸n colectiva. Las ra铆ces del propio tekmil se pueden encontrar en episodios hist贸ricos tan autoritarios como el estalinismo o el Partido Mao铆sta de China; sin embargo, Mao fue el primer representante de estas corrientes en dar tanta importancia a los m茅todos de cr铆tica y autocr铆tica. En general, se puede decir que la cr铆tica y la autocr铆tica es valiosa para los movimientos revolucionarios en general, y nunca ha sido ajena a los movimientos antiautoritarios. En el contexto de Rojava, tekmil se puede traducir como 芦informe禄; adem谩s, se puede rastrear el desarrollo y la transformaci贸n de este significado seg煤n la situaci贸n. Y, sin embargo, tiene sentido recordar la traducci贸n literal: se aprecia la modestia y la brevedad en tekmil. Contiene muchos c贸digos y mecanismos culturales, prerrequisitos ideol贸gicos, y requiere comprensi贸n y fuertes fundamentos filos贸ficos e ideol贸gicos.

Este art铆culo transmite la experiencia de la organizaci贸n anarquista en Rojava y no necesariamente representa o se extiende a todas las dem谩s pr谩cticas tekmil en todas las estructuras revolucionarias en Kurdist谩n y m谩s all谩. No nos gustar铆a dar la impresi贸n de que 芦tenemos el conocimiento m谩s correcto sobre tekmil禄 y que queremos 芦decir c贸mo funciona todo realmente禄. Por el contrario, nuestra posici贸n y nuestra experiencia son modestas y nos gustar铆a compartir lo que hemos aprendido a trav茅s de la interacci贸n con el movimiento revolucionario en el noreste de Siria. Debe entenderse que este texto fue escrito a trav茅s del prisma del colectivo anarquista internacionalista en Rojava: no pretendemos ser el punto de vista m谩s objetivo, y nuestra posici贸n tambi茅n tiene sus propios l铆mites y limitaciones. Nuestra experiencia puede diferir de la experiencia de otras personas que han conocido a tekmil en este contexto,

Lo que podemos y lo que queremos es compartir nuestra propia experiencia y visi贸n de tekmil. En las estructuras revolucionarias de Kurdist谩n, tekmil se utiliza como herramienta para la reflexi贸n y el an谩lisis colectivo. El tekmil eval煤a la socializaci贸n en nuestras sociedades, el impacto del capitalismo y el patriarcado en nuestras personalidades, examina nuestras acciones, actitudes hacia los dem谩s en una forma de vida colectiva y de camarader铆a, y las ideas que queremos dar vida. Una de las partes principales de takmil es la cr铆tica. En la mayor铆a de las comunidades de donde venimos, la cr铆tica a menudo se toma como un ataque o como una declaraci贸n negativa. La filosof铆a de takmil ve la cr铆tica como un regalo que los compa帽eros y compa帽eras se ofrecen unos a otros con la mejor de las intenciones. Desde el punto de vista de tal filosof铆a, la cr铆tica es lo que nos permite crecer como personas, trabaja en tus defectos, a pesar de que las cr铆ticas pueden ser muy dif铆ciles de escuchar y aceptar. Sin embargo, c贸mo expresarlo.

La tarea de tekmil es acercarnos a la encarnaci贸n de nuestras ideas en nosotros y a nuestro alrededor, y alejarnos de la mentalidad del capitalismo y el patriarcado. En cambio, tekmil ayuda a desarrollar la mentalidad de las personas que luchan por una revoluci贸n de liberaci贸n y que aspiran a ser revolucionarios y revolucionarias. Y eso significa un cambio de pensamiento y de personalidad de acuerdo con las ideas por las que luchamos.

