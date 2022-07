–

UGT y CCOO est谩n negociando el convenio a espaldas de la plantilla 隆Basta de decidir en nuestro nombre!

Como en otras ocasiones, UGT y CCOO vuelven a negociar el convenio a espaldas de los y las trabajadoras. Esta mesa de negociaci贸n se hace en el Comit茅 Intercentros, que se re煤ne a nivel estatal en Madrid, y donde acuden los liberados sindicales a sueldo de las Federaciones de Hosteler铆a de UGT y CCOO. Es decir, personas que ni trabajan en la empresa, y que, adem谩s, ning煤n trabajador ha votado directamente.

Esta casta sindical, decide cu谩les son las reivindicaciones por las que luchar, de forma totalmente antidemocr谩tica, sin tener en cuenta las demandas y exigencias de la plantilla. Todo esto se ve agravado, ya que tampoco se han reunido con los miembros del comit茅 de empresa para debatir con ellos lo que se quiere o no firmar y c贸mo se va a negociar, dejando claro la forma que tiene de actuar.

Desgraciadamente, los y las compa帽eras de CGT (por no tener derecho a representaci贸n) no pertenecemos al Comit茅 Intercentros. Pero igualmente, desde la secci贸n sindical no nos vamos a hacer responsables ante la plantilla de lo que est谩 firmando ahora mismo UGT y CCOO en dicho 贸rgano.

No m谩s negociaciones de sillones que est谩n alejadas de la realidad de lxs trabajadorxs

Por otro lado, m谩s all谩 de las negociaciones con la patronal, nosotr@ s sabemos que 茅sta no es la clave para conseguir conquistas para la plantilla. La realidad es que la 煤nica manera que tenemos lxs trabajadorxs para imponer una negociaci贸n y conseguir nuestros derechos es luchando y saliendo a la huelga, como hicieron los compa帽eros metal煤rgicos en la huelga que convoco UGT y CCOO en Cantabria o en C谩diz. Para nosotr@s ese es el camino a seguir, y ese es el ejemplo que deber铆an tomar los delegados de UGT y CCOO en Telepizza Zaragoza.

Pero el problema, adem谩s, es que no s贸lo se est谩 negociando el convenio a nuestras espaldas, sino que lo 煤nico que se conoce de 茅ste es un pre- acuerdo del que se habla pero que no hemos visto publicado en ning煤n sitio. Por lo que sabemos, lejos est谩 de combatir la precariedad a la que nos han sumido a l@s trabajador@s precari@s del Telepizza. Desde CGT Telepizza exigimos, para empezar, que UGT y CCOO informen p煤blicamente de lo que est谩n firmando para el pr贸ximo convenio.

Son las direcciones sindicales de UGT y CCOO, junto con la patronal, las que en el a帽o 2019 intentaron boicotear la huelga que convocamos desde CGT Telepizza en Zaragoza, Barcelona, Burgos y Reus para exigirle a la empresa que nos pagase, al menos, el Salario M铆nimo Interprofesional. A pesar de ellos, y gracias a lxs trabajadorxs y al apoyo de otras ciudades donde estaba CGT tambi茅n dando la pelea, fue que impusimos a la empresa una subida salarial independiente del SMI. Pero desgraciadamente estos triunfos fueron parciales debido a que UGT y CCOO se negaron a extender la lucha al resto del estado.

Luchemos juntxs por un convenio propio acorde con las demandas de lxs trabajadorxs

Aunque es cierto que en Telepizza ya estamos acostumbrados a estos juegos que se traen la casta sindical y la patronal, ya que llevan a帽os jugando con nuestros derechos tanto salariales como sociales. Un ejemplo claro es la eliminaci贸n del convenio de hosteler铆a, cambi谩ndolo por el convenio de Delivery en 1994, el cual se lo sacaron de la manga, con el apoyo de UGT y CCOO, fulminando, as铆, el plus de festivos, el plus de antig眉edad, la paga extra, etc.

Desde CGT Telepizza luchamos por volver al convenio de hosteler铆a, porque, para que nos hagamos una idea, por el mismo trabajo, lxs compa帽erxs del Mc Donalds cobran el doble. El problema es que incluso el Convenio de hosteler铆a est谩 sufriendo ataques y retrocesos. En ese sentido luchamos por volver a recuperar el Convenio de Hosteler铆a, pero mientras tanto exigimos para nuestro convenio los mismos derechos sociales y salariales que los trabajadores de la hosteler铆a.

隆Exigimos asambleas democr谩ticas en las que seamos lxs trabajadorxs quienes decidamos!

Desde CGT Telepizza, llamamos a retirar de las negociaciones a esta casta sindical que se niega informar a la plantilla. Exigimos que se convoquen asambleas democr谩ticas en cada centro de trabajo para que se nos informe a lxs trabajadorxs de cada negociaci贸n que se lleve a cabo y que seamos lxs trabajadorxs quienes decidamos por lo que queremos luchar. Exigimos que todo compa帽ero o compa帽era tenga derecho real y democr谩tico a proponer cualquier punto que crea necesario, pero tambi茅n a vetar a los delegados sindicales que no cumplan con los mandatos de lxs trabajadorxs.

Adem谩s, ante la situaci贸n actual de alta inflaci贸n, desde CGT Telepizza, peleamos porque esta crisis no la paguemos lxs trabajadorxs como pretende la empresa y la patronal, que se dedican a rebajarnos el sueldo un 10, 2 % mientras ellos cobran millones.

Por eso, tambi茅n, luchamos y exigimos, como venimos diciendo en anteriores reivindicaciones, que en el convenio exista una cl谩usula de revisi贸n salarial acorde con el IPC real.

Por todo esto, nosotr@ s sabemos que la 煤nica forma de recuperar todos los derechos que nos han sido arrebatados es mediante la lucha. Solo as铆 conseguiremos imponernos frente a la patronal.鈥