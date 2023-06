–

El pasado 13 de junio nuestra compa帽era Inmaculada, Inma para los que la conoc铆an y quer铆an, falleci贸 inesperadamente en su puesto de trabajo. En la campa帽a de Iberdrola, donde trabajaba desde hace a帽os, se apagaron las luces y la funci贸n se ti帽贸 de negro. Se qued贸 con sus compa帽eros hasta el final, nunca se va a marchar ni de nuestros corazones ni de nuestro recuerdo.

Una compa帽era tuvo que sujetarla para que no se cayese de la silla, acto seguido intentaron por activa y por pasiva reanimarla, que permaneciese un poco m谩s entre nosotros, que los latidos siguiesen entonando los acordes de la vida, pero no, el reloj antes de las 14:00 se par贸 para siempre. No nos preparan para estas cosas y reaccionamos sobre la marcha, tarde y mal. Este es el momento de Inma y por el respeto que nos merece nos vemos en la obligaci贸n de contar lo sucedido sin intenci贸n de hacer da帽o, herir sensibilidades y sobre todo evitar que ciertos acontecimientos kafkianos no vuelvan a producirse.

Inma no estaba sola, la plataforma bull铆a como cualquier otro d铆a y poco a poco todos y todas se sumieron en el desconcierto. Al conocer la noticia por confusos whatsapp no d谩bamos cr茅dito “Est谩 tirada en el suelo y nosotros cogiendo llamadas” “驴Est谩is cogiendo llamadas?” “S铆, nos dicen que sigamos cogiendo llamadas”.

No ve铆amos el momento de llegar, los segundos parec铆an horas y al entrar en la 6陋 planta de San Romualdo, todo parec铆a una pel铆cula de terror de serie B. Al lado de nuestra compa帽era alguien atend铆a una llamada. El servicio prosegu铆a como si tal cosa. Era necesario PARAR PARAR PARAR, desalojar el centro. Llamar a la cordura mientras alguien repet铆a insistentemente “Somos un servicio esencial”.

驴Y la vida? 驴Hay algo m谩s esencial que la vida? La respuesta parece clara pero los hechos no indican eso. Expresamos nuestra repulsa a los responsables de Konecta por semejante comportamiento. Nos ha faltado HUMANIDAD, EMPAT脥A Y RESPETO a raudales.

驴Qui茅n no ha pensado en los viajes en el tiempo cuando alguien se va? No podemos evitar lo sucedido, no obstante, ahora toca minimizar los da帽os. Konecta debe brindar apoyo emocional y psicol贸gico, comunicarse de forma clara, olvidar las llamadas y pensar en las personas a las que les costar谩 curar la herida. Poner tiritas al alma.

Desde CGT al d铆a siguiente mantuvimos una reuni贸n del Comit茅 de Seguridad y Salud con la empresa para dirimir responsabilidades, que se reconozca lo sucedido, ver c贸mo se va a investigar todo lo ocurrido, y que se establezca un protocolo de actuaci贸n para estos casos. No puede volver a pasar.

Por 煤ltimo, mandar todo nuestro cari帽o a la familia, a sus amig@s y compa帽er@s, un beso muy fuerte de toda la plantilla de Konecta que ha sufriendo esta perdida irreparable.