Breve historia de tekmil

Para comprender c贸mo se convirti贸 el tekmil en lo que es hoy, debemos considerar su historia en el contexto del PKK. 驴Por qu茅 consideramos necesario hacer referencia a la historia y experiencia del PKK? Para el movimiento anarquista, el partido no es un m茅todo organizativo. Sin embargo, este hecho no niega el hecho de que hay lecciones de la historia del PKK que tambi茅n vale la pena aprender para nosotros. Lo mismo puede decirse de cualquier movimiento revolucionario en principio. Adem谩s, el PKK no es un partido en el sentido de participar en el marco organizativo del Estado, pero puede ser considerado como una forma de organizaci贸n de la lucha antiestatal y anticolonial. El PKK no est谩 destinado a ser votado, ni est谩 tratando de cambiar el sistema desde adentro. Tekmil como tal, en la forma en que lo observamos desde la posici贸n de anarquistas internacionales y anarquistas en Rojava, est谩 indisolublemente ligada a la historia del desarrollo del PKK. Por lo tanto, para una mejor comprensi贸n de tekmil, es 煤til mirar esta parte de la historia, por muy contradictoria que nos parezca. A menudo, es de las contradicciones de donde podemos aprender las lecciones m谩s valiosas. La reflexi贸n colectiva no es ajena a otras culturas o movimientos. Se us贸 de diferentes maneras en todo el mundo, por ejemplo, el llamado. 芦revisi贸n de vida禄 en las organizaciones cat贸licas en Catalu帽a, despu茅s de la Guerra Civil Espa帽ola. O el 芦palo que habla禄 entre los pueblos ind铆genas de los llamados America. Los procesos de reflexi贸n colectiva son inherentes a todas las comunidades de una forma u otra. El tekmil que ahora estamos discutiendo tiene 4 etapas de desarrollo relacionadas con las 4 etapas de desarrollo del PKK. por muy contradictorio que nos parezca. A menudo, es de las contradicciones de donde podemos aprender las lecciones m谩s valiosas.

Entonces, 驴c贸mo se desarroll贸 tekmil en el PKK?

1973-1983. La forma del tekmil no est谩 clara. Se realizaron reuniones. Era una 茅poca de desarrollar est谩ndares y sistemas organizacionales.

1983-1993 _ el comienzo de un conflicto armado con Turqu铆a, hasta una tregua. La base del tekmil exist铆a, pero las necesidades militares superaban el trabajo anal铆tico e ideol贸gico necesario. Mentalidad patriarcal avanzada.

1993. Comienza la primera tregua entre el PKK y Turqu铆a. La guerra tuvo un efecto t贸xico en las estructuras organizativas. El PKK se centr贸 en el desarrollo de an谩lisis organizativo y pol铆tico. Las estructuras aut贸nomas de mujeres se desarrollaron gradualmente. Los hombres ten铆an gran influencia, la lucha en su comprensi贸n a menudo se reduc铆a a la liberaci贸n nacional ya una firme l铆nea marxista-leninista. Las mujeres de la organizaci贸n criticaron este enfoque patriarcal y el pensamiento militar, e insistieron en el desarrollo de un an谩lisis del individuo y su progreso.

De este per铆odo podemos citar, que fue el resultado ideol贸gico del debate y el trabajo organizativo, del V Congreso del PKK en 1995: 芦5% de nuestra lucha es contra nuestro enemigo, 95% es contra nosotros mismos禄. El punto de inflexi贸n fue tambi茅n una firme cr铆tica al marxismo-leninismo.

1993-2002. En 2002, el PKK cambia oficialmente su paradigma ideol贸gico, avanzando hacia el confederalismo democr谩tico. El enfoque intraorganizacional comienza a incluir no solo el an谩lisis de la personalidad, sino tambi茅n c贸mo se lleva a cabo este an谩lisis. Las estructuras aut贸nomas de mujeres que ya existen en este momento se est谩n alejando del positivismo y avanzando hacia un enfoque en la moralidad y la 茅tica. Durante este per铆odo de tiempo, comienza la construcci贸n del concepto de la personalidad revolucionaria en la forma en que la conocemos hoy, y esto influy贸 en la filosof铆a de takmil.

驴C贸mo sucede tekmil en la pr谩ctica?

Es importante comprender los c贸digos culturales del tekmil y su estructura. Al conocerlos, puede tener una idea general de c贸mo se ve un tekmil. La mayor铆a de los puntos a continuaci贸n son comunes a cualquier tekmil, sin embargo, existen diferencias.

