January 29, 2023

Hay convenios colectivos que marcan la vida de miles de personas. Este es el caso del convenio sectorial de 谩mbito estatal de contact center (centro de atenci贸n al cliente o centro de llamadas) que lleva negoci谩ndose tres a帽os y afecta a unas 80.000 personas directamente y a m谩s de 100.000 indirectamente (ETTs). Para entender esta prolongada negociaci贸n, entrevistamos a Patricia Gallegos, delegada sindical en telemarketing (telemercadeo) y secretaria general de CGT-Sevilla.

La negociaci贸n de convenios colectivos se da ahora en plena subida de la inflaci贸n. Patricia nos explica que 芦la gran mayor铆a de las personas trabajadoras en centros de llamadas tienen jornadas parciales (hay m谩s de un 70% de parcialidad), eso, sumado a tener uno de los salarios m谩s bajos de todo el pa铆s (14.555 鈧 anuales a jornada completa), hace que llegar a fin de mes sea una ardua tarea. Con un IPC de m谩s de un 6%, es imposible comprar productos frescos de calidad. Y ya no hablemos de pagar luz y vivienda禄. En este contexto, CGT lleva a la negociaci贸n una subida del 10% y lucha por equipararlo con el IPC real 芦para que no haya p茅rdida de poder adquisitivo禄. Sin embargo, la patronal ofrece un 0% de subida salarial para 2020 y 2021, un 3% en 2022, 2023 y 2024, y el IPC previsto para 2025 y 2026, sin m铆nimo ni m谩ximo, por lo que un IPC negativo llevar铆a a bajada salarial. Adem谩s, desde CGT exigen que 芦no haya tanta parcialidad porque con salarios de mierda supone que mucha gente tiene que buscar otros empleos para tener un salario completo. Esto supone no conciliar vida laboral y personal. Queremos contratos con jornadas completas禄.

Adem谩s del salario y la parcialidad, 芦otra de nuestras reivindicaciones es la temporalidad, porque la patronal pretende que en los contratos fijos discontinuos haya un periodo de inactividad de seis meses, conden谩ndonos a la pobreza, porque trabajando seis meses no tienes derecho a paro禄. Adem谩s, Patricia comenta que 芦tambi茅n nos preocupa la salud laboral, especialmente con tanta gente teletrabajando.鈥≒ara empezar, los riesgos f铆sicos por no tener unas instalaciones adecuadas. Adem谩s, el trabajar desde casa crea desconexi贸n con plantilla y sindicatos禄.

Patricia resume que, en general, 芦las propuestas de la patronal quieren precarizar m谩s la situaci贸n, y estamos intentando que se profesionalice el sector y tener unos derechos que nos permitan vivir dignamente. La patronal no quiere dar estos derechos b谩sicos para seguir aumentando sus beneficios mientras nos empobrecen. Pero no podemos olvidar que la mayor铆a de las empresas de telemercadeo han duplicado beneficios desde la pandemia, por lo que nuestra lucha est谩 m谩s que justificada. No vamos a permitir que los sindicatos que traicionan a la clase trabajadora firmando convenios firmen otra mierda m谩s禄.

Para presionar durante la negociaci贸n del convenio, CGT convoc贸 paros parciales y dos huelgas de 24 horas. En este sentido, Patricia afirma que 芦CGT es un sindicato muy combativo en todos los sectores, pero en el telemercadeo, supongo que debido a la precariedad, la lucha es m谩s fuerte y hemos ganado muchas de batallas: pausas de visualizaci贸n de datos, contratos de teletrabajo, subrogaci贸n del personal, etc., gracias a lo cual no hemos dejado de crecer en afiliaci贸n, militancia y representaci贸n en comit茅s de empresa禄. Para finalizar, preguntamos por el contacto m谩s habitual de mucha gente con el sector del telemercadeo, las campa帽as de venta. 芦Por desgracia es nuestro trabajo y ni elegimos las horas de llamada, ni tenemos opci贸n a eliminar un contacto que ha dicho que no le interesa. No tenemos control sobre llamadas, las lanza un programa y, cuando un cliente contesta, nos salta la ficha de ese cliente y la llamada. Si al cliente no le interesa, la trabajadora lo cierra como 鈥榥o interesa鈥, pero las empresas borran estos registros. Las bases de datos son muy caras y se trabaja con la misma durante mucho tiempo. Es un sinvivir: no sabes cu谩ndo te van a insultar, cu谩ndo a re铆r de ti鈥 y todo con sonrisa telef贸nica. Esta es una de las razones por las que el estr茅s y la ansiedad est谩n entre los motivos de baja m谩s comunes en nuestro sector禄.