En relaci贸n con el acto de mediaci贸n celebrado en el SIMA por la interposici贸n de Conflicto Colectivo por los acuerdos de Teletrabajo en AtoS Spain, estos 煤ltimos d铆as la plantilla est谩 recibiendo muchas informaciones respecto a lo que ha demandado CGT. La mayor铆a de ellas tergiversando o malinterpretando el contenido de nuestra demanda y nuestras peticiones en el SIMA.

Lo

primero que queremos aclarar es el concepto jur铆dico que creemos

necesario para entender la demanda. Si un acuerdo, contrato o lo que sea

es il铆cito (incumple la legislaci贸n) hay que impugnarlo. Eso es as铆. De

ah铆 que el documento presentado al SIMA hable de “la impugnaci贸n de los acuerdos…“,

茅se es el t茅rmino jur铆dico. Eso no es ni suspenderlos, ni cancelarlos

como ya hizo la empresa en su momento para presionar a la plantilla

(acto de mala fe por su parte) durante la negociaci贸n del acuerdo de

Teletrabajo.

Por otro lado, en relaci贸n con lo que se demanda,

decir que s贸lo se pueden demandar aquellos aspectos que la ley aprobada

recoge y no se cumplen. Obviamente, no son todos los que nos gustar铆a reclamar, pero as铆 es la legislaci贸n. Que no podamos incluir en una demanda todo los que nos gustar铆a no quiere decir que dejemos que la empresa siga haciendo acuerdos que consideramos abusivos.

El conflicto interpuesto tiene dos cuestiones diferenciadas:

Respecto

a los incumplimientos, como ya hemos dicho, se reclama lo que la ley

dice que la empresa debe hacer. En concreto, se pide que se cumpla lo

dispuesto en el art铆culo 12 de la Ley 10/2021 de trabajo a distancia: La

empresa debe proporcionar o sufragar todos los equipos, herramientas y

medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Respecto

a las cl谩usulas que la empresa ha a帽adido a los acuerdos individuales,

como hemos explicado en el acto de mediaci贸n y aunque UGT

no quiera entenderlo, no se trata de si esas cl谩usulas concretas son

m谩s o menos perjudiciales. Lo que no nos gusta es que las incluyan

porque hoy son 茅sas y ma帽ana puede ser cualquier otra (como, por

ejemplo, que tengas que estar ubicado a menos de un kil贸metro del Centro

de Trabajo… 驴a que 茅sa ya no te gusta?) Pues si han colado las

primeras pueden colar cualquier otra. No se puede aceptar que la empresa

incluya lo que le plazca sin ning煤n tipo de control.

Por otro lado, queremos que quede claro, porque UGT

lo ha afirmado falsamente en su comunicado sobre el SIMA, que, en

ning煤n caso, hemos solicitado nuestra incorporaci贸n a la comisi贸n de

seguimiento del acuerdo de eficacia limitada, entre otras cosas porque

lo consideramos m谩s lesivo para la plantilla que si no hubiera ning煤n

acuerdo (estar铆amos como antes). Y es que su firma lo que hace es

intentar legitimar las irregularidades de la empresa. Repetimos, CGT no ha solicitado estar en la comisi贸n de seguimiento… no queremos estar en ese contubernio.

La cuesti贸n del Teletrabajo ha tenido en esta empresa un recorrido tempestuoso desde la publicaci贸n del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia… incluso antes. Siempre con un comportamiento, llam茅mosle, innoble de la empresa. Empezando por hacer una encuesta capciosa en medio de una pandemia, siguiendo con la suspensi贸n de los acuerdos existentes al inicio de la negociaci贸n, continuando con una falta total de intenci贸n de negociar imponiendo sus condiciones,

para acabar con la pataleta final de cancelar todos los acuerdos

existentes obligando a volver a las oficinas a toda la plantilla de

forma inmediata en medio de una ola de contagios cuando ella misma cerr贸 unilateralmente la negociaci贸n sin acuerdo.

AtoS Spain,

se comporta como un ni帽o grande maleducado, avaro y soberbio. Y

algunos, con su firma o su aceptaci贸n, consiguen que siempre sea as铆. AtoS Spain paga su frustraci贸n con las personas m谩s vulnerables: el personal del Bench,

las personas con reducci贸n, las que necesitan conciliar, las que no

tienen padrino, amiguete o coleguilla… algo indigno para una compa帽铆a.

驴Est谩 defendiendo UGT a estas personas? Que sepamos no ha hecho nada ante la evidente discriminaci贸n, por ejemplo, con el personal del Bench a los que no se les permite tener Teletrabajo

salvo que tengan padrino, amiguete o coleguilla. Ni por las personas

que necesitan conciliar. Ellos hacen su tr谩mite y lo que despu茅s decida

la empresa les da igual. Ni siquiera pelean por conseguir que la empresa

cumpla su acuerdo.

Ahora AtoS Spain dice que no tramitar谩 m谩s solicitudes de Teletrabajo

, ya veremos, pero si lo hace es porque quiere hacerlo as铆. Nuestra

opini贸n respecto al comunicado que finalizado el acto del SIMA se

apresur贸 a lanzar la empresa, ya la hemos dado. Es m谩s de lo mismo que

viene haciendo con este tema.

Sabemos que la decisi贸n de

presentar nuestra demanda ha generado controversia, sobre todo entre las

personas que ya disfrutan de Teletrabajo y vamos a explicar las razones

para ponerla, aunque creemos son obvias. Para empezar, recordemos que

tambi茅n ha generado controversia el modo de llevar este asunto por parte

de la empresa, que mucha gente se ha quejado aunque no hagan tanto

ruido porque posicionarse p煤blicamente en contra de la empresa no es tan

f谩cil.

Dicen

que pedimos los gastos y que mucha gente prefiere tener Teletrabajo y

le dan igual los gastos. Puede que a mucha gente s铆, pero a otros no. Y

ese punto lo exige la ley. As铆 que podemos exigirlo. Empezamos pagando

la fibra, la silla y la pantalla y acabaremos pagando las licencias de

Office, de Oracle, el port谩til… Y tambi茅n se podr铆a mencionar el tel茅fono m贸vil particular que la empresa presupone “parte del material de trabajo” en lugar de suministrarlo, en la mayor铆a de los casos como hac铆a antes. Algo que ya hemos perdido por poner el nuestro.



Dicen que hay otros aspectos

m谩s importantes que los gastos y que eso no lo reclamamos. S铆, lo

sabemos, pero si no lo recoge la ley no lo podemos a帽adir a la demanda.

En la negociaci贸n dejamos claras cuales eran las prioridades, pero la

empresa no quiso negociarlas. CGT sigue dispuesta a discutirlas con la empresa.

Dicen

que no hemos preguntado a la plantilla y que, adem谩s, los acuerdos son

voluntarios. El inter茅s particular de un@s no puede ir en contra de la

legislaci贸n que se nos aplica a tod@s. Adem谩s, la voluntariedad del

“esto es lo que hay” ya la conocemos. Si hubiera mucha gente dispuesta a

renunciar “voluntariamente” a 15 d铆as de vacaciones 驴deber铆amos

aceptarlo? No. Entre otras cosas, porque eso que dicen es “su decisi贸n”

porque les interesa, y lo 煤nico que hace es perjudicarnos. Si empezamos

renunciando a 15 d铆as de vacaciones, las personas que no renuncien

acabar谩n despedidas y sustituidas por otras que “voluntariamente”

estar谩n renunciando a sus vacaciones. Y as铆, pasito a pasito, se van

perdiendo derechos.