As铆, podemos nombrar los siguientes puntos:

Las personas se sientan en un c铆rculo igual o en otra posici贸n que no sugiera una jerarqu铆a.

La cultura takmil tambi茅n sugiere que los participantes no coman, beban (solo cuando sea necesario), no fumen, hablen entre ellos, se entretengan y no se sienten de manera suelta y relajada.

Se espera que todos se sienten o se paren al mismo nivel, de manera 芦respetuosa禄. Imagina c贸mo te sentar铆as o te parar铆as si quisieras mostrar respeto a tus camaradas y camaradas incluso con tu misma posici贸n, con tu cuerpo.

El espacio entre las personas en tekmil suele estar limpio, despejado, ya sea una mesa o una alfombra, no importa. Est谩 abierto al pensamiento ya la participaci贸n.

En tekmil, la ropa limpia y una apariencia generalmente limpia son bienvenidas, se quitan los sombreros. La esencia de este elemento cultural es la suposici贸n de que el estado interno de una persona, as铆 como las ideas, intenciones y actitudes hacia los dem谩s, se muestran en el exterior y viceversa.

驴Cu谩l es la secuencia de interacciones en tekmil?

Tekmil comienza con un moderador o moderador. 脡l / ella permite que los participantes y los participantes que deseen hablar en orden y escribe brevemente la esencia de lo que se dijo.

Todos los participantes deben tener un bloc de notas o algo para tomar notas. Tekmil implica un proceso de pensamiento y preparaci贸n, por lo que los puntos para tekmil no se escriben 10 minutos antes de tekmil, sino con anticipaci贸n, durante todo el tiempo en que surge la reflexi贸n o surgen los pensamientos. Una forma importante de prepararse para el tekmil puede ser reservar un tiempo especial para ello, un d铆a o m谩s antes del tekmil.

Los participantes pueden levantar la mano para hablar. Con el permiso del moderador o moderadora, puede comenzar a exponer sus puntos. Durante todo el tiempo del tekmil, uno puede hablar solo una vez con puntos de autocr铆tica y cr铆tica, y una vez con sugerencias.

Despu茅s de que todos hayan expresado la autocr铆tica y la cr铆tica, puede recopilar las propuestas en una lista y luego discutirlas una por una.

Despu茅s del final de la discusi贸n, el moderador o moderador resume el tekmil. La tarea es recorrer los temas de la cr铆tica y la autocr铆tica y darles una forma coherente, presentarlos en el panorama general, refrescar la idea de lo que hay que pensar, reflexionar y trabajar, y expresar su vista desde la posici贸n del moderador.

Tambi茅n puede repasar las decisiones tomadas sobre las propuestas para recordar las tareas y decisiones colectivas que ha tomado.

Entonces, la estructura tekmil en resumen:

autocr铆tica

cr铆tica

ofertas

resumiendo

Consejos para tekmil

Estos consejos son la experiencia acumulada de la pr谩ctica de tekmil, e indican sus caracter铆sticas, as铆 como la importancia de sus ideas principales.

