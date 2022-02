–

De parte de Gatos Sindicales February 3, 2022

No se caracteriza precisamente la sección sindical de UGT en AtoS Spain por informar a la plantilla de la empresa, pero el 1 de febrero se dieron prisa por escribir su visión sobre lo ocurrido en el SIMA… sobre todo por poner a parir a CGT, claro.

Comienzan su comunicado mintiendo, al decir que CGT se ha “quejado de su no presencia en la Comisión de Seguimiento del acuerdo“, porque en realidad lo que argumentamos en la demanda es que se están incluyendo cláusulas que no están contemplados en su acuerdo impidiendo al resto de la RLPT ejercer su derecho de supervisión y control.

Dicen que no están de acuerdo con las dos cláusulas añadidas por la empresa en el acuerdo individual de Teletrabajo, pero en realidad ni siquiera se habían dado cuenta de que existían esas cláusulas y en el SIMA lo único que han dicho es que no les importaba que se eliminasen. ¡Cómo van a tratar algo en su comisión de seguimiento si no les importa lo que está pasando con los acuerdos de Teletrabajo en AtoS Spain!

Y aquí volvemos a su falta de comunicación, ya que desde que firmaron su acuerdo en julio de 2021 sólo somos conscientes de que hayan informado una vez (concretamente el pasado 13 de enero) sobre lo que han tratado en su comisión de seguimiento.

Finalmente dicen que la empresa “ha tomado una decisión de forma unilateral” que es “la suspensión de firmar más acuerdos de teletrabajo” y confiesan que, no les “gusta esta decisión“, pero “tienen claro quiénes son los culpables de esto“… por supuesto que afirman que es la CGT. Esto de la decisión unilateral de la empresa de suspender la firma de los acuerdos de Teletrabajo no es la primera vez que ocurre, ya que se dio también un caso similar que sólo afectó al centro de trabajo de Barcelona, y no vimos ningún comunicado incendiario de UGT criticando el comportamiento unilateral de la empresa incumpliendo el acuerdo que firmaron con ellos… como parece que tampoco lo veremos ahora.

NOTA: Desde CGT siempre hemos sido contrarios de excluir a las secciones sindicales no firmantes de las comisiones de seguimiento, da la impresión de que se quiere ocultar algo al hacerlo. Hace años se negociaron unas compensaciones para personal de AtoS Spain asignado a proyectos en BBVA, CCOO no firmó el acuerdo. Cuando se habló de una comisión de seguimiento, desde CGT nos opusimos a excluir a CCOO de ésta, pero UGT se negó en redondo.