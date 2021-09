–

De parte de CGT De Galicia September 9, 2021 38 puntos de vista

En el d铆a de ayer y a trav茅s de Band, lxs compa帽erxs de la campa帽a de ventas de Naturgy recibieron en el chat una 芦petici贸n禄 de la empresa con la que se quieren saltar a su antojo lo establecido por el Convenio en cuanto a la organizaci贸n de nuestro tiempo de descanso (Art.24: Corresponder谩 a la empresa la distribuci贸n y forma de llevar a cabo los descansos establecidas anteriormente, organiz谩ndolos de modo l贸gico y racional en funci贸n de las necesidades del servicio, sin que los descansos puedan establecerse antes de haber transcurrido dos horas desde el inicio de la jornada, ni despu茅s de que falten noventa o menos minutos para la conclusi贸n de la misma); S脫LO en su propio BENEFICIO y con el objetivo de no perjudicar los niveles del servicio. Es vergonzoso siquiera que lo planteen鈥

En medio de un per铆odo de negociaci贸n del nuevo Convenio y donde la patronal pretende recortar todav铆a m谩s nuestros derechos, viene TP y directamente se los quiere pasar por鈥., buscando nuestro consentimiento para ello.

Qu茅 ser谩 lo pr贸ximo 鈥amos a saltarnos el Convenio y c贸gete menos d铆as de vacaciones, no utilices tus horas m茅dicas, no cojas d铆as porque tengas a un familiar en el hospital ingresado,鈥..; y todo porque les viene mal a ellos. No podemos ceder ni lo m谩s m铆nimo ante una empresa a la que si le das la mano, te coge el brazo.

Desde CGT hemos trasladado nuestra disconformidad y seguiremos denunciando siempre que se traspasen l铆mites con tal de conseguir sus objetivos y beneficios a costa de pisotear los derechos que tanto nos ha costado conseguir.

POR AH脥 NO TP, BASTA YA

#LOSDERECHOSSEDEFIENDEN

Secci贸n Sindical de CGT en Teleperformance 鈥 A Coru帽a