Si tiene una estructura o grupo aut贸nomo femenino/no binario/no masculino, puede tener su propio tekmil separado. Asegurarse de que dicha estructura haya asignado tiempo para su tekmile aut贸nomo (en lugar de organizarlo como trabajo adicional) es tarea de todo el grupo u organizaci贸n, no solo de su parte aut贸noma. Un tekmil aut贸nomo sin hombres no es una actividad opcional adicional, sino un tekmil igualmente importante. 驴Por qu茅 es importante? Porque en una comunidad mixta de g茅nero, podemos observar una din谩mica diferente que a menudo est谩 dominada por el comportamiento patriarcal. Un tekmil aut贸nomo sin hombres puede abrir oportunidades que de otro modo no estar铆an disponibles para los participantes del tekmil y permitirles crear su propia solidaridad y atm贸sfera en la lucha por cambiar la mentalidad patriarcal. Esto a su vez, puede aportar enfoques, ideas y soluciones m谩s progresistas a todo el equipo. Tambi茅n puede crear un espacio para el an谩lisis, la discusi贸n o la cr铆tica de algo que, por la raz贸n que sea, se discute mejor en un espacio sin hombres, o puede servir para cualquier otro prop贸sito o significado que una estructura aut贸noma defina para s铆 misma. El aspecto principal del tekmil aut贸nomo es la oportunidad para que los participantes realicen un an谩lisis m谩s profundo entre s铆 en un entorno en el que los camaradas masculinos no pueden utilizar la cr铆tica y el an谩lisis para sembrar discordia entre ellos y dividir a los camaradas. Tambi茅n permite expresar cr铆ticas desde toda la estructura aut贸noma (no masculina/no binaria), y no desde un camarada individual. Tal esquema impide el uso del conflicto para sus propios fines, ya que los participantes individuales en el tekmil aut贸nomo no pueden ser se帽alados en la estructura general como exactamente aquellos que expresaron cr铆ticas. Por lo tanto, el takmeel aut贸nomo fortalece y une a los camaradas y otorga especial importancia a las cr铆ticas expresadas en nombre de la estructura aut贸noma.

Tekmil puede tener una forma m谩s corta, destinada a situaciones en las que la coherencia, la brevedad y la claridad son esenciales. En el contexto de Rojava, puede llamarse 芦tekmil militar禄; por ejemplo, tal tekmil se usa en el frente, despu茅s o antes de las hostilidades. El tekmil militar tiene el mismo aspecto, pero se lleva a cabo de pie, en c铆rculo, y se caracteriza por la rapidez y brevedad de las cr铆ticas, de acuerdo con la situaci贸n (primera l铆nea). Sin embargo, la brevedad de la cr铆tica no debe confundirse con la falta de compa帽erismo, amor a los compa帽eros y compa帽eras, como base de cualquier cr铆tica, independientemente de la situaci贸n. En el contexto de otros pa铆ses y situaciones menos peligrosas, el tekmil 芦militar禄 se puede utilizar en situaciones de diversas acciones y eventos que requieren un trabajo en equipo bien coordinado.

En un contexto militar, una forma 煤til de tekmil para un gran n煤mero de personas es el formato de comando tekmil: akhtaram. Tales tekmil se llevan a cabo m谩s f谩cilmente a nivel de grupo, con varios compa帽eros o camaradas que son delegados de sus grupos, o toman posiciones de mando en ellos. Luego pueden reunirse individualmente con sus grupos para compartir cr铆ticas hechas por personas de otros grupos o autocr铆ticas que son importantes para todo el grupo. Esto ahorrar谩 tiempo en las cr铆ticas que son m谩s t茅cnicas o no muy profundas: se pueden resumir, dividir y evaluar en akhtarams peri贸dicos con la participaci贸n de todos. Akhtaram tiene el beneficio adicional de fortalecer el v铆nculo y la solidaridad entre las personas de cada grupo, lo que les permite trabajar mejor juntos como una unidad.

Intenta superar tu ego. La cr铆tica es un regalo.

Simpat铆a, amor y respeto. Dar y recibir, pensar en los sentimientos de los dem谩s.

Un s茅quito respetuoso y serio es una parte integral del tekmil. Este ambiente se caracteriza en parte por la ausencia de bromas, tabaco, comida y bebida.

Hablar en monos铆labos, de forma compacta y clara. La mayor铆a de las veces, no hay una necesidad absoluta de detalles en la cr铆tica. No es lo mismo sobreexplicar cosas y situaciones que ahondar en la cr铆tica.

Tenga cuidado con el lenguaje fuerte o declaraciones como 芦es obvio禄, 芦todo el mundo sabe/siente/piensa/lo hace禄, 芦loco禄, 芦repugnante禄, etc. Piense en c贸mo la forma en que expresamos nuestros pensamientos ayuda a establecer una conexi贸n y comprensi贸n mutua, o crea una distancia entre camaradas y camaradas. La cr铆tica y la autocr铆tica deben ayudar a progresar y desarrollarse, y no golpear a las personas en la cabeza.

