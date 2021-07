–

De parte de Rojo Y Negro July 12, 2021 22 puntos de vista

La patronal defendi贸 ante la demanda de la CGT que dichos pluses, seg煤n convenio, estaban vinculados a la efectiva prestaci贸n de servicios. Desde luego la farragosa redacci贸n del convenio no ayuda, pero el Tribunal Supremo ha descartado esto y nos ha dado la raz贸n de manera 铆ntegra. Si estamos de permiso RETRIBUIDO debemos seguir teniendo la misma RETRIBUCI脫N. Por ejemplo, si estamos con un familiar hospitalizado, con horas m茅dicas, o en otra situaci贸n an谩loga, y te descuentan la retribuci贸n que hubi茅ramos cobrado de haber trabajado, el supuesto permiso RETRIBUIDO te cuesta dinero y eso era inaceptable. Ahora, con la sentencia adjunta se acab贸 esta pr谩ctica denigrante y machista.

S铆 MACHISTA, porque como CGT denunci贸 en su momento hemos tenido que llegar al Tribunal Supremo, para que las r谩canas empresas de Contact Center reconozcan un derecho que supon铆a una discriminaci贸n indirecta por raz贸n de sexo. Reconoce el Tribunal Supremo que con esta pr谩ctica de la patronal se estaba perjudicando a las mujeres trabajadoras puesto que en un sistema patriarcal como este son quienes mayoritariamente, se hacen cargo de la atenci贸n de los familiares teniendo mayor impacto esta pr谩ctica sobre las mujeres, la mayor parte de las personas trabajadoras de este sector. CGT dijo que la patronal con esta pr谩ctica hac铆a m谩s da帽o a las mujeres que a los hombres y eso lo resalta y lo confirma Tribunal Supremo.

Por 煤ltimo, rechazamos el vergonzoso comunicado de CCOO, que cada d铆a que pasa se retrata m谩s. Hace 8 d铆as sac贸 un comunicado gratuito atacando a la CGT por la sentencia de instancia del Teletrabajo, juicio al que CCOO se adhiri贸. Como la sentencia de momento no nos da la raz贸n, entonces nos criticaron. La culpa no era de la patronal por no pagar sino por la CGT por luchar. En la sentencia que hoy os contamos tambi茅n se adhirieron y como aqu铆 nos da la raz贸n, se les olvida mencionar que es una denuncia puesta en solitario por la CGT. De cara al futuro nos alegrar谩 que moquete se siga adhiriendo, pero el oportunismo que se lo guarden porque esta vez, con 8 d铆as de antelaci贸n, han quedado retratados.