De parte de CGT RESA May 26, 2021 38 puntos de vista

Esta mañana ha tenido lugar una reunión del Comité Intercentros, con el objeto de regular el teletrabajo en Renault España S.A. Previamente, todas las organizaciones nos hemos reunido de manera interna para intentar consensuar una propuesta conjunta que defienda los intereses de todos los trabajadores y trabajadoras afectadas. No ha sido posible. CC.OO ha sorprendido a todos los presentes al exigir a CGT que nos retractemos de las críticas vertidas hacia su organización en nuestras diferentes publicaciones (básicamente, por la firma del convenio). Lógicamente, desde CGT no hemos aceptado semejante desvarío y CC.OO ha optado por la división del Comité Intercentros, forzando la situación para que cada organización tirase por su cuenta. Parece ser que, para esa organización, unificar una plataforma significa que luego te puedes olvidar de ella y acabar de rodillas ante la empresa. Nos acusan de no haber actuado así durante la negociación del convenio y por eso no se fían de nosotros. Lógicamente, pensamos continuar en esa línea. En fin, vamos con lo importante:

Desde CGT hemos recordado a la Dirección que, ante la “política de aplicación del teletrabajo en Renault España”, debe dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre y a lo establecido en el “Anexo del acuerdo marco mundial sobre la evolución de la vida laboral”, del 9 de Julio de 2019. A partir de esas bases, se podrán mejorar las condiciones mínimas en todo lo que sea posible.

CGT hemos señalado que el listado de “puestos potenciales de teletrabajo” entregado a la Representación de los Trabajadores la semana pasada, es completamente insuficiente, por lo que entendemos que la Dirección de la Empresa no cumple con lo establecido en el “acuerdo marco”: todas las actividades de los empleados y empleadas del Grupo Renault que utilizan las tecnologías de la información de la comunicación pueden ejercerse a distancia, cualquiera que sea su actividad. Hay cientos de puestos de trabajo que se han quedado fuera del listado y que son claramente susceptibles de realizarse por medio del teletrabajo. Mucho nos tememos que, detrás de esa decisión, se encuentre el capricho de algún mando superior.

Con respecto a que se considerará teletrabajo sólo cuando el número de días semanales bajo esta organización sea como mínimo de dos, desde CGT hemos propuesto que sea a partir de un solo día semanal, puesto que consideramos que en ese caso no estaríamos ante ningún hecho puntual, sino constante.

CGT hemos planteado que, tal y como establece la legislación y las diferentes sentencias al respecto, todos los medios necesarios para teletrabajar correrán a cargo de la empresa. Además, proponemos una compensación económica mensual que sufrague los costes derivados de la electricidad, calefacción, aire acondicionado, etc, que se incrementarán en los domicilios en los que se desempeñe la actividad laboral. Nuestra propuesta (negociable) consiste en 25 euros mensuales por cada día semanal de teletrabajo que tenga designado el empleado (1 día de teletrabajo semanal, 25 euros mensuales. 2 días, 50 euros, etc…)

También hemos propuesto que en lugar de hablar de “lugar de trabajo”, hablemos de “lugares de trabajo”, para poder adaptar la medida a las necesidades de cada persona.

Con respecto al plazo de preaviso en los casos en los que se vaya a convocar a un trabajador o trabajadora a asistir a la fábrica un día que tiene asignado como teletrabajo, la propuesta de CGT es de una semana. Entendemos que este acuerdo va a suponer que muchas personas van a tener que reorganizar su vida y no es de recibo que les cambien los planes de un día para otro. Nos cuesta encontrar motivos que justifiquen, en estos casos concretos, un desempeño presencial del puesto, con carácter de urgencia.

Sobre la evaluación de riesgos a realizar en esos puestos, CGT entendemos que muchas de las cuestiones que se plantean en los cuestionarios de “autoevaluación”, son totalmente subjetivas y va ser difícil determinar si un puesto cumple realmente con las condiciones mínimas necesarias para denominarse “puesto de trabajo”. No estamos de acuerdo con la pretensión de la empresa de considerar como accidente “in itinere” sólo a aquellos que se produzcan únicamente los días de trabajo presencial; creemos que se pueden dar diferentes casuísticas que deberían ser consideradas como “in itinere” bajo el régimen del teletrabajo. Sobre los accidentes de trabajo que se puedan producir ante esta nueva situación, no estamos de acuerdo con el redactado que propone la empresa, que lo deja totalmente abierto a interpretación de Recursos Humanos y Servicio Médico.

La empresa planteó, en la anterior reunión, un incremento de 15 a 30 minutos de flexibilidad en el horario de entrada o salida, en aquellos puestos en los que sea posible (personal no ligado a producción). Desde CGT proponemos que el incremento sea de 15 a 60 minutos, con lo que se resolvería de manera colateral muchos problemas de conciliación.

Con respecto a la desconexión digital y el registro de jornada, nos remitimos a lo manifestado en anteriores intercentros. Debe respetarse el derecho a la desconexión digital y poner en marcha las medidas necesarias para el ejercicio de ese derecho con total libertad (desconexión automática de los medios de trabajo, etc.). En lo referente al registro de jornada, nos remitimos a lo que establece la legislación al respecto y a lo acordado con el resto de organizaciones en el propio Comité Intercentros.

La siguiente reunión se celebrará el jueves 3 de Junio a las 9,00 horas

26 de mayo de 2021