En las cr铆ticas expresadas, es 煤til no solo indicar d贸nde vemos las deficiencias de nuestros compa帽eros y compa帽eras, sino tambi茅n sugerir formas y medios para superar estas deficiencias. Tambi茅n nos ayuda a ver a los criticados subjetivamente, desde su punto de vista, y a centrarnos en c贸mo podemos esforzarnos por cultivar las cualidades personales que fomentamos colectivamente.

La cr铆tica debe darse en tercera persona en relaci贸n con los dem谩s. Esto ayuda a percibir la cr铆tica y su tema como objeto de an谩lisis, como un libro abierto frente a todos en tekmil. La cr铆tica expresada en tercera persona ayuda a la persona criticada a pensar en s铆 misma como una persona separada, aceptar la cr铆tica m谩s f谩cilmente y considerarla de manera m谩s objetiva. La apelaci贸n en segunda persona, por el contrario, evoca una asociaci贸n con un enfoque m谩s personal, crea la impresi贸n de dirigirse no a un equipo, sino a un individuo. Por ejemplo: 芦Me gustar铆a criticar a la camarada Sasha porque Sasha鈥.. y鈥.., y creo que esto no coincide con nuestras ideas colectivas sobre la asociaci贸n 禄 .

Tekmil como proceso no est谩 guiado por las emociones. La filosof铆a de tekmil sugiere que las emociones no pueden ser la base de la cr铆tica. Sin embargo, las emociones son extremadamente importantes y no se pueden descartar. Las emociones son parte de nosotros, las din谩micas colectivas y las relaciones. Sin embargo, debe reflejarse c贸mo manejamos las emociones, c贸mo las expresamos, qu茅 efecto tenemos entre nosotros en el campo emocional, qu茅 significado les damos y qu茅 influencia tienen en lo que hacemos. Si bien las emociones siempre est谩n con nosotros y en nosotros, lo que ponemos en tekmil a煤n debe basarse solo en valores ideol贸gicos, principios, an谩lisis y reflexi贸n. Por otro lado, dar sentido a las emociones y cuidarlas es un trabajo necesario y constante de todo el equipo, de todos y cada uno. Primero, necesitamos trabajar en c贸mo compartimos emociones, c贸mo asumimos la responsabilidad de nuestras propias emociones y las de los dem谩s, c贸mo nos apoyamos unos a otros y sobre la din谩mica de g茅nero, clase o raza de estos procesos. En segundo lugar, es posible crear y cultivar espacios y tiempos dedicados al cuidado emocional colectivo, como complemento al enunciado anterior.

En tu cr铆tica, nombra personas y cosas espec铆ficamente.

Tekmil requiere preparaci贸n y reflexi贸n cuidadosa de antemano. Tal preparaci贸n puede significar escribir sus pensamientos. La falta de preparaci贸n conduce a la p茅rdida de concentraci贸n en tekmil, la repetici贸n y el olvido de las cr铆ticas.

No reacciones a las cr铆ticas. No solo verbalmente, sino que tambi茅n es importante prestar atenci贸n a las expresiones corporales y los gestos. Hay situaciones en las que las personas que dan o reciben cr铆ticas se encuentran en una posici贸n vulnerable. Cosas como poner los ojos en blanco, suspiros, gestos de impaciencia, risitas, etc. pueden tener un impacto negativo en la entrega o percepci贸n de la cr铆tica, as铆 como en las emociones de los participantes.

No repita las cr铆ticas que ya se han hecho.

No tengas miedo al silencio.

Confiando en el hecho de que el tekmil es un lugar reservado para la cr铆tica, puede resultar dif铆cil dar y recibir cr铆ticas鈥 fuera del tekmil. Tekmil enfatiza cualidades como la humildad y la capacidad de escuchar, dar y recibir; estas cualidades no se pueden dejar solo dentro del marco de tekmil. Por lo tanto, las cr铆ticas expresadas fuera del marco formal del tekmil deben responderse de la misma manera, con un esp铆ritu de camarader铆a, escuchando atentamente.

