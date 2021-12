–

(Texto del correo enviado, el 1 de diciembre, por CGT a RRHH de AtoS Spain)

Dado que en la reuni贸n mantenida ayer, 30 de noviembre, no hubo tiempo suficiente para que efectu谩ramos todas nuestras preguntas sobre el asunto tratado comprometi茅ndose ustedes a responderlas v铆a email, les remitimos la que qued贸 pendiente por parte de CGT:

驴Nos pueden explicar la pol铆tica de la empresa respecto a la concesi贸n del Teletrabajo para el personal asignado al Centro de Capacitaci贸n (Bench)?



(Texto del correo de respuesta de RRHH a CGT, recibido el 1 de diciembre)

La pol铆tica de Teletrabajo es la misma que tiene el resto de la plantilla y se basa en el acuerdo de eficacia limitada firmado.



(Texto del correo enviado, el 3 de diciembre, por CGT a RRHH y al resto de la RLPT de AtoS Spain)

De su respuesta se entiende que el hecho de estar asignado al Centro de Capacitaci贸n (Bench) no es una raz贸n para “no” conceder el Teletrabajo, ni para suprimirlo cuando ya se tiene concedido. Si esta interpretaci贸n es err贸nea, por favor, acl谩rennoslo lo antes posible.

Y, si es correcta, deber铆an revisar los procedimientos que aplican al personal asignado al Bench al que se le est谩 denegando el Teletrabajo (incluso el menor del 30%) en las mismas condiciones que a otras personas se les concede. Tambi茅n al personal que se incorpora al Bench pues algunas personas est谩n recibiendo la comunicaci贸n de que ya no pueden seguir teniendo Teletrabajo cuando la 煤nica circunstancia que ha cambiado es su incorporaci贸n al Bench.

Por otro lado, si existe alg煤n requisito espec铆fico para la concesi贸n del Teletrabajo al personal asignado al Centro de Capacitaci贸n (Bench) rogamos nos lo proporcionen. Ya que nos han llegado algunos emails en los que se exige cumplir una serie de requisitos para conceder el Teletrabajo si est谩s en el Bench que no se exigen al resto de la plantilla. Y otros en los que el coordinador del Bench revoca la aprobaci贸n dada previamente por el responsable de la persona solicitante. Incluso hay casos en los que se est谩 impidiendo realizar el Teletrabajo no regulado (inferior al 30%) que no requiere ning煤n tr谩mite previo, incluido el de adherirse al acuerdo de eficacia limitada.

Ponemos en conocimiento de RRHH estos hechos, por si no los conoce, para que proceda a corregir de forma inmediata esta situaci贸n que no se ajusta a la pol铆tica de la compa帽铆a ni al C贸digo 脡tico de la misma, en caso contrario tomaremos las medidas oportunas.