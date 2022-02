–

La sección sindical de CoBas también rechazó el acuerdo de Teletrabajo presentado por AtoS Spain. Fueron citados y asistieron al acto de mediación en el SIMA. El 2 de febrero publicaron en su blog un post sobre ese acto pero, como ya hicieron en el SIMA, no se han mojado y no se han posicionado sobre la demanda de CGT… o sea ni sí ni no, sino todo lo contrario.