No dejes todo lo que quieras decir para este momento. Tekmil es tambi茅n un espacio que se abre para hacer posibles cr铆ticas que son dif铆ciles de expresar en la vida cotidiana. Sin embargo, no te acostumbres a usar tekmil solo cuando quieras decirle algo a alguien, y el resto del tiempo para guardar silencio y guardar reflexiones y an谩lisis que necesitan ser compartidos. Sin embargo, piense en la expresi贸n correcta, una manera seria y respetuosa de presentar la cr铆tica. Si no parece posible sin la estructura tekmil, entonces tiene sentido esperar.

De las cr铆ticas que escuches, busca al menos un 1% de introspecci贸n y reflexi贸n para ti mismo, y no el 99% de los contraargumentos que puedas tener como reacci贸n. Incluso si la cr铆tica se bas贸 en hechos falsos o en una visi贸n distorsionada, en su opini贸n, de los hechos, se basa en la visi贸n de la realidad y los hechos de sus compa帽eros y compa帽eras. Antes de averiguarlo, vale la pena al menos pensar en lo que llev贸 a esta cr铆tica, y respetar el hecho de que un amigo o camarada est谩 tratando de darte el don de la cr铆tica con las mejores intenciones, y cree en estas intenciones, y no en que t煤 se busca abstractamente pisotear el suelo o dar una bofetada en la cara con palabras. Piensa de d贸nde vienen todos los argumentos en contra que tienes, 驴tal vez un ego herido? Criticar a alguien puede ser muy dif铆cil. Pi茅nsalo 驴Cu谩nto te pones disponible o abierto a la cr铆tica? Eval煤a la contribuci贸n y los esfuerzos de un amigo o compa帽ero. Sin embargo, si lo dicho requiere aclaraci贸n, espere hasta el d铆a siguiente o m谩s tarde, y disc煤talo con la persona o personas que lo criticaron, no para 芦restaurar la justicia禄 o 芦presumir禄, sino para comprender mejor por qu茅 un compa帽ero o camarada percibi贸 algo de esta manera, y es mejor comprender la esencia de la cr铆tica misma.

El tiempo destinado a la reflexi贸n es bueno. Piense en c贸mo y cu谩ndo presentar谩 la cr铆tica. Esto no debe asociarse con un enfoque liberal, donde el proceso de cr铆tica se retrasa y retrasa porque es dif铆cil hacerlo. Cuando se trata del momento adecuado para la cr铆tica, debe evaluar c贸mo se relaciona la cr铆tica con la situaci贸n general que lo rodea a usted y al equipo, cu谩l es el estado de 谩nimo. No se trata de criticar en la forma 芦m谩s suave禄, sino que debe averiguar si todav铆a hay algo en lo que trabajar antes y despu茅s de que se haya hecho la cr铆tica. Este enfoque busca que la cr铆tica no sea lo m谩s 芦suave禄 posible, sino lo m谩s efectiva y 煤til posible.

No te disculpes por tus defectos, trabaja en ellos. Sin embargo, no se pierda el momento en que todav铆a se necesita una disculpa, sin excluir el trabajo sobre las deficiencias por el hecho de hacer una disculpa. Tal momento puede determinarse a partir del an谩lisis de situaciones individuales espec铆ficas y el trasfondo emocional del grupo.

En toda cr铆tica hay una parte de autocr铆tica, y viceversa. La vida colectiva y el trabajo conjunto presuponen que asumimos la responsabilidad unos de otros y creamos juntos nuestra realidad. No existimos completamente separados y aislados unos de otros. Por lo tanto, el origen de cada error, cada defecto puede considerarse en relaci贸n con todos los dem谩s camaradas y camaradas. Por ejemplo, cuando escuche cr铆ticas dirigidas a alguien del equipo, piense en por qu茅 no ayud贸 a este camarada, o a este camarada, encuentre una soluci贸n a tal o cual problema, encuentre un punto de vista diferente, cambie su comportamiento, desarrolle 驴En el camino correcto? As铆, todos y cada uno pueden encontrar un reflejo para s铆 mismos en cualquier cr铆tica o autocr铆tica expresada en tekmil. En otras palabras, la cr铆tica que escuchas en un tekmil dirigido a otra persona tambi茅n puedes aplicarte a ti mismo y darte cuenta de algo en ti mismo. Por lo tanto, es 煤til escuchar con atenci贸n y reflexi贸n cada cr铆tica, incluso si no est谩 dirigida a usted. Muchas veces lo que ha demostrado el ejemplo de los dem谩s es lo que cada uno puede trabajar en s铆 mismo. Esto se debe a que la din谩mica en la que existimos a menudo est谩 determinada por el sistema opresivo en el que todos crecimos.

Las variaciones estructurales son posibles con la secci贸n 芦Actualizaciones禄 o 芦Novedades禄. Queda a elecci贸n del colectivo que practica tekmil.

Lo esencial

Resumiendo, podemos definir las siguientes tareas del tekmil:

El proceso de construir camarader铆a y ayudar a fortalecer las relaciones a trav茅s de la autocr铆tica y la cr铆tica.

Coordinaci贸n.

Desarrollo de la propia personalidad y encontrar este crecimiento en un equipo.

La destrucci贸n de la jerarqu铆a.

Lucha contra la mentalidad opresiva.

Resoluci贸n de conflictos y superaci贸n del ego, entendiendo la influencia del individuo en el equipo y viceversa.

Limitar las conversaciones no constructivas.

Buscando el crecimiento colectivo.

Realizaci贸n de an谩lisis de forma general.

Intercambio de puntos de vista sobre situaciones.

Formar personas capaces de vivir en una sociedad mejor. Nuestros patrones de comportamiento actuales est谩n vinculados a sistemas de opresi贸n como el capitalismo, el racismo y el patriarcado.

Fundaci贸n Tekmil necesaria

Es importante mencionar y enfatizar qu茅 valores est谩n en el centro del takmil para que su pr谩ctica tenga sentido. Tekmil, desafortunadamente, puede ser muy superficial y t茅cnico, cuando las personas expresan cr铆ticas y autocr铆ticas solo para terminar r谩pidamente y hacer otra cosa, o usan tekmil para atacar a otros. La raz贸n por la que nos criticamos a nosotros mismos ya nuestros compa帽eros y compa帽eras radica en cuidarnos unos a otros ya nosotros mismos, en aceptar la obligaci贸n de ayudarnos unos a otros.

Los valores fundamentales de tekmil incluyen:

Comprensi贸n colectiva y aceptaci贸n del m茅todo como tal.

Compa帽erismo y respeto mutuo.

Modestia y af谩n de aprendizaje y autodesarrollo. La tarea especial del tekmil es el desarrollo de una personalidad revolucionaria. 驴Qu茅 implica este concepto?

valores colectivos.

El compa帽erismo y el amor como base de las relaciones.

Vida colectiva en lugar de individualismo. Equilibrio entre el equipo y el individuo.

Ccompromiso. Autodisciplina y responsabilidad, superaci贸n de dificultades y m谩ximo retorno a uno mismo y al equipo.

Encontrar soluciones en lugar de problemas. Ten una actitud de que puedes ganar. Si no podemos imaginar la victoria, no podemos ganar.

La humildad, la escucha y la paciencia son cualidades revolucionarias.

Para poder practicar tekmil, se necesitan est谩ndares y convenciones colectivos que se puedan desarrollar, mencionar y adherir. Si no lo son, entonces la cr铆tica ser谩 dif铆cil de entender. Sin esta base com煤n, hacemos la cr铆tica desde una posici贸n subjetiva.

Terminemos con una declaraci贸n, cuya esencia corre como una l铆nea roja a trav茅s de los principios y la cultura de tekmil:

芦No analizamos un momento, sino la historia; no una persona, sino una sociedad禄.

Fuente: Briega 鈥 Rojava Azadi

